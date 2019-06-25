Что общего у Врачебной этики, Совести и Плана!!?

Для большинства людей уже давно не секрет, что подавляющее большинство врачей при серьёзных заболеваниях отказываются от традиционных методов лечения, которые они практикуют на обычных людях.

И этому есть логичное и понятное объяснение!!!

Неужели они знают то, что от вас скрыто?!!

С уважением,

СКАМАРОХ.

Что несёт нам день сегодняшний — понимают не все, и это естественно. Капиталистический мир, в котором мы пребываем не по своей воле, делает всё для того, чтобы держать население стран в невежестве и страхе. Практически все сферы жизни социума опутаны паучьей сетью лжи и античеловечности. Это управляемые процессы, они не пришли сами по себе и сами по себе не рассосутся.

Сейчас хочется затронуть именно медицинскую тематику, и поднять чрезвычайно важный вопрос. Вопрос о совести!

Для многих уже не секрет, что в системе здравоохранения происходят такие вопиющие преступления перед человечеством, что волосы на голове шевелятся. Современная медицина подмята мафиозными фармацевтическими структурами и полностью управляется крупным капиталом. Разумеется, что в этой системе нет места здоровью человека, выходца из нашего народа, но есть место деньгам, БОЛЬШИМ И ГРЯЗНЫМ ДЕНЬГАМ, сколоченным на горе миллионов людей. Я говорю о покалеченных судьбах и жизнях людей, прошедших через все круги ада современной медицины – резать, травить, жечь, пичкать химией, мучить и, наконец, ширить геноцид коренного населения!

Вы не ослышались, геноцид — это не следствие проводимой политики современной системы здравоохранения, а цель, одна из многих, на ровне с баснословной прибылью. Сделать из человека полуживой, напичканный ядами овощ, чтобы на фоне этого можно было что угодно с ним делать, хоть убить вовсе, – мечта любого отъявленного живодёра и психопата, желающего отнять всё то, что ему не принадлежит, но принадлежало бы тому бедолаге.

Так что для этого нужно сделать?

Да элементарно – захватить власть в системе медицины, перехватить управление и настроить свой смертоносный конвейер. Сейчас не буду вдаваться в подробности исторического процесса, когда был осуществлён перехват управления и какими методами (не тема этой беседы), но просто укажу пальцем на некоторые факты, которые вызывают вопросы, как минимум.

Факт 1 – платная медицина в замен безоплатной

Факт 2 – рост заболеваемостей, на фоне “медицинского прогресса” и роста числа поликлиник

Факт 3 – появление новых ужаснейших вирусов и эпидемий

Факт 4 – иммунопрофилактика населения, как акт заботы государственной власти о “благополучии здоровья толпы”

Факт 5 – тщательное обучение молодых специалистов в медицинских ВУЗах по принципу “не думай, а запоминай как мы сказали”

Факт 6 – рост смертей населения, числа больных и сокрытие статистических данных

Факт 7 – химтрейлы, электро-магнитное облучение, ГМО еда, легальные наркотики (сигареты, алкоголь), принудительная вакцинация

Факт 6 – тотальный рост онкологии

Список можно продолжать безконечно, каждый из вас, наверняка, сталкивался хоть с одним из перечисленных факторов среды и не понаслышке знает, что это такое.

Ошибка 404 – Врачебная этика не найдена

А есть ли место совести в современном мире? Вот на рынке, например, или в автомастерской, или в том же государственной пенсионной системе дела обстоят нормально? Владелец торгового места на рынке может обвесить покупателя, выиграв тем самым себе немного прибыли? Да запросто! А могут ли обмануть в автомастерской девушку, которая не разбирается в автомобилях и полностью доверилась мастерам из автосалона? Элементарно, могут вписать в её чек пару лишних услуг. А пенсионная система направлена ли на благо наших стариков? Ответ вы знаете… Совестью сегодня можно торговать, получается? Выходит так, и некоторые не скупятся на методы.

А что же медицина? В ней всё так гладко и шиколадно? Врачи днём и ночью спят и думают о том, чтобы вылечить всех больных на всей планете… Хорошо, перегнул палку – в ближайшем районе хотя бы вылечить можно. А потом, когда закончатся все больные можно опечатать здание больницы, реконструировать его в школу или дом культуры и распустить весь штат врачей. Врачи положат зубы на полку и благополучно доживут до старости.

