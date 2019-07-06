Галопом по Европам #57 (Прохоров просит денег, Арест ФСБшников, Бомбардировка Флориды)

В этом выпуске:

- Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Беларуси;

- Бензин за неделю подорожал в 48 регионах России;

- Прохоров просит у государства 60 миллиардов на гок в Восточной Сибири;

- В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ;

- Против бывшего руководителя «Автодора» Кельбаха возбуждено уголовное дело;

- Трое врачей Росгвардии задержаны за то, что ставили поддельные диагнозы;

- Глупые и неосторожные высказывания чиновников вредят имиджу власти;

- В Екатеринбурге суд оправдал участника протеста против строительства храма;

- Британские военные задержали в Гибралтаре танкер, который предположительно вез нефть из Ирана в Сирию;

- Власти Рио-де-Жанейро арестовали 40 человек, подозреваемых в похищениях и убийствах сотрудников нефтяной госкомпании Petrobras;

- В Лондоне в мусорном баке обнаружили папку с секретными документами;

- Американский штурмовик А-10 Тандерболт случайно сбросил бомбы на Флориду.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6YcIPxogPrA