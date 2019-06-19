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К дню рождения Омара Хайяма: ТОП мудрых цитат философа

14:49. 19 июня 2019 Просмотров - 176 4 коммент. Опубликовал:


Мудрец говорил: "Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела"

Вчера исполнилось 968 лет со дня рождения персидского философа и поэта Омара Хайяма. Он стал знаменит во всем мире благодаря своим четверостишиям "рубаи".

Кроме того, Омар внес большой вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений.


Вашему вниманию ТОП лучших цитат выдающегося философа о дружбе, жизни, зависти и богатстве.

1. Красивым быть — не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою человек -
Какая внешность может с ней сравниться?

2. Дарить себя — не значит продавать.
И рядом спать — не значит переспать.
Не отомстить — не значит все простить.
Не рядом быть — не значит не любить.

3. Муки старят красавиц. Избавь от беды
Ту, чьи веки прозрачны, а губы тверды.
Будь с любимой нежней: красота ускользает,
На лице оставляя страданий следы.

4. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.

5. Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.

6. На базаре мудрость продавали
И давали старость к ней в придачу.
Люди проходили, но не брали,
Уходили молча, деньги пряча.
Глупость продавали на базаре,
Молодость давали к ней в придачу!
Люди подходили, покупали,
Убегали, позабыв про сдачу…

7. Сорваный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение — дописано, а любимая женщина — счастлива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам.

8. Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра.
Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела.

9. Хорошо, если платье твое без прорех.
И о хлебе насущном подумать не грех.
А всего остального и даром не надо —
Жизнь дороже богатства и почестей всех

10. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8908059.html

Метки: омар хайям, цитаты

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