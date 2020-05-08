Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину

« Цифровые технологии» должны рассматриваться только как одно из средств повышения качества образования и один из усилителей мощи «естественного интеллекта» человека. Но развитие практики их применения ни в коем случае не может выступать целью образовательной политики.

В последние дни в средствах массовой информации, в социальных сетях Интернета появились высказывания высокопоставленных представителей исполнительной и законодательной ветвей власти о том, что, в связи с коронавирусной пандемией и режима самоизоляции, успешный опыт перевода образования в школах и вузах России на дистанционную форму его функционирования, на базе использования информационно-компьютерных технологий (ИКТ), получивших название «цифровых технологий», должен стать «эталоном» будущей системы образования в России. По нашему мнению, такой взгляд является антинаучным, противоречит законам развития психики человека, его духовно-социальной природе. И поэтому несёт в себе опасность цифровой формы расчеловечивания человека, резкого падения качества совокупного интеллекта российского общества и соответственно падения качества кадрового потенциала России. К этому стоит добавить, что тотальная цифровизация образования, которую хотят законодательно закрепить, уже вызвала протест среди научно-педагогической общественности и родителей.

Мы обращаемся к Вам в связи со стоящими перед Россией проблемами выбора стратегии развития в XXI веке в том числе и проблемой выживания человечества на Земле.



Здесь происходит подмена «средствами» (когда они рассматриваются как цель политики) истинной цели системы образования и воспитания – духовного возвышения человека, его всестороннего и гармоничного развития, вооружения человека мировоззрением, адекватным сложности глобальных проблем, которые ему придется решать в XXI веке.

Подмена « средствами» «цели» ведет к известной в кибернетике «ошибке ложной цели», которая направляет управление развитием образования в стране к системной катастрофе.

Увлечение политических элит в мире «цифровизацией» рыночных экономик и обществ, попытки установить под «цифровой контроль» поведение всех слоёв граждан, попытки с помощью «цифрового управления» тотально контролировать и управлять общественным сознанием – происходит, по оценкам известных ученых России и мира, на фоне развивающихся и ускоряющихся процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Интеллект политических элит стран мира, в целом человеческий разум оказался в состоянии «глобальной интеллектуальной черной дыры», когда темпы роста негативных экологических последствий от хозяйственной деятельности человека на Земле намного опережают темпы познания этих последствий, и соответственны темпы «реакции» со стороны государств мира по их устранению.

« Оцифрованное» (опутанное интернетовскими сетями) человечество погружается в «пропасть» возможной экологической гибели уже в XXI веке, в том числе из-за действия, по меткому выражению одного из председателей Давосского Форума в январе 2018 года Шаран Барроу, «законов рыночной алчности», или в определении Н.А.Бердяева, сделанном им за 100 лет раньше, – «безумия» корыстного интереса.

В 70- х – 80-х годах в СССР получили развитие отрасли науки, направленные на изучение проблем совместимости интеллекта и психики человека с техникой, технологиями, электронно- вычислительными системами, с которыми он взаимодействует: эргономика, инженерная психология, теория эргатических систем.



Требуется возрождение на новой основе эргономики и инженерной психологии, направленных на раскрытие закономерностей взаимодействия интеллекта и психики людей с компьютерной, с «цифровой» и виртуальной «реальностью».



Опасность компьютерно-цифровой деградации интеллекта людей, роста их «цифрогенного» отчуждения от реальности, в которой они живут, становится очень большой. Это «цифрогенное» отчуждение затрагивает и бюрократический аппарат, делая его все более далеким от законов функционирования и развития «объекта управления», на управление которым этот аппарат претендует.

Человеческий мозг обладает функциональным диморфизмом. Это функционально-диморфное строение естественного интеллекта человека порождено «логикой антропогенеза» не случайно. « Бессознательное» в совокупном интеллекте человека ( есть такое предположение) хранит в себе память всего предшествующего развития. Оно – генератор интуиции.

Взаимосвязь « сознания», «подсознания» и «бессознательного» в интеллекте (в психике) человека – явление очень сложное. Чрезмерная «цифровизация» интеллекта человека в определенном смысле понижает интуицию человека, превращает его в аналог «цифрового робота».

Особенно важна проблема культуры взаимодействия ребенка, подростка, юноши или девушки с «цифровым миром». Она не решена. Как спасти детей от компьютерно-цифровой «игромании»? – Этот вопрос остается на «периферии» общественного сознания.

Человек – существо общественное. Личность – это системно-социальное качество человека. Большую роль здесь играет именно воспитание его через коллектив, через общее дело, через высокие идеалы служения человечеству, России. Это воспитание рождается только через общение внутри коллектива и общение с учителями и родителями.

По исследованиям знаменитого психофизиолога академика П.В.Симонова продуктивность человеческого мозга тем выше, чем более он эмоционален. Мозг человека – это «эмотивный мозг».



