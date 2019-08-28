Как излечить экономику России от бациллы либерализма
В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили, преимущественно, о состоянии экономики России, как мы до такого состоянии экономики дошли, и как выбраться из ловушки доктрины экономического либерализма.
Хронометраж:
02:10 — О результатах совещания по развитию реального сектора экономики
09:59 — Об избавлении от государственной собственности
12:27 — Об экономике либерализма
19:05 — Что нужно для улучшения экономической ситуации в России
23:24 — О приватизационных чеках и скупке советской промышленности
25:48 — Что делать с приватизацией государственной собственности
29:35 — Об эффективных и неэффективных собственниках
34:50 — О политической платформе Большая Семерка
P.S. Предыдущие выпуски:
- Когда Россия догонит СССР или о чём Путин говорил с Макроном
- Кто шатает Китай и Россию, декриминализация или смертная казнь
- Подоплёка митингов-беспорядков, и кто в ответе за лесные пожары
- Массовые беспорядки и «уличное мясо» для провокаторов
- Пещерная ненависть «cванидзе» к Сталину и семья Николая II
- Выборы и оппозиция, НДС и математика
- Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России
- Путин, крах либерализма, Медведев и Едро
- Как России поступить с Грузией?
- Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка
Источник: https://nstarikov.ru/blog/108008