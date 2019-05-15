Лев Толстой: христианство – это еврейская секта
Люди мирно живут между собой и согласно действуют только тогда, когда они соединены одним и тем же мировоззрением: одинаково понимают цель и назначение своей деятельности.
Христианская религия, облекаясь в торжественные формы, долгое время отвечала нравственным и умственным требованиям европейских народов. Но представляла собой очень неразумное и внутренне противоречивое соединение самых основных и вечных истин о жизни человеческой.
Чем дальше подвигалась жизнь, чем больше просвещались народы, тем все очевиднее и очевиднее становилось внутреннее противоречие, заключающееся в этой религии, ее неосновательность, несостоятельность и ненужность. Так продолжалось веками, и в наше время дошло до того, что христианская религия держится только инерцией, никем уже не признается и не исполняет главного свойственного религии внешнего воздействия на народ: соединение людей в одном мировоззрении, одном общем всем понимании назначения и цели жизни.
Знаю, что то, что я имею высказать теперь, именно то, что та церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством, – покажется людям, исповедующим на словах учение этой секты, не только невероятным, но верхом ужаснейшего кощунства.
Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать, потому что для того, чтобы люди могли воспользоваться тем великим благом, которое дает нам истинное христианское учение, нам необходимо, прежде всего, освободиться от того безсвязного,ложного и, главное, глубоко безнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение.
Учение, скрывшее от нас учение Христа, есть учение Павла [паулианство], изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо противоположное ему.
Стоит только внимательно прочесть евангелия, не обращая особенного внимания на все то, что носит печать суеверных вставок, сделанных составителями, вроде чуда Каны Галилейской, воскрешений, исцелений, изгнания бесов и воскресения самого Христа, а останавливаясь на том, что просто, ясно, понятно и внутренне связано одною и тою же мыслью, – и прочесть затем хотя бы признаваемые самыми лучшими послания Павла, чтобы ясно стало то полное несогласие, которое не может не быть между всемирным, вечным учением простого, святого человека Иисуса с практическим временным, местным, неясным, запутанным, высокопарным и подделывающимся под существующее зло учением фарисея Павла.
Христианство и паулианство
Сущность учения
– Сущность учения Христа проста, ясна, доступна всем и может быть выражена одним словом: человек сын Бога.
– Сущность учения Павла искусственна, темна и совершенно непонятна для всякого свободного от гипноза человека [человек раб своих господ].
Основа учения
– Основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека есть исполнение воли Бога, то есть любви к людям.
– Основа учения Павла в том, что единственная обязанность человека – это вера в то, что Христос своей смертью искупил и искупает грехи людей.
Награда
– По учению Христа, награда за перенесение своей жизни в духовную сущность каждого человека есть радостная свобода этого сознания соединения с Богом.
– По учению Павла, награда доброй жизни не здесь, а в будущем, посмертном состоянии. По учению Павла, жить доброй жизнью надо, главное, для того, чтобы получить за это награду «там».
Основа учения Христа – истина, смысл – назначение жизни.
Основа учения Павла – расчет и фантазия.
Из таких различных основ вытекают еще более различные выводы.
Мотивация
– Христос говорит, что люди не должны ждать наград и наказаний в будущем и должны, как работники у хозяина, понимать свое назначение, исполнять его.
– Учение Павла основано на страхе наказаний и на обещаниях наград, вознесения на небо или на самом безнравственном положении о том, что если ты веришь, то избавишься от грехов, ты безгрешен [страх наказания и положение о том, что уверовавший безгрешен].
Там, где в евангелии признается равенство всех людей и говорится – что велико перед людьми, мерзость перед Богом. Павел учит повиновению властям, признавая их от Бога, так что противящийся власти противится Божию установлению.
Евангелие говорит, что люди все равны. Павел знает рабов и велит им повиноваться господам.
Христос говорит: «Не клянись вовсе и кесарю отдавай только то, что кесарево, а то, что Богово – твоя душа – не отдавай никому».
Павел говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Римл. XIII, 1, 2).
Христос говорит: «Взявшие меч от меча погибнут».
Павел говорит: «Начальник есть божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он – божий слуга… отмститель в наказание делающему злое» (Римл. XIII, 4).
Но не одни эти противоположные учения Христа и Павла показывают несовместимость великого, всемирного учения, с мелкой, сектантской, случайной, задорной проповедью непросвещенного, самоуверенного и мелко-тщеславного, хвастливого и ловкого еврея.
