В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда» обсуждали горячие темы последних дней. Основной акцент программы был сделан на демографию России, которая, со слов министра Голиковой, находится «в катастрофическом состоянии». Поговорили о программе «Русский Миллиард», о том, как выйти из демографического кризиса. А также о том, как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России.

Хронометраж:

00:29 – о похищении главы службы ПВО ДНР города Снежное

06:44 – о годовщине сбития Украиной малазийского боинга MH-17

11:16 – о катастрофической ситуации в российской демографии

22:20 – о демографической программе «Русский миллиард»

26:30 – как преодолеть демографический кризис

34:40 – как Кудрин и либеральный блок правительства борются за демографию

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P.S. Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105528