Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 8
09:56. 16 мая 2019 Просмотров - 171 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 7
1885. Император с семьёй посещает Копенгаген
1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген
1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген
1896. Прибытие Императора Николая II в Копенгаген
1896. Николай II, Кристиан IX, наследный принц Фредерик и принц Вальдемар в Копенгагене
1896. Прибытие Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны в Копенгаген (снято с железнодорожного вокзала)
1896. Император Николай II покидает особняк в Роскилле
1898. Мария Федоровна
1899. Николай II и члены Императорской фамилии в Англии. Сентябрь
1899. Члены Императорской фамилии в Ропше
1901. Мария Фёдоровна и Николай II у церкви св. Петра после траурной мессы по Германской императрице Виктории. 6 августа 1901
1901. Члены императорской семьи у церкви св. Петра после траурной церемонии по германской императрице Виктории – матери Вильгельма II
1904. Николай II принимает парад в Петергофе
1906. На Дворцовой набережной после приёма в Зимнем Дворце депутатов I Государственной Думы 27 апреля
1907. Вдовствующая царица Мария Федоровна играет на бильярде с сестрой, королевой Александрой
1909. ВК Мария и Ольга Николаевны у борта Императорской яхты Штандарт
1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня
1909. Император Николай II в Полтаве, 27 июня”
1909. Полтава. Император Николай II со свитой во время посещения памятника погибшим в Полтавской битве, 27 июня
1910. Цесаревич Алексей около Александровского дворца
910-е. Дочери Николая II
1911. Николай II и принц Фридрих Вильгельм. Царское Село, 4 мая
1911. Приезд императора Николая II в Правительствующий Сенат
1912. Император Николай II и цесаревич Алексей со свитой обходят подразделения Лейб-гвардии Егерского полка. 17 августа
1913. Николай II и Алексей катаются на лодке
“Откуда у Вас такие картинки?”
PS: Долой самодержавие! Да здравствует рабочий класс – могильщик мирового капитала!
На Менделя похож.