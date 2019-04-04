Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 7
10:55. 4 апреля 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6
1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль
1908. Цесаревич Алексий с боцманом Деревенько. Июль
1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере
1900. Николай II со свитой на маневрах в Усть-Ижорском военном лагере
1901. Переправа Николая II через понтонный мост на Неве
1901. Царь Николай II обходит строй Лейб-гвардии Преображенского полка
1904. Водосвятие у Зимнего дворца
1906. Тронная речь Николая II в Государственной думе, Санкт-Петербург, 27 апреля
1906. Царь Николай II на церемонии открытия первой Думы, Санкт-Петербург
1907. Император с императрицей в окружении офицеров и полковых дам на празднике Лейб-гвардии Сводноказачьего полка
1909. Царь Николай II сходит на берег на острове Уайт во время регаты в Коузе
1909. Цесаревич Алексей Николаевич с барабаном на Штандарте
1910. Николай II принимает парад полка
1910. Император Николай II В Берлине, поездка в Люстгартен
1910. Император Николай II и император Вильгельм II по дороге в Потсдам
1910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.11
1910. Император Николай II и кайзер Вильгельм II едут по улицам Берлина. 05.11
1910. Николай II в сопровождении военных у артиллерийского орудия на Рифской батарее. 19 июля
1910. Николай II со своими дочерьми в Бад-Хомбурге
1910. Цесаревич Алексей Николаевич
1913. Парад 13-го лейб-гренадерского Эриванского Царя Михаила Федоровича полка по случаю его полкового праздника в присутствии императора
1913. Император Николай II в Берлине с кайзером Вильгельмом II