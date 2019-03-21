Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6

1912. Император Николай II около убитого оленя. Сентябрь1912. Император Николай II около убитого оленя1912. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на борту яхты «Штандарт» в Шхерах1912. Император Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна на Графской пристани в Севастополе1912. Император Николай II и князь Лев Сергеевич Голицын на палубе «Штандарта» в Новом Свете1912. Император Николай II принимает подношение от группы грузин1912. Император Николай II с Вильгельмом II на палубе1912. Император Николай II с дочерьми в беседке1912. Император Николай II с дочерью в сопровождении свиты на празднике в день его приезда в г.Гагры1912. Император Николай II, императрица Александра Федоровна с детьми во время Бородинских торжеств1912. Императорская семья во время Бородинских торжеств1912. Императрица Александра Фёдоровна с детьми во время Бородинских торжеств1912. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на велосипеде1912. Освящение памятника Императору Александру III1912. Освящение памятника Императору Александру III1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве1912. Посещение императором Николаем II с семьёй Иверской часовни1912. Посещение императором Николаем II, императрицей Александрой Фёдоровной, августейшими детьми и великой княгиней Елизаветой Фёдоровной Иверской часовни1912. Прибытие императрицы Александры Федоровны с детьми в Севастополь1912. Приветствие в присутствии императорской семьи в Итальянском дворике Ливадийского дворца1912. Торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императорской семьи

Источник: https://humus.livejournal.com/6528730.html