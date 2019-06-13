Галопом по Европам #41 (Торпедная атака, Аналог Nasdaq, Рогозин в космосе)
В этом выпуске:
- В Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера;
- В Гонконге оппозиция и власти не могут договориться после столкновений, в которых впервые за десятилетия полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ;
- Чубайс предложил ввести новый налог;
- Госсовет по экологии хочет повысить тарифы на вывоз мусора;
- Силуанов призвал холить и лелеять бизнесменов;
- Больше половины жителей России покупают товары только по акции;
- Китай заявил, что не пойдет на поводу у торговой политики Вашингтона;
- В Приштине – столице Косово – поставили памятник Мадлен Олбрайт;
- В Польше разместят эскадрилью американских беспилотников-разведчиков;
- Жителям Колымы разрешили бесплатно вылавливать по две горбуши в день;
- Рогозина запустили в космос.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам