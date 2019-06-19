К дню рождения Омара Хайяма: ТОП мудрых цитат философа
14:49. 19 июня 2019 Просмотров - 176 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Мудрец говорил: "Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела"
Вчера исполнилось 968 лет со дня рождения персидского философа и поэта Омара Хайяма. Он стал знаменит во всем мире благодаря своим четверостишиям "рубаи".
Кроме того, Омар внес большой вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений.
Вашему вниманию ТОП лучших цитат выдающегося философа о дружбе, жизни, зависти и богатстве.
1. Красивым быть — не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою человек -
Какая внешность может с ней сравниться?
2. Дарить себя — не значит продавать.
И рядом спать — не значит переспать.
Не отомстить — не значит все простить.
Не рядом быть — не значит не любить.
3. Муки старят красавиц. Избавь от беды
Ту, чьи веки прозрачны, а губы тверды.
Будь с любимой нежней: красота ускользает,
На лице оставляя страданий следы.
4. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
5. Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
6. На базаре мудрость продавали
И давали старость к ней в придачу.
Люди проходили, но не брали,
Уходили молча, деньги пряча.
Глупость продавали на базаре,
Молодость давали к ней в придачу!
Люди подходили, покупали,
Убегали, позабыв про сдачу…
7. Сорваный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение — дописано, а любимая женщина — счастлива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам.
8. Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра.
Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела.
9. Хорошо, если платье твое без прорех.
И о хлебе насущном подумать не грех.
А всего остального и даром не надо —
Жизнь дороже богатства и почестей всех
10. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8908059.html
Купил варенец свежий,
Поел и хорошо,
А если б был кефир протухший
Я б не писал сейчас стихи.
Лучше бы кефир…
Думаю, поэзия – наилучшее выражение образа гармонии мира. Но, к сожалению, хороших стихов не так уж и много… Пушкин, Тютчев, Есенин, Маяковский…. Кто далее?
Судя по его известности, О.Хаим был одним из ламедвавников