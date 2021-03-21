«Эффективные менеджеры» из времён лихолетья с успехом продолжают применять схемы перекладывания расходов на государство и приватизации доходов. «Ельцин-центр» показывает пример: там всё так, как было во всей России в лихие 90-е.

«Ельцин-центр» давно вызывает множество нареканий у наших сограждан. Во-первых, тем, что в него вбухали миллиарды бюджетных, то есть государственных рублей. Во-вторых, что эти деньги были потрачены, по сути, чтобы в его стенах была развязана не только антисоветская, но и откровенно антироссийская пропаганда. Которая продолжается и в наши дни. Чего стоят многочисленные лекции и мероприятия, проводимые тут организацией «Мемориал» (признана в России иностранным агентом), выступления иностранных дипломатов и заезжих заграничных лекторов.

Но, как выясняется, ситуация в реальности заключается не только в этих особенностях, а куда как интереснее.

А кому устав не писан, если писан, то не читан

Если посмотреть на устав «Ельцин-центра», а потом на его реальную деятельность, то выяснится, что одно с другим сочетается как-то не очень. Судите сами, по уставу «основными задачами центра являются:

а) популяризация позитивного опыта государственного строительства и становление, и развитие института президентства в Российской Федерации как важнейшей составляющей этого процесса;

б) содействие становлению и развитию институтов гражданского общества;

в) поддержка приоритетных направлений научных исследований в области истории и политологии, в том числе исследований по истории реформ, проводившихся в России в конце века;

г) поддержка молодых талантов в области культуры, науки, образования и творчества, а также иное содействие в сферах образования, науки, культуры, искусства, просвещения, спорта для духовного и физического развития личности» и т. д.

Нет, проекты всякого рода действительно есть. Но очень похоже, что главной задачей и целью стало получение доходов. Так, например, руководство комплекса предоставило (и наверняка не бесплатно) юридические адреса 90 коммерческим организациям Екатеринбурга.

«Ельцин-центр» – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат, состоящий из современного коммерческого выставочного центра вместимостью 3000 человек и офисного 8-этажного офисного комплекса площадью 24 тыс. кв. м, торговых помещений в 5 тысяч кв. м. и паркинга на 200 мест. Стоимость всего этого хозяйства превышает 11 млрд бюджетных рублей, отданных налогоплательщиками с 2009 по 2013 год на строительство комплекса памяти Б. Н. Ельцина.

Так что основной приносящей доход деятельностью являются не «научные исследования и разработки», а донельзя простая схема сдачи в аренду за деньги этих пространств местным предпринимателям с предоставлением юрадреса и заезжим московским звёздам либерализма.

Кстати, тот же иноагент «Мемориал» выступал в «Ельцин-центре», отрабатывая грант в 500 тыс. долларов, предоставленный американским фондом OAK Foundation на 3 года на программу идеологически верного просвещения граждан России.

Фонды, центры – как они сами не путаются?

У себя на сайте американцы обозначили целью предоставления денег «поощрение гражданской активности с помощью мероприятий, которые используют историческую информацию для улучшения понимания и анализа прав и свобод человека в России».

Но права свободами, а денежки – важнее.

Здания по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, д. 3 – действительно числятся на бухгалтерском балансе самого «Ельцин-центра». Вот только с большой вероятностью можно сказать, что управлять и снимать сливки с этого конгломерата «Ельцин-центру» «помогает» некое ООО «Агора-центр», зарегистрированное в Москве по адресу: 119180, Москва, улица Большая Полянка, д. 23, стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 11.

Актуальный баланс «Агора-центра» с 9 сотрудниками списочного состава на начало прошлого года составляет более 8 млрд рублей. Целью его деятельности по уставу является извлечение прибыли. И с большой степенью уверенности можем предположить – извлечение прибыли именно из управления недвижимостью «Ельцин-центра». Многочисленные решения арбитражных судов по искам «Агора-центра» к другим организациям по неуплате арендной платы лишь подтверждают это предположение.

