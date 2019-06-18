Галопом по Европам #43 (Ленивая беднота, Хованский и ЛДПР, Угрозы Трампа)
В этом выпуске:
- РБК пишет о росте числа банкротов среди российских компаний;
- За прошлый год Россия продала боевых самолетов на 6 миллиардов долларов;
- Питерский завод «Техприбор» с июня перешел на четырехдневную рабочую неделю;
- Бабич теперь – замминистра экономического развития. Бывший посол России в Беларуси был отозван в Москву из-за обвинений в разрушении российско-белорусских отношений;
- В Северодвинске прошел пятитысячный митинг
против мусорных полигонов;
- Бедный бедному рознь;
- В Бразилии прошла общенациональная забастовка против пенсионной реформы;
- Индия вводит пошлины на 28 категорий товаров из США;
- Иранский президент Роухани побывал в Таджикистане;
- Аргентина и Уругвай на целый день остались без света;
- В Томске прошел пикет учителей и воспитателей;
- Ремонт ленинского мемориального музея в Ульяновске может привести к его ликвидации.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам