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Опрос. Путин 20 лет у власти

18:55. 9 августа 2019 Просмотров - 108 2 коммент. Опубликовал:

Опрос на заведомо холиварную тему.

Путин. 20 лет у власти
 

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5194799.html

Метки: опросы, Путин, Россия

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