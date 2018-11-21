Риторика — искусство говорить красиво и правильно-3

Пётр Францевич Лесгафт с учениками

Выдающиеся деятели русского академического красноречия: историк Т.Н. Грановский, филолог Ф.И. Буслаев, историк В.О. Ключевский, физиолог И.М. Сеченов, химик Д.И. Менделеев, биолог И.И. Мечников, анатом П.Ф. Лесгафт, ботаник К.А. Тимирязев и многие другие. Обладая ораторским даром, они не были похожи друг на друга, и в этой неповторимости заключалась одна из причин их успеха.

Конечно, развитие науки обусловлено и внутренними причинами, и потребностями производства, обороны, и потребностями общественного развития. Научное знание обладает огромным авторитетом в современном обществе.



Вся система образования направлена на формирование научной картины мира. А насколько глубоки, содержательны и устойчивы эти знания — это зависит от риторических способностей наших учителей, популяризаторов науки, от риторико-педагогических качеств учебных книг.

Николай Федорович Кошанский в своё время написал об этом так:

«Словесность, расширяя круг свой, непременно сближается со всеми родами учёности. Она срывает плоды наук и искусств и щедрою рукой сыплет их в народе. Все открытия наук и искусств становятся приобретением целого народа».

Развитие журналистики во второй половине XIX века, появление большого количества газет способствовали не только просвещению, но и пропаганде политических учений марксизма, анархизма и др.



Появилась возможность управлять общественным мнением (PR) в нужном для сильных политических партий и их лидеров направлении.

Журналистское мастерство и одарённость большевистских ораторов во многом способствовали победе большевизма в России. Можно говорить о том, что большевики сначала выиграли словесную войну, а уже потом Гражданскую.

Почему пламенные речи большевиков так овладели массами?

В 1917 году большевики взяли не только почту, вокзал, телефон и телеграф. Миллионы простых людей они взяли за живое. Почему речи Ленина и его соратников были столь убедительными? Потому что тогда было так: Слово = Дело, потому и народ пошёл за большевиками. Что мы видим сегодня: Слова ≠ Дело, поэтому в обществе имеется запрос на справедливость.

Почему слово большевиков так долго сохраняло действенность? Потому что в обществе сохранялся за вождями (до прихода к власти Н.С.Хрущёва) культ учителя, просветителя, которому всецело доверяли.

Речь у всех, включая Ленина, была вполне культурной. Каждое слово произносилось отдельно, чтобы дошло до каждого. И фонетически это были речи более солидные, чем нынешние.

Риторическая манера Ленина серьёзно отличалась от предыдущей традиции политических выступлений. По замечанию историка С.В. Ярова:

«Ленин не соответствовал классическому типу ораторов, для которых нормой были искусственный подбор красноречивых и афористичных сентенций, эффектные отступления, строгая логичность и последовательность изложения, расчетливо продуманная аффектация и тщательно выстроенная соразмерность каркасов речи.



Перед нами… — эмоциональные, торопливые и сбивчивые выступления, акцент на одной и той же идее, варьируемой вновь и вновь, хотя и на разные лады. Во многих его речах нет ни монументальности, ни системности, ни связности.



В них заметно другое — эмоциональное «проговаривание» мысли, особенно увлекшей его в данную минуту, ещё и ещё раз до тех пор, пока охватившее его напряжение не ослабевает.



Это можно скорее назвать своеобразной терапевтической практикой, посредством которой проходит высвобождение неприязни к идеям, людям и событиям, вызывающим всё нарастающее раздражение».

Красноречие Ленина было чрезвычайно энергичным, экспрессивным и агрессивным. Для его стиля характерны антитезы, градации и резкая, отрицательно окрашенная лексика («политические проститутки», «сволочи» и т.д.).



Вспоминая ораторские выступления Ленина, один из его соратников отмечал эмоциональную силу и агитационный пафос речей «вождя пролетариата»:

«Вся речь его — как призыв: ничего лишнего…» (А.А. Андреев).

Советская власть в 20-е годы предлагала «учить говорить весь народ». Огромное значение имела, конечно, компания по ликвидации безграмотности, поскольку научение грамоте — это прежде всего научение письменным формам языка.



Но памятуя значение новых форм устной агитации, которая ведётся в формах ораторских выступлений и дискуссий на местах, в первое десятилетие Советской власти пишется множество книг об ораторском искусстве, умении говорит с трибуны и убеждать массы.

Одна из лучших книг того времени — «Умение говорит публично» Алексея Васильковича Миртова (1886 — 1966), выдержавшая 3-е издание к 1927 году. Вдохновлённый идеями построения нового общества, автор писал:

«В новых условиях нашей жизни всякому, не ушедшему целиком в свою скорлупу, приходится время от времени быть и оратором».

Под оратором Миртов понимал всякого человека, кому приходится обращаться со словом:

«убедить, разъяснить что-либо, успокоить, ободрить, призвать — вот обязанности, постоянно налагаемые на нас жизнью. Особенно это относится к лицам, занятым общественной работой: сделать доклад, отчёт, отстоять свой план, проект и т.д. — это их повседневная работа».

