Когда Россия догонит СССР или о чём Путин говорил с Макроном
В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская Правда» обсуждали историческую ретроспективу Советского Союза. Львиная доля эфирного времени была посвящена сравнению современной России и СССР. Под конец обсудили визит президента России В.В.Путина во Францию в контексте строительства Северного Потока-2.
Хронометраж:
03:05 — Кто стоял за разрушением СССР
08:39 — О «разрушении судеб» на митингах
10:28 — Возможно ли было сохранить СССР
13:56 — О создании нового союзного государства и его перспективах
17:40 — О «бомбе Украины»
23:22 — О современной безнравственности
31:30 — Об отсутствии инфляции в СССР
33:15 — Об искусственно созданных дефицитах в СССР
35:44 — Об отрыве элиты от народы
38:19 — О визите Путина во Францию
P.S. Предыдущие выпуски:
- Кто шатает Китай и Россию, декриминализация или смертная казнь
- Подоплёка митингов-беспорядков, и кто в ответе за лесные пожары
- Массовые беспорядки и «уличное мясо» для провокаторов
- Пещерная ненависть «cванидзе» к Сталину и семья Николая II
- Выборы и оппозиция, НДС и математика
- Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России
- Путин, крах либерализма, Медведев и Едро
- Как России поступить с Грузией?
- Наркотики и полиция, Голунов и Чемодановка
- Николай Стариков: дело Голунова, Казахстан и выборы
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107804