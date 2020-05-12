Более 100 учёных выступили с обращением против законопроекта о Едином Регистре Населения

Фионовой. Странно, что в списке подписантов на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи нет фамилий Фурсова



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БОЛЕЕ 100 УЧЕНЫХ ВЫСТУПИЛИ С ОТКРЫТЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЕДИНОМ РЕГИСТРЕ НАСЕЛЕНИЯ



Подписи учёных собраны патриотическими объединениями за 4 дня в силу экстренного продвижения законопроекта в Госдуме. Список подписантов будет пополняться.



В Администрацию Президента РФ

Правительство РФ

Государственную Думу Федерального собрания РФ

Совет Федерации Федерального собрания РФ





ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ против принятия законопроекта «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»



17 апреля 2020 г. Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации приняла во втором чтении, под предлогом борьбы с коронавирусом, в «пожарном порядке», законопроект № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (далее – Регистр населения).



Второе чтение в Думе прошло «без дискуссии», общественно-экспертного обсуждения поправок не было проведено, депутаты были лишены возможности высказаться.



Законопроект о Регистре населения не предусматривает меры поддержки граждан и организаций, необходимые для защиты здоровья и противодействия последствиям коронавируса.



Цель законопроекта о Регистре населения – сбор сведений обо всем населении из различных баз данных органов власти в один общий регистр; формирование на каждого человека цифрового «файл-досье», в который будут собраны более 30 видов сведений от рождения до смерти, с присвоением персонального пожизненного номера – идентификатора. Профильные государственные органы власти и учреждения обязаны непрерывно предоставлять в Единый регистр персональные данные, которые находятся в их компетенции, для формирования и обновления записи о гражданине без получения его согласия.



Законопроект нарушает положения, установленные Конституцией РФ: ст. 24, согласно которой «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются»; ст. 55 – «в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», которые могут быть ограничены лишь «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».





Регистр создается для обеспечения удобства работы органов власти, обеспечивая тотальный электронный контроль за всем населением. Однако Конституционный суд РФ неоднократно отмечал, что «цели одной рациональной организации органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод граждан».



Законопроект о регистре населения нарушает принципы обработки персональных данных, установленные ст. 5 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных», а именно: «обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей» и аннулирует запрет на «объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой».



Законопроект о регистре населения является аналогом другого опасного законопроекта о «цифровом профиле гражданина» (ПФЗ № 747513-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)»), в котором также предусмотрено создание единой инфраструктуры на граждан страны с полным электронным информационным досье в отношении каждого. Федеральная служба безопасности дала резко отрицательное заключение на законопроект о цифровом профиле гражданина, указав, что «обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации», у законопроекта нет «конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме».

Однако у законопроекта о Регистре населения мы видим аналогичные неустранимые правовые дефекты.



Законопроект создает также серьезные риски нацбезопасности.



Формирование Единого регистра населения создает беспрецедентные возможности для геополитических противников, особенно с учетом технической зависимости России от зарубежных производителей. Директор ЦРУ США Д. Хаспел 24.09.2018 г. рассказала о планах ведомства расширить масштабы сбора информации о России. Она пообещала «больше инвестировать в сбор информации по самым сложным вопросам».



Единый регистр населения может способствовать выполнению задачи ЦРУ США по сбору информации о гражданах РФ и угрожает суверенитету России.



Создание единого регистра данных на все население может провоцировать преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность), включая опасные и распространенные формы мошенничества через систему Интернет.



Мы, выражаем свое несогласие с принятием законопроекта № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», нарушающего конституционные права и свободы человека и гражданина РФ, угрожающего национальной безопасности РФ, и просим его отклонить.





1. Азаров Владимир Алексеевич — кандидат политических наук, доцент Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, член Союза писателей России

2. Акинина Евгения Борисовна — кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология личности и специальная педагогика» Гуманитарного института Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

3. Аллахвердов Резо Артемович — кандидат экономических наук

4. Анискин Владимир Михайлович — доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН (г. Новосибирск)

5. Альпидовская Марина Леонидовна — доктор экономических наук, профессор

6. Беляева Вероника Николаевна — кандидат исторических наук, доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского

7. Бородкина Галина Степановна — кандидат филологических наук, доцент факультета РГФ ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

8. Бочков Павел Владимирович — доктор богословия, доктор теологии, кандидат юридических наук, профессор кафедры теологии МАУП. Председатель КРО МПОО ОПУ, священник

9. Буре Владимир Мансурович — доктор технических наук, профессор СПбГУ, факультет ПМ-ПУ

10. Бутенин Михаил Алексеевич — кандидат медицинских наук

11. Варзин Сергей Александрович — доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии Медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета

12. Василевич Мария Ивановна — кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории компьютерных технологий и моделирования института биологии ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»

