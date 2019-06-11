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Лучшая книга по искусству влияния на людей

11:01. 11 июня 2019 Просмотров - 480 7 коммент. Опубликовал:

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Рекомендую вам испанского писателя 17 века Бальтасара Грасиана. В своей книге "Карманный оракул" он дает 300 рекомендаций по выстраиванию отношений в социуме.

Вот некоторые из его мыслей, которые пересекаются с тематикой наших статей:

1. Пусть в тебе нуждаются. Лучше пусть тебя просят, чем благодарят. Утолив жажду, от источника отвернутся, выжатый апельсин сбросят в болото. Конец нужде – конец дружбе. Да будет первым твоим житейским правилом – поддерживать нужду в тебе, не удовлетворять ее полностью.

2. К каждому подбирать отмычку. В этом искусство управлять людьми. Все люди – идолопоклонники: кумир одних – почести, других – корысть, а большинства – наслаждение. Штука в том, чтобы угадать, какой у кого идол, и затем применить надлежащее средство, ключ к страстям ближнего. Ищи перводвигатель: не всегда он возвышенный, чаще низменный, ибо людей порочных больше, чем порядочных.

3. Знать главное свое достоинство. Развивать лучшую из своих способностей. Каждый мог бы в чем-то достигнуть больших высот, кабы знал свои преимущества. Большинство же людей насилуют свою натуру и потому ни в чем не достигают превосходства.

4. Метать и отражать тайные стрелы. Тайными стрелами проверяются намерения, скрытно и глубоко исследуются сердца. С такой же ловкостью, с какой их мечет умысел, осторожность должна их встречать, а прозорливость – предвидеть, ибо знание – самая надежная защита, и удар предвиденный уже не столь опасен.

5. Непроницаемость духа. Муж осмотрительный, коль хочет, чтоб его уважали, не позволит нащупать свое дно – ни в познаниях, ни в деяниях, с ним можно лишь познакомиться, но нельзя до конца постигнуть. Пусть никто не знает предела твоих возможностей, иначе дашь повод для разочарования. Никогда не дозволяй видеть тебя насквозь. Когда не знают и сомневаются, почитают больше, чем когда все твои силы, хоть бы и большие, налицо.

Книгу можно легко найти в Интернете, и она принесет вам немало пользы. Особенно, если вы будете читать не торопясь и вдумчиво.

Полный текст:

http://modernlib.net/books/grasian_baltasar/karmanniy_orakul/read

Источник: https://cont.ws/@Psihiatr/1353745

Метки: образование, развитие

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 135 119
    Goodworld 11 июня 2019 в 13:07

    Руководство манипулятора для своих (по крови, вере, подельников), пребывающего во зле по отношению к чужим?
    Руководство Человека, ищущего счастье доброе:
    1.Ищи нуждающихся в тебе, служи Добру в них и будь благодарен Ему за счастье быть нужным!
    2.Для каждого подбирай условия взаимной, совместной Самоактуализации – роста в Добре.
    3.Главное достоинство – Добро: быть Добрым, быть Добром. Оно найдёт Себе наилучшее применение.
    4.Нуждаюсь в защите пассивной и активной настолько, насколько несовершенен в Добре. Дух Добра неуязвим, не боится, потому что абсолютен, поэтому не нуждается и во власти. Поэтому бои со злом носят аръергардный или импульсивный, реактивный характер, приоритетна борьба за Добро.
    5.Добро, насколько Оно есть – может быть открытым: Добро для всех Добро, и видит Себя в каждом, как и зло. Если я вижу в ближнем зло, не могу найти Добра ни в нём ни в себе – пользуюсь мудростью манипулятора – до поры.
    Пожалуйста, кому интересно – помогите мне перевести это на понятный язык, исправить, дополнить!

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    1
    • 2166 1706
      АйваGoodworld 11 июня 2019 в 13:31

      Вам в коллекцию добра.

      Булочка
      Так в шутку называли милую, круглолицую старушку, которая жила в нашем селе. Булочка не зря получила такое прозвище, она была отменной стряпухой. Колхозные бригады переманивали Булочку друг у друга, лишь бы только она варила на их полевых станах. Жизнь Булочки была нелегкая : муж умер рано, один из сыновей трагически погиб – попал под колеса трактора на котором он работал, но никто и никогда не видел её плачущей на людях, стонать и жаловаться на жизнь она не любила.

