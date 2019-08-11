Владимир Овчинский: На круги своя

В опубликованном 7 августа т.г. докладе генерального инспектора Минобороны США о ходе операции сил коалиции в Ираке и Сирии отмечено, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Таким образом предыдущие заявления о сокрушительном разгроме ИГ практически опровергнуты.

На этом фоне весьма странно и подозрительно выглядят заявления Трампа, сделанные за пять дней до выхода указанного доклада Пентагона, о том, что США могут освободить тысячи удерживаемых террористов ИГ, если Европа от них откажется.

Европа, конечно, откажется. И боевиков выпустят. Для чего и куда? Для того чтобы повысить эффективность террористической деятельности ИГ, особенно в Сирии? Надо вспомнить «антитеррористические действия» коалиции в 2017 году в Сирии. Когда появились видеозаписи независимого аналитического центра Warfae Woridwide с показаниями пленных боевиков ИГ об их сотрудничестве со спецслужбами США. Тогда же по данным других источников в СМИ опубликованы сведения о том, как ВВС США из района Дейр–эз–Зора эвакуировали десятки полевых командиров ИГ.

А что уж говорить о всей истории с лидером ИГ Абу Бакр аль – Багдади? Его то хоронят американские спецслужбы, то по прошествии времени успешно воскрешают?

Таким образом, несмотря на неудачи ИГ в Ираке и Сирии, основное ядро хорошо вооруженных, профессионально подготовленных и получивших опыт участия в войнах боевиков, как минимум в районе 10-15 тыс. человек, сохранилось. Они отчасти рассредоточились на Ближнем Востоке, отчасти переместились в находящиеся под контролем ИГ приграничные с Таджикистаном, Туркменией и Пакистаном районы Ирака.

Кроме того, несмотря на резкое снижение накала боестолкновений, Сирия, значительная часть районов Ирака и Афганистана до сих пор являютсятерриториями беззакония. В них не только отсутствует государственный контроль, но и до основания разрушена инфраструктура жизнедеятельности. В результате, несмотря на фактическое прекращение военных действий, число беженцев из Сирии и Ирака в Турции, Афганистане, а отчасти в Пакистан продолжает увеличиваться.

Нарастает террористическая активность, направленная в первую очередь против гражданского населения в Афганистане. 2018 г. открылся нападением бойцов Талибана на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле, где проживают иностранные специалисты. В результате нападения погибло больше 39 афганцев и 2 немецких гражданина, а также неизвестное количество специальных сил правительственных войск. Также погибли 6 бойцов Талибана, который и взял на себя ответственность за нападение.

В ходе избирательной кампании 2018 г. в Парламент подразделения Талибана убили 10 кандидатов в члены Парламента и вооруженными угрозами заставили сняться с выборов еще более 25 кандидатов.

В 2018 г. Талибану удалось достичь двух поразительных политических успехов. В середине августа начались прямые переговоры Талибана с Соединенными Штатами в обход афганского правительства. Предметом переговоров стал вывод американских войск из Афганистана. С сентября Талибан вступил в прямые переговоры с руководством России. Наконец, в начале августа 2019 г. начались прямые переговоры афганского правительства и талибов.

В течение 2018 г. Талибан вернул себе утраченный в 2009 г. контроль над так называемой зоной племен или провинцией Хорасан на границе с Пакистаном. Талибан продолжал широко использовать атаки террористов-смертников, в том числе с использованием шахидмобилей. 22 апреля 2018 г. террорист-смертник убил 57 человек у входа в Министерство внутренних дел. 30 апреля террорист-смертник из Талибана взорвал себя в Пресс-центре правительства в Кабуле. В результате погибло 10 иностранных журналистов и неизвестное число афганских гражданских лиц. В результате атаки террориста-смертника 5 сентября на спортивный клуб в Кабуле, где проходило собрание молодежных активистов в поддержку правительства, было убито 26 человек. 15 июля террористы-смертники подорвали себя в ходе заседания коллегии Министерства развития сельского хозяйства. Были убиты 60 руководителей Министерства и несколько десятков человек получили тяжелые ранения, в том числе семь иностранцев. 3 августа две террористки-смертницы в паранджах напали на мечеть в г. Гордезе (провинция Пактия), поддерживающей правительство, и убили там около 40 человек. 15 августа террорист-смертник Талибана атаковал Университет Кабула и взорвал себя а самом большом лекционном зале, убив там 34 человека. 20 ноября, по крайней мере, 50 человек были убиты, когда террорист-смертник взорвал бомбу в мечети, мулла которой поддерживал правительство.

Талибан ведет борьбу не только с правительством, но и с силами ИГ. Во второй половине 2017 г. Талибан сначала убил командующего подразделениями ИГ в центральной провинции Афганистана Фарьяб, а затем в течение примерно трех месяцев зачистил территорию провинции от сторонников ИГ, убив как минимум 300-400 террористов.

В Афганистане в 2019 г. насчитывается около 4 тысяч боевиков ИГ. А всего по оценкам различных экспертов в этой стране сосредоточено около одного миллиона молодых людей, зараженных идеей джихада и вооруженной борьбы, состоящих, как минимум в 15 различных исламистских организациях, относящихся к террористическим. И количество таких молодых джихадистов будет только возрастать. Достаточно назвать лишь фактор мести. Ведь по данным ООН только за первое полугодие 2019 года в результате авиаударов войск международной миссии и ВВС Афганистана погибло 717 мирных жителей , тогда как жертвами атак террористов стал 531 человек.

Не меньшую угрозу составляет подъём терроризма в Северной Африке, странах Сахеля (пустыня Сахара и прилегающие к ней оазисы и степь), а также в Нигерии и в Восточной Африке, прежде всего в Сомали. При ухудшении природно-климатических условий в начале циклической засухи в Центральной Африке можно ожидать огромных потоков мигрантов с территорий, начиная от Нигерии, Мали, Нигера, отчасти стран Гвинейского залива, заканчивая странами Восточной Африки, прежде всего Сомали, Эритреи, Южного и Северного Суданов.

В Египте Президент Абдул Фаттах Ас-Сиси на выборах в марте 2018 г. был переизбран на второй четырехлетний срок. В течение 2018 г. египетская армия провела крупномасштабную успешную операцию против террористов на территории Синайского полуострова. В ответ террористы попытались сорвать президентские выборы. За два дня до президентских выборов боевики ИГ заложили бомбу в автомобиль недалеко от места, где должен был выступать президент страны. В этот же день четыре террориста атаковали полицейский участок в Александрии, убив двух полицейских. При этом египетское правительство не упоминало ИГ, а возложило ответственность за террористические акты на «Братьев мусульман».

После президентских выборов семь человек было убито при нападении трех террористов на автобус, перевозящий христианских паломников в коптский монастырь, расположенный в 250 км к югу от Каира. Ответственность за это нападение взял на себя ИГ. 28 декабря 2018 г. в ходе ожесточенного боя были убиты три вьетнамца и один египтянин, которые попытались установить дорожные мины на туристической трассе, ведущей к пирамидам в Гизе. На следующий день после этих событий подразделения Министерства внутренних дел Египта ворвались в несколько квартир в Каире, Александрии и Порт Саиде и убили 40 подозреваемых террористов. Адреса были получены от одного из террористов, за день до этого добровольно сдавшегося в Гизе местным полицейским. Он сообщил, что в ближайшее время хорошо вооруженная террористическая ячейка планирует нападение на автобусы с туристами и минирование двух или трех авиалайнеров. Для этого члены террористической сети внедрились в технические службы международного аэропорта Каира.

Крайне негативный международный резонанс вызвал подрыв туристического автобуса в пригороде Каира в мае 2019 г., когда было ранено 10 египтян и 7 туристов из ЮАР.

Аравийский полуостров остается наиболее опасной территорией в мире в плане террористической активности. По своим последствиям самым масштабным международным конфликтом 2018 г. были несомненно, столкновения между мятежниками-хуситами и правительством Йемена, происходившие на фоне полномасштабного гуманитарного кризиса. В настоящее время примерно 2 млн. йеменцев бежали из городов страны в пустыни, частично на территории Йемена, частично Омана и Саудовской Аравии.

Конфликт в Йемене — это классическая война всех против всех. С одной стороны в конфликте участвует правительство Аль Хади, поддерживаемое Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. С другой стороны — воины племени хуситов и их иранских покровителей. Кроме того, на этой же территории имеется значительный анклав в прибрежной зоне Юго-Востока Йемена, где сформировался филиал Аль-Каиды (AQAP). Филиал имеет от 6 до 7 тыс. бойцов и старается извлекать пользу из столкновений хуситов с международной коалицией. До недавнего времени, Аль-Каида, вступая в жёсткие военные столкновения с хуситами и иранцами, демонстрировала принципиальный нейтралитет, а в отдельных случаях даже содействие правительственным войскам и коалиции во главе с Саудовской Аравией. Но 2 августа т.г. террористы Аль – Каиды атаковали военных Йемена, в результате 19 погибших. А накануне – 1 августа террористы движения Хути ударили баллистической ракетой средней дальности и вооруженным беспилотником по параду военных, которые должны были начать наступление на хуситов. Трое солдат погибло, 20 ранены.

