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Галопом по Европам #43 (Ленивая беднота, Хованский и ЛДПР, Угрозы Трампа)

08:44. 18 июня 2019 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- РБК пишет о росте числа банкротов среди российских компаний;
- За прошлый год Россия продала боевых самолетов на 6 миллиардов долларов;
- Питерский завод «Техприбор» с июня перешел на четырехдневную рабочую неделю;
- Бабич теперь – замминистра экономического развития. Бывший посол России в Беларуси был отозван в Москву из-за обвинений в разрушении российско-белорусских отношений;
- В Северодвинске прошел пятитысячный митинг
против мусорных полигонов;
- Бедный бедному рознь;
- В Бразилии прошла общенациональная забастовка против пенсионной реформы;
- Индия вводит пошлины на 28 категорий товаров из США;
- Иранский президент Роухани побывал в Таджикистане;
- Аргентина и Уругвай на целый день остались без света;
- В Томске прошел пикет учителей и воспитателей;
- Ремонт ленинского мемориального музея в Ульяновске может привести к его ликвидации.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=63ip_KEacoM

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