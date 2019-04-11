Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 8

1913. Император Николай II с великой княжной Татьяной Николаевной и двумя неизвестными после игры в теннис1896. Ходынское поле. Выход императора Николая II из Сергиевской церкви1898. Великая княжна Ольга в детстве1912. Императрица Александра Федоровна в сопровождении свиты в экипаже в Беловежской пуще1912. Их Императорские Величества выходят из кафедрального собора в Смоленске. 31 августа1912. На открытие Государем Императором Николаем II Бульвара 1812 года в Смоленске. 31 августа1912. Открытие Государем Императором Николаем II Бульвара 1812 года в Смоленске. 31 августа1912. Прибытие Их Императорских Величеств в Москву. У Иверской часовни1913. Великая княжна Анастасия Николаевна и цесаревич Алексей Николаевич на палубе яхты «Штандарт»1913. Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми и цесаревичем1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны в придворных платьях1913. Портрет великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны1913. Портрет императора Николая II1913. Портрет императрицы Александры Федоровны с дочерьми1913. Портрет императрицы Александры Федоровны с сыном – цесаревичем Алексеем Николаевичем1913. Портрет цесаревича Алексея Николаевича за чтением1913. Посещение Императорской фамилией храма святителя Николая на Братском кладбище в Севастополе1913. Посещение церкви Сводного полка. Царское Село. Январь1913. Посещение церкви Сводного полка. Царское Село. Январь1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II с группой военных на ступенях. 24 октября1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II у дворца. 24 октября1913. Пребывание Николая II в Ореанде. Николай II у входа во дворец. 24 октября

Источник: https://humus.livejournal.com/6562776.html