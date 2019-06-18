Галопом по Европам #43 (Ленивая беднота, Хованский и ЛДПР, Угрозы Трампа)

В этом выпуске:

- РБК пишет о росте числа банкротов среди российских компаний;

- За прошлый год Россия продала боевых самолетов на 6 миллиардов долларов;

- Питерский завод «Техприбор» с июня перешел на четырехдневную рабочую неделю;

- Бабич теперь – замминистра экономического развития. Бывший посол России в Беларуси был отозван в Москву из-за обвинений в разрушении российско-белорусских отношений;

- В Северодвинске прошел пятитысячный митинг

против мусорных полигонов;

- Бедный бедному рознь;

- В Бразилии прошла общенациональная забастовка против пенсионной реформы;

- Индия вводит пошлины на 28 категорий товаров из США;

- Иранский президент Роухани побывал в Таджикистане;

- Аргентина и Уругвай на целый день остались без света;

- В Томске прошел пикет учителей и воспитателей;

- Ремонт ленинского мемориального музея в Ульяновске может привести к его ликвидации.







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=63ip_KEacoM