Несовместимость эта не может быть очевидна для всякого человека, воспринявшего сущность великого христианского учения. А между тем целый ряд случайных причин сделали то, что это ничтожное и лживое учение заняло место великого вечного и истинного учения Христа и даже на много веков скрыло его от сознания большинства людей.
Правда, во все времена среди христианских народов были люди, понимавшие христианское учение в его истинном значении, но это были только исключения. Большинство же так называемых христиан, в особенности после того, как властью церкви писания Павла были признаны непререкаемым произведением святого духа, – верили, что именно это безнравственное и запутанное учение, поддающееся, вследствие этого, самым произвольным толкованиям, и есть настоящее учение самого Бога-Христа.
* Из статьи Л.Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», 1907 год.
Источник: https://cont.ws/@sugochka/1325179
Истинное христианство – какая сейчас разница , как толковать – морочить пиплам бошки!
Толстой действовал в верном направлении. За века промывания мозгов “пиплы” основательно подсели на христианство. Поэтому соскочить с него на природное органичное мировоззрение могут лишь единицы. Для начала имеет смысл, оставив название учения и имя бога, изменить сущность учения. То есть от учения о тварности природы и человека-раба из ничего, дать ведическое учение о рождение природы и человека из бога.
Матф. 15:24
И зачем нам этот экскурс в павлианство? Православным, это до …, в общем нах не нужно; правоверным иудеям, муслимам и христианам это тудаже. А павлиане на этом фоне составляют мизер!
Это не экскурс – а мировоззрение человека, величие которого заключается в том, что он еще 120 лет назад понял то, что многим не понять и сегодня.
И мне как-то даже неловко это пояснять знатному фашисту!!!!!
Толстой пытался создать секту ” Толстовцев”.
Что-то типа ” Свидетели Иеговы” или Иуды или Ленина без разницы.
Потому его скакуасия вполне КОРЫСТНА.
И если вдуматься это глупость .
Не для Шариковых но для Швондеров.
Впрочеми вся его писанина своеобразна.
Например роман ! Война и Мир! создан ЗАБОЛТАТЬ реальность 1812 года
Я прекрасно знаю мировоззрение Л.Н.Толстого. Но в настоящее время оно не актуально, по пречине гратескного вырождения христианской религии. Если во времена Толстого, такое заявление было гласом вопиющего в пустыне, то сейчас это мировоззрение одной из религиозных сект, которое, лично мне противно.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Толстой 120 лет назад заблуждался! В чем сам и признался. Читайте его письма.
Я всего Л.Н.Толстого перечитал.
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
Почитай все его произведения о религии, может чего и поймёшь!!!!
Я не о его произведениях, я о его письмах. В частности об одном из последних. Где он сожалеет о потерянных годах жизни, затраченных на придумывание нового учения в противовес христианству.
Его сожаление связано с тем, что его взгляды не совпадали ни чьими другими. Даже Софья Андреевна его так и не смогла понять, что и явилось причиной ухода.
Большинство людей даже сегодня не понимают истинную ценность жизни, законов мироздания и насколько Человек может быть совершенным…
Он сожалел о том, что мог бы потерянное время потратить на внутреннее совершенство, а не бороться с абсолютным непониманием обществом его мировоззрения и связанных с этим открытий.
В чем только его не обвиняли и чего только ему не приписывали, но так ни один человек и не смог его понять.
Но зато нам досталось его наследие…
Перечитай его письма с позиции разумного человека, который знает и понимает истинные источники всех бед человечества:
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_1910_izbrannye_pisma.shtml
“Его сожаление связано с тем, что его взгляды не совпадали ни чьими другими” – нет, он понял, что пытаясь создать свое евангелие, создал нечто запутанное и не вразумительное. И потерял на это годы своей жизни!
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“Большинство людей даже сегодня не понимают истинную ценность жизни, законов мироздания и насколько Человек может быть совершенным” – с Богом, да! Без Бога это вот – Толстой с его разочарованием.
Зачем он поехал в Оптину? Дважды пытался…
Малыш!!!!!!!!!!!! У тебя всё еще впереди. И будешь ты пытаться не раз и не дважды!!!
А гораздо больше.
Это не ………………..
Просто ты не Л.Н. Толстой!!!!
Да, увы…
Толстой великий писатель! ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ!!!
Но и только…
Так зачем он поехал в Оптину Пустынь?
Не за раскаянием ли перед смертью (вскоре он умер)?
