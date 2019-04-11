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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 8

09:20. 11 апреля 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:


[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 5
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 6
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 7

1913. Император Николай II с великой княжной Татьяной Николаевной и двумя неизвестными после игры в теннис
1913. Император Николай II с великой княжной Татьяной Николаевной и двумя неизвестными после игры в теннис

1896. Ходынское поле. Выход императора Николая II из Сергиевской церкви
1896. Ходынское поле. Выход императора Николая II из Сергиевской церкви

1898. Великая княжна Ольга в детстве
1898. Великая княжна Ольга в детстве

1912. Императрица Александра Федоровна в сопровождении свиты в экипаже в Беловежской пуще
1912. Императрица Александра Федоровна в сопровождении свиты в экипаже в Беловежской пуще

1912. Их Императорские Величества выходят из кафедрального собора в Смоленске. 31 августа
1912. Их Императорские Величества выходят из кафедрального собора в Смоленске. 31 августа

1912. На открытие Государем Императором Николаем II Бульвара 1812 года в Смоленске. 31 августа
1912. На открытие Государем Императором Николаем II Бульвара 1812 года в Смоленске. 31 августа

1912. Открытие Государем Императором Николаем II Бульвара 1812 года в Смоленске. 31 августа
1912. Открытие Государем Императором Николаем II Бульвара 1812 года в Смоленске. 31 августа

1912. Прибытие Их Императорских Величеств в Москву. У Иверской часовни
1912. Прибытие Их Императорских Величеств в Москву. У Иверской часовни

1913. Великая княжна Анастасия Николаевна и цесаревич Алексей Николаевич на палубе яхты «Штандарт»
1913. Великая княжна Анастасия Николаевна и цесаревич Алексей Николаевич на палубе яхты «Штандарт»

1913. Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми и цесаревичем
1913. Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми и цесаревичем

1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны
1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны

1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны в придворных платьях
1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны в придворных платьях

1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны.
1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны

1913. Портрет императора Николая II
1913. Портрет императора Николая II

1913. Портрет императрицы Александры Федоровны с дочерьми
1913. Портрет императрицы Александры Федоровны с дочерьми

1913. Портрет императрицы Александры Федоровны с сыном – цесаревичем Алексеем Николаевичем
1913. Портрет императрицы Александры Федоровны с сыном – цесаревичем Алексеем Николаевичем

1913. Портрет цесаревича Алексея Николаевича за чтением
1913. Портрет цесаревича Алексея Николаевича за чтением

1913. Посещение Императорской фамилией храма святителя Николая на Братском кладбище в Севастополе
1913. Посещение Императорской фамилией храма святителя Николая на Братском кладбище в Севастополе

1913. Посещение церкви Сводного полка. Царское Село. Январь
1913. Посещение церкви Сводного полка. Царское Село. Январь

1913. Посещение церкви Сводного полка. Царское Село. Январь .
1913. Посещение церкви Сводного полка. Царское Село. Январь

1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II с группой военных на ступенях. 24 октября
1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II с группой военных на ступенях. 24 октября

1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II у дворца. 24 октября
1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II у дворца. 24 октября

1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II у входа во дворец. 24 октября
1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II у входа во дворец. 24 октября

Источник: https://humus.livejournal.com/6562776.html

Метки: история, Россия, фото

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