Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 11



1913. Император Николай II с великими княжнами Ольгой и Татьяной на Графской пристани





1913. Император Николай II беседует со штатским в Итальянском дворике Ливадийского дворца



1913. Император Николай II и наследник Алексей во дворе Ливадийского дворца"



1913. Император Николай II, цесаревич Алексей Николаевич, великие княжны Ольга и Татьяна во время парада



1914. Император Николай II и Владимир Николаевич Воейков в Ставке в Могилеве



1914. Император Николай II и великий князь Николай Николаевич младший в Ставке



1914. Император Николай II и наследник Алексей Николаевич в сопровождении военных



1914. Император Николай II с семьёй и приближёнными на молебне



1914. Император Николай II с цесаревичем Алексеем Николаевич и группой военных



1914. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна с наследником цесаревичем Алексеем по приезде в Ставку в Могилёве



1914. Николай II с детьми на берегу залива у Нижней дачи. Петергоф



1914. Николай II с детьми на берегу залива у Нижней дачи. Петергоф



1914. Николай II с матросами на плотине пруда. Царское село



1914. Николай II с матросами на плотине пруда. Царское село



1914. Ольга и Анастасия на берегу пруда. Царское село



1914. Ольга, Татьяна и Алексей на балконе Александровского дворца. Царское село



1914. Снежная крепость в Александровском парке. Царское село



1914. Торжественное открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Остров Котлин, Кронштадт



1914. Торжественное открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Остров Котлин, Кронштадт



1914. Торжественное открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Остров Котлин, Кронштадт



1914. Торжественное открытие дока Цесаревича Алексея Николаевича. Остров Котлин, Кронштадт



1914. Цесаревич Алексей катается на лодке. Царское село



1914. Члены императорской семьи на пристани Елагина дворца



1916. Александра Фёдоровна в экипаже с цесаревичем Алексеем Николаевичем объезжают войска перед началом парада запасных батальонов гвардии на Марсовом поле

Источник: https://humus.livejournal.com/6663880.html