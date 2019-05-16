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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 8

09:56. 16 мая 2019 Просмотров - 171 2 коммент. Опубликовал:


[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 7

1885. Император с семьёй посещает Копенгаген
1885. Император с семьёй посещает Копенгаген

1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген (1)
1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген

1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген
1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген

1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген (2)
1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген

1896. Николай II, Кристиан IX, наследный принц Фредерик и принц Вальдемар в Копенгагене
1896. Николай II, Кристиан IX, наследный принц Фредерик и принц Вальдемар в Копенгагене

1896. Прибытие Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны в Копенгаген (снято с железнодорожного вокзала)
1896. Прибытие Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны в Копенгаген (снято с железнодорожного вокзала)

1896. Император Николай II покидает особняк в Роскилле
1896. Император Николай II покидает особняк в Роскилле

1898. Мария Федоровна
1898. Мария Федоровна

1899. Николай II и члены Императорской фамилии в Англии. Сентябрь
1899. Николай II и члены Императорской фамилии в Англии. Сентябрь

1899. Члены Императорской фамилии в Ропше
1899. Члены Императорской фамилии в Ропше

1901. Мария Фёдоровна и Николай II у церкви св. Петра после траурной мессы по Германской императрице Виктории. 6 августа 1901
1901. Мария Фёдоровна и Николай II у церкви св. Петра после траурной мессы по Германской императрице Виктории. 6 августа 1901

1901. Члены императорской семьи у Петрикирхе после траурной церемонии по германской императрице Виктории - матери Вильгельма II.
1901. Члены императорской семьи у церкви св. Петра после траурной церемонии по германской императрице Виктории – матери Вильгельма II

1904. Николай II принимает парад в Петергофе
1904. Николай II принимает парад в Петергофе

1906. На Дворцовой набережной после приёма в Зимнем Дворце депутатов I Государственной Думы 27 апреля
1906. На Дворцовой набережной после приёма в Зимнем Дворце депутатов I Государственной Думы 27 апреля

1907. Вдовствующая царица Мария Федоровна играет на бильярде с сестрой, королевой Александрой
1907. Вдовствующая царица Мария Федоровна играет на бильярде с сестрой, королевой Александрой

1909. ВК Мария и Ольга Николаевны у борта Императорской яхты Штандарт.
1909. ВК Мария и Ольга Николаевны у борта Императорской яхты Штандарт

1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня.
1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня

1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня
1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня”

1909. Полтава. Император Николай II со свитой во время посещения памятника погибшим в Полтавской битве, 27 июня
1909. Полтава. Император Николай II со свитой во время посещения памятника погибшим в Полтавской битве, 27 июня

1910. Цесаревич Алексей около Александровского дворца
1910. Цесаревич Алексей около Александровского дворца

1910-е. Дочери царя Николая II, в том числе Мария Татьяна, Анастасия и Ольга
910-е. Дочери Николая II

1911. Николай II и принц Фридрих Вильгельм. Царское Село, 4 мая
1911. Николай II и принц Фридрих Вильгельм. Царское Село, 4 мая

1911. Приезд императора Николая II в Правительствующий Сенат
1911. Приезд императора Николая II в Правительствующий Сенат

1912. Император Николай и царевич Алексей со свитой обходят подразделения Лейб-гвардии Егерского полка. 17 августа
1912. Император Николай II и цесаревич Алексей со свитой обходят подразделения Лейб-гвардии Егерского полка. 17 августа

1913. Алексей Царевич с отцом царем Николаем II
1913. Николай II и Алексей катаются на лодке

Источник: https://humus.livejournal.com/6628209.html

Метки: история, Россия, фото

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