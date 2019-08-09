Опрос. Путин 20 лет у власти

Многие считают, что боги живут в воде (то есть являются элементами природы), другие же — более образованные — полагают, что они живут на небе (в астральном мире); совсем неразумные ищут их в дереве или камне (то есть в деревянных и каменных символах и образах), однако Йог познает бога в святилище своего собственного Я.

— Шри Юктешвар Гири