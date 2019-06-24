Россия сегодня
Я думаю Вы часто задумываетесь над вопросом: "Почему в такой богатой и огромной стране люди живут , скажем так, не очень богато ?!"
И если решитесь дочитать статью до конца,то вероятней всего сделаете для себя соответствующие выводы....
Начну пожалуй с того,что когда-то...совсем недавно,года 2-3 назад я тоже как и многие прыгал в "патриотическом угаре". Гордился нашим Президентом. Одобрял его поступки и действия...Но увы это прекратилось в один вечерний осенний день.
Как-то споря со своим другом детства о Политике и в частности Экономике России,он мне задал "курс" в какое русло "думать и копать".
Звучало это приблизительно так: " А ты знаешь кому то или иное сейчас принадлежит?"
И набравшись терпения,налив чай начал штурмовать просторы необъятного Рунета....К утру я был по сути морально разбит....Поскольку это было настоящее открытие по типу клубка,который ниточками уходил всё глубже и глубже в коридоры власти и оффшоры...
И теперь могу ответить на некоторые Ваши вопросы!
1) Почему в стране где столько нефти и газа Народ НИЩИЙ?
Ответ: Потому что она нам не принадлежит!
Для примера давайте возьмём всем известный ЯМАЛ-СПГ.
51% акций принадлежит НОВАТЭК ,а остальные 49% Китаю и Франции (TOTAL).
Вы подумаете,что хорошо что нам хотя бы 51% принадлежит. Отвечу вам,что всё намного печальнее...
Новатек принадлежит на 29% немцам , почти 8% принадлежит Михельсону,9,99% Газпромбанку ,остальные 45,79% принадлежат ZAO Depositary and Clearing Company (мутные вообще какие-то).
По сути Государству он вообще не принадлежит.
Далее для примера взять Сахалин-2 (нефтедобыча).
50% у ГазПрома, 27,5% у Shell и 22,5 % разделили 2 японские компании между собой.
Дальше делайте сами выводы!!! Возьмите любую компанию и посмотрите кому и насколько она принадлежит!
2) Почему в стране где много золота и драгметаллов в целом,мы покупаем его у иностранцев?
Так же обстановка состоит как и с нефтегазодобычей (хотелось бы сказать),но увы всё намного печальнее...
Опять пример: Месторождение "Купол" на Чукотке.
Утверждённые запасы золота составляют 65,5 тонн. И серебра 1875 тонн. В 2002 году принадлежал на 75% канадцам. А в 2011 году Канада выкупила оставшиеся 25% и стала единоличным владельцем Месторождения....как собственно и ещё двух там же неподалёку как например Месторождение "Двойное".
Так же у нас крутятся британцы со своей Highland Gold Mining . Которым принадлежит к примеру Месторождения "Кекура", "Совиное", "Клён"
Сулейману Керимову ( член Совета Федерального Собрания Российской Федерации ) принадлежит Олимпиадинское месторождение (Олимпиада) в котором запасы золота оцениваются в 227,7 т . Так же Месторождение "Куранах" и Ната́лкинское золоторудное месторождение .
Месторождение Валуни́стое принадлежит Роману Абрамовичу и его компаньону.
Ещё пару месторождений другим олигархам.
Из 20 месторождений только ОДНО принадлежит Российской Федерации!
Называется "Кючус" ,но и его пытались продать в 2013 году.
3) Квазипроизводство
Ларгус
Логан
Конечно у нас осталось много чего как-бы Отечественного...например ВАЗ. Но увы...он тоже принадлежит иностранцам в лице Renault Group с 2016 года. А с Января 2019 года Французы стали единоличным владельцем Автоваза на 100% (распродажа России продолжается).
P.S: Что хочу отметить...
Поступления в Казну по большему счёту идёт за продажи Госимущества! Приватизации его с дальнейшим аукционом!
Как например было с "Башнефтью". 16 мая 2016 года В.В.Путин подписал Указ и «Башнефть» была исключена из перечня стратегических предприятий, спустя 10 дней Медведев включил ее в план приватизации на 2016 год . Белорусия была не допущена до торгов . И Башнефть была продана какому-то непонятному инвестиционному фонду из Катара.
Так что,всё нажитое непосильным Трудом ...Советского Трудового Народа ,мы Проедали последние 20 лет!! продав пару месторождений и несколько заводов,проводили Олимпийские Игры в Сочи...и Чемпионаты по футболу обошлись нам тоже не в одно проданное предприятие!!
Источник: ttps://zen.yandex.ru/media/id/5d0d20269952cd00b07c2be1/rossiia-segodnia-ili-kak-rasprodavali-rodinu-5d0e859125509600afe09c00
Интересно , как это кто-нибудь оспорит!
А зачем?
Это Серому папе Серого принадлежало ВСЁ.
Государство это Я и смело запускал руку в гос.карман.
Потому и Серый по привычке считает что государственное это НАШЕ.
Бери чё хош.
И очень расстраивается когда понимает что НЕТ.
Нет там ничего ЕГО -Серого.
И начитнает рыться в поисках в ворохе фейковой информации.
В итоге можно нарыть что и армия РФ не принадлежит гос-ву.
Собственник в офшорах))
Горе-горькое ))
Но так написано в самом правдивом интернет издании ” Серая Правда”
Таки да , Серый прав.
Прав.
Ещё недавно Серым и Галям Брежневым принадлежало ВСЁ.
Все государственное а значит ИХ.
А моего в государственном ни тогда не было ни сегодня.
Но зато сегодня МОЕГО стало больше раз в ТЫСЯЧУ в сравнении с СССРом.
https://www.youtube.com/watch?v=AW37ctqhv-k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ayNE4DO50bgl-YDDFjsZCa9cadMHpxRx8ZZxX5ylY-cp-x0CtKauDytQ..посмотри видео Шестун косит под Галунова
Кашмар.
В таких случаях надо сразу оставить человека на едине с собой молиться и уходить к богу.
А они всё испортили
И чё тут оспаривать , с принятием конституции рфии в 93-м все обозначили “Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.” Как только это приняли сразу и однозначно стало понятно ,что все с***ят в личную собственность.
Русский народ нельзя победить в прямом противостоянии…Это-исторический факт.Теперь ситуация такая….что нет смысла воевать.Нет земли…она чья-то,нет русского производства-оно чье-то,нет единого народа,это-”Степанычи и Мари”.Есть смысл поменять ситуацию…И воевать на равных.Наше униженное положение-это мистификация.Наши Степанычи-это убогое меньшинство.Нужно протянуть руки друг к другу.Нужно объединяться не выбирая лиц “нравиться- не нравиться”.Пиз..ц приходит всем.Кому-то раньше,кому-то позже.
Смотрю уже похмелился ))
И зажигаешь ))
сейчас понять кому что принадлежит абсолютно нереально, в структуре собственности будут какие-то компании или фонды зарегистрированные на Кипре, в Индонезии или в Панаме.
Возможно однажды все это раскроется и мы узнаем много интересного о конечном бенефициаре например Сургутнефтегаза и других компаний.