Как получилось, что здание на улице Бориса Ельцина, построенное на бюджетные деньги налогоплательщиков, оказалось в распоряжении коммерсантов? Да очень просто. Если обратить внимание на то, что по тому же адресу, что и «Агора-центр», зарегистрирован Фонд Ельцина (не путать с фондом «Президентский центр Б. Н. Ельцина», который «Ельцин-центр») – организация частная и благотворительная. Кстати, единственным учредителем «Агора-центра» является как раз благотворительный Фонд Ельцина.

Прекрасная модель, сконструированная стоявшими у руля государства в «благословенные 90-е», когда расходы кладутся на плечи государства, а доходы уходят в частные руки, продолжает действовать и в наши дни. При участии всё тех демократов-реформаторов, которые до сих пор не получили по рукам.

Знакомые всё лица!

В руководстве этих двух фондов Ельцина встречаются одни и те же фамилии. В попечительский состав «Ельцин-центра» (назовём его так для простоты) входят Анатолий Чубайс (находится на 3-м месте в нашем рейтинге) и Александр Волошин. Оба работали в правительстве и администрации президента России, оба затем ушли РАО «ЕЭС». Везде, как мы знаем, «успешно» занимались реформированием.

Ещё в составе попечительского совета «Ельцин-центра» члены семьи первого российского президента, супружеская пара Татьяна и Валентин Юмашевы. И вы, наверное, не удивитесь, но именно эти люди были учредителями благотворительного Фонда Ельцина, учредившего «Агора-центр»: Александр Волошин, Анатолий Чубайс, Валентин Юмашев, Татьяна Юмашева. Татьяна Борисовна ещё и президентом этого Фонда Ельцина является.

Вряд ли стоит говорить, что попечительский совет «Ельцин-центра», в котором состоят все эти достойные люди, принимает решения по основным вопросам деятельности, в том числе о хозяйственно-финансовой политике и назначении директора. Вот вам и схема по передаче в управление имущества «Ельцин-центра» коммерческой организации, получившей за счёт этого баланс в 8 млрд. За прошедшие несколько лет ни у кого даже не возникло вопроса о конфликте интересов: фигуры управленцев уж больно авторитетные.

Символично, что государственные менеджеры из 90-х вместе с выставочным наследием ельцинской эпохи тащат за собой привычку работы, при которой конфликт интересов – «не ваше дело», а «быть» и «казаться» – совсем разные вещи.

Где находится «Ельцин-центр»?

Это удивительно. «Президентский центр Б. Н. Ельцина» создан и до сих пор работает, если верить адресу юридической регистрации, в квартире у его исполнительного директора Александра Дроздова в Екатеринбурге на улице Коминтерна, 16. По уставу центра в этой квартире хранятся бухгалтерия, печать и учредительные документы центра.

Закон о центрах исторического наследия президентов РФ, на основе которого существует «Ельцин-центр», был принят в декабре 2008 года, сама эта некоммерческая организация зарегистрирована в форме фонда в реестре российских юрлиц после вступления закона в силу в 2009 году. И за 12 лет не нашлось времени для перерегистрации по своему фактическому адресу?

Почему, спрашивается, имущество фонда, которое запрещено использовать не по целевому назначению (так указано в статье 4 закона о центрах исторического наследия президентов Российской Федерации), фактически находится в управлении коммерческой компании из Москвы, а на площадях «Ельцин-центра» нашли пристанище более 90 юридических лиц, не имеющих с историческим наследием Бориса Ельцина ничего общего?

А если внимательнее присмотреться к «Агора-центру»? По бухгалтерским балансам неясна цель существования «Агора-центра» как коммерческой организации. У него почти 6 млрд рублей – заёмные средства, а убыток в деятельности составляет 273 млн рублей. Возможно, он тоже не то, чем кажется.

Как нам кажется, схема распоряжения основными средствами «Ельцин-центра», в которую включены те самые офисно-выставочный комплекс, парковки, конференц-залы и т. д., давно должна была стать не предметом внимания журналистов, а проверок Генпрокуратуры Российской Федерации.