Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6
21:46. 21 марта 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
1912. Император Николай II около убитого оленя. Сентябрь
1912. Император Николай II около убитого оленя
1912. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на борту яхты «Штандарт» в Шхерах
1912. Император Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна на Графской пристани в Севастополе
1912. Император Николай II и князь Лев Сергеевич Голицын на палубе «Штандарта» в Новом Свете
1912. Император Николай II принимает подношение от группы грузин
1912. Император Николай II с Вильгельмом II на палубе
1912. Император Николай II с дочерьми в беседке
1912. Император Николай II с дочерью в сопровождении свиты на празднике в день его приезда в г.Гагры
1912. Император Николай II, императрица Александра Федоровна с детьми во время Бородинских торжеств
1912. Императорская семья во время Бородинских торжеств
1912. Императрица Александра Фёдоровна с детьми во время Бородинских торжеств
1912. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на велосипеде
1912. Освящение памятника Императору Александру III
1912. Освящение памятника Императору Александру III
1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве
1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве
1912. Посещение императором Николаем II с семьёй Иверской часовни
1912. Посещение императором Николаем II, императрицей Александрой Фёдоровной, августейшими детьми и великой княгиней Елизаветой Фёдоровной Иверской часовни
1912. Прибытие императрицы Александры Федоровны с детьми в Севастополь
1912. Приветствие в присутствии императорской семьи в Итальянском дворике Ливадийского дворца
1912. Торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императорской семьи