Рекомендовать профессору ВШЭ Гусейнову принести публичные извинения
18:47. 8 ноября 2019 112 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
ВШЭ официально отреагировала на русофобские заявления Гасана Гусейнова. Ему предписано дезавуировать эти заявления и принести извинения.
7 ноября состоялось заседание комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике. «Вышка для своих» публикует протокол заседания.
ПРОТОКОЛ № 5 заседания (электронного голосования) комиссии ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по академической этике
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Дата проведения: 07.11.2019 (сведения о голосовании принимались до 21 часа 00 минут 07.11.2019).
Форма проведения: заочная
В голосовании приняли участие члены комиссии: Н.Ю. Ерпылева, руководитель департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин факультета права; В.В. Власов, профессор факультета социальных наук; О.С.Воскобойников, профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук; Г.А. Есаков, профессор факультета права; Т.А. Ларькова, заместитель руководителя аппарата; А.В. Омельченко, доктор физико-математических наук, декан Санкт-Петербургской школы физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург; К.М. Поливанов, профессор факультет гуманитарных наук; И.И. Чиронова, профессор департамента иностранных языков
Всего приняли участие в голосовании 8 (восемь) человек из 8 (восьми) членов комиссии. Кворум для принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование, имеется.
Вопросы, вынесенные на голосование
1. Об обращении руководства НИУ ВШЭ о предполагаемых нарушениях норм академической этики при публичных высказываниях в октябре-ноябре 2019 года профессором НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейновым.
РАССМОТРЕЛИ:
обращение руководства НИУ ВШЭ о предполагаемых нарушениях норм академической этики профессором НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейновым при публичных высказываниях в октябре-ноябре 2019 года;
публичные высказывания и публикации профессора НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнова в социальных сетях и средствах массовой информации.
Комиссией были рассмотрены характерные примеры публичных высказываний Г.Ч. Гусейнова в социальных сетях:
«Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому ещё и украинский? Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском. А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошёл до жизни такой? Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держав, а порядком одичавшая страна» (пост в Фейсбуке от 29 октября 2019 года).
Комиссией были рассмотрены высказывания Г.Ч. Гусейнова в средствах массовой информации:
В газете «Вечерняя Москва» от 29 октября 2019 года было опубликовано следующее: «Действительно, в такой многонациональной стране и мировой столице вы не можете получить никаких газет на языках народов, которые живут в этом городе. Я уже не высказываюсь о других языках дальнего зарубежья. Это говорит о такой провинциализации, закрытости, изоляционизме и до некоторой степени языковом национализме».
Информационное агентство «Общественная служба новостей» 30 октября 2019 года опубликовало следующее: «Язык низведён до уровня клоаки. Вот что происходит. … Это люди злоупотребляют языком. В том числе журналисты. В том числе политики. В том числе люди, которые отвечают за правопорядок… То есть основная тема, вообще говоря, этого поста состоит в том, что на месте большой империи образовалось государство, которое не тянет свою работу. И не выполняет этих своих задач. Которые должно было бы выполнять».
Комиссия установила, что в октябре-ноябре 2019 года Г.Ч. Гусейнов неоднократно публиковал в социальных сетях и средствах массовой информации тексты, содержащие неоднозначные суждения, которые вызвали широкий резонанс в публичном пространстве. Будучи опытным пользователем социальных сетей и автором блога с большим количеством подписчиков, Г.Ч. Гусейнов не мог не понимать, что любые высказывания в блогах носят заведомо публичный характер и мгновенно распространяются среди широкой публики. Более того, судя по поэтапно развернувшейся дискуссии в средствах массовой информации, каждое из которых представлено и в интернете, Г.Ч. Гусейнов, пусть и однократно высказавшись неудачно, в последующих выступлениях продолжал усиливать негативные моменты своего первого высказывания, провоцируя тем самым поднимающуюся волну оскорбительных откликов. Как филолог с многолетним стажем, Г.Ч. Гусейнов не мог не понимать, что люди в ответной реакции воспринимают его именно как преподавателя Высшей школы экономики – крупного специалиста в филологических вопросах, касающихся языковой политики, тем самым расценивая его выступления как выступления авторитетного представителя департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ. Данный факт объясняется тем, что преподаватель в той или иной степени является публичной фигурой, влияющей на умы и сознание как учеников, так и общества в целом.
Высказанные Г.Ч. Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер. Данные суждения спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей. Неоднократные непродуманные и безответственные высказывания и сообщения Г.Ч. Гусейнова в публичном пространстве привели к волне негативной реакции в адрес НИУ ВШЭ в СМИ и социальных сетях, чем нанесли существенный ущерб деловой репутации университета.
Как преподаватель НИУ ВШЭ, Г.Ч. Гусейнов должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ (утв. приказом НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/2303-11 от 23 марта 2017 года в ред. от 23 мая 2019 года), в соответствии с п. 3.1. которых работники университета обязаны, в том числе:
в) не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе действий и (или) высказываний дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям.
Кроме этого, как преподавателю НИУ ВШЭ, Г.Ч. Гусейнову должны быть хорошо известны рекомендации работникам НИУ ВШЭ по вопросу, связанному с их публичными выступлениями (утв. на заседании Ученого совета НИУ ВШЭ от 29 мая 2015 года, протокол № 05), согласно котором «Университет стремится к обеспечению открытого и широкого доступа к сведениям о его деятельности, продвижению информации о его исследованиях и проектах в публичном пространстве. Поэтому университет поддерживает обозначение работниками своей связи с университетом (указание аффилиации), в том числе в публичных выступлениях устного и письменного характера, включая выступления в СМИ и Интернете. В то же время, в случае если публичные выступления работников затрагивают вопросы, вызывающие существенные разногласия в обществе, и выходят за рамки объективного изложения результатов профессиональной деятельности университета, рекомендуется воздерживаться от использования наименования университета, а также предупреждать интервьюеров и других лиц, освещающих подобные выступления, о нежелательности такого использования».
С учетом вышеизложенного Комиссия считает необходимым принять следующее решение.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания.
1.2. Разместить данный протокол на корпоративном портале НИУ ВШЭ.
Результаты голосования: за – 7, против – 1, воздержались – 0.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила председатель комиссии Ерпылева Н.Ю.
https://www.hse.ru/our/news/316393628.html?fbclid=IwAR2jd9RvULnS8Jme5HtsQjzo8dXBchHYXxBGR5pvsfgFwqaPTFBf8faSmks – цинк
Как не трудно заметить, вопрос увольнения сего чудесного персонажа даже не поднимался. Он ведь "просто неудачно высказался", а потом "усилил реакцию".
PS. Гусейнов отказался извиняться.
«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?»
Суть в том, что Гусейнов гнойный русофоб и очень хотелось бы, что только извинениями, если его подельники к ним таки Гусейнова вынудят, он не отделался.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5409720.html
А кто против ? Кто угадает?
Не извинений нужно требовать, а применения статьи 282 УК РФ.