Что-то в сказочке не клеится, попробуем ещё раз?

Врачи ежемесячно получают нагоняй от своих директоров выше, в свою очередь являющихся марионетками паразитарной системы. С врачей обещают три шкуры снять, если они не выполнят план: не вколют смертельной жижи под видом вакцин, не абортируют множество молодых мам, не пропишут тонну химических препаратов больным, и так далее.

Что-что? Больше похоже на правду, верно? Медики, ну давайте же, опровергните сказанное, не скупитесь на оправдание себя любимых и своих шкурных интересов по сохранению рабочего места. Вам же семьи нужно кормить? Нужно! Детей у вас много? Много! Вот и надо план выполнять, чтобы не полетели должностные головы, чтобы на ваше нагретое место не села другая нуждающаяся попа.

Какая совесть, я вас умоляю, не смешите! Если дело стоит ребром, то можно пренебречь не только врачебной этикой “не навреди”, торгонуть совестью, но и душу продать дьяволу. Спалось бы слаще, да елось сытнее, а после этого хоть трава не расти.

Конечно, я не буду никого переубеждать в том, что современные врачи и служащие в системе медицины являются заложниками системы. Подумаешь, всего-то медики вписаны в тщательно продуманную алгоритмику конвейера смерти, систему геноцида. Всего-то их руками, руками врачей, происходят преступления. Их руками или их коллег, с их молчаливого согласия.

«Молчать, отключать совесть и здравый смысл, не думать – делать план, калечить, убивать!»

Вот идеальный лозунг, который можно вывешивать баннером перед входной дверью в кабинеты врачей. А что вы хотели, я привык называть вещи своими именами. Если это так – признайтесь в этом, покайтесь перед людьми и своей совестью, прежде всего.

Разве нет у врачей свободы выбора? У них ВСЕГДА есть свобода выбора…

Либо становится соучастниками преступлений против человечества, молча гробить и калечить жизни своих соотечественников, быть винтиками в конвейере тотального геноцида народа.

Либо придавать огласке факты безчеловечности, творящиеся под покровом невежества в системе здравоЗАхоронения, байкотировать мафиозные фармокологические приказы, стоять за правду горой, отстаивать жизни и здоровье своего народа!

И не нужно петь заезженную песенку “у них семьи, им нужно работать”. Это не то место, где совестью можно торговать. ВООБЩЕ совестью никогда и нигде нельзя торговать! И особенно здесь, когда на кону ЖИЗНИ! Или нет совести у врачей, у медиков? Или не учат этому в ВУЗах медицинских? Или в семьях будущих медиков с малолетства не учат совестливости и человечности? Или при взрослении можно пренебречь совестью, как менее приоритетным элементом сложного выбора?

Задавайте эти вопросы себе, где бы вы ни работали. Задавайте эти вопросы медикам. Пусть зерно здравого смысла прорастает в головах людей. Конечно, дебилизаторы в виде Средств Массовой Информации по ТВ будут из шкуры вон лезть, чтобы голова рядового человека, врача, учителя, трудяги… была забита всякой глупостью, мусором, приводящим к невежеству. Но я вас очень прошу, пересмотрите свою жизнь, выбросьте телевизор из своей жизни, займитесь самообразованием, изучайте мир и доверяйте окружающей природе, читайте достойные книги, а не разрекламированную дрянь и СЛУШАЙТЕ СВОЮ СОВЕСТЬ, во что бы то ни стало!

Автор: Валентин Беликов.

Ниже прикреплены интересные выдержки из развернувшейся дискуссии под одной из тем в нашей группе МедАльтернатива.инфо, которые вам стоит прочесть. Посмотрите, как система исправно работает над тем, чтобы вписанные элементы в работу её структур, ценою собственной жизни защищали эту систему. Как находятся тысяча оправданий, как не упускается ни одна возможность сбросить с себя ответственность на кого-то другого, как запросто можно заглушить чувство совести и оправдать преступления. Горько читать некоторые комментарии, но они пробудят в нас нужные вопросы и дадут ответ на извечный вопрос: «КАК ЖИТЬ?»

Источник: https://medalternativa.info/entry/eto-my-ne-prohodili/