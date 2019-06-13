Галопом по Европам #41 (Торпедная атака, Аналог Nasdaq, Рогозин в космосе)

В этом выпуске:

- В Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера;

- В Гонконге оппозиция и власти не могут договориться после столкновений, в которых впервые за десятилетия полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ;

- Чубайс предложил ввести новый налог;

- Госсовет по экологии хочет повысить тарифы на вывоз мусора;

- Силуанов призвал холить и лелеять бизнесменов;

- Больше половины жителей России покупают товары только по акции;

- Китай заявил, что не пойдет на поводу у торговой политики Вашингтона;

- В Приштине – столице Косово – поставили памятник Мадлен Олбрайт;

- В Польше разместят эскадрилью американских беспилотников-разведчиков;

- Жителям Колымы разрешили бесплатно вылавливать по две горбуши в день;

- Рогозина запустили в космос.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GdBuVSGWKyI