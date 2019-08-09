Опрос. Путин 20 лет у власти
18:55. 9 августа 2019 Просмотров - 108 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Опрос на заведомо холиварную тему.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5194799.html
Опрос на заведомо холиварную тему.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5194799.html
За время правления Путина из России вывезено около 10 триллионов долларов. И это официальные данные. На такие деньги можно “обустроить” всю Россию, но он этого не делает, а обустраивает только Израиль за счёт русского народа.
Куда вывезено то хоть?