Но бес его не пустил… Забрал к себе… Вот поэтому я не Толстой…;)) А вот у вас, действительно, все впереди – возможно и вы “поедите в Оптину” в свое время, перед… Но вас могут и не пустить… как великого русского писателя…
“Так зачем он поехал в Оптину Пустынь?”
Что ты лично думаешь о его посещении Оптиной Пустыни Л.Н. Толстым?!
Или только то, что написано???!
Духовное развитие его туда влекло.
Понимая, что раз не удалось пояснить людям своим творчеством суть мироздания – необходимо попытаться попробовать ментально повлиять и ОП была для него местом силы.: по русски- Ну бесили его паразиты аж до кончиков ногтей… и он желал всем своим существом бороться с ними.
Толстой знал, что силой разума можно влиять на происходящие процессы, но увы!!!
Уровень его развития не смог повлиять ни на пространство ни на время( его психическая энергия была слаба и подавлена).
И это в значительной мере повлияло на его быстрый после этого уход.
Смена МЕРного Тела и следующее воплощение – попытка повлиять на ход событий – итог его исканий…
Истинный Христос проповедовал не только любовь, но жизнь в единение с природой. Мы под “руководством” еврейской мафии её уничтожаем, тем самым семимильными шагами приближаем свой ИСХОД.
А можно источник?
Сергий Радонежский, Серафим Саровский ни слова в защиту природы, но почитайте их жития и так понятно, что за природу они и сейчас врагов уроют.
Не думаю, что во времена Христа сохранение природы было актуально. Но сейчас любая церковь это просто театр, пародия на духовный щит. Щит духовный в настоящее время именно природу должен прикрыть. Символ на таком щите и будет знаком духа.
“Щит духовный в настоящее время именно природу должен прикрыт” – да, а человек пусть гибнет, пусть… Главное природа.
Человек без природы возможен, как скот стойлового содержания. Но не будет этого, у человека есть чувство собственного достоинства. Как говорил мой батя человек ко всему привыкает, кроме унижения. Я прожив жизнь понял, он и в стойле будет стоять, если до кучи, а выборочно нет, или суицид или война.
Не надо бросаться в крайности. Природа важна, но человек важнее. Если не сохранить человека, природа для кого? И думать надо о духовном возрождении (я пишу не о физической смерти человека) человека. Вы посмотрите во что превращается молодежь – бесы как писал Достоевский. Им и до природы дела нет.
Олег, мы русские, это не национальность, а хоризма. Китайцу плюнул в рожу, он ответил значит русский. Мы не любим полумер, коменты в ящике посмотри. Или, или, сейчас природа, или природа и человек, или мертвая пустыня. Не будет на земле инкубатора, это противоестественно.
Вы меня, наверное не поняли.
Я пишу, что главное на Земле это человек! А на сегодня (да и давно уже) человек духовно болен и его надо лечить. Душу человека лечить. А если оставить как есть, то и природа не нужна будет и вообще ни чего не нужно будет кроме бабла, бухла, жратвы, баб и всего подобного.
Олег, я всё понял. Но это штамп, нет крайних, пиндосов, евреев и прочих. Цивилизация виновата. Та самая, которая призывает к милосердию и прочее. Даже к охране животных, это бред. Нарушен принцип справедливого отбора, человек охватил всё, как лишайник. Душа говоришь, у животных точно такая, и что… Вот волки или крысы охватили бы весь мир и извели человека в ноль. И что, мы бы сказали, в нашей стае главное волки, дальше дело левое. Пусть подрастают правильные волки, душевные волки. Если волки по существу значит бездушные, и мы это оно.
“Цивилизация виновата” – а цивилизация это люди и есть. Люди и гадят.
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“Душа говоришь, у животных точно такая” – нет, не такая. Душа человека живет вечно, а у животных нет. И Животные не влияют на жизнь человека. а человек влияет и на жизнь животных в том числе.
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“Вот волки или крысы охватили бы весь мир и извели человека в ноль. И что, мы бы сказали, в нашей стае главное волки, дальше дело левое” – если бы у бабушки был член, она бы была дедушкой, но так не бывает и говорить/писать об этом не стоит…;))
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“Если волки по существу значит бездушные, и мы это оно” – вот-вот, а так не должно быть! Человек гибнет, а вы о природе.
Олег, душа просто жизнь, мёртвое от живого отличается наличием жизни, мелкие бикорасы вирус может вполне накрыть цивилизацию, у бабушки может быть вирус, цивилизация не люди а госво, это не одно и тоже. Как муравейник и муравей. Много различий в представлениях людей поэтому не будем зарубаться сгодятся любые модели, пока живы.
