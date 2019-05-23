Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 9
08:43. 23 мая 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 7
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 8
1913. Император Николай II со спаниелем Джоем
1913. Государь Император
1913. В Петергофе императора Николая II сопровождают его дочери Ольга и Татьяна
1913. Великая княжна Татьяна Николаевна
1913. Георг V и Николай II. Берлин
1913. Государь Император на палубе яхты «Штандарт»
1913. Государь Император на палубе яхты «Штандарт»
1913. Император Николай II с дочерьми на палубе парохода «Император Петр Великий»
1913. Молебен на плацу перед казармами по случаю праздника Собственного Его Величества конвоя
1913. Николай II в казачьем мундире
1913. Николай II и члены Императорской семьи выходят из Фёдоровского Собора. Царское село. 28 апреля
1913. Портрет императрицы Александры Фёдоровны
1913. Портрет наследника цесаревича Алексея Николаевича
1913. Портрет наследника цесаревича Алексея Николаевича
1913. Портрет наследника цесаревича Алексея Николаевича
1913. Николай II с членами семьи после церемонии освящения Кронштадского Морского собора
1913. Царь Николай II, Вильгельм II и герцог Камберлендский в Берлине 24 мая
1913. Прибытие императора Николая II на катере к пристани
1914. Алексей и Мария катаются на лодках. Царское село
1914. Анастасия на балконе Александровского дворца. Царское село