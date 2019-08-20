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Центр 2019

01:25. 20 августа 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:


МО РФ анонсировало огромные учения "Центр-2019".

Почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к стратегическим учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Всего к участию в СКШУ привлечены около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения», — приводит ТАСС сообщение.
Как отметили в оборонном ведомстве, основные действия пройдут на восьми полигонах в России. Это полигоны Тоцкий и Донгуз, Аданак и Ашулук, Чебаркульский и Сафакулево, а также Алейский и Юргинский.

https://russian.rt.com/russia/news/660340-voennye-minoborony-centr – цинк

По размеру несколько уступает учениям "Восток-2018", но также весьма масштабно.
Помимо России в учениях примут участие https://tass.ru/armiya-i-opk/6777464 военные из Китая, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5218051.html

Метки: мо рф, учения

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10532 7326
    Владимир 20 августа 2019 в 10:20

    Начинают отрабатывать взаимодействие на местности,Пакистан вызывает вопросы видимо таким образом пристегивают американских советников.

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