“душа просто жизнь” – не совсем. Душа не материальна. А жизнь это что? В человеке она в чем выражается? В движении крови, в сердцебиении, работе внутренних органов? Все это материально и на нормальную жизнь человека не влияет. “Нормальная жизнь” – я имею ввиду любовь человека к ближним. Это главное! На этом стоит благополучие общества. И вирусы побоку, если люди “едят” друг друга.
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“цивилизация не люди а госво” – а государство это не люди? Это абстракция такая…;))
Человек – это только часть природы, и природа каждый раз нам это показывает, что мы без нее существовать не можем от слова вообще. И, искореживая природу, мы искореживаем свои души.
Наоборот, Дана – искореживая свою душу человек искореживает все к чему прикасается.
Просто вы пишете о природе потому что себя изменять не хотите – это трудно, очень трудно. А природу… да на раз… Вот только строительство парков, скверов, бассейнов, зеленых зон и т.п. почему то не делает человека лучше.
Как говорил М.Жванецкий – “Может все дело в консерватории?”
;))
А, что есть Иисус не истинный? Тогда вам вопрос, Николай- по чему же последний явился к иудеям, а не к славянам или к други народам?
На этот вопрос уже давно ответили.
Славян тогда и в помине не было, а другие народы были не готовы.
Пришло время собирать камни. Истина становится доступна всем людям. Люд милый начинает просыпаться!!! Очень советую к прочтению книгу Владимира Истархова “Удар Русских Богов.” Эта книга запрещена в России, на Украине. Книга вскрывает суть всех главных еврейских религий: иудаизма, христианства, коммунизма, расписывает структуру масонских организаций. Показано, что эти еврейские религии созданы, как информационное оружие для захвата и установления мирового господства высшей еврейской олигархией и их сатанинскими хозяевами. Вскрыты механизмы управления сознанием и поведением людей. Книга написана с позиции язычества – исконной многотысячелетней религии русских и арийских народов. Дана реальная картина мировой истории. Книга представляет собой арийское информационной оружие против жидократии. Данная книга – это удар Русских Богов по жидомасонской мафии и их дьявольским богам.
“Очень советую к прочтению книгу Владимира Истархова “Удар Русских Богов” – эту фигню уже давно разоблачили, Марина. Вы недавно проснулись? ;))
Кстати, в ней Истархов/Иванов/Гудман славит Гитлера. Ничего? Нормально?
В ней автор расписался в полном незнании всего того о чем он писал – ни религий ни язычества ни истории – ни чего он не знает – ему заплатили он отработал…
А вы повелись, дитё малое…;))
Марина, Вы правы. На сайте давно уже знают это , и реакцию некоторых – для того их и держат. Посмотрите Г.Климова, сравните с тем, что и кто Вас окружает. Анализируйте , сомневайтесь , сравнивайте со своим жизненным опытом. Тем более , что всё то , что ,например, описал Истархов – у Вас перед глазами в Украине.
Уважаемая Марина, не чего, кроме эмоций в данной книге нет, я пытался прочесть это “произведение”, увы, был просто разочарован. А ведь мне тоже интересно всё, что связанно с ведической культурой. К сожалению в книге нет не чего. Лучше прочтите Славяно Арийские веды, гораздо интересней чтиво.
Это маркер. И он работает, судя по Вашему комменту.
Ничего не вижу плохого в мыслях Великого Русского.
Это только всезнающие петушки приходят сюда высрацца и поругаться.
Причем одновременно хотят попасть в правительство, и тут же гадят на “медвепутов”
Это потому что мыслей нет своих
РПЦ пожалуй заслужила массу упрёков стяжательством своих иерархов и многими тёмными делишками. Отдельный вопрос о соответствии христианства нашему народу. Однако подобные статьи несут крайне неприятный запашок. Обсудим.
1. Вернуть родную (ведическую) религию без гражданской войны не представляется возможным. Насаждение христианства на Руси заняло не менее 100 лет плетьми, мечами и плахами. У нас нет этого времени. Нет структур, готовых проводить возвращение родной ведической религии. Нет достаточной поддержки среди населения для возвращения ведической религии.