13. Василик Владимир Владимирович — доктор исторических наук, доцент СПбГУ

14. Васильев Константин Николаевич — кандидат технических наук

15. Вишневская Елена Леонидовна — кандидат экономических наук

16. Вишневский Леонид Иосифович — доктор технических наук, профессор

17. Власова Лариса Анатольевна — кандидат технических наук, доцент

18. Воропаев Валерий Валерьевич — кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Агрофизический НИИ

19. Воротной Михаил Вячеславович — член-корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств, лауреат международных конкурсов, профессор, заместитель директора Института Театра Музыки и Хореографии РГПУ им. А. И. Герцена

20. Галанина Валентина Александровна — кандидат технических наук, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования (математики) Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения

21. Головко Ольга Николаевна — доктор педагогических наук, профессор

22. Горенков Валентин Константинович — доктор химических наук, профессор, полковник в отставке

23. Грехов Александр Васильевич — доктор философских наук, профессор, преподаватель Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА)

24. Губернаторова Лариса Ивановна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

25. Гусаков Владимир Леонидович — кандидат филологических наук, доцент филологического факультета Воронежского госуниверситета

26. Данилов Андрей Петрович — кандидат юридических наук, главный редактор журнала «Криминология: вчера, сегодня, завтра», заместитель президента Санкт-Петербургского международного криминологического клуба

27. Джохадзе Давид Викторович — доктор философских наук, профессор, советский и российский философ, специалист в области истории философии, диалектики и логики

28. Дорофеев Федор Александрович — кандидат исторических наук, доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского

29. Драгавцев Виктор Александрович — доктор биологических наук, академик РАН

30. Дьяченко Евгений Иванович — кандидат технических наук

31. Ершов Алексей Михайлович — доктор технических наук, профессор

32. Жарнова Валентина Ильинична — кандидат исторических наук, доцент ВлГУ

33. Жихарева Татьяна Юрьевна — кандидат философских наук, доцент кафедры английской филологии и перевода ТюмГУ

34. Журавлёв Михаил Георгиевич — действительный член Петровской Академии Наук и Искусств, лауреат Премии им. Г. В. Свиридова, член Союза композиторов России

35. Журавлёва Зоя Владимировна — член-корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств, лауреат международного конкурса

36. Забродина Инга Викторовна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и предметных методик Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета

37. Зайченко Елена Викторовна — кандидат юридических наук, адвокат

38. Заридзе Геннадий Владимирович — доктор теологии, протоиерей, председатель МПОО «Объединение православных ученых»

39. Заруцкая Владислава Валерьевна — кандидат экономических наук

40. Иванов Александр Николаевич — кандидат философских наук

41. Иванов Глеб Сергеевич — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории Молекулярной Фармакологии Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета)

42. Казак Наталья Альбертовна — кандидат филологических наук

43. Казанцев Владимир Сергеевич — кандидат биологических наук

44. Карсканова Светлана Викторовна — кандидат юридических наук, заведующая ПЦК «Общеобразовательных дисциплин» ИНО Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина

45. Катасонов Валентин Юрьевич — доктор экономических наук

46. Комаров Андрей Алексеевич — доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник ФГБНУ АФИ, действительный член МАНЭБ и ПАНИ

47. Корнеев Владимир Владимирович — кандидат исторических наук, доцент,

сопредседатель Клуба левых историков и обществоведов (КЛИО)

48. Космачева Наталия Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент, Государственный социально-гуманитарный университет

49. Котик Иван Сергеевич — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, Институт геологии «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»

50. Котик Ольга Сергеевна — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, Институт геологии «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»

51. Крайнова Надежда Александровна — кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета

52. Краснякова Марина Сергеевна — кандидат филологических наук

53. Кузьмин Александр Константинович — кандидат химических наук

54. Курбатов Андрей Всеволодович — кандидат технических наук

55. Курбатова Людмила Анатольевна — кандидат педагогических наук

56. Левченко Татьяна Григорьевна — кандидат юридических наук, доцент

57. Лихачев Владимир Павлович — доктор технических наук, профессор кафедры ВУНЦ ВВС ВВА (Воронеж)

58. Максимов Аркадий Леонидович — доктор медицинских наук, профессор, член — корреспондент РАН

59. Малева Анастасия Валерьевна — кандидат филологических наук, научный сотрудник сектора литературоведения, Институт языка, литературы и истории ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»

60. Мильхикер Павел Данилович — кандидат физико-математических наук

61. Милюков Сергей Фёдорович — доктор юридических наук, профессор, соучредитель, почётный профессор Санкт-Петербургского международного криминологического клуба, профессор кафедры уголовного права РГПУ им. А.И. Герцена

62. Моисеев Вячеслав Иванович — доктор философских наук, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета

63. Молчанов Сергей Григорьевич — доктор педагогических наук, профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета

64. Москвина Наталья Робертовна — кандидат социологических наук, доцент ВАК, зав. кафедрой управления Псковского филиала Российской международной академии туризма

65. Муратова Инна Сергеевна — кандидат психологических наук, педагог-психолог МБДОУ «Первомайский детский сад»

66. Назарова Марина Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, доцент

67. Новгородова Алена Викторовна — кандидат экономических наук

68. Овчинников Алексей Игоревич — доктор юридических наук, профессор Южного федерального университета, заведующий кафедpы теоpии и истоpии госудаpства и пpава

69. Околелова Элла Юрьевна — доктор экономических наук, профессор кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ

70. Окс Светлана Игоревна — кандидат филологических наук, факультет журналистики Воронежского государственного университета

71. Омельянчук Игорь Александрович — доктор исторических наук, профессор ВлГУ

72. Осминина Елена Давидовна — кандидат экономических наук

73. Осипов Анатолий Иванович — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ АФИ

74. Орлов Игорь Иванович — доктор искусствоведения, профессор Липецкого государственного технического университета, член-корреспондент РАЕ, академик Российской Петровской академии наук С-Петербурга, академик Международной и Европейской академий естественной истории, академик Национальной академии дизайна РФ

75. Павленко Владимир Борисович — доктор политических наук, обозреватель ИА REGNUM

76. Павлинова Наталья Валентиновна — доктор геолого-минеральных наук, профессор

77. Панфилова Татьяна Васильевна — доктор философских наук, профессор кафедры

философии им. А. Ф. Шишкина МГИМО МИД России

78. Пашков Владимир Петрович — кандидат экономических наук

79. Перов Александр Александрович — кандидат исторических наук, доцент Нижегородского государственного университета им. Лобачевского

80. Подлесная Мария Александровна — кандидат социологических наук

81. Редько Александр Алексеевич — доктор медицинских наук

82. Розанов Павел Александрович — кандидат исторических наук

83. Ряховская Антонина Николаевна — доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ

84. Саввина Ольга Алексеевна — доктор педагогических наук, профессор кафедры математики и методики ее преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина

85. Савилов Павел Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, член Российского союза писателей

86. Сальников Вячеслав Иванович — кандидат исторических наук, доцент, директор Центра исследований проблемной государственности, Воронежский государственный университет

87. Семёнов Валентин Евгеньевич — доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, действительный член Петровской академии наук и искусств

88. Сивков Константин Валентинович — доктор военных наук

89. Силютина Марина Владиславовна — кандидат медицинских наук

90. Синёв Михаил Юрьевич — кандидат технических наук

91. Скопин Петр Анатольевич — кандидат исторических наук

92. Солдатова Татьяна Михайлова — кандидат лингвистических наук

93. Тимковский Андрей Леонидович — доктор физико-математических наук

94. Тимофеева Наталья Юрьевна — кандидат экономических наук, доцент ЕГУ им. И. А. Бунина

95. Тюрин Олег Георгиевич — доктор технических наук

96. Фомин Сергей Анатольевич — кандидат химических наук, заместитель генерального директора Научно-методологического учебного центра (НУМЦ)

97. Фурсей Георгий Николаевич — доктор физико-математических наук, профессор, вице- президент РАЕН

98. Хавинсон Владимир Хацкелевич — доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ

99. Харламов Валентин Станиславович — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии Санкт-Петербургского университета МВД России

100. Хачатрян Тигран Вагаршакович — кандидат богословия, помощник ректора по научной работе Курской духовной семинарии

101. Чапля Василий Васильевич — кандидат экономических наук, директор НИИ экономики Южного федерального округа

102. Четверикова Ольга Николаевна — кандидат исторических наук, директор центра геополитики ИФПИ МосГУ

103. Шафалинов Владислав Анатольевич — доктор медицинских наук, профессор

104. Швабауэр Анна Викторовна — кандидат юридических наук, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи

105. Шестаков Дмитрий Анатольевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, соучредитель, президент Санкт-Петербургского международного криминологического клуба, заведующий криминологической лабораторией Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

106. Шетулова Елена Дмитриевна — доктор философских наук, профессор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева

107. Шульгина Лариса Владимировна — доктор экономических наук, профессор

108. Широкалова Галина Сергеевна — доктор социологических наук, профессор,

зав.кафедрой НГСХА

109. Шулындина Анастасия Борисовна — кандидат философских наук, ученый

секретарь Нижегородского отделения Российского философского общества,

ведущий концертмейстер Нижегородской государственной консерватории

110. Щавелева Марина Борисовна — кандидат исторических наук, доцент ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского

111. Якушев Вячеслав Викторович — доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН





ОУЗС



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5016958.html