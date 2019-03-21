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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6

21:46. 21 марта 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:


[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
1912. Император Николай II около убитого оленя. Сентябрь
1912. Император Николай II около убитого оленя. Сентябрь

1912. Император Николай II около убитого оленя
1912. Император Николай II около убитого оленя

1912. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на борту яхты «Штандарт» в Шхерах
1912. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на борту яхты «Штандарт» в Шхерах

1912. Император Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна на Графской пристани в Севастополе
1912. Император Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна на Графской пристани в Севастополе

1912. Император Николай II и князь Лев Сергеевич Голицын на палубе «Штандарта» в Новом Свете
1912. Император Николай II и князь Лев Сергеевич Голицын на палубе «Штандарта» в Новом Свете

1912. Император Николай II принимает подношение от группы грузин
1912. Император Николай II принимает подношение от группы грузин

1912. Император Николай II с Вильгельмом II на палубе
1912. Император Николай II с Вильгельмом II на палубе

1912. Император Николай II с дочерьми в беседке
1912. Император Николай II с дочерьми в беседке

1912. Император Николай II с дочерью в сопровождении свиты на празднике в день его приезда в г.Гагры
1912. Император Николай II с дочерью в сопровождении свиты на празднике в день его приезда в г.Гагры

1912. Император Николай II, императрица Александра Федоровна с детьми во время Бородинских торжеств
1912. Император Николай II, императрица Александра Федоровна с детьми во время Бородинских торжеств

1912. Императорская семья во время Бородинских торжеств.
1912. Императорская семья во время Бородинских торжеств

1912. Императрица Александра Фёдоровна с детьми во время Бородинских торжеств
1912. Императрица Александра Фёдоровна с детьми во время Бородинских торжеств

1912. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на велосипеде
1912. Наследник цесаревич Алексей Николаевич на велосипеде

1912. Освящение памятника Императору Александру III.
1912. Освящение памятника Императору Александру III

1912. Освящение памятника Императору Александру III
1912. Освящение памятника Императору Александру III

1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве
1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве

1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве.
1912. Открытие памятника императору Александру III в Москве

1912. Посещение императором Николаем II с семьёй Иверской часовни
1912. Посещение императором Николаем II с семьёй Иверской часовни

1912. Посещение императором Николаем II, императрицей Александрой Фёдоровной, августейшими детьми и великой княгиней Елизаветой Фёдоровной Иверской часовни
1912. Посещение императором Николаем II, императрицей Александрой Фёдоровной, августейшими детьми и великой княгиней Елизаветой Фёдоровной Иверской часовни

1912. Прибытие императрицы Александры Федоровны с детьми в Севастополь
1912. Прибытие императрицы Александры Федоровны с детьми в Севастополь

1912. Приветствие в присутствии императорской семьи в Итальянском дворике Ливадийского дворца
1912. Приветствие в присутствии императорской семьи в Итальянском дворике Ливадийского дворца

1912. Торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императорской семьи
1912. Торжественное открытие музея изящных искусств имени императора Александра III в присутствии императорской семьи

Источник: https://humus.livejournal.com/6528730.html

Метки: история, Россия, фото

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