Полномасштабная гражданская война в 2018 — 2019 г. г. идет в Ливии. С нарастающим ожесточением вплоть до взаимных бомбардировок происходили бои между подразделениями всемирно признанного Правительства Национального соглашения и Ливийской национальной армией Халифа аль Хафтара. Кроме того, с обеими силами воюют радикальные исламисты, базирующиеся в прибрежных ливанских городах, включая Мисурату, Зинтан и Тахуну. Что же касается пустынных районов, то там реинкарнировались вооруженные подразделения племени Каддафа, из которого происходил Муамар Каддафи. В настоящее время оно взаимодействует с Аль-Каидой. В июне – июле т.г. эксперты заговорили о том, что серьезной «третьей силой» конфликта вновь может стать ИГ.

В Западной Африке, несмотря на международные усилия, нацеленные на стабилизацию региона, в 2018 г. уровень насилия возрос. Стремительно ухудшается ситуация в республике Мали. Наиболее мощным военным террористическим образованием в Мали является организация JNIM (Движение в поддержку ислама и мусульман). В настоящее время она является филиалом Аль-Каидой, а образовалась как дочерняя структура ИГ. JNIM в 2018 г. продемонстрировало способность проводить серьёзные воинские операции. В апреле 2018 г. сухопутные подразделения JNIM атаковали при поддержке с воздуха международный военный лагерь близ аэропорта Тимубкту в столице Мали. Французским войскам, дислоцированным на авиабазе, лишь с трудом удалось отбить наступление исламистов.

Особенно стремительно страна стала погружаться в пучину насилия после победы на повторных выборах Президента Мали Ибрахима Бубакара Кейты. Следует отметить, что жители северных и центральных районов страны, которые в настоящее время находятся под контролем JNIM, в выборах не участвовали. Все большая часть малийцев вступает в подразделения JNIM. JNIM утверждает, что Франция, которая вот уже в течение 50 лет является для Мали метрополией, грабит природные ресурсы страны и убивает невинных людей. JNIM контролирует территорию, где расположены богатые запасы редкоземельных металлов. На территории, согласно экспертам, осуществляется нелегальная добыча и экспорт в Европу и Америку значительных объемов ценного сырья. Это позволяет группировке закупать современную технику, вплоть до самолетов, и распространять свое влияние на соседние страны и прежде всего, Буркина Фасо. Здесь уровень терроризма в 2018 г. был рекордным за многие годы. В Буркина Фасо террористы ведут полноценную гражданскую войну, а также на отвоеванных территориях создают логистические центры снабжения исламских террористов в Сахеле – районе Мали, Нигера, Буркина Фасо и Чада. Массовые убийства произошли в Мали с марта 2019 г. Боевики убили более 160 представителей народа фульбе в центральной части Мали сразу после того, как правительство страны объявило об уничтожении «последних групп исламистов» в Мали.

Несмотря на многочисленные сообщения о полном разгроме, в Нигерии продолжает действовать известная террористическая группировка Боко Харам.Она в основном осуществляет в северо-восточных районах страны. В течение 2018 г. бойцы Боко Харам осуществили крупные террористические акты на границе в Камеруном, где убили 10 солдат правительственных войск и 15 человек населения, а также 25 жителей столицы штата Нигерии Борно, где расстреляли 25 работников налоговой службы. В настоящее время в Нигерии оперируют две враждующие между собой группировки Боко Харам. Одна группировка действует непосредственно в Нигерии, а вторая – в приграничной зоне между Нигерии с одной стороны и Нигером, Буркина Фасо и Камеруном – с другой.

Уже в марте – апреле т.г. боевики Боко Харам вновь совершили несколько террористических актов, в результате которых погибли десятки мирных жителей и военнослужащих. Всего за десять лет (2009 -2019 г. г.) от действий этой террористической организации погибло боле 27 тысяч человек, 2,6 млн человек потеряли кров и стали беженцами.

Несмотря на противодействие объединенных вооруженных сил Африканского союза, движение Аш — Шабааб – член Аль-Каиды продолжает расширять зону контроля на юго-востоке Сомали, в основном, занимающем сельскую местность, а также включающую небольшие города и поселения на побережье. Даже при ударах с воздуха, Аш — Шабааб расширило зону контроля и начало осуществлять террористические действия непосредственно в Могадишо.

Наряду с этим, Аш — Шабааб предоставило убежище нескольким командирам ИГ и чиновникам гражданской администрации этого движения. Специалисты из ИГ помогли Аш — Шабааб создать на контролируемой территории налоговую систему, а также систему финансирования обычно гражданских бизнесов по всей стране, включая Могадишо, часть прибыли которых передается Аш — Шабааб. Ещё одной отличительной чертой Аш — Шабааб является создание на контролируемой территории детских и молодежных лагерей, где несовершеннолетние сомалийцы проходят сначала идеологическую обработку (в детских лагерях), а затем военную подготовку (в молодёжных лагерях).

Наряду с выходцами с Ближнего и Среднего Востока Аш — Шабааб смогло привлечь, по данным журналистов, временно находившихся на контролируемых террористами территориях, молодых программистов исламского вероисповедания из Италии и Франции. С середины 2018 года Аш — Шабааб запустило собственного телефонного и интернет-провайдера. В итоге, Аш — Шабааб удалось обеспечить телефонным и интернет покрытием занятую территорию, а также поддерживать электронные коммуникации в Могадишо и в портах на побережье Красного моря и Индийского океана. Системы связи и интернет используются не только для обучения и пропаганды, но и для координации боевых операций. В Сомали именно боевые отряды Аш — Шабааб имеют монополию на интернет и телефонную связь между собой. В то же время сомалийские правительственные силы безопасности и силы миссии Африканского союза в Сомали, расположенные в военных лагерях по всей стране, за исключением зоны, контролируемой Аш — Шабааб, лишены такой возможности. Правительственная связь, включая телефон и интернет, разрушена и не действует с 2013 г.

В результате, в 2018 г. подразделения Аш — Шабааб выполнили целый ряд крупномасштабных операций в зонах, контролируемых правительственными и международными силами. Например, 23 февраля и 12 июня 2018 г. террористы дважды успешно атаковали президентский дворец в Могадишо, убили соответственно 45 и 25 правительственных чиновников и руководителей. Пользуясь преимуществом связи, силы нападавших смогли покинуть город и уйти в контролируемые террористами районы до того, как президентский дворец получил подкрепление. 1 октября 2018 г. Аш — Шабааб взяло на себя ответственность за успешную атаку на автомобильный бронированный конвой, в котором к месту дислокации ехали итальянские военные консультанты. В результате минной атаки две машины были взорваны, погибло два военных консультанта, несколько было ранено.

9 ноября 2018 г. в центре Могадишо, используя радиоуправляемые, вероятно, самодельные мины, боевики убили 53 человек, из них около 30 полицейских, а также гражданских лиц. Одновременно был атакован отель в Могадишо, где проживают итальянские консультанты. В результате, погибло 4 итальянца и 15 сотрудников полиции и сил безопасности правительства Сомали, несколько десятков человек было ранено.

Наряду с эффективными атаками против правительственных сил, отряды HSM провели успешную операцию против небольшого террористического подразделения во главе с Абдулкадером Мумином, действующим в Сомали от имени ИГ. Аш — Шабааб позиционируют себя не как международная террористическая сеть, а как локальное исламское национально-освободительное движение, имеющее целью прекратить гражданскую войну и предотвратить фактический распад государства Сомали на отдельные самоуправляемые территории. Реализуя подобную политику, Аш — Шабааб жестко выступает против международных исламских сетей террористов, за исключением Аль-Каиды, от которой оно получает финансовую и консультативную помощь.

В 2018 г. Аш — Шабааб впервые осуществило ряд боевых операций за пределами Сомали, а именно в соседней Кении. Вдоль побережья на северо-востоке, граничащего с Сомали, в Кении живут те же племена моряков и скотоводов, что и на территориях Сомали, контролируемых Аш — Шабааб. Соответственно эта террористическая организация в обмен на предоставление кадровых и финансовых ресурсов, взяла на себя функцию защиту ислама в целом христианской Кении. В январе 2019 г. подразделения Аш — Шабааб атаковали отель для западных туристов в столице Кении Найроби в ответ на признание Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. В ходе атаки они убили 21 человека и ранили 30.

Аш – Шабааб уже в июле т.г. атаковала отель Кисмайо на юге Сомали. Убито 10 иностранцев и 56 ранено.

***

Возрождение ИГ в Сирии и Ираке вновь делает эти территории осью джихадистского терроризма, возвращает ситуацию «на круги своя». При этом сам «джихадистский терроризм» будет реализовывать не столько идеи фанатиков – исламистов, сколько служить инструментом геополитической борьбы государств – антитеррористов между собой.