Клим Жуков о протестах против храма в Екатеринбурге
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Этим двоим лысым доверять ни в коем случае нельзя: обещали 5 серию Гомотрона разобрать, завтра уж заключительная выходит, а они все не сподобятся. Скачут с темы на тему скакуасы.
Наверное потому, что не так просто делается качественный обзор. Да и горячие темы подворачиваются.
Вы дома с такой проблемой ни когда не сталкивались – только что-то надумаешь как валится нечто более важное, а потом еще и еще и то, первое, ушло на задний план и уже как то не очень важным стало…;))
Жизнь, однако…
Все мы скакуасы…;))