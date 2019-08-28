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Как излечить экономику России от бациллы либерализма

09:05. 28 августа 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорили, преимущественно, о состоянии экономики России, как мы до такого состоянии экономики дошли, и как выбраться из ловушки доктрины экономического либерализма.

Хронометраж:
02:10 — О результатах совещания по развитию реального сектора экономики
09:59 — Об избавлении от государственной собственности
12:27 — Об экономике либерализма
19:05 — Что нужно для улучшения экономической ситуации в России
23:24 — О приватизационных чеках и скупке советской промышленности
25:48 — Что делать с приватизацией государственной собственности
29:35 — Об эффективных и неэффективных собственниках
34:50 — О политической платформе Большая Семерка

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108008

Метки: блог, Видео

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