      Был тяжелый период в моей жизни, когда казалось было всё плохо : на работу не брали, мой муж сильно болел, денег не было. Вот тогда и появилась в моей жизни Булочка. Каждое утро она стряпала пирожки : с черемухой, маком, щавелем, клубяной и тихонько подкладывала нам на крыльцо. И как бы я не отказывалась, как бы не просила этого не делать – каждое утро я находила на своем крыльце пирожки. Постепенно всё наладилось : я нашла работу, мы завели подсобное хозяйство, встали на ноги и пирожки исчезли, а Булочка продолжила помогать уже другим также – просто подкладывая на крыльцо свои пирожки.

      https://pikabu.ru/story/bulochka_6747902

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      1
  • 13 13
    georgi tarabov 11 июня 2019 в 13:15

    СОФИЯ – моя малка МОСКВА
    fonfon51@abv.bg
    georgi tarabov
    БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
    ————
    СПОСИБО ,БРАТ МОЙ , РУССКИЙ !
    Видно, нам суждено вместе , а то будет мрак , и в нем мы будем болтаться как мухи без ноги, как говорил Чапаев !
    Часто читаю ваши коментари -есть чему научить нас- более медленно думающие Балканские ,при-Дунайские славяно-болгары !
    Работай ,Брат !
    Поклон!
    PS
    Вчера нашел на русских просторах книга Л. Н. Толстого – ” Християнство – йудейская секта ” , и его письма- чудо , а не человек !Я и сам догадывался , , после 10 лет в Интернете , , а у него етого не было- прозрел через жидовскую занавеску !!
    Жил гений 100 лет раньше нас , , а умнее всех толстосумов в Кремле, с маленькими изключениями ,само собой !

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    2
    • 4567 2035
      СКАМАРОХgeorgi tarabov 11 июня 2019 в 13:49

      Здесь все сочинения Толстого Л.Н.
      По край ней мере полнее я пока не встречал.

      http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/

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      • 13 13
        georgi tarabovСКАМАРОХ 11 июня 2019 в 14:27

        УВ. СКАМАРОХ ,спосибо за указания ,но я был здесь етой ночью,просто был усталый,и забыл ,а то читал письмо Толстого до царя Александра III, и как он просил его столь деликатно, не казнить убийцы своего отца !
        Ето вы нарочно неправильно написали свое имя, да ?
        Вот я нашел его- значит правильно заметил ,и спросил вас неделю назад на другом месте- кажется в LIVE JOURNAL ,и горжусь своими знаниями по русскому языку !Ведь мы в Болгарии учили с 5 класса по 11 !
        ———–
        я сам музыкант ,так что связываю ето явление с минезингерами и мастерзингеры в Гейропе !
        ———-
        Скоморо́хи (скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы, весёлые люди; др.-рус. скоморохъ
        Кстати балалайка была запрещена в США в 1943г от Рузвельта ,чтобы не вводить американцеФ во русофилию !А БАРАК О’БОМБА БАНАНА МАМА ПРОДЛИЛ ЗАПРЕТ ДО 2020год !
        Позорники ,понимайш !
        ——
        СЛАВА РОССИИ НА 9 МОРЯХ ,И НЕСКОЛЬКИХ океаноФ !

        СВЕТЪЛ ДУХ- РУСКИ ЩИК- МЪЖКИ ИДЕАЛ ЗА СИЛА

        Болгария- ПЛОВДИВ

        - 80 км от дерeвня ШИПКА , под връх “ген.Столетов “ , старое имя было “Свети НИКОЛА“ ,где и есть тот самый паметник русской бойной славы в честь русским солдатам-70 000 славянских ангелов ,павшие за освобождение Болгарии от кривоногих Сюлюманов и Соломонах ,и от 500-летного Турецкого иго в лето 1878 !
        Слава Владимира Бехтерева- мировая знаменитость,русский професор- психиатр,который летом 1877г ,после третьего курса в Медико-хирургической академии в Петербурге, вместе с двумя своими братьями подался на войну в Болгарию. На собст¬венные деньги они организовали санитарный отряд и развернули под Плевной (град Плевен) госпиталь на сорок коек. Пожалуй, именно в те тяжелейшие дни и ночи, когда от стона раненых невозможно было сомкнуть глаз, он научился главному в профессии врача – состраданию. Про него немецкий профессор Копш заметил: «Анатомию мозга прекрасно знают только двое – Бог и Бехтерев».
        Мир всем вам !

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  • 854 670
    Женечка 11 июня 2019 в 13:54

    Иезуит, одним словом. Вроде бы не наша конторка то? Не комильфо.

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