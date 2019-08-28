Как излечить экономику России от бациллы либерализма

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили, преимущественно, о состоянии экономики России, как мы до такого состоянии экономики дошли, и как выбраться из ловушки доктрины экономического либерализма.

Хронометраж:

02:10 — О результатах совещания по развитию реального сектора экономики

09:59 — Об избавлении от государственной собственности

12:27 — Об экономике либерализма

19:05 — Что нужно для улучшения экономической ситуации в России

23:24 — О приватизационных чеках и скупке советской промышленности

25:48 — Что делать с приватизацией государственной собственности

29:35 — Об эффективных и неэффективных собственниках

34:50 — О политической платформе Большая Семерка

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108008