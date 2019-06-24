Россия сегодня

Я думаю Вы часто задумываетесь над вопросом: "Почему в такой богатой и огромной стране люди живут , скажем так, не очень богато ?!"

И если решитесь дочитать статью до конца,то вероятней всего сделаете для себя соответствующие выводы....

Начну пожалуй с того,что когда-то...совсем недавно,года 2-3 назад я тоже как и многие прыгал в "патриотическом угаре". Гордился нашим Президентом. Одобрял его поступки и действия...Но увы это прекратилось в один вечерний осенний день.

Как-то споря со своим другом детства о Политике и в частности Экономике России,он мне задал "курс" в какое русло "думать и копать".

Звучало это приблизительно так: " А ты знаешь кому то или иное сейчас принадлежит?"

И набравшись терпения,налив чай начал штурмовать просторы необъятного Рунета....К утру я был по сути морально разбит....Поскольку это было настоящее открытие по типу клубка,который ниточками уходил всё глубже и глубже в коридоры власти и оффшоры...

И теперь могу ответить на некоторые Ваши вопросы!

1) Почему в стране где столько нефти и газа Народ НИЩИЙ?

Ответ: Потому что она нам не принадлежит!

Для примера давайте возьмём всем известный ЯМАЛ-СПГ.

51% акций принадлежит НОВАТЭК ,а остальные 49% Китаю и Франции (TOTAL). Вы подумаете,что хорошо что нам хотя бы 51% принадлежит. Отвечу вам,что всё намного печальнее... Новатек принадлежит на 29% немцам , почти 8% принадлежит Михельсону,9,99% Газпромбанку ,остальные 45,79% принадлежат ZAO Depositary and Clearing Company (мутные вообще какие-то). По сути Государству он вообще не принадлежит. Далее для примера взять Сахалин-2 (нефтедобыча). 50% у ГазПрома, 27,5% у Shell и 22,5 % разделили 2 японские компании между собой. Дальше делайте сами выводы!!! Возьмите любую компанию и посмотрите кому и насколько она принадлежит! 2) Почему в стране где много золота и драгметаллов в целом,мы покупаем его у иностранцев? Так же обстановка состоит как и с нефтегазодобычей (хотелось бы сказать),но увы всё намного печальнее... Опять пример: Месторождение "Купол" на Чукотке. Утверждённые запасы золота составляют 65,5 тонн. И серебра 1875 тонн. В 2002 году принадлежал на 75% канадцам. А в 2011 году Канада выкупила оставшиеся 25% и стала единоличным владельцем Месторождения....как собственно и ещё двух там же неподалёку как например Месторождение "Двойное". Так же у нас крутятся британцы со своей Highland Gold Mining . Которым принадлежит к примеру Месторождения "Кекура", "Совиное", "Клён" Сулейману Керимову ( член Совета Федерального Собрания Российской Федерации ) принадлежит Олимпиадинское месторождение (Олимпиада) в котором запасы золота оцениваются в 227,7 т . Так же Месторождение "Куранах" и Ната́лкинское золоторудное месторождение . Месторождение Валуни́стое принадлежит Роману Абрамовичу и его компаньону. Ещё пару месторождений другим олигархам. Из 20 месторождений только ОДНО принадлежит Российской Федерации! Называется "Кючус" ,но и его пытались продать в 2013 году. 3) Квазипроизводство Ларгус Логан Конечно у нас осталось много чего как-бы Отечественного...например ВАЗ. Но увы...он тоже принадлежит иностранцам в лице Renault Group с 2016 года. А с Января 2019 года Французы стали единоличным владельцем Автоваза на 100% (распродажа России продолжается). P.S: Что хочу отметить... Поступления в Казну по большему счёту идёт за продажи Госимущества! Приватизации его с дальнейшим аукционом! Как например было с "Башнефтью". 16 мая 2016 года В.В.Путин подписал Указ и «Башнефть» была исключена из перечня стратегических предприятий, спустя 10 дней Медведев включил ее в план приватизации на 2016 год . Белорусия была не допущена до торгов . И Башнефть была продана какому-то непонятному инвестиционному фонду из Катара. Так что,всё нажитое непосильным Трудом ...Советского Трудового Народа ,мы Проедали последние 20 лет!! продав пару месторождений и несколько заводов,проводили Олимпийские Игры в Сочи...и Чемпионаты по футболу обошлись нам тоже не в одно проданное предприятие!!

Источник: ttps://zen.yandex.ru/media/id/5d0d20269952cd00b07c2be1/rossiia-segodnia-ili-kak-rasprodavali-rodinu-5d0e859125509600afe09c00