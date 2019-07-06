Галопом по Европам #57 (Прохоров просит денег, Арест ФСБшников, Бомбардировка Флориды)
В этом выпуске:
- Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Беларуси;
- Бензин за неделю подорожал в 48 регионах России;
- Прохоров просит у государства 60 миллиардов на гок в Восточной Сибири;
- В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ;
- Против бывшего руководителя «Автодора» Кельбаха возбуждено уголовное дело;
- Трое врачей Росгвардии задержаны за то, что ставили поддельные диагнозы;
- Глупые и неосторожные высказывания чиновников вредят имиджу власти;
- В Екатеринбурге суд оправдал участника протеста против строительства храма;
- Британские военные задержали в Гибралтаре танкер, который предположительно вез нефть из Ирана в Сирию;
- Власти Рио-де-Жанейро арестовали 40 человек, подозреваемых в похищениях и убийствах сотрудников нефтяной госкомпании Petrobras;
- В Лондоне в мусорном баке обнаружили папку с секретными документами;
- Американский штурмовик А-10 Тандерболт случайно сбросил бомбы на Флориду.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам