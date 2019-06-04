Как решить демографические проблемы России

Не так давно меня пригласили в программу Med-prof. Поскольку медиком я не являюсь, поначалу это вызвало у меня удивление. Оказывается у автора программы Сергея Сергеевича Скребецкого вызвали большой интерес идеи и программа ПВО «Русский миллиард», которые были озвучены нами ещё в конце 2012 года.

Вот о демографии речь и зашла…

Хронометраж:

03:54 — Как исправить демографическую проблему в России

05:40 — Факторы, влияющие на демографию

14:53 — О беспокойстве, ставшем частью жизни человека

17:08 — О том, что следует за снижением рождаемости

19:20 — О заселении Российских земель

27:17 — О следствии потребительской жизни населения

36:03 — Об особенностях национальных культур

41:44 — О программе «Русский миллиард» Движения ПВО

43:23 — О Глобальном миграционном пакте

Скачать аудио

Видео ВК

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/104380