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Клим Жуков о протестах против храма в Екатеринбурге

14:38. 18 мая 2019 Просмотров - 108 2 коммент. Опубликовал:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZN0tWZ2kVZE

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 655 523
    Женечка 18 мая 2019 в 15:06

    Этим двоим лысым доверять ни в коем случае нельзя: обещали 5 серию Гомотрона разобрать, завтра уж заключительная выходит, а они все не сподобятся. Скачут с темы на тему скакуасы.

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    • 7212 1966
      krikunolegЖенечка 18 мая 2019 в 16:25

      Наверное потому, что не так просто делается качественный обзор. Да и горячие темы подворачиваются.

      Вы дома с такой проблемой ни когда не сталкивались – только что-то надумаешь как валится нечто более важное, а потом еще и еще и то, первое, ушло на задний план и уже как то не очень важным стало…;))

      Жизнь, однако…
      Все мы скакуасы…;))

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