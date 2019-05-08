Авторы фейков про то, как Китай весь Байкал выпил и лес в Сибири вырубил
14:05. 8 мая 2019 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Одним из способов пропаганды является создание долгоживущих по времени фейков, которые надо лишь время от времени подпитывать “подпадающими под общий смысл” фейками, ну а к ключевым событиям – типа выборов – вытаскивать и, стряхнув пыль, эксплуатировать на полную.
Классическим примером такого фейка является “Китай захватывает Сибирь”. Фейку – более 40 (!!!) лет, он ещё времён СССР, и на фоне рассказов о “через полгода УЖЕ” выросли целые поколения, но благодаря своевременной актуализации фейк живёт.
Разберём, что и как обстоит на самом деле, взяв для примеров образцы самой распространённой на момент написания этой статьи пропаганды, пишет lsvsx
Китай вышел на первое место в мире по поставкам леса в США и ЕС
Фейк выглядит примерно так:
и является, по сути, “подводящим”. Хождение по сети получил примерно в мае 2018 года (запомните даты, пригодится чуть позже).
Это значит, что данный фейк вбивает в сознание одиночные ложные “факты”, опираясь и ссылаясь на которые можно будет позже вбросить что-то другое, масштабнее.
Ищем оригинал упомянутых в тексте тезисов “Китай вышел на первое место в мире по поставкам леса в США и ЕС”.
Находим огромное число страшных, сверхэмоциональных криков “ну вот и всё – не время сейчас, бабоньки, рассуждать, когда слёзы душат, не рефлексируем, распространяем”, но наконец-то докапываемся до оригинала.
Правда там немножко другое постулируется.
Moreover, the American Hardwood Export Council (AHEC) confirmed to the AJOT that the U.S. surpassed Russia as the top temperate hardwood exporter to China.
Дурацкая ситуация. Репостящие этот вброс, называющие себя “мы илита, поголовные обладатели IQ выше 160, свободные разговариватели на нескольких европейских языках и знатоки 50 оттенков пармезана и марок чужих часов” – они или массово репостнули тупую ошибку в переводе, или осознанно врут (удивительно, никогда такого не было, правда?). Потому что новость – она про то, что США превзошли РФ по экспорту леса в Китай. При этом у США лесов меньше, чем у России, темпы вырубки выше, продажи в Китай – больше. Получается, что новость-то про то, что США – это страна-лесопилка и экономика, опирающаяся на вывоз сырья – это про США, выходит. При этом США ещё и демпингует – средняя цена за куб леса у США ниже, чем у РФ.
Отдельно замечу про вводный оборот “Китай вышел”, подталкивающий читателя к выводу “То есть при этой власти, а раньше-то не так было”. Это тоже ложь – темпы вырубки леса в РФ за последние 10 лет значительно снизились, равно как и экспорт древесины – и сейчас сильно ниже советских показателей. Подводка к “… ну, а мы понимаем, ОТКУДА Китай взял всю ту древесину, благодаря которой нарастил экспорт”, таким образом, тоже ложная. Впрочем, ради неё, видимо, картинка и распространяется – включая платное продвижение в дорогих пабликах ВК, берущих 30-50 тысяч рублей за публикацию и вообще не делающих бесплатные репосты.
Второй тезис в тексте – это “вырубка леса в Китае запрещена”. Откуда такое взято – даже найти не удаётся. В Китае, как и везде в мире, лес нельзя вырубать в заповедниках и заказниках, а в лесах – можно, надо только разрешение получить. Как и во всём мире. Сам тезис про “Китай живёт на ввозимом лесе и пиломатериалах” немного диковат, потому что верующие в него должны тогда как-то придумать, как страна в 1.4 миллиарда человек живёт в сценарии “все пиломатериалы завозные”. Есть мнение, что это технически невозможно.
Но, конечно, все эти скучные логические штуки не могут перевесить эмоционально-навзрыдную подачу “кстати, а все палочки в Китае уже 20 лет как сделаны из подмосковных ёлок” и “на китайские палочки идёт только самый дорогой лес, кедры и сосны Сибири”. Желающие могут настругать палочек из хвойных пород древесины и попробовать ими что-нибудь поесть. Я уверен, понравится.
