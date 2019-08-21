Когда Россия догонит СССР или о чём Путин говорил с Макроном

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда» обсуждали историческую ретроспективу Советского Союза. Львиная доля эфирного времени была посвящена сравнению современной России и СССР. Под конец обсудили визит президента России В.В.Путина во Францию в контексте строительства Северного Потока-2.

Хронометраж:

03:05 — Кто стоял за разрушением СССР

08:39 — О «разрушении судеб» на митингах

10:28 — Возможно ли было сохранить СССР

13:56 — О создании нового союзного государства и его перспективах

17:40 — О «бомбе Украины»

23:22 — О современной безнравственности

31:30 — Об отсутствии инфляции в СССР

33:15 — Об искусственно созданных дефицитах в СССР

35:44 — Об отрыве элиты от народы

38:19 — О визите Путина во Францию

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107804