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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 7

10:55. 4 апреля 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:


[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6

1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль
1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль

1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль
1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль

1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере (2)
1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере

1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере
1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере

1901. Переправа Николая II через понтонный мост на Неве
1901. Переправа Николая II через понтонный мост на Неве

1901. Царь Николай II обходит строй Лейб-гвардии Преображенский полк
1901. Царь Николай II обходит строй Лейб-гвардии Преображенского полка

1904. Водосвятие у Зимнего дворца
1904. Водосвятие у Зимнего дворца

1906. Тронная речь Николая II в Государственной думе, Санкт-Петербург, 27 апреля
1906. Тронная речь Николая II в Государственной думе, Санкт-Петербург, 27 апреля

1906. Царь Николай II на церемонии открытия первой Думы, Санкт-Петербург
1906. Царь Николай II на церемонии открытия первой Думы, Санкт-Петербург

1907. Император с императрицей в окружении офицеров и полковых дам на празднике Лейб-гвардии Сводноказачьего полка
1907. Император с императрицей в окружении офицеров и полковых дам на празднике Лейб-гвардии Сводноказачьего полка

1909. Царь Николай II сходит на берег на острове Уайт во время регаты в Коузе
1909. Царь Николай II сходит на берег на острове Уайт во время регаты в Коузе

1909. Цесаревич Алексей Николаевич с барабаном на Штандарте
1909. Цесаревич Алексей Николаевич с барабаном на Штандарте

1910. Полк марширует мимо Николая II
1910. Николай II принимает парад полка
1910. Император Николай II В Берлине, поездка в Люстгартен
1910. Император Николай II В Берлине, поездка в Люстгартен

1910. Император Николай II и император Вильгельм II по дороге в замок в Потсдам
1910. Император Николай II и император Вильгельм II по дороге в Потсдам

1910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.11. (2)
1910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.11

1910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.11.
1910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.11

1910. Николай II в сопровождении военных у артиллерийского орудия на Рифской батарее. 19 июля
1910. Николай II в сопровождении военных у артиллерийского орудия на Рифской батарее. 19 июля

1910. Николай II со своими дочерьми в Бад-Хомбурге
1910. Николай II со своими дочерьми в Бад-Хомбурге

1910. Цесаревич Алексей Николаевич
1910. Цесаревич Алексей Николаевич

1913. Парад 13-го лейб-гренадерского Эриванского Царя Михаила Федоровича полка по случаю его полкового праздника в присутствии императора
1913. Парад 13-го лейб-гренадерского Эриванского Царя Михаила Федоровича полка по случаю его полкового праздника в присутствии императора

1913. Император Николай II в Берлине с кайзером Вильгельмом II
1913. Император Николай II в Берлине с кайзером Вильгельмом II

Источник: https://humus.livejournal.com/6551050.html

Метки: история, Россия, фото

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