Как современно звучит то, что писал этот замечательный преподаватель русского языка в 20-е годы. Это было время перестройки общества, стиля управления обществом. Поэтому звучали такие современные призывы обучаться «живому слову» — будто они написаны в начале XXI века, а не восемьдесят лет назад:

«Владеть словом необходимо, разумеется, не только общественному работнику, но и дельцу, и практику, и специалисту-учёному».

Только «общественного работника» сегодня в газетах назовут специалистом по связям с общественностью, а дельца — «бизнесменом». Ко всякому профессионалу будут относиться дальнейшие «риторические» слова:

«владеть речью — это не значит непременно «произносить» речи, а уметь ясно, кратко и убедительно высказаться. Живое слово — могучее орудие в умелых руках».

Этот понятие «живое слово» было вообще чрезвычайно популярным на заре Советской власти. В 1918 году в Санкт-Петербурге был создан Институт живого слова, целью которого было распространение риторических знаний и совершенствование народной речи.

А.В. Луначарский

На открытии Института живого слова нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский (1875 — 1933) говорил (обратите внимание, как здесь риторика связывается с политикой):

«Все формы политического творчества идут через речь. Россия заговорила, и заголосила даже, и нам необходимо, чтобы этот разговор приобрёл как можно скорее чёткость, чтобы возможно было больше таких людей, которые говорили бы то, что они думают, которые умели бы влиять на своего ближнего и которые умели бы парализовать вред влияния.



Если это влияние демагогическое, если это злые чары, благодаря которым тот или иной ритор побивает словом … Надо учить говорить весь народ от мала до велика».

Учёные Института живого слова предложили множество проектов и программ развития ораторского искусства. Так, Г.С. Виноградов (1886 — 1945, этнограф, фольклорист, краевед, доктор филологических наук), например, писал о «народном ораторском искусстве», имея в виду живое устное слово, лежащее в «основе взаимообщения».

Советское ораторское искусство и культура речи

После периода бурного развития ораторского искусства, который символизировал переход государства к новым формам жизни, с началом 30-х годов ораторство и изучение риторики претерпевает серьёзные изменения.



Поскольку многие демагоги, вроде Троцкого, активно пользовались риторическими приёмами, то после его высылки учёные, трудящиеся в этой предметной области, попали под идеологический пресс (если не были арестованы).

Одной из книг этого периода, которая говорила об ораторском искусстве, была книга Виктора Гофмана «Слово оратора» 1932 года, в которой утверждалась связь риторики и политики:

«Риторические принципы — это переодетые политические принципы, а риторика — мистифицированная политика. Риторика как теория ораторской речи есть как бы суррогат политической теории, руководства политической борьбы».

Конечно, ораторское искусство не прекратило своего существования. Советский образ жизни, облик советского человека во многом объяснялся характером речи, стилем общения, передачи информации и информированности советского общества. У советского человека были вполне определённые идеалы, которые требовалось отстаивать в информационно-психологической войне с Западом.

Но именно риторически советский человек чувствовал слабинку в этом противостоянии, так как идеология марксизма навязывалась сверху, не входила в плоть и кровь каждого человека. Лишь немногие смогли воспринять из марксизма основы диалектики и теории познания.



Для остальных марксизм — был догмой. Потому развелось слишком много формальных речей (на различных партийных и профсоюзных собраниях), и произносились эти речи «по бумажке» безынициативно и незаинтересованно. Люди чувствовали неискренность говорящего, и рождался внутренний протест против такого стиля общения.

А вот речи Сталина внутри себя несли ту самую диалектику и ощущались искренними. В юности он несколько лет учился в семинарии и усвоил некоторые риторические тактики. Именно с этим риторическим опытом учёные связывают один характерный композиционный приём Сталина — использовать в выступлениях-рассуждениях диалектическую форму кратких вопросов и ответов на них.



Одно из самых ярких в этом смысле выступлений, речь Сталина на открытии метро 15 мая 1935 года, где есть и связь с аудиторией, и живая риторическая работа с ней, и искренность реакций обеих сторон, и диалектичность:

Вообще, риторическая искусность и диалектичность Сталинский речей хорошо видна там, где он выступает без бумажки. Ещё один пример — речь перед избирателями 11 декабря 1937 года:

Ещё одно сильное в риторическом плане выступление — речь Сталина 3 июля 1941 года, посвящённая началу войны.

После войны

Чтобы понять, что такое советская послевоенная риторика, надо оценить весь комплекс выступлений, речей, текстов, составлявших политическую и деловую жизнь СССР. Теоретически риторика отсутствовала, но это не значит, что правилами общественной речи не занимались практически.



Вполне справедливо можно говорить о том, что жизнью трудового коллектива руководили администрация, партийный комитет, профсоюзы и комсомол.



В настоящее время такое руководство осуществляет только администрация — в этом смысл «капиталистических» реформ. Какой тип руководства более «единоначален» и какой более демократичен? Понятно, что больше власти и бесконтрольности как раз при капитализме.

