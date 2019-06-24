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Россия сегодня

16:34. 24 июня 2019 Просмотров - 408 10 коммент. Опубликовал:

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Я думаю Вы часто задумываетесь над вопросом: "Почему в такой богатой и огромной стране люди живут , скажем так, не очень богато ?!"

И если решитесь дочитать статью до конца,то вероятней всего сделаете для себя соответствующие выводы....

Начну пожалуй с того,что когда-то...совсем недавно,года 2-3 назад я тоже как и многие прыгал в "патриотическом угаре". Гордился нашим Президентом. Одобрял его поступки и действия...Но увы это прекратилось в один вечерний осенний день.

Как-то споря со своим другом детства о Политике и в частности Экономике России,он мне задал "курс" в какое русло "думать и копать".

Звучало это приблизительно так: " А ты знаешь кому то или иное сейчас принадлежит?"

И набравшись терпения,налив чай начал штурмовать просторы необъятного Рунета....К утру я был по сути морально разбит....Поскольку это было настоящее открытие по типу клубка,который ниточками уходил всё глубже и глубже в коридоры власти и оффшоры...

И теперь могу ответить на некоторые Ваши вопросы!

1) Почему в стране где столько нефти и газа Народ НИЩИЙ?

Ответ: Потому что она нам не принадлежит!

Для примера давайте возьмём всем известный ЯМАЛ-СПГ.

232840.jpg

 

51% акций принадлежит НОВАТЭК ,а остальные 49% Китаю и Франции (TOTAL).

Вы подумаете,что хорошо что нам хотя бы 51% принадлежит. Отвечу вам,что всё намного печальнее...

Новатек принадлежит на 29% немцам , почти 8% принадлежит Михельсону,9,99% Газпромбанку ,остальные 45,79% принадлежат ZAO Depositary and Clearing Company (мутные вообще какие-то).

По сути Государству он вообще не принадлежит.

Далее для примера взять Сахалин-2 (нефтедобыча). 

 50% у ГазПрома, 27,5% у Shell и 22,5 % разделили 2 японские компании между собой.

Дальше делайте сами выводы!!! Возьмите любую компанию и посмотрите кому и насколько она принадлежит!

2) Почему в стране где много золота и драгметаллов в целом,мы покупаем его у иностранцев?

Так же обстановка состоит как и с нефтегазодобычей (хотелось бы сказать),но увы всё намного печальнее...

Опять пример: Месторождение "Купол" на Чукотке.

Утверждённые запасы золота составляют 65,5 тонн. И серебра 1875 тонн. В 2002 году принадлежал на 75% канадцам. А в 2011 году Канада выкупила оставшиеся 25% и стала единоличным владельцем Месторождения....как собственно и ещё двух там же неподалёку как например Месторождение "Двойное".

Так же у нас крутятся британцы со своей Highland Gold Mining . Которым принадлежит к примеру Месторождения "Кекура", "Совиное", "Клён"

171123-Nemtsova-france-arrest-hero_m6kh3

Сулейману Керимову ( член Совета Федерального Собрания Российской Федерации ) принадлежит Олимпиадинское месторождение (Олимпиада) в котором запасы золота оцениваются в 227,7 т . Так же Месторождение "Куранах" и Ната́лкинское золоторудное месторождение .

Месторождение Валуни́стое принадлежит Роману Абрамовичу и его компаньону.

Ещё пару месторождений другим олигархам.

Из 20 месторождений только ОДНО принадлежит Российской Федерации!

Называется "Кючус" ,но и его пытались продать в 2013 году.

3) Квазипроизводство

lada_largus_avtovaz.jpg

Ларгус

081417_0948_4.jpg

Логан

Конечно у нас осталось много чего как-бы Отечественного...например ВАЗ. Но увы...он тоже принадлежит иностранцам в лице Renault Group с 2016 года. А с Января 2019 года Французы стали единоличным владельцем Автоваза на 100% (распродажа России продолжается).

P.S: Что хочу отметить...

Поступления в Казну по большему счёту идёт за продажи Госимущества! Приватизации его с дальнейшим аукционом!

Как например было с "Башнефтью". 16 мая 2016 года В.В.Путин подписал Указ и «Башнефть» была исключена из перечня стратегических предприятий, спустя 10 дней Медведев включил ее в план приватизации на 2016 год . Белорусия была не допущена до торгов . И Башнефть была продана какому-то непонятному инвестиционному фонду из Катара.

Так что,всё нажитое непосильным Трудом ...Советского Трудового Народа ,мы Проедали последние 20 лет!! продав пару месторождений и несколько заводов,проводили Олимпийские Игры в Сочи...и Чемпионаты по футболу обошлись нам тоже не в одно проданное предприятие!!

 

Источник: ttps://zen.yandex.ru/media/id/5d0d20269952cd00b07c2be1/rossiia-segodnia-ili-kak-rasprodavali-rodinu-5d0e859125509600afe09c00

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4032 3706
    жора шапов 24 июня 2019 в 17:08

    Интересно , как это кто-нибудь оспорит!

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    • 3247 573
      ХОХОЛжора шапов 24 июня 2019 в 18:02

      А зачем?
      Это Серому папе Серого принадлежало ВСЁ.
      Государство это Я и смело запускал руку в гос.карман.
      Потому и Серый по привычке считает что государственное это НАШЕ.
      Бери чё хош.
      И очень расстраивается когда понимает что НЕТ.
      Нет там ничего ЕГО -Серого.
      И начитнает рыться в поисках в ворохе фейковой информации.
      В итоге можно нарыть что и армия РФ не принадлежит гос-ву.
      Собственник в офшорах))
      Горе-горькое ))
      Но так написано в самом правдивом интернет издании ” Серая Правда”

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      1
    • 9715 6649
      Владимиржора шапов 24 июня 2019 в 19:52

      И чё тут оспаривать , с принятием конституции рфии в 93-м все обозначили “Статья 9

      1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

      2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.” Как только это приняли сразу и однозначно стало понятно ,что все с***ят в личную собственность.

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  • 12453 9271
    Ъ 24 июня 2019 в 19:30

    Русский народ нельзя победить в прямом противостоянии…Это-исторический факт.Теперь ситуация такая….что нет смысла воевать.Нет земли…она чья-то,нет русского производства-оно чье-то,нет единого народа,это-”Степанычи и Мари”.Есть смысл поменять ситуацию…И воевать на равных.Наше униженное положение-это мистификация.Наши Степанычи-это убогое меньшинство.Нужно протянуть руки друг к другу.Нужно объединяться не выбирая лиц “нравиться- не нравиться”.Пиз..ц приходит всем.Кому-то раньше,кому-то позже.

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    2
  • 22323 11161
    Ursus 24 июня 2019 в 19:51

    сейчас понять кому что принадлежит абсолютно нереально, в структуре собственности будут какие-то компании или фонды зарегистрированные на Кипре, в Индонезии или в Панаме.

    Возможно однажды все это раскроется и мы узнаем много интересного о конечном бенефициаре например Сургутнефтегаза и других компаний.

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