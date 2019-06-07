Галопом по Европам #37 (Беглые олигархи, Продажа «Простоквашино», Снова перестройка)

В этом выпуске:

- Повторить перестройку. На питерском форуме к этому призвал глава РСПП Шохин;

- Силуанов хочет вернуть на родину беглых олигархов;

- Прокуратура выявила десятки пилотов с недействительными сертификатами;

- Лукашенко заявил, что будет добиваться честной оценки ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба»;

- Газпром и Shell договорились о совместной разработке пяти нефтяных месторождений на Ямале;

- Альфа-банк хочет обанкротить застройщика Минобороны;

- На челябинском электрометаллургическом комбинате рабочим после нескольких недель митингов удалось добиться повышения зарплаты;

- Тайвань закупает у США военную технику на 2 миллиарда долларов – это крупнейший контракт для американской оборонки за последние годы;

- Бразильские олигархи начали жалеть, что помогли стать президентом Жаиру Болсонару;

- В Судане народный протест подавляют с помощью добровольческой милиции – погибших уже более ста;

- Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы – запретил продавать химреактивы для главной венесуэльской нефтяной компании PDVSA;

- Слушания по делу Ассанжа перенесены на 14 июня;

- Папа Римский переписал «Отче наш»;

- Минобрнауки построит два студенческих городка в Перми и Томске;

- «Союзмультфильм» хочет продать Китаю новые серии «Простоквашино»;

- Волга в этом году может остаться без рыбы – об этом предупреждают в Росрыболовстве;

-В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома.







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pncKiUkpHns