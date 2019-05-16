Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 8

1885. Император с семьёй посещает Копенгаген1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген1896. Николай II, Кристиан IX, наследный принц Фредерик и принц Вальдемар в Копенгагене1896. Прибытие Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны в Копенгаген (снято с железнодорожного вокзала)1896. Император Николай II покидает особняк в Роскилле1898. Мария Федоровна1899. Николай II и члены Императорской фамилии в Англии. Сентябрь1899. Члены Императорской фамилии в Ропше1901. Мария Фёдоровна и Николай II у церкви св. Петра после траурной мессы по Германской императрице Виктории. 6 августа 19011901. Члены императорской семьи у церкви св. Петра после траурной церемонии по германской императрице Виктории – матери Вильгельма II1904. Николай II принимает парад в Петергофе1906. На Дворцовой набережной после приёма в Зимнем Дворце депутатов I Государственной Думы 27 апреля1907. Вдовствующая царица Мария Федоровна играет на бильярде с сестрой, королевой Александрой1909. ВК Мария и Ольга Николаевны у борта Императорской яхты Штандарт1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня”1909. Полтава. Император Николай II со свитой во время посещения памятника погибшим в Полтавской битве, 27 июня1910. Цесаревич Алексей около Александровского дворца910-е. Дочери Николая II1911. Николай II и принц Фридрих Вильгельм. Царское Село, 4 мая1911. Приезд императора Николая II в Правительствующий Сенат1912. Император Николай II и цесаревич Алексей со свитой обходят подразделения Лейб-гвардии Егерского полка. 17 августа1913. Николай II и Алексей катаются на лодке

Источник: https://humus.livejournal.com/6628209.html