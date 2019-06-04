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Трамп и Иран, отцовский капитал, Сталин и Куприн

08:12. 4 июня 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога, записанном с коллегами из РИА ФАН, мы обсуждали текущие вопросы экономики, политики и истории.

Хронометраж:
00:24 — О санкциях против попыток обойти американские санкции
10:22 — Об инициативе создания «отцовского капитала»
13:41 — О возвращении Куприна в 1937 году в Советский Союз

Скачать аудио
Видео ВК

Текстовую версию можно прочитать здесь: 

https://riafan.ru/1183342-otcovskii-kapital-mozhet-poyavitsya-v-rossii-nikolai-starikov-fan-tv

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104376

Метки: блог, Видео

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