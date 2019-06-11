Лучшая книга по искусству влияния на людей

Рекомендую вам испанского писателя 17 века Бальтасара Грасиана. В своей книге "Карманный оракул" он дает 300 рекомендаций по выстраиванию отношений в социуме.

Вот некоторые из его мыслей, которые пересекаются с тематикой наших статей:

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1. Пусть в тебе нуждаются. Лучше пусть тебя просят, чем благодарят. Утолив жажду, от источника отвернутся, выжатый апельсин сбросят в болото. Конец нужде – конец дружбе. Да будет первым твоим житейским правилом – поддерживать нужду в тебе, не удовлетворять ее полностью.

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2. К каждому подбирать отмычку. В этом искусство управлять людьми. Все люди – идолопоклонники: кумир одних – почести, других – корысть, а большинства – наслаждение. Штука в том, чтобы угадать, какой у кого идол, и затем применить надлежащее средство, ключ к страстям ближнего. Ищи перводвигатель: не всегда он возвышенный, чаще низменный, ибо людей порочных больше, чем порядочных.

3. Знать главное свое достоинство. Развивать лучшую из своих способностей. Каждый мог бы в чем-то достигнуть больших высот, кабы знал свои преимущества. Большинство же людей насилуют свою натуру и потому ни в чем не достигают превосходства.

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4. Метать и отражать тайные стрелы. Тайными стрелами проверяются намерения, скрытно и глубоко исследуются сердца. С такой же ловкостью, с какой их мечет умысел, осторожность должна их встречать, а прозорливость – предвидеть, ибо знание – самая надежная защита, и удар предвиденный уже не столь опасен.

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5. Непроницаемость духа. Муж осмотрительный, коль хочет, чтоб его уважали, не позволит нащупать свое дно – ни в познаниях, ни в деяниях, с ним можно лишь познакомиться, но нельзя до конца постигнуть. Пусть никто не знает предела твоих возможностей, иначе дашь повод для разочарования. Никогда не дозволяй видеть тебя насквозь. Когда не знают и сомневаются, почитают больше, чем когда все твои силы, хоть бы и большие, налицо.

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Книгу можно легко найти в Интернете, и она принесет вам немало пользы. Особенно, если вы будете читать не торопясь и вдумчиво.

Полный текст:

http://modernlib.net/books/grasian_baltasar/karmanniy_orakul/read

Источник: https://cont.ws/@Psihiatr/1353745