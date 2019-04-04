Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 7

1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере1901. Переправа Николая II через понтонный мост на Неве1901. Царь Николай II обходит строй Лейб-гвардии Преображенского полка1904. Водосвятие у Зимнего дворца1906. Тронная речь Николая II в Государственной думе, Санкт-Петербург, 27 апреля1906. Царь Николай II на церемонии открытия первой Думы, Санкт-Петербург1907. Император с императрицей в окружении офицеров и полковых дам на празднике Лейб-гвардии Сводноказачьего полка1909. Царь Николай II сходит на берег на острове Уайт во время регаты в Коузе1909. Цесаревич Алексей Николаевич с барабаном на Штандарте1910. Николай II принимает парад полка1910. Император Николай II В Берлине, поездка в Люстгартен1910. Император Николай II и император Вильгельм II по дороге в Потсдам1910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.111910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.111910. Николай II в сопровождении военных у артиллерийского орудия на Рифской батарее. 19 июля1910. Николай II со своими дочерьми в Бад-Хомбурге1910. Цесаревич Алексей Николаевич1913. Парад 13-го лейб-гренадерского Эриванского Царя Михаила Федоровича полка по случаю его полкового праздника в присутствии императора1913. Император Николай II в Берлине с кайзером Вильгельмом II

Источник: https://humus.livejournal.com/6551050.html