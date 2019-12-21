Обращение к Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину

Работая в должности младшего научного сотрудника лаборатории вирусологии (руководитель — проф. Р.М. Шен), В.В. Городилова выполнила исследование, в котором впервые были представлены убедительные данные о возможности культивирования одного из штаммов вируса полиомиелита вне клеток центральной нервной системы. Материалы были включены в доклад проф. З.Н. Левкович и представлены на Международном симпозиуме по полиомиелиту. Впоследствии на основе этих разработок были созданы вакцины против полиомиелита. В тот же период В.В. Городилова проявила интерес к экспериментальной онкологии и по предложению акад. АМН СССР Л.А. Зильбера в 1949 г. перешла работать в руководимую им лабораторию вирусологии Центрального онкологического института им. П.А. Герцена на должность старшего научного сотрудника.

…В 1946 г. В.В. Городилова защитила кандидатскую диссертацию по серологическому изучению «фактора молока» у мышей. Сделанные в работе выводы позволяли трактовать полученные данные в пользу вирусного происхождения данного фактора, а в 1951 г. на специальном симпозиуме в Амстердаме была официально принята точка зрения о вирусной природе «фактора молока», и его стали называть вирусом Биттнера.

Это обращение, уже ставшее историческим документом, мало известно широкой публике . Оно – о преступной халатности чиновников Минздрава, настаивающих на поголовной детской вакцинации . Обратите внимание на список подписантов Обращения. Академик мед. наук, доктора и кандидаты наук . Краткая биография одного из подписавших, доктора мед. наук, иммунолога Веры Владимировны Городиловой, помещена ниже для того, чтобы читатель осознал: человек, выступающий против насильственной вакцинации, – высокий профессионал в области иммунологии. Вера Владимировна всю свою долгую жизнь проработала именно в этой области. Мало на планете медиков, знающих столько об иммунитете и о прививках, сколько знала доктор Городилова.



На протяжении 9 лет она занималась изучением антигенов рака молочной железы. В 1958 г. ею была защищена докторская диссертация «Специфический антиген рака молочной железы».

В 1953 г. Вера Владимировна была избрана на должность заместителя директора по научной работе, на которой проработала 26 лет. С 1957 до 1979 г. на общественных началах она являлась руководителем лаборатории вирусологии, от которой по мере подготовки высококвалифицированных кадров образовались 4 лаборатории: лаборатория экспериментальной терапии опухолей (руководитель — проф. В.М. Бергольц); лаборатория вирусологии (руководитель — проф. А.И. Агеенко); лаборатория иммунологии (руководитель — доктор мед. наук Г.Н. Авдеев), с 1973 г. лаборатория клинической иммунологии опухолей, которой в течение 10 лет руководила В.В. Городилова.

В 1972 г. на II Всесоюзном съезде онкологов на первом планерном заседании В.В. Городиловой был сделан доклад «Клинические аспекты иммунологии опухолей», в котором были представлены материалы по изучению иммунологических реакций (иммунного статуса) онкологических больных и первые данные по иммунотерапии.

В стране в ряде научных медицинских институтов и даже практических учреждений после съезда были организованы лаборатории клинической иммунологии.

Поиск эффективных схем и методов проведения неспецифической и комбинированной иммунотерапии в комплексе с другими видами лечения (хирургическим, лучевым, лекарственным) как для иммунопрофилактики метастазов, так и для лечения генерализованных форм рака проводился в рамках кооперированных исследований с ВОЗ, ОНЦ АМН СССР.

Благодаря Вере Владимировне Городиловой, отечественная школа клинических иммунологов получила международное признание. Ее школа — более 40 кандидатов и докторов наук и несколько поколений тех, кто учился у нее научной честности, принципиальности, отзывчивости и доброте.

