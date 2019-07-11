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Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России

11:34. 11 июля 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда» обсуждали горячие темы последних дней. Основной акцент программы был сделан на демографию России, которая, со слов министра Голиковой, находится «в катастрофическом состоянии». Поговорили о программе «Русский Миллиард», о том, как выйти из демографического кризиса. А также о том, как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России.

Хронометраж:
00:29 – о похищении главы службы ПВО ДНР города Снежное
06:44 – о годовщине сбития Украиной малазийского боинга MH-17
11:16 – о катастрофической ситуации в российской демографии
22:20 – о демографической программе «Русский миллиард»
26:30 – как преодолеть демографический кризис
34:40 – как Кудрин и либеральный блок правительства борются за демографию

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105528

Метки: блог, Видео, комсомольская правда

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 22476 11286
    Ursus 11 июля 2019 в 13:33

    сталин значит кудрину мешает решать демографические проблемы, а медведеву и п**** надо полагать помог их решить.

    Хлебососы в своем репертуаре.

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