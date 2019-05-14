Доклад В.А. Лепехина на заседании Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» – 2



То есть в гуманитарной и политической среде сегодня формируется новый дискурс, предполагающий распространение и развитие цивилизационного подхода в гуманитарных науках и, соответственно нового понятийного аппарата в исследованиях и анализе самых разных актуальных процессов, феноменов и тем, включая проблемы государственной безопасности, стратегию внешней политики РФ, различные аспекты российской оборонной политики и т.п.

Далее: через три недели в Московском педагогическом государственном университете состоится Круглый стол на тему «Русская идея и цивилизационный суверенитет России» – и таких круглых столов и конференций (по цивилизационной проблематике) в московских вузах в текущем году будут еще десятки, а по России – до сотни.

Словом, цивилизационные исследования и становление такой новой научной дисциплины, как «цивилизациология» – это, без преувеличения, ведущий тренд в современной российской философии, если отвлечься от тех некоторых, навязываемых России трендов (например, «глобалистики», специфически ориентированных гендерных разработок, экспериментов в области «биополитики», «поведенческой социологии» или же исследований, направленных не столько на изучение, сколько на формирование так называемой «гражданской идентичности» людей как альтернативы их органичным и естественным социокультурным, этническим и иным идентичностям), которыми заняты сегодня в РФ значительные философские массы в виду финансирования и иной поддержки названных научных, околонаучных и квазинаучных направлений из-за рубежа.

Казалось бы, что нового могут привнести современные российские философы в теорию цивилизаций после фундаментальных изысканий в данной области таких всемирно известных ученых, как Арнольд Тойнби, Освальд Шпенглер, Фернан Бродель, Сэмюэль Хантингтон, Элвин Тоффлер и десятков других западных философов, социологов и историков?



Напомню, в связи с этим вопросом, что ни один из них не считал Россию полноценной и самобытной цивилизацией, не исследовал её, а если и описывал российскую цивилизационность, то в искаженном виде или в уничижительных характеристиках. Кроме того, практически все известные западные мыслители в своем анализе мировой и локальных цивилизаций занимали и занимают позицию ЦИВИЛИЗАТОРОВ, в то время как их российские коллеги в массе своей – просто ЦИВИЛИЗАЦИОНЩИКИ.

Вот последнее подтверждение данного тезиса – книга малоизвестного англоязычного историка Роджера Осборна – «Цивилизация. Новая история Западного мира».xiv Сегодня вы можете встретить её (это уже третье издание книги на русском языке) на прилавках всех книжных магазинов Москвы.



Уже в самом названии этого 800-страничного труда мы снова видим тождество между понятиями «цивилизация» и «Запад». Книгу эту почти никто не покупает, но ведь её кто-то сознательно навязывает российским читателям в расчете, видимо, на её явно «цивилизаторский» характер.

Но вернемся к краткому обзору живых и развивающихся направлений в современной российской философской науке.



С моей точки зрения, еще один перспективный тренд в современной российской философской науке – нарастающие исследования антропосферы планеты Земля и всех её составляющих, основанные на иной, чем в западной гуманитарной мысли методологии: не биоцентризма, но собственно антропоцентризма с восполнением недостатка в современных антропологических теориях и биополитике результатов социальных и политэкономических исследований, а также с обращением отечественных ученых к опыту применения на практике ноосферной теории Владимира Вернадского, концепции планетарного этногенеза Льва Гумилева, результатов изучения антропогенного фактора под руководством Никиты Моисеева, футуристических изысканий российских и советских ученых-технократов, ряда открытий в области ДНК-генеалогии российско-американского биохимика Анатолия Клесова, etc.

Ну и, конечно же, чрезвычайно перспективны сегодня в России такие направления в области отечественной философской мысли, как «философия посткапиталистической экономики», «постсоветская социальная философия», «философия суверенного образования», «философия национальной системы управления», методология «деятельностного подхода», «философские аспекты информатизации и цифровизации», методология «мотивационного подхода», «философия будущего», «постхристианская аксиология» и т.п. (Это все отдельные и очень объемные темы, о чем мы поговорим как-нибудь в другой раз).xv

В завершение доклада позволю себе провести некоторые параллели между актуальной философской проблематикой и идеологией – этими двумя неразрывно связанными и взаимообусловленными феноменами.

Замечу в связи со сказанным, что пять лет назад первая статья вашего покорного слуги на сайте «РИА-новости» многоуважаемого Агентства «Россия сегодня» звучала так: «Национальная идея найдена».xvi Эта статья начинается с такого вот прогноза: «К 2017-2018 году идея цивилизационного развития России станет в нашей стране определяющей». Что ж, она действительно стала таковой. Примеров тому – множество.