2. Если нет возможности вернуть исконно русскую религию, то для кого стараются авторы, атакующие РПЦ? Очевидно, что значительная часть населения верила и будет верить в бога в силу особенностей человеческого мышления. Уничтожая РПЦ, расчищается площадка для иных религий и/или религиозных структур. Для каких?
Авторы нападок на РПЦ ВСЕГДА обходят этот вопрос. Кто бенефициары атаки на РПЦ и в какой стране они находятся? Я не люблю РПЦ, но вероятная альтернатива настораживает, как настораживал Союз Правых Сил.
3. Если уж Сталин и компания осознали полезность церкви для мобилизации сил с внешним противником, стоит ли нам не использовать сей ресурс. Другое дело, что Сталин добился некоторого реформирования церкви и снижения её неприятия советской власти. Стоит этот опыт учесть.
4. Безусловно назрела реформа РПЦ с точки зрения усиления её функции защиты интересов страны с учётом текущей международной обстановки. Видится, что верхи РПЦ крайне скверно решают вопросы, сосредоточившись лишь на материальных благах и оттяпывании кусков у государства.
На основании изложенного стоит сделать пару выводов.
На текущий момент альтернативы РПЦ пока не предвидится (как бы мне не был мил родной атеизм). Идеи уничтожения и/или изгнания РПЦ вредны, поскольку работают на …
В силу почти монопольной позиции и социальной значимости среди верующей части населения мы можем и должны требовать приведения деятельности РПЦ в соответствии с интересами нашего народа и нашей страны. Именно конкретика задания этих требований и должна волновать наши умы.
1. Ни какой ведической религии у славян не существует. По крайней мере у славян. Язычество славян зачаточное не развитое.
2. Им платят – они и стараются…;))
3. Ничего Сталин в церкви не реформировал – он просто разрешил служение и вернул осужденных священников.
4. РПЦ нечего делать в международной обстановке – есть президент и правительство – это их дело. У РПЦ другие функции.
И не надо решать за РПЦ как ей быть. Разберитесь у себя во дворе…;))
Андрей, вы очень заблуждаетесь. Перейти на изконную веру можно быстро и без войны! Для этого надо заняться просвещением народа.
Альтернатив РПЦ сейчас столько, сколько никогда не было! Даже есть одноименная РПЦ/пастафарианская/, с летающей лапшой!
Ещё проще.
Достаточно сделать человеку лоботомию или ударить по голове или как Вас долго поить боярышиком и ОППА.
Готовый аддепт ЛЮБОЙ веры.
“Для этого надо заняться просвещением народа” – какие источники вы предлагаете для просвещения народа?
Вы меня просто в тупик поставили. Если вам ответить правильно, вы не поймёте сути, да и это очень долго писать и рассказывать. Если ответить кратко, то получу от вас кучу издёвок. Отвечу ка я вам как тролль тролью. У всех троллей источник знаний один, это cpaчь на форуме. Поэтому, чтобы народ занялся самообразованием, его надо посылать НА курсы и семинары, В библиотеки и музеи, К знающим людям, например ко Мне!
А в это время представитель церкви Дмитрий Смирнов, заведующий по делам семьи, советует россиянкам, которые не нашли мужа в России, ехать в Африку или , еще лучше, в Китай – там много молодых мужчин, а земля – везде круглая. Да, и не сидеть на месте, обязательно ехать!
“А в это время представитель церкви Дмитрий Смирнов, заведующий по делам семьи, советует россиянкам, которые не нашли мужа в России, ехать в Африку или , еще лучше, в Китай – там много молодых мужчин”
А ещё в Африке много молодых обезьян, об этом “заведующий по делам семьи” умалчивает. Советовать россиянкам выходить за негров и китайцев может только законченный подлец, ненавидящий русских, либо умственно недоразвитый человек. Впрочем во власти таких большинство.
Христианство инструмент порабощения местного населения и способ защиты паразитической власти от народа. Паразиты придумали изощрённый способ: религию порабощения назвали именем человека, которого сами казнили. За то, что он указал богатым, что им нужно жить по справедливости и не грабить народ.
P.S. Ещё паразиты ищут актуальные темы, перетягивают их на свою сторону и пытаются ими прикрыться: День Победы, Бессмертный полк, Христианство, Лев Толстой …
“Христианство инструмент порабощения местного населения” – интересно, а сколько людей поработили Христос и апостолы, да и 70 вторых учеников Христа?
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“Ещё паразиты ищут актуальные темы, перетягивают их на свою сторону и пытаются ими прикрыться: День Победы, Бессмертный полк..” – а причем здесь это?! Вы либераст?
