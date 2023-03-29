Израиль парализован, Иран атакует, а также отожмут ли американцы ТикТок?
В студии Илья Титов.
Смотрите также “Как российская отрасль высоких технологий переживает санкции, и что будет дальше” https://www.youtube.com/watch?v=UuwetKMjoZk&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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#ДеньТВ #ТельАвив #протесты #Трамп #Иран #США #ТикТок #tiktok #нетаньяху #Израиль
Что отожмут у Китая неинтересно,потому как Тик ТОк еще хуже ,чем все фейсбуки..Авот наклонят Китай так же ,как Японию,прислав премьера на поклон к Зеле?Похоже на то:
“Украинский президент Владимир Зеленский готов принять председателя Китая Си Цзиньпина, пишет Associated Press.
По его словам, есть большое желание поговорить с председателем КНР, контактов с ним не было больше года. Си Цзиньпину уже направлено приглашение, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев заявил, что разговор Си Цзиньпина с Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина.”
п.с.и тогда Чу всего лишь опытный вражина ,поскольку никакие слова о мире не скроют циничного договорняка по делению зон кормления..