По результатам исследований В.В. Городиловой опубликовано 9 монографий и более 200 научных работ в отечественной и зарубежной печати…



Из „ОНКОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ им. П.А. ГЕРЦЕНА, 6, 2015”

**

Обращение к Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину

Копии направлены:

1 Советнику Президента по экологии и здравоохранению А. В. Яблокову

2 Министру здравоохранения РФ Э. А. Нечаеву

3 Президенту РАМН В.И. Покровскому

4 Начальнику Главного управления здравоохранения г. Москвы А. Н. Соловьеву

Приложения:

1. Перечень поствакцинальных осложнений после проведения прививок отечественными вакцинами АКДС, БЦЖ и др.

2. Сводка – "Ложь про эпидемию дифтерии, которую нельзя ликвидировать только прививками".

Господин Президент!

В апреле 1991 года Верховный Совет Российской Федерации принял закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Закон введен в действие Вашим указом, стоит Ваша подпись. Однако статья 24 п. 5 этого закона "Об обязательных прививках" принята поспешно, без предварительного обсуждения в печати, и многие специалисты, прежде всего иммунологи, генетики и др., были лишены возможности высказать своё мнение.

Депутаты, которые проголосовали за тотальный охват прививками, по-видимому, не знают о стратегии и методологии иммунопрофилактики в других странах, а также о составе некоторых отечественных вакцин, предназначенных для системы поголовного охвата детского населения нашей страны. Разумные, грамотные возражения других депутатов не были учтены.



Между тем, все модификации отечественной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС, АКДС-М, АДС-М, АД) содержат формальдегид и ртутную соль – мертиолят (последняя с предупреждением от фирм "не для лекарств") – пестициды во вполне определяемых количествах, опасных для взрослого. И такая "вакцина" вводится инъекционно грудным детям трижды в первые полгода жизни. Известно, что технология приготовления и состав АКДС в разных странах различна.



Известно и другое: дети, прошедшие полный курс вакцинации отечественной АКДС, тем не менее, болеют и коклюшем, и дифтерией… Такое же положение и с вакцинацией против туберкулёза.

Мы располагаем материалами, неопровержимо доказывающими, что введение этого химико-биологического конгломерата, именуемого "вакциной", вызывает большое количество осложнений, в значительной степени повышает чувствительность организма ребенка к существующему интенсивному загрязнению окружающей среды. Послепрививочные реакции на АКДС неоднозначны и обильны. Иногда её введение вызывает внезапную смерть ребенка.

Вакцинация в нашей стране проводится абсолютно неграмотно, без предварительного диагностического обследования, а, следовательно, и без учета противопоказаний, которых к введению АКДС -16, БЦЖ – 9 и т.д. В других странах, на опыт которых так любят ссылаться функционеры от управления медициной, каждый гражданин с рождения обследован на иммунологический статус, имеет паспорт иммуностатуса и генетическую карту, которые позволяют грамотно ответить на вопросы: можно ли и нужно ли вводить любую вакцину каждому конкретному ребенку.



Другими словами, эффективная вакцинопрофилактика зависит не только от качества препарата, но и от качества организма. Что же касается здоровья наших детей в стране, переживающей социальные и экономические потрясения, к тому же на фоне тяжелейшей экологической обстановки, об этом и говорить не приходится.



А ещё отсутствует контроль за качеством жизнеобеспечивающих систем организма ребенка. К этому добавим бесправное, насильственное инъецирование вакцин, без разрешения родителей, начинающееся с роддомов!

Минздравовские чиновники пользуются абсолютной юридической неграмотностью населения и ставят заслон инфекционным болезням исключительно организмами детей. Это неправильно и преступно! Вместе с тем, перед организованным силовым, приказным давлением родители бессильны: детей не принимают в ясли, детские сады, не выписывают рецепты на детское питание, чинят и другие насилия.

Сейчас стало известно, что Верховный Совет намерен принять закон "О вакцинации", который должен ещё более жестко закрепить требование поголовного охвата прививками. Система массовости в этой области медицины со многими неизвестными в здоровье каждого ребенка, тем более в нынешних условиях, это – вакцинальный Чернобыль. Такой подход к проведению профилактических прививок – профилактического мероприятия, оказывает негативное воздействие, нарушающее физическую, психическую и социальную целостность человека.