Впрочем, теоретически, конечно, советская наука не стояла на месте. Именно в Советском Союзе родилась такая новая дисциплина как культура речи — учение о нормах речевого общения в разных областях лингвистического знания: фонетике, лексике, синтаксисе. Много внимания уделялось развитию литературного языка, практической стилистике как умелому употреблению слов и выражений в речи.

Тем не менее, именно отставание в области информационных технологий, искусственное сдерживание в распространении информации, неумение вести идеологические дискуссии и отстаивать свои взгляды ставило Советский Союз в положение обороняющихся.



В конце концов психологическая война с Западом оказалась проигранной, хотя мы чувствуем за своей спиной многовековой опыт русской философской и речевой культуры.

Гласность

Демократическая перестройка, начатая в 1985 году реформами М.С. Горбачёва, внесла элементы нового стиля мысли и речи. Подобно самому вдохновителю перестройки, вдруг все заговорили без бумажки, стиль общения стал «демократически свободным», а это имело и свои плюсы, и свои минусы.



Плюсы в том, что люди начали свободно высказывать собственное мнение, минусы — в том, что всякое свободное суждение должно быть осмысленным и ответственным.

Отсутствие серьёзной и продуманной программы переустройства России порождало не только безответственные поступки, но и демократически сниженный стиль общения, который выразился в вульгарной и грубой «свободе» речи. Такими стали, например, передачи многих молодёжных радиостанций.



Их стиль состоит в готовности говорить всё что угодно, без «цензуры». А цензура для каждого из нас — внутренний вкус, понимание того, что существуют понятия истины и красоты, которые можно выразить словами. В итоге мы имели таких косноязычных «ораторов», как, например, Черномырдин.

К сожалению, многие достижения и завоевания советского периода утрачены, утрачены позиции в социальной сфере, особенно в образовании. Мы видим чиновников, политических деятелей, которые не владеют даже элементарными знаниями риторики.

Язык наших политиков отражает прежде всего их неуверенность и непрофессионализм, следуя поговорки «Язык мой — враг мой».



Говорят одно, думают другое, подразумевают третье, а делают четвёртое. Фактически смысл всех современных политических текстов сводится к простейшей мысли: сейчас не очень хорошо, но завтра будет лучше, а потом — вообще отлично.



Только, милые, наберитесь терпения. Поэтому замусоренность речи наших политиков кажется нам весьма симптоматичной — в тёмном потоке их слов невозможно доискаться смысла, что напоминает известный афоризм:

«Трудно ловить чёрную кошку в темной комнате, тем более, когда её там нет».

Косноязычие и неграмотность политического языка свидетельствует и об отсутствии общей личностной культуры наших чиновников и депутатов.

ПослеСловие

Десятилетие 90-х годов стало десятилетием перехода к новому образу жизни. Изменилась идеология общества, экономика начала работать по рыночным законам, меняется и образование.



В такие перестроечные периоды в школах меняется содержание предметов обучения, появляются новые дисциплины.



Меняется и стиль общения в самих школах: каждый чувствует вместе со своими родителями, что страна начинает жить по-новому. Но при всем изменении нашей психологии, нашего мироощущения мы остаёмся теми же русскими людьми, несущими в себе память предков, их мысли и слова.

Мы живём в напряженную эпоху развития мировой цивилизации, которая связана прежде всего с новыми информационными технологиями. А это — напряжённая жизнь языка, интенсивное общение.



Развитие нашего языка теперь невозможно без компьютера, Интернета, многоканального телевидения, мобильных телефонов и т.д.

В наше время мощные средства массовой информации (СМИ), как и массовая культура в целом, управляют общественным мнением, меняют мировоззрение.



И лишь понимание технологии обработки нашего сознания, «кухни» СМИ позволяет отделить желаемое от действительного, правду от лжи и полуправды, справедливое и прекрасное от несправедливого и безобразного.



Иначе говоря, мы должны владеть основами критического анализа пропагандистского текста (газетной и телевизионной рекламы), чтобы не быть «бычком на верёвочке». И в этом нам поможет древнее и новое учение о красноречии — риторика.

Задумаемся: как сделать нашу жизнь в таких условиях духовно богатой и удобной? Ведь никуда не исчезли и не исчезнут прежние формы общения: мы также будем общаться в семьях, с друзьями и знакомыми, по-прежнему требуется умение писать (хочешь — ручкой, хочешь — на компьютере).



А магия слова — это очень мощная сила. Мы писали об этом статье «Родной язык: «магия» и сила слова»

Ведь в общем случае рассмотрения живое слово (произносимое в акустическом диапазоне частот или произносимое человеком «мысленно» в его субъективном внутреннем мире, т.е. на основе немеханических, неакустических колебательных процессов, свойственных духу — биополю человека) способно оказать воздействие через каскад разного рода природных и техногенных переизлучателей на всё, что есть в Мироздании.



Язык, речь действительно являются средством «магического» воздействия на Мир. И это средство — так или иначе — доступное всем. Потому новая современная риторика должна учить людей пользоваться всеми видами слова на благо мира.

ИАЦ

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