Лучшая книга по искусству влияния на людей
Рекомендую вам испанского писателя 17 века Бальтасара Грасиана. В своей книге "Карманный оракул" он дает 300 рекомендаций по выстраиванию отношений в социуме.
Вот некоторые из его мыслей, которые пересекаются с тематикой наших статей:
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1. Пусть в тебе нуждаются. Лучше пусть тебя просят, чем благодарят. Утолив жажду, от источника отвернутся, выжатый апельсин сбросят в болото. Конец нужде – конец дружбе. Да будет первым твоим житейским правилом – поддерживать нужду в тебе, не удовлетворять ее полностью.
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2. К каждому подбирать отмычку. В этом искусство управлять людьми. Все люди – идолопоклонники: кумир одних – почести, других – корысть, а большинства – наслаждение. Штука в том, чтобы угадать, какой у кого идол, и затем применить надлежащее средство, ключ к страстям ближнего. Ищи перводвигатель: не всегда он возвышенный, чаще низменный, ибо людей порочных больше, чем порядочных.
3. Знать главное свое достоинство. Развивать лучшую из своих способностей. Каждый мог бы в чем-то достигнуть больших высот, кабы знал свои преимущества. Большинство же людей насилуют свою натуру и потому ни в чем не достигают превосходства.
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4. Метать и отражать тайные стрелы. Тайными стрелами проверяются намерения, скрытно и глубоко исследуются сердца. С такой же ловкостью, с какой их мечет умысел, осторожность должна их встречать, а прозорливость – предвидеть, ибо знание – самая надежная защита, и удар предвиденный уже не столь опасен.
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5. Непроницаемость духа. Муж осмотрительный, коль хочет, чтоб его уважали, не позволит нащупать свое дно – ни в познаниях, ни в деяниях, с ним можно лишь познакомиться, но нельзя до конца постигнуть. Пусть никто не знает предела твоих возможностей, иначе дашь повод для разочарования. Никогда не дозволяй видеть тебя насквозь. Когда не знают и сомневаются, почитают больше, чем когда все твои силы, хоть бы и большие, налицо.
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Книгу можно легко найти в Интернете, и она принесет вам немало пользы. Особенно, если вы будете читать не торопясь и вдумчиво.
Полный текст:
http://modernlib.net/books/grasian_baltasar/karmanniy_orakul/read
Источник: https://cont.ws/@Psihiatr/1353745
Руководство манипулятора для своих (по крови, вере, подельников), пребывающего во зле по отношению к чужим?
Руководство Человека, ищущего счастье доброе:
1.Ищи нуждающихся в тебе, служи Добру в них и будь благодарен Ему за счастье быть нужным!
2.Для каждого подбирай условия взаимной, совместной Самоактуализации – роста в Добре.
3.Главное достоинство – Добро: быть Добрым, быть Добром. Оно найдёт Себе наилучшее применение.
4.Нуждаюсь в защите пассивной и активной настолько, насколько несовершенен в Добре. Дух Добра неуязвим, не боится, потому что абсолютен, поэтому не нуждается и во власти. Поэтому бои со злом носят аръергардный или импульсивный, реактивный характер, приоритетна борьба за Добро.
5.Добро, насколько Оно есть – может быть открытым: Добро для всех Добро, и видит Себя в каждом, как и зло. Если я вижу в ближнем зло, не могу найти Добра ни в нём ни в себе – пользуюсь мудростью манипулятора – до поры.
Пожалуйста, кому интересно – помогите мне перевести это на понятный язык, исправить, дополнить!
Вам в коллекцию добра.
Булочка
Так в шутку называли милую, круглолицую старушку, которая жила в нашем селе. Булочка не зря получила такое прозвище, она была отменной стряпухой. Колхозные бригады переманивали Булочку друг у друга, лишь бы только она варила на их полевых станах. Жизнь Булочки была нелегкая : муж умер рано, один из сыновей трагически погиб – попал под колеса трактора на котором он работал, но никто и никогда не видел её плачущей на людях, стонать и жаловаться на жизнь она не любила.