Мы считаем, что принятию закона "О вакцинации" в нашей стране должны предшествовать положения:

- о проведении обязательного диагностического обследования ребенка, чтобы ответить на вопросы: нужно ли и можно ли прививать конкретного ребенка;

- о неукоснительном соблюдении всех противопоказаний к введению любой вакцины: дошли до полного абсурда – противопоказания перечисляются, а диагностики нет;

- о праве отказа родителей от прививок в случае, если их ребёнок не обследован, т.е., не подготовлен к проведению этой медицинской процедуры;

- об установлении юридической и материальной ответственности врача, производящего введение препарата (или другого медицинского работника), за причинно-следственные осложнения, вызванные непосредственным воздействием или провоцируемые прививкой, а также ответственности государства;

- о выплате денежной компенсации за нанесенный иммунизацией ущерб здоровью ребенка или взрослого.

Мы просим Вас, господин Президент, воспользоваться Вашим правом и добиться принятия представленных нами положений, которые узаконены в любом другом государстве. Иначе система тотальных прививочных кампаний, проводимых в нашей стране, как была, так и останется четкой демонстрацией нарушения "Хельсинкской декларации прав человека" и "Конвенции о правах ребенка".

Призываем Вас остановить своей властью действие статьи 24, п. 5 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на том основании, что этот пункт не доработан, представлен очень однобоко и, следовательно, не обеспечивает благополучия населения.



Академик, педиатр Колосов Д. В.

Генетик, к.б.н., ст.н.с. ВНМГЦ Подугольникова О. А.

Руководитель лаборатории клеточной феногенетики Кухаренко В. И.

Зав. лабораторией клинической иммуногенетики, МОНИКИ, д.м.н. Федорова К. И.

Вирусолог, к.б.н. Червонская Г. П.

Микробиолог, профессор Кравченко А. Т.

Врач-гигиенист Планкина И. В.

Онкоиммунолог, профессор Городилова В.В.

Правовед, д-р.юр.н. Левченко В.И.

Обращение составлено на основании многочисленных писем, поступающих на радио, телевидение, в центральную прессу от специалистов разных дисциплин медицины; от родителей, дети которых стали инвалидами или умерли после применения отечественной АКДС-"вакцины". Письмами располагаем.



***

Далее следует открытое письмо проф. В.В. Городиловой в РАН.

Еще одно мнение о прививках — открытое письмо онкоиммунолога Веры Городиловой

Открытое письмо онкоиммунолога

В Комитет по биоэтике РАН, в редакцию радио «Россия»

от профессора В.В. Городиловой

Давно следовало бы серьезно подумать о нарастающем детском лейкозе, о котором говорил уже в начале 60-х академик Л. А. Зильбер, о разбалансированной иммунной системе в результате неугасающего (в том числе) «поствакцинального состояния», начинающегося у нас с роддомов и активно продолжающегося в детском, подростковом и юношеским периодах.

Доказано, что у младенцев иммунная система ещё незрелая, что она начинает функционировать в пределах некоторой «нормы» через 6 месяцев, а до того организм ещё не адаптировался, не созрел. Какая может быть БЦЖ в неонатальном периоде? Неонатология призывает и обязывает медработников наблюдать за новорожденными в первый месяц после рождения.



За это время должна быть проведена не вакцинация БЦЖ, а тщательный скрининг новорожденных на иммунодефициты, исследования с целью установления тех или иных наследственных заболеваний, сделан прогноз реальных предпосылок к той или иной патологии, например, к ферментопатиям.



Западным странам вроде бы такие сведения не нужны, ведь они не прививают таких крох живыми вакцинами. Тем не менее, в этих государствах уже несколько десятилетий проводится оценки иммунного статуса сразу после рождения.

Что происходит с тимусом, выработкой лимфоцитов после применения БЦЖ — что делается с этой системой защиты? Где эти данные? Я их не встречала в отечественной литературе, хотя грядёт третье тысячелетие. Фактически, всё происходящее на протяжении нескольких поколений — нарушение понимания того, что значит «вакцинация». Помощь в «исправлении» здоровья детей должна быть и разумно-индивидуальной, и очень осторожной.

