Галопом по Европам #37 (Беглые олигархи, Продажа «Простоквашино», Снова перестройка)
В этом выпуске:
- Повторить перестройку. На питерском форуме к этому призвал глава РСПП Шохин;
- Силуанов хочет вернуть на родину беглых олигархов;
- Прокуратура выявила десятки пилотов с недействительными сертификатами;
- Лукашенко заявил, что будет добиваться честной оценки ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба»;
- Газпром и Shell договорились о совместной разработке пяти нефтяных месторождений на Ямале;
- Альфа-банк хочет обанкротить застройщика Минобороны;
- На челябинском электрометаллургическом комбинате рабочим после нескольких недель митингов удалось добиться повышения зарплаты;
- Тайвань закупает у США военную технику на 2 миллиарда долларов – это крупнейший контракт для американской оборонки за последние годы;
- Бразильские олигархи начали жалеть, что помогли стать президентом Жаиру Болсонару;
- В Судане народный протест подавляют с помощью добровольческой милиции – погибших уже более ста;
- Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы – запретил продавать химреактивы для главной венесуэльской нефтяной компании PDVSA;
- Слушания по делу Ассанжа перенесены на 14 июня;
- Папа Римский переписал «Отче наш»;
- Минобрнауки построит два студенческих городка в Перми и Томске;
- «Союзмультфильм» хочет продать Китаю новые серии «Простоквашино»;
- Волга в этом году может остаться без рыбы – об этом предупреждают в Росрыболовстве;
-В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома.
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