Был тяжелый период в моей жизни, когда казалось было всё плохо : на работу не брали, мой муж сильно болел, денег не было. Вот тогда и появилась в моей жизни Булочка. Каждое утро она стряпала пирожки : с черемухой, маком, щавелем, клубяной и тихонько подкладывала нам на крыльцо. И как бы я не отказывалась, как бы не просила этого не делать – каждое утро я находила на своем крыльце пирожки. Постепенно всё наладилось : я нашла работу, мы завели подсобное хозяйство, встали на ноги и пирожки исчезли, а Булочка продолжила помогать уже другим также – просто подкладывая на крыльцо свои пирожки.
https://pikabu.ru/story/bulochka_6747902
СОФИЯ – моя малка МОСКВА
fonfon51@abv.bg
georgi tarabov
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
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СПОСИБО ,БРАТ МОЙ , РУССКИЙ !
Видно, нам суждено вместе , а то будет мрак , и в нем мы будем болтаться как мухи без ноги, как говорил Чапаев !
Часто читаю ваши коментари -есть чему научить нас- более медленно думающие Балканские ,при-Дунайские славяно-болгары !
Работай ,Брат !
Поклон!
PS
Вчера нашел на русских просторах книга Л. Н. Толстого – ” Християнство – йудейская секта ” , и его письма- чудо , а не человек !Я и сам догадывался , , после 10 лет в Интернете , , а у него етого не было- прозрел через жидовскую занавеску !!
Жил гений 100 лет раньше нас , , а умнее всех толстосумов в Кремле, с маленькими изключениями ,само собой !
Здесь все сочинения Толстого Л.Н.
По край ней мере полнее я пока не встречал.
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
УВ. СКАМАРОХ ,спосибо за указания ,но я был здесь етой ночью,просто был усталый,и забыл ,а то читал письмо Толстого до царя Александра III, и как он просил его столь деликатно, не казнить убийцы своего отца !
Ето вы нарочно неправильно написали свое имя, да ?
Вот я нашел его- значит правильно заметил ,и спросил вас неделю назад на другом месте- кажется в LIVE JOURNAL ,и горжусь своими знаниями по русскому языку !Ведь мы в Болгарии учили с 5 класса по 11 !
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я сам музыкант ,так что связываю ето явление с минезингерами и мастерзингеры в Гейропе !
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Скоморо́хи (скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы, весёлые люди; др.-рус. скоморохъ
Кстати балалайка была запрещена в США в 1943г от Рузвельта ,чтобы не вводить американцеФ во русофилию !А БАРАК О’БОМБА БАНАНА МАМА ПРОДЛИЛ ЗАПРЕТ ДО 2020год !
Позорники ,понимайш !
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СЛАВА РОССИИ НА 9 МОРЯХ ,И НЕСКОЛЬКИХ океаноФ !
СВЕТЪЛ ДУХ- РУСКИ ЩИК- МЪЖКИ ИДЕАЛ ЗА СИЛА
Болгария- ПЛОВДИВ
- 80 км от дерeвня ШИПКА , под връх “ген.Столетов “ , старое имя было “Свети НИКОЛА“ ,где и есть тот самый паметник русской бойной славы в честь русским солдатам-70 000 славянских ангелов ,павшие за освобождение Болгарии от кривоногих Сюлюманов и Соломонах ,и от 500-летного Турецкого иго в лето 1878 !
Слава Владимира Бехтерева- мировая знаменитость,русский професор- психиатр,который летом 1877г ,после третьего курса в Медико-хирургической академии в Петербурге, вместе с двумя своими братьями подался на войну в Болгарию. На собст¬венные деньги они организовали санитарный отряд и развернули под Плевной (град Плевен) госпиталь на сорок коек. Пожалуй, именно в те тяжелейшие дни и ночи, когда от стона раненых невозможно было сомкнуть глаз, он научился главному в профессии врача – состраданию. Про него немецкий профессор Копш заметил: «Анатомию мозга прекрасно знают только двое – Бог и Бехтерев».
Мир всем вам !
Иезуит, одним словом. Вроде бы не наша конторка то? Не комильфо.
Но знать желательно! Земляника и под крапивой растёт