Иммунный статус человека оценивается в настоящее время по дифференцированным показателям активности Т- и В-клеточных систем иммунитета. После БЦЖ начинается серьёзная перестройка природных особенностей иммунной системы, в первую очередь, макрофагальной её составляющей, на живые микобактерии туберкулёза, являющиеся основой этой вакцины.

Готова ли иммунная система младенца бороться со столь сильной нагрузкой? Этого же никто не изучал….

Подобная иммуномодуляция, если и требуется кому-то, то таких — единицы. Грубое нарушение тонкого защитного механизма путём постоянной «иммунотерапии» вызывает ускоренную потерю «иммуносилы», допускаю — инволюцию тимуса, не успевшего приступить к своим «обязанностям», открывая дорогу к онкозаболеваниям…

Лимфоциты входят в семейство лейкоцитов — белых клеток крови.

Кровь, как известно, состоит из жидкой плазмы, эритроцитов (красных кровяных шариков), лейкоцитов и тромбоцитов. Можно думать, что при интенсивной и продолжительной иммуностимуляции в крови накапливаются факторы, оказывающие разнообразное воздействие на клетки иммунной системы, нарушая условия функционирования лимфоцитов, повышая «расход» определённых типов клеток белой крови.



Истощение их приведёт к изменению кроветворения, аналогично тому, возможно, как при продолжительной анемии активизируется эритропоэз.



То, что я называю продолжительным «поствакцинальным состоянием», в конечном итоге может явиться причиной расстройства кроветворения. И в таких высказываниях я не одинока.



Хочу напомнить о работах Н. П. Шабалова (1969, 1975), указывающих на провоцирующую роль вакцин в проявлениях латентно протекающего лейкоза у детей, а также о тяжёлых обострениях лейкоза под влиянием прививок, о чем упоминается и в многочисленной педиатрической литературе, но меры не принимаются.

Минздрав СССР не организовал в свое время подготовку врачей по клинической иммунологии, в том числе в области микробиологии, следовательно, и в системе прививок — ни в медицинских институтах, ни на кафедрах усовершенствования врачей. Знание клинической иммунологии совершенно необходимо для оценки здоровья современных детей, подростков и молодежи детородного возраста. К сожалению, и институты охраны детства даже не ставят перед собой таких задач.

Клиническая иммунология жизненно важна для микробиологов и педиатров,



в первую очередь для тех, кто занимается «переделыванием» естественных защитных сил организма детей с помощью прививок. Надо знать, что переделываешь!

Всё сказанное тем более важно, поскольку допускаю, что БЦЖ, как живые



микобактерии туберкулёза, подавляют активность Т-системы у новорожденных, вызывая вторичную иммунологическую недостаточность — синдромы приобретённых иммунодефицитов (СПИДы). Вторичную иммунологическую недостаточность следует расценивать как конечный результат функционального расстройства и патологических изменений в иммунной системе детей.

Полностью разделяю требования Галины Петровны Червонской, которые она выдвинула открыто через средства массовой информации (газеты и журналы, радио и телевидение) — прививки должны быть индивидуальными и рационально применяемыми.



Совершенно необходимо диагностическое иммунологическое обследование до и после этого медицинского и очень небезобидного вмешательства.



Нельзя беспредельно накапливать избыточные антитела — их избыток приводит к аутоиммунным процессам.



Отюда и «помолодевшие» аутоиммунные заболевания у молодёжи: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, заболевания почек, щитовидной железы, расстройство нервной, эндокринной и сосудистой систем, многочисленные онкозаболевания, а среди них — детский лейкоз.

Считаю, что Минздрав обязан разработать план не по охвату прививками, а по организации иммунологического обследования-скрининга современных детей на иммунодефициты.Такой план должен отвечать современным запросам детской эко- и эндопатологии и определению более серьёзных критериев к показаниям и противопоказаниям к прививкам, особенно живыми вакцинами. Думается, что противопоказания следует резко расширить.

Считаю также необходимым привлекать к административной и уголовной ответственности медицинский персонал, проводящий прививки насильственно в детских дошкольных учреждениях и в школах, без индивидуального отбора детей, в погоне за количеством числа привитых.

Для любого современного эко-эпидемиологического исследования необходимы данные о состоянии здоровья населения и, прежде всего, иммунологического здоровья.

На собственном горьком опыте знаю, как насильственная вакцинация приносит вред, а не пользу здоровью ребенка. Моей внучке была сделана первая прививка АКДС. Возникло тяжелейшее осложнение — отёк мозговых оболочек, шок и пр. В период кампаний прививок в школе каждый раз приходится воевать с медперсоналом и слушать угрозы о запрещении посещения школы.



Наряду с этим, существуют чёткие противопоказания к последующей вакцинации в случае, если на первую была тяжелая реакция. Хорошо ещё, что в нашей поликлинике есть всё-таки думающие врачи, хотя и здесь не всё так просто — их становится всё меньше.

Более того, я могла бы ещё много рассказать из собственной практики, ведь я не просто медик-онкоиммунолог, но… морской офицер, служившая в бригаде подводных лодок. Раньше было всё засекречено (без этого тоже нельзя!), но теперь можно о чём-то и рассказать…



Для подводников были обязательные прививки, как и для всех тех, кто призывается во флот. Мы провели интересные наблюдения: как же неодинаково реагируют на уколы и прививки мальчики, мужчины — герои подводники, имеющие, однако, разные нервные типы!

Один из моих учеников, невропатолог, установил удивительную зависимость:

чем ниже интеллект у военнослужащего, тем выше защитные силы организма. Опубликовать подобные наблюдения было крайне сложно в те времена, практически невозможно, но делу помог микробиолог А. Т. Кравченко, он был тогда председателем ВАКа.

Другой мой ученик показал, что у взрослых ребят призывного возраста прививки вызывают такие резкие изменения со стороны иммунологических реакций, которые «приходят в норму» очень нескоро. И на фоне привносимого нарушения естественных процессов иммунного статуса привитые болели простудными и другими заболеваниями (в их числе теми, от которых прививали!) чаще, чем ребята, которые входили в группу «контроля», т.е. не вакцинировались.

То, о чём я здесь рассказала чуть-чуть, сейчас можно прочитать, например, в «Журнале эпидемиологии, микробиологии и иммунобиологии» (ЖМЭИ, 1990, № 7) — авторы Гапочко К. Г., Куприн И. Д. и др.: «Об индивидуально-личностных особенностях человека как факторе этиологии поствакцинальных осложнений». Эти исследования представлены сотрудниками Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, г. Ленинград.

Ну, что ж тут нового? Каждый человек — индивидуальность, так и должно быть. Любая вакцина ослабляет организм: у кого и сколько этот процесс продлится — предсказать невозможно, это надо определять, используя весь иммунологический арсенал методик. Уверяю вас, следовая патология на вакцинальное повреждение обязательно остаётся.

Добавлю к этому что реакция Манту -тоже серьёзная иммунологическая перестройка. Вы только подумайте: организм «обязан» выдать реакцию с местными проявлениями в месте введения аллергена — туберкулина, на крохотное количество биологической диагностической пробы. И организм реагирует воспалительным процессом — покраснением разной величины в месте парентерального поступления туберкулина. Эта диагностическая проба — ничуть не менее опасное вмешательство, чем сама вакцина, постольку тоже — чужеродный белок, аллерген.

Конечно же, прививки не должны быть обязательными, тем более плановыми — нельзя вписать здоровье всего класса в один и тот же план, спускаемый из Минздрава. С этими мыслями я и подписывала обращение нашей группы специалистов к Президенту страны, академику А. В. Яблокову и др., поскольку, как всякое медицинское вмешательство, вакцинация не может быть массовой и должна быть добровольной. Ведь с самим возбудителем инфекционной болезни ребенок то ли встретится, то ли нет, а вакцина обязательно нарушит естественный ход событий. Да и кто просчитал, что в наше время опаснее: дифтерит, туберкулёз или осложнения от прививок против них? Я и таких работ не знаю.

