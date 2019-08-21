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Когда Россия догонит СССР или о чём Путин говорил с Макроном

09:00. 21 августа 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда» обсуждали историческую ретроспективу Советского Союза. Львиная доля эфирного времени была посвящена сравнению современной России и СССР. Под конец обсудили визит президента России В.В.Путина во Францию в контексте строительства Северного Потока-2.

Хронометраж:
03:05 — Кто стоял за разрушением СССР
08:39 — О «разрушении судеб» на митингах
10:28 — Возможно ли было сохранить СССР
13:56 — О создании нового союзного государства и его перспективах
17:40 — О «бомбе Украины»
23:22 — О современной безнравственности
31:30 — Об отсутствии инфляции в СССР
33:15 — Об искусственно созданных дефицитах в СССР
35:44 — Об отрыве элиты от народы
38:19 — О визите Путина во Францию

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107804

Метки: блог

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