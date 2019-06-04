Трамп и Иран, отцовский капитал, Сталин и Куприн

В очередном выпуске видеоблога, записанном с коллегами из РИА ФАН, мы обсуждали текущие вопросы экономики, политики и истории.

Хронометраж:

00:24 — О санкциях против попыток обойти американские санкции

10:22 — Об инициативе создания «отцовского капитала»

13:41 — О возвращении Куприна в 1937 году в Советский Союз

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Видео ВК

Текстовую версию можно прочитать здесь:

https://riafan.ru/1183342-otcovskii-kapital-mozhet-poyavitsya-v-rossii-nikolai-starikov-fan-tv

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104376