Обращение профессора СВФУ Карла Башарина к народу Якутии

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Пьешь-вредишь себе, не пьешь – капиталисту. С табаком то же. Советы бесполезны, только личный опыт в борьбе с …Лично мне помог счетчик “некурения”, особенно когда денежки с ноликами стали экономиться – у меня сработало. С алко то же, но труднее оказалось – если с точки зрения 100% завязки, то вроде глупо, а если иногда употреблять – то потворствовать. Но сократить до min помогает.
Об этом надо всяко говорить и с этим надо всяко бороться. Постоянно.
Надо но не так. Я кстати сам алкоголик потому уже почти 30 лет даже шампанское на новый год это не для меня. И всё хорошо.А было время уходил в недельные запои.
Я из поморов а народам Севера пить нельзя вообще.
Ничего и никогда крепче чая.
Они все алкоголики потенциальные.
в идеале -это прекратить делать водку и начать пропаганду не религии в школе ,а против всякого де–ма,но это же нереально,там где есть прибыль.Пусть бы были виноградники и только,а вообще не пить ничего-это жестко ,это как наказание себя за содеянное.И везде человек один на один при выборе.Да-а помор ,становится понятен твой характер и мысли
Горбачёв уже пробовал. Что в итоге? Всплеск преступности самогоноварения и смерности от всяких жидкостей для розжига костров.
Я кстати всех друзей похоронил годам к сорока. Все спились и умерли.
Я один непьющий их закапывал и на поминках не выпивал.
И это выбор КАЖДОГО и не пить мог любой.
И я им пытался и обьяснить и быть примером.
Толку?
Естественный отбор.
Вино от слова вина. Выпил вина, сделал поступок, который в трезвом виде даже и не помыслил и стал вино-ватый. Напомню, что последействие вина в организме сохраняется очень долго и поэтому нужно вообще не прикасаться к зелью. Кому выгодно плодить виноватых? Кто контролирует этот рынок? Может им выгодно или кому-то другому? В итоге вы придёте в церковь и будете замаливать свою вину. Может церковь виновата в этом?
Но от алкоголя у каждого есть природная блокировка от рождения. Кто снял вам эту блокировку? Индейцам в Америке блокировку на алкоголь сняли бледнолицые, а вам кто?
И у меня ещё один вопрос зачем Ною боги дали вино?
На югах сложно воду очистить и вскипятить – затратно. Поэтому красной нитью в библии проходит разрешение винчик пивакать.
Что за бред.
Алкоголь придумали давным давно.
И южные народы пили его вместо воды потому что вода может быть заразной испорченной “гнилой” и долго не хранится. А слабоалкогольные напитки хранятся и зараза их не берёт.
И их организмы приспособлены переваривать алкоголь.Он им даже полезен.
Северные народы пили ВОДУ.
Её и ЧИСТОЙ всегда было полно а алкоголь это меды.
Квас.
Его там 1-2%
Наши организмы не прошли естесвенный отбор.
Южане алкоголики которым алкоголь ЯД вымерли ещё пару тыщ лет назад.
Северяне вымирают сейчас.
И все знают что алкоголь и вреден и ЯД как и наркотики.
Но употребляют чтоб сдохнуть.
Кайф.
Значит естественный и природный отбор не пройдут.
Воду не обязательно пить грязную согласен, можно пить кипячёную и очищенную. Если пить вино вместо воды каждый день, мне трудно представить это даже.
Грузины пьют вино вместо воды ежедневно.
И ничего.
И меру знают и не напиваются и алкоголизмом не страдают.
Другая ГЕНЕТИКА.