Порабощенных Христом и его учениками на нашей земле уже несколько миллиардов человек!
Не лгите, не красиво.
Я задал конкретный вопрос – сколько человек, где и как поработили лично Христос и апостолы. Не ваши мысли (они не верны от незнания вопроса), а исторически продтвержденные данные.
Да, и вы забыли еще один момент – “знающие” еще говорят, что христианство было придумано для обогащения. Попутно второй вопрос – на сколько обогатились Христос и его ученики?
Христос религию не создавал. Христос “поработил” более миллиона альбигойцев, которых казнила, во время, инквизиции римская церковь. Нет, вы не так поняли. Либерасты приватизируют святые темы, иногда.
P.S. Вы лично, krikunoleg, за Христа и альбигойцев или за римскую церковь? Римская церковь порабощала Русь напрямую через Ватикан и через византийскую религию.
Все что вы написали – демонстрация вашей религиозной безграмотности, увы…;))
“Христос религию не создавал” – да, конечно – у него времени не было, но Он дал основу для ее зарождения.
“Христос “поработил” более миллиона альбигойцев, которых казнила, во время, инквизиции римская церковь” – альбигойцы еретики, но это вопрос к католикам, если вам интересно. У католиков Христа с 1054 года нет, если что.
“Вы лично, krikunoleg, за Христа и альбигойцев или за римскую церковь?” – я православный с 37-летним стажем!
“Римская церковь порабощала Русь напрямую через Ватикан и через византийскую религию” – да, и потому Русь с Западом воевала. ВОЕВАЛА всегда. Вспомните слова Александра Невского на этот счет. А византийская религия к Римской церкви ни какого отношения не имеет – это разные религии!
Лев Толстой в отношении христианства заблуждался и очень сильно. В чем он и признался в конце своей жизни. Не помню текст дословно, но мысль следующая: “Все так просто и логично в Евангелии, а то что придумал я сложно, запутано и непонятно. Я зря потратил свою жизнь на это”
https://www.proza.ru/2016/12/28/1301
О своих христианских “заблуждениях” граф Лев Николаевич Толстой никогда не раскаявался. Все рассказы про его расскаяния, это поповская ересь!
Крикуша, вы соврамши!
ага, он Обычное правослабное зомби.
Если учесть , что он свой родовой дом проиграл в карты…
Вы правы. Он не раскаивался (в отличии от Задорнова). Он поехал в Оптину и так и не вошел в нее – бесы не пустили.
Он пожалел потраченные годы жизни на пустоту! Просто пожалел и был похоронен аки пес – зарыт в землю.
Вы читали хотя бы отрывок здесь ? В чем он заблуждался ?
Во что он верил и в чем признался ?
Вы что несете господа через слово наверно ?
Это Велики Русский.
Когда люди верили в ведизм, они жили в гармонии с природой, были детьми богов. Сейчас они верят в бога, аллаха или дьявола, они стали рабами божьими. А в это время руководители стран, кланов, банков, сект, корпараций гонятся как ослы за морковкой за властью, деньгами, золотом. Растут острова из мусора в Тихом Океане, выпиливается лес в Сибири, приходят в упадок обжитые некогда места, а люди они безмолвны, ведь они рабы, этому учат нас аврамические религии.
“Когда люди верили в ведизм” – вы про индусов? А они то здесь причем?!
Не понимаю, почему людей попадающих в ад, мучают? Ведь они совершали плохие поступки, а дьявол поощряет это. Значит, в аду грешники должны пользоваться почетом. И еще: если душа бесплотна, то почему на нее как то можно воздействовать термически?
Так и котел с расплавленной смолой тоже бесплотен.)))А мучают в награду,это и есть их почет.)Неужели непонятно что там все наоборот чем в раю.)У вас все еще видимо детская болесть левизны.Попробуйте поправеть,и тогда мысли уравновесятся,и станет многое понятно.)))
Умный любит учиться, а дурак-учить! А.П. Чехов.
Ничего личного.
А хвалились что есть чуйство юмора.)))Кстати умный старается высказать свое суждение,а дурак часто прячется за мудростью чужих.)-не помню кто сказал,может я.)))))
Какие разговоры, с Антон Палычем мне и рядом не стоять, что, впрочем, никоим образом не говорит об отсутствии чувства юмора. Это ведь не только умение смеяться над собственными шутками, но умение понимать и чужие. Не всем, видимо, дано.
