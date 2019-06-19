К дню рождения Омара Хайяма: ТОП мудрых цитат философа

Вчера исполнилось 968 лет со дня рождения персидского философа и поэта Омара Хайяма. Он стал знаменит во всем мире благодаря своим четверостишиям "рубаи".Кроме того, Омар внес большой вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений.Вашему вниманию ТОП лучших цитат выдающегося философа о дружбе, жизни, зависти и богатстве.1. Красивым быть — не значит им родиться,Ведь красоте мы можем научиться.Когда красив душою человек -Какая внешность может с ней сравниться?2. Дарить себя — не значит продавать.И рядом спать — не значит переспать.Не отомстить — не значит все простить.Не рядом быть — не значит не любить.3. Муки старят красавиц. Избавь от бедыТу, чьи веки прозрачны, а губы тверды.Будь с любимой нежней: красота ускользает,На лице оставляя страданий следы.4. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.В одно окно смотрели двое.5. Не завидуй тому, кто силен и богат,за рассветом всегда наступает закат.С этой жизнью короткою, равною вдоху,Обращайся, как с данной тебе напрокат.6. На базаре мудрость продавалиИ давали старость к ней в придачу.Люди проходили, но не брали,Уходили молча, деньги пряча.Глупость продавали на базаре,Молодость давали к ней в придачу!Люди подходили, покупали,Убегали, позабыв про сдачу…7. Сорваный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение — дописано, а любимая женщина — счастлива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам.8. Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра.Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела.9. Хорошо, если платье твое без прорех.И о хлебе насущном подумать не грех.А всего остального и даром не надо —Жизнь дороже богатства и почестей всех10. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8908059.html