«Последнее предательство США»: почему Путин бросил вызов Вашингтону

Владимир Путин и Оливер СтоунВладимир Путин и Оливер Стоун Фото Алексей Дружинин / ТАСС

В начале марта в издательстве «КоЛибри» выходит книга американского режиссера Оливера Стоуна и историка Питера Кузника «Нерассказанная история США: новая глава 2012-2018». В ней авторы собрали «самые драматичные моменты мировой истории от второго срока Обамы до первых лет президентства Трампа». С разрешения издательства Forbes публикует несколько отрывков. Это продолжение масштабной «Нерассказанной истории США», написанной голливудским режиссером, обладателем трех премий «Оскар» Оливером Стоуном и профессором истории, специалистом по ядерным исследованиям Питером Кузником. В основу новой книги легли события с 2012 по 2018 год. Авторы излагают свой взгляд на такие темы, как внешняя политика кабинетов Барака Обамы и Дональда Трампа, дипломатические отношения США с Россией, Украиной, КНДР, Ираном, Китаем, Сирией, Ливией. 1 марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин бросил перчатку Соединенным Штатам и их европейским союзникам. В ежегодном послании Федеральному собранию страны он представил ошеломляющую линейку новых вооружений и систем их доставки. Характеристики нового российского оружия превышают все, чем до сих пор располагала Россия и остальные государства. Манера речи Путина не была ни хвастливой, ни угрожающей. Скорее он твердо посоветовал США и их союзникам отказаться от шагов, толкающих мир к войне — войне, которая может привести к чудовищной трагедии для всего человечества. Не случайно, что Путин сделал заявление именно в тот момент. Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией нарастала с ужасающей скоростью. Столкновения в Сирии, прибалтийских республиках и на Украине грозили перерасти в вооруженный конфликт двух мировых военных супердержав. Кризис на Корейском полуострове, спровоцированный воинственной реакцией президента Дональда Трампа на ядерные и ракетные испытания Северной Кореи, держал мир в напряжении. Обещания Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном увеличивали всеобщую тревожность. В январе эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists установили стрелки Часов Судного дня на 23:58, посчитав, что мир подошел к атомному Армагеддону ближе, чем это было со времени событий 1950-х годов. Совет по науке и безопасности журнала сделал предупреждение: «Называть сложившуюся в мире обстановку ужасной — значит недооценивать нависшую угрозу ядерной войны». Всего неделей ранее министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об изменении оборонной доктрины Соединенных Штатов. После того как два десятилетия главной целью США являлась борьба с терроризмом, теперь на первое место было поставлено противодействие военной угрозе со стороны России и Китая. А затем в феврале администрация Трампа опубликовала свой в высшей степени провокационный «Обзор ядерной политики». Двадцать лет с Путиным: куда мы пришли и куда идти дальше? Ответ Путина потряс военных специалистов всего мира. Путин признал, что после развала Советского Союза Россия находилась в глухой обороне. Страна утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 39,4% промышленного потенциала и 44,6% производств военно-промышленного комплекса. Экономика России, как мы писали в этой книге ранее, а Путин подтвердил, пришла в плачевное состояние, зависимое от помощи МВФ и Всемирного банка. Пока средняя продолжительность жизни и материальное благосостояние народа резко снижались, а хаос разрывал общество на части, Запад пользовался слабостью России и делал все, что хотел, в любой части света. В 2001 году Соединенные Штаты объявили, что выходят из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), который Россия считала «краеугольным камнем системы международной безопасности» со времени его подписания в 1972 году. Договор строился на понимании, что, если защитный зонтик одной супердержавы становится более надежным, вторая будет противодействовать, наращивая возможности своих наступательных ракет, а это ведет к бесконечной гонке вооружений. Алексей Арбатов, заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы Российской Федерации с 1993 по 2003 год, назвал выход США из Договора по ПРО «крайне негативным событием исторического масштаба». Россия энергично протестовала, однако, как с сожалением отметил Путин, российские призывы были пропущены мимо ушей, и США предпочли добиваться «окончательного одностороннего военного преимущества, чтобы в будущем диктовать свои условия во всех остальных областях». В июне 2002 года США официально вышли из Договора по ПРО, так что смогли приступить к