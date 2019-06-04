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Как решить демографические проблемы России

15:36. 4 июня 2019 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:

Не так давно меня пригласили в программу Med-prof. Поскольку медиком я не являюсь, поначалу это вызвало у меня удивление. Оказывается у автора программы Сергея Сергеевича Скребецкого вызвали большой интерес идеи и программа ПВО «Русский миллиард», которые были озвучены нами ещё в конце 2012 года.

Вот о демографии речь и зашла…

Хронометраж:
03:54 — Как исправить демографическую проблему в России
05:40 — Факторы, влияющие на демографию
14:53 — О беспокойстве, ставшем частью жизни человека
17:08 — О том, что следует за снижением рождаемости
19:20 — О заселении Российских земель
27:17 — О следствии потребительской жизни населения
36:03 — Об особенностях национальных культур
41:44 — О программе «Русский миллиард» Движения ПВО
43:23 — О Глобальном миграционном пакте

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104380

Метки: блог, Видео

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