И это не только оформление Российской цивилизационной школы, о которой я говорил выше. К примеру, только за последний год в РФ было выпущено около двух десятков монографий по цивилизационному развитию РФ. (Например, вот эта монография, которая вышла в прошлом году; она так и называется – «Цивилизационное развитие России»).xvii

Вот еще одна монография, которую мы получили из типографии буквально вчера,xviiiв которой проблематика цивилизационного развития нашей страны впервые увязывается с проблематикой такого модернизационного развития России, которая не только не подразумевает обязательной в таких случаях вестернизации, но противостоит ей. На днях Институтом ЕАЭС и Центром гуманистической экологии и культуры (ГУМЭК) запущена также подготовка специального Глоссария по цивилизационной проблематике.

Но самое серьезное подтверждение и актуальности, и чрезвычайной значимости названного мной тренда – это слова президента России Владимира Путина, произнесенные им в ходе Всемирного русского народного собора несколько месяцев назад – 1 ноября 2018 года. В своем выступлении на Соборе президент РФ отметил, что «тема нашей нынешней встречи и большая часть дискуссий в эти дни посвящены цивилизационному развитию России»…xix И далее здесь приведена еще одна цитата из его выступления про Россию, как «самобытную цивилизацию».

Как видим, нам (тем, кто оформил и продвигает в отечественной гуманитарной науке творческое наследие русской философии, а также новые разработки по линии Российской цивилизационной школы) за последние примерно 7-8 лет удалось раскачать цивилизационную тему, сделать её мейнстримальной в отечественной философии и к 2018 году вывести на уровень идеологического предложения главе государства.



К сожалению, в нашей стране сегодня укрепляются и обрастают квазиидеологическими концептами и клановой мифологией различные «группы интересов», которым Россия как мощная трансрегиональная цивилизация и один из ведущих полюсов многополярного мира решительно не нужна.

Цивилизационный подход предполагает развитие в России социальной, этнической и религиозной целостности и солидарности, а также становление и укрепление такой геополитической субъектности, как российский народ. Увы, представители компрадорского сегмента нынешней российской элиты, нацеленные на формирование в РФ кастового общества и «единение» власти не с народом, а с известными зарубежными «центрами силы» и глобальной олигархией как таковой, считают укрепление в России цивилизационной методологии и идеологии опасным для своего личного благополучия. И что с этим делать – тоже предмет отдельного разговора…

И последнее: миропроект, предполагающий формирование на планете Земля многополярного мира, методология цивилизационной солидарности, «ценностный подход» и антропософия «Русского Духа», цивилизационные исследования, философия модернизационного развития, социология мотиваций, основы суверенной экономики, концепции «антропологического восхождения» и формирования субглобальных антропосистем, метафизика «Русского Космоса», метафилософия евразийского пространства и «Русского Севера», историософия и антропософия евразийства, концепты посткапитализма и альтерглобализма, мегаконцепты формирования в России «солидарного общества», «солидарной экономики» и «солидарной политической системы», а также методология «органической солидарности» – всё это вектора наших реальных и потенциальных ответов Западу в заочном с ним споре.



Но нужно понимать, что названные здесь направления современной отечественной гуманитарной мысли – лишь первые ростки обретения Россией своей концептуальной и мировоззренческой субъектности.

Спор же с Западом может стать очным и полноценным лишь в том случае, если у РФ как таковой появится целостная, суверенная и весомая позиция относительно будущего самой себя и мира.

**

xiv См. Роджер Осборн. Цивилизация. Новая история Западного мира. – М., АСТ, 2018, 820 с.

xv В отличие от ценностной и цивилизационной проблематики, которая из новой для России научной волны превращается в своего рода цунами, антропологические исследования в российской философии только начинаются, и начинают гнать эту новую волну НИИ социального антропогенеза и Институт ЕАЭС. Думаю, что лет через пять в ходе очередного заседания Зиновьевского клуба мы подведем итог запуска в философскую среду и этой темы.

xvi Лепехин В.А. Национальная идея найдена. // РИА-новости, 31.07.2014. – Эл. доступ: https://ria.ru/20140731/1018124260.html

xvii Цивилизационное развитие России: наследие, потенциал, перспективы. // Коллективная монография / Под общ. ред. В.А. Черешнева и В.Н. Расторгуева. – издательство Воробьева, 2018, 440 с.

xviii См. Цивилизация и модернизация: история и современность. // Коллективная монография / под ред. Проф. В.Ю. Бельского, проф. Е.А. Когай. М. 2019. 365 с.

xix Путин В.В. Выступление на XXII Всемирном народном соборе 01 ноября 2018 года. – Эл. Доступ: https://vrns.ru/news/4976

В.А. Лепехин



***

.