Почему уличный протест в России не имеет массовой поддержки

Видео с протестных акций в России и в других странах мира значительно отличаются друг от друга массовостью и поведением участников, это факт. Очевидным фактом является и то, что протестные акции не пользуются широкой поддержкой населения, хотя вопросы и претензии к властям есть у многих. В этой связи требуют осмысления побудительные мотивы большинства граждан отстраниться от всего этого.

Понятно, что люди всегда и везде одинаковы, в основном они действуют рационально и выстраивают свое поведение исходя из своих целей и интересов и минимизации связанных с этим рисков. Так почему же при осознании необходимости перемен, большая часть людей не видит большого смысла собственного участия в их приближении?

Первым и самым очевидным ответом мог бы быть страх быть избитым дубинками. Плюс чувство унижения от собственной беспомощности и от съемки этого окружающими на мобильники (которые похоже так же испытывают страх, поэтому усердно делают вид, что заняты видеофиксацией событий). Плюс значительный денежный штраф, потеря времени при задержании, перспектива административного ареста – всё это также вносит свой вклад в нежелание участвовать в этих акциях.

Однако, думаю, изложенное не объясняет всех истинных мотивов граждан. Возможно, причины нужно искать в определении скрытых и неосознанных мотивов людей и их долгосрочных интересов. Интересов не личных и индивидуальных, а общих интересов как нации, этнической группы. Своего рода коллективное бессознательное. И здесь для нас возможны интересные открытия.

Но сначала немного о другом. Мы не знаем достоверно, какая часть населения поддерживает режим. Это самый больший секрет СМИ, задача которых возможно и является в том, чтобы заставить большинство почувствовать себя меньшинством. Именно поэтому, кстати, вы не найдете на популярных российских сайтах опросов пользователей на действительно важные политические темы, тогда всё быстро встало бы на свои места.

Мы даже не знаем наверняка, с какой стороны большинство. Поэтому рассмотрим оба варианта. Допустим, некий усредненный индивид полагает сам (или его убедили в этом), что:

1. Большинство за режим.

В этом случае наш индивид, возможно, размышляет следующим образом:

Я не голосовал за режим и его представителей, я сделал всё, что мог как избиратель и законопослушный гражданин, чтобы режим не получил легитимизации. Если бы все или хотя бы большинство сделали как я, этого бы не случилось. Так зачем, чего ради, мне теперь выходить и получать дубинкой, платить гигантские штрафы и подвергаться аресту? Нет уж, пусть теперь идет как идет. Каждое действие (или бездействие) имеет последствия, каждый наш выбор имеет свой итог и результат.

Большинство хотело этот режим, получайте теперь его итоги, вместе с убылью населения, обнищанием, медианными зарплатами в 24 тыс. руб. и пенсиями в 65 лет. Это был ваш выбор, теперь нужно испить чашу до дна, для перехода на следующий уровень урок должен быть усвоен. Ну а если, итогом всего будет распад и полная деградация, значит так тому и быть. Ведь во вселенной всё справедливо, жизнь на Земле этим не закончится.

Так или примерно так может рассуждать представитель оппозиционного меньшинства.

Кроме того, здесь есть еще один момент. Не каждый знаком с теорией игр, матрицами Нэша и прочими научными теориями, но каждый интуитивно чувствует, что к чему. В нашем случае возможные выгоды от будущих перемен равномерно распределяются на всех граждан, включая и тех, кто лупит других дубинками или радостно потирает ладошки, видя как избивают других. А вот риски целиком падают на горстку протестующих. С позиций оценки рисков участие в акциях - это не очень хорошая сделка. Скорее наоборот, и интуитивно это понятно всем.

Таким образом, в этом варианте нет большого смысла участия в протестах.

Теперь рассмотрим второй вариант. Допустим, наш индивид убежден, что:

2. Большинство против режима.

В этом случае логика рассуждений представителя этого большинства может быть следующей.

Немногочисленная группа людей была способна навязать свою волю и закабалить большую часть населения, которое не смогло этому противостоять и даже не понимает, как это сделать. Они испытывают страх, желание чтобы кто-то другой – рептилоиды, Навальный, Шаман, кто угодно - пришел и сделал всё за них. Отдельные люди выходят и что-то пытаются сделать, но большинство выжидает, чем всё закончится и не подставляет себя под дубинки.

Однако где-то в глубине души подсознательная часть этого человека понимает – покорные, легко управляемые и слабые люди не представляют большой ценности для эволюции. Даже если они вымрут сами или ассимилируются с другими этногруппами, это не будет трагедией для планеты. Это скорее естественный отбор. Жаль, конечно, в том числе и себя лично и своих близких, но ничего не поделаешь. Против законов природы не поспоришь. Пусть всё идет как идет.

К этим рассуждениям добавляется еще один довод. Люди смотрят ролики в интернете и видят как одни люди избивают других дубинками, при этом те, кого избивают держат в руках мобильники и кричат «Позор!» или «Что вы делаете? Прекратите!». Думаю, любой криминальный психолог определит это поведение как виктимность. Никому не хочется солидаризироваться с жертвами и слабаками. Тем более, самому получать дубинками в окружении снимающей это на видео толпы. В нашем случае мы видим, что даже самые смелые оппозиционеры, которые не побоялись поднять голову и выйти на улицу, всё равно ведут себя довольно робко. Что тогда можно сказать об остальных? Может ли вызывать симпатии такое общество в целом?

Опять в этом варианте мы пришли к самоустранению и отказе от участия в протестах.

Примерно вот так. Причина малочисленности протестов может быть в отсутствии смысла и возможностей завершить начатое.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d4aa376e4f39f00aec7bc6f/pochemu-ulichnyi-protest-v-rossii-ne-imeet-massovoi-podderjki-5d4aa376e4f39f00aec7bc70