Думаю, мы занимаемся не «той» вакцинацией в век сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, патологии органов дыхания, почек, распространённого диабета, опорно-двигательной патологии, нарушения психического здоровья детей. Прививки следует рассматривать как меру чрезвычайную, тщательно учитывая динамику заболеваемости конкретной инфекционной болезнью, чтобы проводить строго селективную вакцинацию.

Иммунная система не выдерживает «планового натиска», она ломается, функции её извращаются, она «сбивается с курса», предписанного природой, человек становится более уязвимым к простуде, аллергенам, онкозаболеваниям… Растёт аллергия среди малышей — есть ли теперь такие дети, которые бы не страдали аллергическими заболеваниями?! Общеизвестно, что в первое полугодие дети страдают желудочно-кишечной дистрофией и изменениями на коже, вызываемыми пищевыми аллергенами разной этиологии. Со второго полугодия присоединяются симптомы со стороны дыхательных путей — астматические бронхиты (кстати, одно из осложнений на АКДС, АДС-М, АДС). Ну, а к 3-4 годам начинают проявляться клинические симптомы сенсибилизации пыльцой и т.д., и т.д. — по этим проблемам публикации неисчислимы.

Разбалансированная иммунная система «не замечает» неповинующихся клеток, вышедших из-под её контроля, перерождающихся в опухолевые из-за искажённых функций макрофагального звена и, в целом, лимфоцитов. Я не встретила ни одной работы отечественных авторов, которая бы ответила на вопрос: что происходит с тимусом после БЦЖ… после десяти-двенадцатилетнего «поствакцинального напряжения», в стадии полового созревания подростков?



Всё это очень важно, хотя ни на один поставленный вопрос ответа нет. Зато общеизвестно: нельзя пользоваться живыми вакцинами при иммунодефицитах и ферментопатиях, так как, кроме прочих бед, они способствуют развитию инфекционного процесса среди восприимчивых детей…

Иммунная система — тонкий сбалансированный механизм и, подобно другим системам, подвержена расстройству. В результате постоянного раздражения — стимуляции вакцинами, она вместо того чтобы охранять организм, губит собственные клетки за счет накопления антител, за счет аутоиммунных процессов и функционального изменения свойств клеток.

Какими бы временными ни были формы иммунопатологии, все они они сводятся к нарушению баланса Т-клеточных систем, приводя функционально и структурно к многочисленным расстройствам в здоровье ребенка. Запас лимфоцитов постепенно истощается, и организм оказывается беззащитным перед различными антропогенными факторами.



Человек стареет раньше своего времени. Физиологическое, естественное старение — процесс постепенного затухания, увядания всех звеньев иммунной системы. Вакцины же ускоряют, подстёгивает процесс «расходования» лимфоцитов, искусственно приводя организм человека к преждевременному старению, отсюда cтарческие болезни у молодёжи.



В онкологии основополагающим служит дисбаланс между скоростью иммунного ответа и опухолевым ростом. Нарастание онкозаболевания опережает скорость размножения реагирующих на него лимфоидных клеток, направленных, кроме того, на борьбу с непристанно поступающими антигенами — вакцинами.

Известный хирург, академик АН СССР Н. А. Амосов в одной из своих книг — «Раздумья о здоровье», утверждает, что практически невозможно провести границу между вроде бы противоположными понятиями «здоровье» и «болезнь».



К похожим рассуждениям был склонен и Авиценна, живший свыше тысячи лет назад: он различал между этими двумя понятиями различные переходные стадии. А где «переходные стадии» между здоровьем и «малой болезнью» — прививкой?! Где граница: вот это — польза, а это — вред?!

Я абсолютно убеждена, что вся онкология начинается с негативной перестройки иммунной системы с последующим угнетением её функций как результата «сверхнагрузки». Именно при врождённых и приобретённых иммунодефицитах отмечается более частое развитие злокачественных новообразований….

Онкоиммунолог, д.м.н., профессор В. В. Городилова



***

.