Дистанционное образование не может заменить живое общение, от прикосновения к живому знанию, окрашенного эмоциями педагога, не может заменить учителя и профессора, их духовного примера, демонстрации ими правильного системного мышления. Такое образование порождает «эмоциональный голод» у учащихся и через этот «эмоциональный голод» провоцирует деградацию интеллекта учащихся, резкое падение качества и системности их мышления.

И наконец, есть еще одна проблема, рождаемая мифологемами «тотальной цифровизации». Это национальная безопасность России.



Создание информационного регистра на всех граждан России, создание информационных банков о здоровье людей, их «биометрических паспортов» и т.п. (которые вот-вот должны быть закреплены законом «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации») может стать в условиях кибервойны против России оружием, направленным как против России, так и против каждого гражданина в частности. Соединение космических средств с информационными средствами поражения может резко изменить качество войны в ближайшем будущем. И Россия становится в этом случае информационно уязвимой в такой войне.

Известный русский философ Иван Тимофеевич Фролов, академик АН СССР, и затем РАН, сформулировал тезис, важнейший для образовательной политики России: человек – « мера всех наук».

К этому считаем целесообразным добавить следующее. Нужно вспомнить пророчество «отца кибернетики» Норберта Винера, которое он высказал в 1964 году в интервью корреспонденту одного из престижных американских журналов.

Господин президент! Этот диалог знаменитого ученого достоин того, чтобы его знать и соотнести с теми опасностями, которыми чревата бездумная тотальная цифровизация в мире и в России. Приводим его частично ( цитируем по книге: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине, 1983, с. 319, 326):

«Вопрос: Д- р Винер, существует ли опасность, что машины – вычислительные машины – когда-нибудь возьмут верх нах людьми?

Ответ: Такая опасность, несомненно, существует, если мы не усвоим реалистического взгляда на вещи…

… Существует культ техники. Люди заворожены техникой. Машины предназначены для службы человеку, и, если человек предпочитает весь вопрос о способе их употребления передать машине, из-за слепого машинопоклонства или из-за нежелания принимать решение… мы сами напрашиваемся на неприятности.

Вопрос: Д- р Винер, не изменяет ли человек окружающую среду свыше своих способностей приспосабливаться к ней?

Ответ: Это вопрос №1 Человек, несомненно, изменяет её чрезвычайно сильно, а делает ли он это свыше своей способности, мы узнаем довольно скоро. Или не узнаем – нас больше не будет».

Господин Президент! Первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы можно трактовать и как первую фазу Глобальной Катастрофы системной неадекватности человека миру, в котором он живет, что подтверждает прогноз Н.Винера.

Не получается ли так, что мы «оцифровываем» процессы экологической гибели человечества на Земле, более того, этим процессом «оцифровывания» увеличиваем системную неадекватность человечества императиву его выживаемости в XXI веке?

Мы предлагаем:

1. Направить все усилия в России на создание науки о человеке и его интеллекте. Центром реализации такой цели может стать Ноосферный Институт о человеке, организованный в форме сети институтов, охватывающих все регионы страны;

2. Россия может, а на наш взгляд – и должна стать примером Ноосферного Прорыва человечества к той новой «модели мира», о которой, как задаче для человечества, говорила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Борроу в январе 2018 года в Давоссе, и которой является только модель ноосферного развития.



Учение о ноосфере В.И.Вернадского в России получило мощное развитие. В России оформилась Русская Ноосферная Научная Школа, которую украшают имена таких ученых как В.И. Вернадский, И.Т. Ефремов, А.Л. Чижевский, А.Л. Яншин, Н.Н. Моисеев, Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.П. Казначеев, П.Г. Кузнецов, А.Д. Урсул, Н.Ф. Реймерс и другие. Идет становление Ноосферизма, как научно-мировоззренческой системы XXI века. Разработаны теоретические основы ноосферного непрерывного образования в России.

Мы считаем, что наступило время, когда Россия может и должна стать духовным первооткрывателем новой большой идеи, спасающей человечество от гибели, – идеи перехода к единственной модели устойчивого развития – управляемой социоприродной (ноосферной) эволюции, движения к социально справедливому, на базе общественного интеллекта, научно-образовательному обществу.

Пора осознать, что образование давно уже стало «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, поскольку резко возросли наукоёмкость, интеллектоёмкость и образованиеёмкость социально-экономических и технологических процессов, а наука стала не только производительной силой, но и силой управления.

3. Таким образом, стратегией России в XXI веке должно стать её трансформация в социально справедливую и ноосферную Россию.



С этой целью должно быть четко сформулирована программа её развития до конца XXI века, в которую бы входила в том числе, например, целевая программа посадки новых лесов по всей России, и особенно в Сибири, с темпами, превышающими темпы их уничтожения (как за счет вырубки, так и пожаров, породивших региональную экологическую катастрофу, перерастающую в планетарную).

В этой стратегии роль образования и науки возрастает, приобретает высший приоритет. Нужно в системе представлений о качестве будущего общества делать ставку не на образ «цифрового общества», а на образ «научно-образовательного общества». Его становление должно стать стратегическим ориентиром научно-образовательной политики российского государства.

При этом, необходимо возродить повсеместно подготовку специалистов с высшим 5-летним образованием, особенно это касается сфер инженерной, педагогической и медицинской подготовки, с высоким уровнем, фундаментального образования.

В России нужны ученые и эксперты с высоким уровнем самого широкого, энциклопедического образования, готовые стать координаторами в решении сложных глобальных проблем, встающих перед, как региональными союзами государств мира, так и перед всем человечеством.

С этой целью, мы считаем, нужно возродить приоритет фундаментальной подготовки на всех ступенях непрерывного образования, в том числе математического и философского образования, ставящих мышление человека и вооружающих его методологией синтеза научных знаний и целостного восприятия сложности мира.

4. Провести Всероссийское педагогическое собрание и выработать Национальную Доктрину развития всей системы непрерывного образования до 2050 года.

Главным должно быть понимание, что устойчивое развитие в виде управляемой социоприродной эволюции требует удовлетворения требований 2-х важнейших законов – Закона Опережающего Развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе и Закона опережения прогрессом человека научно-технического прогресса, в том числе и научно-технического прогресса в области цифровых технологий.

5. Исходить из целевой установки всемерного укрепления Национальной Безопасности России, в том числе и в «цифровой сфере», что требует полностью замкнутых технологий, возрождения собственной электронной промышленности и перевода всех языков программирования и интерфейсов на русскоязычную базу.

6. Провести Съезд всех государственных и общественных академий наук в России с « повесткой дня» по разработке стратегии развития России на долгосрочную перспективу.

7. Резко уменьшить бюрократическое «цифро-бумажное» давление (по отчетности перед вышестоящими органами) на учителя и преподавателя высшей школы. Это давление лишает учителя и профессора времени, необходимого для творчества и учебно-методической работы. Необходимо осознать, что миссия Учителя – самая высокая на свете. Он – Творец Человека. Академик АН СССР, затем РАН, Никита Николаевич Моисеев, осмысливая механизмы перехода человечества в «Эпоху Ноосферы», назвал самым главным таким механизмом « Систему Учитель».



В центре образовательной политики должны cтать не «цифровые технологии», а Учитель и Преподаватель высшей школы, как главные фигуры учебно-воспитательного процесса в стране.

Мы – великая педагогическая страна, имеющая в наследство от своей замечательной истории педагогических идей школы таких ученых-педагогов всемирного масштаба, какими были Пирогов, Ушинский, Каптерев, Шацкий, Макаренко, Сухомлинский и др. Вместе с тем вызывает тревогу сокращение объемов преподаваемых гуманитарных дисциплин в школах и вузах.

8. Необходимо изменить миссию всех средства массовой информации в стране. Они должны стать частью «Системы Учитель» в России. Главное – это духоподъемный порыв в стране, обращенный к высокой цели – превращению России в ноосферную державу, дающую всему миру пример перехода к эколого-ноосферной стратегии развития, спасающей всё человечество от возможной экологической гибели уже в XXI веке.

Уважаемый господин Президент!

Мир нуждается в радикальной перестройке основ развитию человечества на Земле, требующей срочной выработки поэтапной стратегии по его выходу из экологического тупика в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Действующий императив выживаемости человечества требует рождения нового, ноосферного человека на Земле. Мы считаем, что у России есть духовные и научные силы, чтобы предложить Миру идеологию по его спасению от экологической гибели.

Президент Петровской академии наук и искусств, доктор философских наук, Заслуженный работник Высшей школы РФ, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, профессор

А.В. Воронцов

Руководитель ООД ВЖС-«Надежда России», кандидат социологических наук

Н.А. Останина

Председатель ВСД «Русский Лад», доктор экономических наук

В.С. Никитин

Почетный президент Ноосферной общественной академии наук, Вице-президент Петровской академии наук и искусств, доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат технических наук, Лауреат Премии Правительства РФ, Заслуженный деятель науки РФ, полковник Космических войск СССР в отставке, строитель Космодрома Плесецк (1959 – 1969гг.), профессор

А.И. Субетто

Президент Ноосферной общественной академии наук, доктор психологических наук, профессор

В.В. Семикин

Исполнительный директор Фонда перспективных технологий и новаций

В.Ю. Татур

Для тех, кто хочет стать соавтором этого "Обращения", просьба прислать согласие на эл. адрес А.И. Субетто (subal1937@yandex.ru) и указать о себе данные, которые считаете необходимым.



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