Однако ваш юмор настолько утончен,что я немного заскучал.)))Быть проще не предлагаю,обзовете старым развратником,хотя Антон Палыч тоже был не святой.)За несколько дней до смерти будучи на лечении в Германии,писал своей жене про то,что гуляя по улице совсем не встречал хорошеньких немочек.)
Давно на это сетую-мало понимания. Так я ж еще только начинаю. Представьте когда перо отточу, как живо буду передавать всю диалектику видимого и скрытого, внешнего и сущностного, понятную для восприятия любому человеку. Попляшете тогда у меня.
Какие у вас дум высокие стремленья.)))Заставить всех поплясать интересная идея.)Надеюсь не на костях тех которые вам дорогу перейдут.)))
“Кстати умный старается высказать свое суждение,а дурак часто прячется за мудростью чужих.” Оно и видно, что Ваше изречение. Сегодня один такой “умник” попался – такую ересь нес, мне коллег по работе жалко стало – столько времени вместе проводят. Никаких своих суждений для характеристики этого человека не требуется – сплошной набор известных изречений по типу: “мели Емеля-твоя неделя” и “помолчи-сойдешь за умного”. Вы таких имели в виду?
Быть снисходительными к людям не пробовали.)Ведь он чей то сын,муж,отец,брат,сват.)))Попробуйте его расстрелять мысленно из базуки.)Ну или чем вам больше нравиться,к примеру отправить в ад,и попытаться сварить в котле,глядишь и мысли уравновесятся.)))))
Я не о личностных качествах человека и говорю, не спорю может-прекрасный муж и отец, а о деловых. Ваша попытка призвать мою совесть была разрушена Вашим же комментарием про засилье лоботрясов и бездельников на рабочих местах при союзе. Мой приведенный случай типичный пример, поверьте, и в наше время ничего в этом плане не поменялось. Причем, чем жирнее место, тем больше вероятность встретить такого человека.
Так и вы себе противоречите.)А как же ваш социализьм с человеческим лицом.)Там то придется таких терпеть еще больше,потому как их никто не сократит и не перевоспитает.)))Теперь то представьте себя во главе фирмы,и прикиньте убыток какой они наносят,даже простым отвлечением от работы прилежных и кропотливых работников.)Еще не захотелось взять в руки базуку,уже хочется небольшой потоп и 7 казней ибибетских.)))Поверьте не вы одна сталкиваетесь с этим ежедневно.)Как только мир еще не разлетелся ко всем чертям,есть видимо и какие то “скрепы”.)))
Не волнуйтесь ! Вас уже давно спас Спасатель. Т. е. спаситель. Т.е. И. Христос. Взял все грехи на себя. Поэтому в ад Вы не попадёте. (Логика).
Спасибо за разъяснение. Кстати, если Вы все знаете. Вот есть Иисус Христос. И есть Храм Христа спасителя. Кто такой Христ?
Всё дело в падежах…
Да, давайте, например, просклоняем по правилам русского языка “пушкинского” мушкетера Портоса. Вроде бы похоже по созвучию с Христосом.
“Ос” – это чисто греческое окончание, как в слове “антропос”, принадлежит И.п., ед.ч., м.р.
С другой стороны, в Английском сей персонаж называется Джизус Крайст. Без “ос”, чхали они на греков.
Ещё вспомнилось словосочетание lacrima Cristi – слеза Христа – родительный падеж, где видно изменение окончания в соответствии с падежом.
Таким образом, “ос” – это просто окончание. Корень – “Христ”, его мы и склоняем в соответствии с падежами.
А крестьяне и христиане похожи только по созвучию или есть еще какие то общие черты?
Не знаю. Созвучию верить не склонна.
Ботаник, художник, мученик.. Выбирайте.
Сомненье есть, что в представленных вариантах заложен правильный ответ. Детским совком копаете, потому и неглубоко.
Если, вдруг… интересно.
https://ru.teopedia.org/hpb/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
Интересно.
Один из титулов Озириса, «Оннофре», должен переводиться как «проявленная доброта Бога».
А друг Онуфрий то не знает-пойду расскажу.
Женечка, детка, нет никакого ада. Его выдумали авторы религий для манипулирования людьми. Ведизм не был религией. Он в основании имеет не веру, а знание. Любая религия – подпорка для хромого, если ты уверенно стоишь на ногах, имеешь совесть и осознание себя частью Творца, религии тебе не нужны. Ты ведический, ведающий человек.