строительству задуманной системы глобальной ПРО с установками на Аляске, в Калифорнии и в Румынии. Чехи в конечном счете отказались от американской программы ПРО, но в Польше постройка комплекса близится к завершению. США разместили новые ракетные установки в Японии и Южной Корее, а также развернули пять крейсеров и тридцать эсминцев в угрожающей близости от российских границ. Путин не поверил заявлениям американцев, что проект направлен против ракетных атак Ирана и Северной Кореи. Цель США, по мнению Путина, состоит в том, чтобы перехватывать все российские ракеты и таким образом сделать Россию практически беззащитной. Специалисты пришли к выводу, что эта в других отношениях проницаемая система может эффективно защитить США от ограниченного ответного удара России в случае нанесения американцами первого ослабляющего удара. Путин высказал обвинение, что, за исключением Договора 2010 года СНВ-3, США отклонили все предложения России о продолжении переговоров по контролю над вооружениями и приняли более агрессивную ядерную доктрину. Видя, что происходит, Россия в 2004 году приступила к работе над программой преодоления американской системы ПРО, которая создавалась главным образом для того, чтобы сбивать ракеты стратегического назначения, летящие к целям по высотным баллистическим траекториям. Теперь Путин говорил миру, что его страна разработала пять новых видов оружия, способных сделать бесполезными американские системы глобальной ПРО. В это число вошли крылатая ракета с непредсказуемой траекторией и возможностью обхода рубежей перехвата, с ядерной энергетической установкой и поэтому практически неограниченной дальностью полета (об этой ракете независимый российский военный обозреватель Александр Гольц сказал, что она станет «огромным достижением»); тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» РС-28 с полезной нагрузкой пятнадцать боевых блоков и практически неограниченной дальностью полета на замену ракетам советской эпохи СС-18; гиперзвуковая крылатая ракета, которая летит на неуязвимых скоростях; глубоководная торпеда с ядерной боеголовкой на атомном ходу «Статус-6» и планирующий крылатый блок «Авангард» РС-26, способный совершать полеты в плотных слоях атмосферы со скоростью, в двадцать раз превышающей скорость звука, и при этом глубоким маневрированием обходить средства противоракетной обороны. Итоги двадцатилетки Путина: как государство завоевало свою собственную экономику Россия уже допускала утечки информации о планах строить беспилотную подлодку, которая будет действовать как подводная ядерная торпеда и поражать прибрежные города радиоактивным облаком, что сделает их необитаемыми. Замыслы подобной беспилотной подлодки восходят к 1960-м годам. О новой разработке под названием «Статус-6» впервые стало известно, когда в репортаже российского телевидения о встрече Путина с группой генералов в Сочи 9 ноября 2015 года в кадр случайно попала страница презентации проекта, раскрывшая существование такой торпеды. Согласно этому документу, торпеда запускается с подлодки и имеет дальнобойность 5400 морских миль (10 000 километров). Она будет разрушать «важные элементы экономики противника в прибрежных районах и наносить неприемлемый ущерб территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, на которых станет невозможно вести военную, экономическую и другую деятельность в течение долгого времени». Владимир Путин не подбирал слов. Он предупредил, что Россия будет рассматривать любое применение ядерного оружия против ее союзников как ядерное нападение на саму Россию и ответит мгновенно. «Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, — сказал президент России и добавил: — Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Некоторые определенно прислушались. Гольц заявил, что все специалисты по оружию, с которыми он говорил после выступления Путина, «были в шоке, как и я». Эксперт по России корпорации RAND Эдвард Гейст признал, что «по-прежнему испытывает своего рода шок» по поводу крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. «Думаю, — отметил он, — они не блефуют, что провели летные испытания этой штуки». Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, указал, что «отношения с США находятся на таком уровне, что единственное, чем необходимо заниматься каждую минуту каждого дня, — это предотвращение военного столкновения». Эксперт в области ядерных технологий Фонда Карнеги за международный мир Джеймс Эктон напомнил всем потрясенным новыми российскими разработками, что «Россия, даже без этих видов оружия, имеет средства превратить США в гору радиоактивного мусора». Гейст предупредил: «Они посылают нам сообщение, что им не нравится наш американский подход к ПРО. Они желают обрушить на нас всю «странную любовь». В газете Washington Post написали, что путинский «конфронтационный тон частично является ответом на более «ястребиный» подход к ядерным вооружениям администрации Трампа». Однако претензии России были гораздо глубже. Путин подчеркнуто заявил: «А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!» Возрождение России было поистине поразительным, если принять во внимание, в каком положении находилась страна, когда в первый день 2000 года государственные дела принял Владимир Путин. «Самый опасный сценарий для США» В 1997 году Збигнев Бжезинский предупреждал, что подобная «большая коалиция Китая, России и, возможно, Ирана, союз «против гегемона», объединяемый не идеологией, а сопряженными обидами», станет «самым опасным сценарием» для интересов безопасности Америки. Он будет, продолжает Бжезинский, «по масштабу и возможностям напоминать вызов, когда-то представляемый советско-китайским блоком, хотя на этот раз главную роль, скорее всего, возьмет на себя Китай, а Россия останется на вторых ролях». Возрождение двух стран приняло разные формы. В России оно стало главным образом военным, в Китае — преимущественно экономическим, хотя вооруженным силам тоже уделялось внимание. Китайская экономика переживала подъем четыре десятка лет, и Китай начал составлять конкуренцию доминированию США в Азии. Когда-то практически аграрная страна превратилась в промышленный центр силы. Люди часто забывают, что китайский ВВП на душу населения быстро увеличивался с 1953 по 1978 год, в среднем на 6% ежегодно, за исключением спадов во время Большого скачка (1958–1962) и в начале Культурной революции (1966–1968). В период с 1978 по 2009 год ВВП Китая рос даже быстрее, почти на 10% в год, и поднялся со 147,3 миллиарда долларов до 4,9 триллиона. В 2009 году Китай обошел Германию как самый крупный экспортер в мире. Заменил США в качестве главного торгового партнера со всеми азиатскими странами. Товарооборот Китая в Африке превысил 200 миллиардов долларов, что гораздо больше, чем у Соединенных Штатов и любого европейского государства. Подъем Китая и спад США были частью того, что Лайза Кекик из Economist Intelligence Unit прогнозировала как «колоссальное изменение распределения мирового продукта» в течение нескольких ближайших десятилетий. По ее прогнозу, доля США и Западной Европы в мировом ВВП понизится с 40% в 2012 году до 21% к 2050-му, а доля азиатских стран будет расти и превысит 48%. Скорость экономического развития Китая поистине потрясает. Как отмечает историк Эл Маккой, опубликованная в 2012 году «Аналитическая оценка разведывательных служб» США показывает, что за британский период роста страны, с 1820 по 1870 год, Соединенные Штаты увеличили свою долю мирового ВВП на 1%. С 1900 по 1950 год американская доля выросла на 2%, а доля Японии с 1950 по 1980 год увеличилась на 1,5%. Для сравнения: доля Китая с 2000 по 2010 год подскочила на поразительные 5% и вполне может повторить этот успех за период с 2010 по 2020 год. Всемирный банк назвал темпы роста Китая «самым быстрым непрерывным подъемом крупной экономики в истории». В феврале 2017 года аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers опубликовала перспективные оценки экономического роста и дала прогноз, что в 2050 году Китай станет крупнейшей экономикой мира, за ним будут следовать Индия, США, Индонезия, Бразилия и Россия. Особенно показателен в этом отношении венчурный капитал. Соединенные Штаты долго доминировали в этом отношении: в 2008 году Китай отвечал всего за 5% венчурного капитала, который тратился на мировые стартапы. Однако с приходом, в формулировке CNBC, «приливной волны китайских денег в перспективные новые стартапы» инвестиции Китая в исследования и разработки (R&D) растут на 18%, то есть к 2019 году Китай обойдет США по капиталовложениям в этой области. Из жизни будущего списка Forbes. Как Березовский и Авен с Путиным встречались Украина как «страховой полис» При Борисе Ельцине, с 1991 по 1999 год, Соединенные Штаты совершенно не считались с Россией, способствуя нарастанию в стране серьезных экономических и социальных проблем и усиливая на Западе представление, что на беспокойство России по поводу национальной безопасности можно не обращать никакого внимания. По иронии судьбы именно нередко подвыпивший Ельцин впоследствии назначит своим преемником Владимира Путина. Приход Путина к власти в 2000 году полностью изменил ситуацию. Поначалу Владимир Путин обратился к Соединенным Штатам, надеясь на сотрудничество по мировым вопросам. Однако выход США из Договора по ПРО в 2002 году и американское вторжение в Ирак в следующем году разрушили такие надежды. С того времени отчуждение между двумя странами усиливалось. Планы Соединенных Штатов разместить противоракетные комплексы в Польше и Чешской Республике, а также продолжающееся продвижение НАТО к российским границам обострили напряженность. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин отверг контролируемый Америкой «однополярный мир» с «одним центром силы, одним центром принятия решений». «Это, — сказал он, — в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри». Когда в следующем году Ангела Меркель приехала в Москву, Путин объяснил, что «бесконечное расширение военно-политического блока» в мире, где уже нет «противодействующего врага», не только «бессмысленно, но разрушительно и контрпродуктивно». Здравые американцы согласились с этой оценкой. В начале 2008 года бывший сенатор США и знаменитый баскетболист Билл Брэдли, вторя давнему предупреждению Джорджа Кеннана, назвал расширение НАТО «ошибкой грандиозных масштабов». Он не принял последовавших оправданий Билла Клинтона и Строуба Тэлботта за эти действия: «Мы пинали их, когда они были повержены; мы расширили НАТО… это самоисполняющееся пророчество определенных людей в администрации Клинтона. Эти ирредентисты восточноевропейского типа считали, что Россия навсегда останется врагом, и поэтому мы должны подготовиться к тому времени, когда русские снова встанут на ноги. Их пророчество сбылось… Если бы мы действительно вступили в стратегическое партнерство, обсуждали бы общие угрозы в долгосрочной перспективе и то, что можем сделать сообща, зная, что в конечном итоге Россия вернется, ведь у русских даже тогда была нефть, представьте, насколько иным был бы сейчас Иран. Представьте, насколько иной была бы Центральная Азия… Ужасно грустно, что мы так поступили с Россией. Думаю, мы породили проблему, которой легко можно было бы избежать, и потеряли партнера, который мог бы стать чрезвычайно важным в долгосрочной перспективе и особенно для решения вопросов, наиболее угрожающих нам сегодня». Как понимал Брэдли, НАТО уже включило в свой состав семь бывших членов Варшавского договора и три бывших советских республики. «Он знал свое дело, а она нет»: Стоун раскритиковал журналистку NBC за интервью с Путиным Через неделю после выступления Брэдли министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал посла Соединенных Штатов в Российской Федерации Уильяма Бёрнса, чтобы разъяснить, что Россия ни при каких обстоятельствах не потерпит экспансии НАТО на Украину. Геополитическое значение этой республики описал Збигнев Бжезинский в своей известной книге 1997 года «Великая шахматная доска»: «Украина… является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей… Однако если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии. Пентагоновские неоконсерваторы Пол Вулфовиц, И. Льюис «Скутер» Либби и Стивен Хэдли понимали стратегическую важность Украины в 1991 году, когда распадался Советский Союз. Хэдли вспоминал: «Мы считали, что без Украины ослабленная Россия… никогда не станет угрозой, которую составлял прежний Советский Союз, из-за огромных ресурсов, большого населения и географического положения Украины. Поэтому это стало важным элементом американской политики… с точки зрения стратегии независимая Украина становится страховым полисом». Просвещенный абсолютизм XXI века: как изменились страна и власть за 20 лет при Путине Стараясь обеспечить понимание американских политстратегов, насколько серьезно Россия относится к этому вопросу, Уильям Бёрнс 1 февраля 2008 года отправил в Вашингтон секретную телеграмму CONFIDENTIAL #182 с текстом: «Нет — значит, нет: Россия проводит красную черту по расширению НАТО». Немаловажно, что эту телеграмму рядовой Брэдли (теперь Челси) Мэннинг передал сайту WikiLeaks. Запад не услышал. Джордж Буш-младший призвал НАТО принять в свои ряды Грузию и Украину. Выступая на саммите НАТО в апреле 2008 года, Буш «твердо поддержал» приглашение этих двух бывших советских республик в «План действий по членству в НАТО» в качестве подготовки к полноценному членству. Этот шаг с энтузиазмом одобрили советник по национальной безопасности Хэдли и другие неоконы администрации, а также на тот момент кандидаты в президенты Джон Маккейн и Барак Обама. Буш рассматривал это как сигнал для приглашения Грузии и Украины также в «европейские институты». Германия и Франция возглавили оппозицию, к которой присоединились Италия, Венгрия и страны Бенилюкса. Все они считали это ненужной провокацией в отношении России, к тому же на той неделе Владимир Путин собирался впервые посетить конференцию НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любые подобные попытки подорвут «стратегическую стабильность» в