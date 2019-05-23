Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 9

1913. Император Николай II со спаниелем Джоем1913. Государь Император1913. В Петергофе императора Николая II сопровождают его дочери Ольга и Татьяна1913. Великая княжна Татьяна Николаевна1913. Георг V и Николай II. Берлин1913. Государь Император на палубе яхты «Штандарт»1913. Государь Император на палубе яхты «Штандарт»1913. Император Николай II с дочерьми на палубе парохода «Император Петр Великий»1913. Молебен на плацу перед казармами по случаю праздника Собственного Его Величества конвоя1913. Николай II в казачьем мундире1913. Николай II и члены Императорской семьи выходят из Фёдоровского Собора. Царское село. 28 апреля1913. Портрет императрицы Александры Фёдоровны1913. Портрет наследника цесаревича Алексея Николаевича1913. Портрет наследника цесаревича Алексея Николаевича1913. Портрет наследника цесаревича Алексея Николаевича1913. Николай II с членами семьи после церемонии освящения Кронштадского Морского собора1913. Царь Николай II, Вильгельм II и герцог Камберлендский в Берлине 24 мая1913. Прибытие императора Николая II на катере к пристани1914. Алексей и Мария катаются на лодках. Царское село1914. Анастасия на балконе Александровского дворца. Царское село

Источник: https://humus.livejournal.com/6640540.html