Многое из написанного Толстым вызывает неприятие.В свое время тот же “Хаджи-Мурат” мне показался откровенной русофобией.Хотя если читать между строк,то понимаешь как насаждался ислам сунитского толка среди тех же горцев.Как уничтожалась княжеская элита,и древние верования черкесов и прочих народов Кавказа.К слову понимаешь что “мирные” горцы были те кто старался сохранять старые обычаи.Потому как царская Россия относилась к этому более лояльно,чем эмиссары во главе с шамилем курируемые англичанкой,то есть масонами,что кстати одновременно курировали и изменение христианства у нас,через внедрение никонианской ереси,против которой и был видимо Толстой.
Старый жид, твои фантазии никому не интересны.
Ну еще не старый,и не жид.)))Тебе что именно не понравилось,или ты вместо хаврюшки ко мне приставлен троллить.)))А пофантазировать куда я тебя пошлю и зачем слабо.)))))
Старый жид! Эка загнул! Интересно, по каким признакам можно из комментария определить жида, да ещё непременно старого?
Тонкое замечание, если учесть, что Толстой был франкмасоном.
Еще раз повторюсь..Вдруг кто не посмотрел. Чисто для расширения кругозора.
https://www.youtube.com/watch?v=sazQaCireQo
Древний человек был далек от понимания природных явлений и поначалу их проявления внушали ему безотчетный животный страх. Но находились смекалистые люди, которые стали их объяснять, естественно пользуясь своим воображением.
Они придумывали всякие атрибуты, обставляя свои толкования, для усиления своего влияния на соплеменников. Человек, существо весьма легковерное, сознанием которого легко манипулировать, особенно, когда определенные понятия прививаются ему с детства.
Постепенно такие предсказатели и толкователи стали приобретать духовную власть над соплеменниками. Объясняя свои знания способностью к прямым контактам с потусторонними cилами, неведомые другим, они окружали себя таинственным ореолом и мистикой.
Возникновение религий у всех народов, начиналось одинаково: с духов, живущих в окружающей их природе. Это были духи леса, гор, болот, рек и т.п. Следующим этапом было поклонение фетишам: деревянным болванам, каменным истуканам, предметам культа и т.д.
Далее шел политеизм, в виде божеств, похожих чаще на людей во главе с верховным божеством. Последним из метаморфоз религий был монотеизм с единым богом.
Так на «темноте» и невежестве своих соплеменников зарождалась и развивалась религия. С появлением письменности, носителями культа были написаны каноны и догмы, как подтверждение своей исключительности и святости, следовать которым были обязаны их соплеменники.
Догмы, как правило, основывались на внешне объективных факторах. Земля кажется плоской, значит она плоская. Солнце и Луна появляются и исчезают регулярно на небосводе в одном и том же месте, значит, оба этих объекта вращаются вокруг Земли, следовательно, Земля является центром вселенной.
А вот молнией и громом видно кто то руководит, значит это кто -то всемогущий, к примеру, назовем его ДУХОМ или БОГОМ. Тогда мы – его служители, и тем самым можем на него влиять, а остальные должны подчиняться нам, ибо мы, в противном случае, можем попросить Бога или духа наказать непослушных.
Иисус Христос буквально в переводе с иврита и греческого означает Сущий Посланец-Спаситель, что на иврите звучит Иегова (Сущий) Машиах (Посланец-Спаситель). Иегова – это племенной языческий бог праотца всех семитов (евреев и арабов) Авраама, с которым Авраам заключил договор (Ветхий Завет). Суть договора в том, что за верность и покорность Иегова обещал потомству Авраама власть над другими народами и богатство на Земле.
Спрашивается, зачем не семитским народам, которым наоборот это сулит лишь рабство и нищету, как и семиты быть верными и покорными Иегове Машиаху? То есть в соединении Иегошуа, сокращённо Иешуа, Иисусу из Назарета? Который был Машиахом (Посланцем-Спасителем с небес на Землю) или по гречески Христом?
Каноническая библия. От Марка 1:17-18 !!
а кто тут рекомендовал усиленно Г.Климова вкупе с Сидоровым??,эта с косичками на нике,вы были так обрадованы коллеге Даше,исчезла ,отработала по-быстрому.Ну почему всем нужен обязательно гуру ,своим умом разве сложно пользоваться ,блондинкам простительно-не их это ремесло.А все эти писари ,даже великие ,как Толстой ,либо ошибаются ,либо исполняют задание.
А Вы кого-то другого любите почитать перед сном?