регионе. Песков также напомнил, что многочисленные опросы общественного мнения показали, что менее трети украинцев поддерживают вступление своей страны в НАТО. Результаты одного из опросов Гэллапа, проведенного в мае 2008 года, засвидетельствовали, что 43% украинцев по-прежнему считают НАТО «угрозой». Когда на президентских выборах 2010 года Виктор Янукович победил Виктора Ющенко, Украина отказалась от намерения вступать в альянс. Однако ущерб был уже нанесен. Незадолго до начала этого саммита уважаемое немецкое издание Der Spiegel разъясняло, что Россия всячески старалась поддерживать дружественные отношения с Западом, несмотря на очевидные разногласия. «Москва, — признал журнал, — на сегодняшний момент делает все возможное, чтобы найти согласие с НАТО и Соединенными Штатами по спорным планам американского ракетного щита… Россия также предлагает помощь по транзиту в Афганистан невоенных грузов, к примеру продовольствия». Однако журнал сообщил, что Россия угрожала признать отделившиеся от Грузии районы с преимущественно русским населением Южную Осетию и Абхазию, если Грузию пригласят в НАТО. Экономика глазами Путина: отрывки из интервью Стоуна, не вошедшие в документальный фильм Джек Мэтлок, работавший послом США в Советском Союзе с 1987 по 1991 год, понимал, как выглядел мир с российской точки зрения. В 2014 году он написал: «Президент Билл Клинтон поддержал натовские бомбардировки Сербии без санкции Совета Безопасности ООН, а также вступление в НАТО стран бывшего Варшавского договора. Эти шаги нарушили соглашение о том, что Соединенные Штаты не воспользуются уходом СССР из Восточной Европы. Удар по доверию россиян к США был оглушающим. В 1991 году опросы свидетельствовали, что около 80% граждан России положительно относились к Соединенным Штатам; в 1999 году почти такое же количество людей показало отрицательное отношение». Мэтлок продолжил: «Владимир Путин был избран президентом в 2000 году и сначала следовал прозападной политике. Когда террористы атаковали Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года, он первым из глав иностранных государств позвонил и предложил помощь. Он сотрудничал с США, когда американцы вошли в Афганистан, и сам вывел российские военные базы с Кубы и из бухты Камрань во Вьетнаме. Что он получил взамен? Какую-то невыразительную похвалу от президента Джорджа Буша-младшего, который затем преподнес дипломатический аналог неожиданных ударов под дых: дальнейшее расширение НАТО в Прибалтийские республики и на Балканы со строительством там американских военных баз; выход из Договора по ПРО; вторжение в Ирак без санкции Совета Безопасности ООН; неприкрытое участие в цветных революциях на Украине, в Грузии и Киргизии; а затем прощупывание нескольких самых жестких красных линий, которые провел бы любой глава России — разговоры о приеме в НАТО Грузии и Украины. Американцы, преемники доктрины Монро, должны бы понимать, что Россия будет сверхболезненно воспринимать приближение к своим границам военных союзов, управляемых иностранными державами». Путин рассматривал Украину как последнее в серии предательств со стороны Соединенных Штатов и их европейских союзников. До 2015 года он не говорил публично, что во время президентства Буша-младшего русские перехватывали телефонные звонки между вооруженными сепаратистами и американскими спецслужбами, базировавшимися в Азербайджане. Эти перехваты доказывали, что США продолжали поддерживать исламистских террористов не только в Чечне, но и по всему российскому Северному Кавказу. США снабжали их, как утверждал Путин, не только данными разведки, но и транспортом. Владимир Путин довел информацию до президента Джорджа Буша-младшего. Тот ответил, что «надерет задницу» замешанным в этом деле сотрудникам разведки. Однако через десять дней Федеральная служба безопасности Российской Федерации, преемница КГБ, получила письмо из ЦРУ, в котором говорилось: «Мы поддерживали и будем поддерживать отношения со всеми оппозиционными силами в России. Считаем, что мы вправе это делать и будем заниматься этим в дальнейшем». Владимир Путин сказал в интервью: «Некоторые люди, особенно в спецслужбах западных стран, думают, что если кто-то действует на раскачку главного геополитического соперника, а таким, как мы теперь понимаем, в их сознании всегда оставалась Россия, то им это в целом на пользу. Даже мне казалось, — добавил он, — что с падением идеологической преграды в виде монополии Компартии на власть все кардинально изменится. Но оказывается… есть еще геополитические вещи, вообще не связанные ни с какой идеологией».

Источник: https://www.forbes.ru/obshchestvo/394073-poslednee-predatelstvo-ssha-pochemu-putin-brosil-vyzov-vashingtonu