Прокачка образа “Сибирские кедры вырубают” эксплуатирует достаточно распространённый шаблон о “Настоящей Сибири”, где всё натуральное и полезное – есть даже целая секта с таким названием, очень популярная у женщин бальзаковского возраста. Что надо уйти в лес, там обмазаться кедром, съесть кедр, выпить кедр, подышать кедром, и всё будет кедр. На обложках таких книжек обычно всё исконно-домотканое и блондинка-порномодель в кокошнике, которая Сибирь видела разве что из бизнес-джета, которым её отвозили работать в Дубай. Вполне стандартный заход на раскачку эмоций, чтобы отключить рассудок и логику.
Финальная строчка на картинке также показательна – это распространённый мем, нужный для “сигнализации” о том, как относиться ко всему тексту. Целевая аудитория таких вбросов туповата и очень не любит думать – зато любит быстро реагировать (как учат компьютерные игры и соц.сети). “Не рефлексируйте, распространяйте” – подводка именно к этому.
Немного смешно, конечно, что про вставание с колен громче всех говорил на Украине местный сверхдемократичный “оранжевый” президент, попавший в дурацкую историю из-за неудачной пластической операции в Австрии.
Результат
То, что на картинке – фейк. Оба утверждения ложные. Китай не вышел на первое место в мире по поставкам леса в США и ЕС, и вообще древесину особо не экспортирует. Вырубка леса в Китае не запрещена. Фейк, однако, платно продвигается, что наводит на предсказуемые мысли.
Китайцы продают нам нашу воду из нашего Байкала
Вброс достаточно старый, “Китайцы выкупают Байкал” – это ещё я школьником слышал. Начало нулевых. Сейчас перелицованный фейк выглядит так:
Актуализация в массовом сознании этого архаичного мема началась где-то во времена неудавшейся “белоленточной революции” (это, конечно, просто совпадение). Вот 2014-й год – “Путин продал Китаю воду Байкала”, вот 2015-й – “Обмелевший Байкал: китайцы будут выкачивать воду”, ну и рамочная статья с набором всех мыслимых фейков за 2011-й год.
Смысл актуализации мема понятен – на старые дрожжи про “Китай захватывает Сибирь” накинуть новое дополнение “… потому что лично Путин это приказал, вот и идёт распродажа страны”.
Поищем, что на самом деле скрывается за этой картинкой.
Суть фейка понятна – бутылка с русскими буквами, иероглифами, и словом “Байкал” должна доказывать, что весь Байкал продан китайцам. Ни больше ни меньше, только так.
По буквам на таре – Long Cai Bing Hai – мы находим ровно одно предприятие с таким названием. Это фирма “ЛУНЦАЙБИНХАЙ”, работающая на территории РФ. Больше таких фирм нет, ошибка исключена.
Фирма эта продаёт на рынке Китая две марки воды – «LONG CAI BING HAI» объёмом в пол-литра и пятилитровки «YISIBEIER».
Позиционируется продукция на “верхний” сегмент рынка – ну, как положено для “Северное, иностранное, из страны больших белых людей, а значит полезненькое” – как и импортный мёд “от которого дети высокими будут”, как и мука из российской пшеницы, как и красная рыба. Это Hi-End позиции, что-то типа “Безглютеновая французская минералка в розовых бутылочках для успешных женщин” в московских спортзалах. Вот интервью владельца китайскому телевидению, сделано оно на пекинской, т.е. столичной выставке “экологичной продукции”.
Но база юридических документов по данной компании даёт нам интереснейшую инфу о том, что вообще происходит.
Итак,
Вся продукция экспортируется в КНР. Сырье (вода) для производства продукции закупается обществом у ОАО “Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат” на основании договора холодного водоснабжения от Дата изъята № УЭБ-02188. В нарушение требований ч.ч. 4.7, 4.8 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТРНомер изъят “Пищевая продукция в части ее маркировки”, принятого решением Комиссии Таможенного союза от Дата изъята Номер изъят, на бутылке емкостью 0.5 л. отсутствует информация на русском языке о сроке годности продукции, на этикетке бутылок емкостью 0.5 л. и 5 л. не указаны наименование и местонахождение изготовителя. В нарушение п.п. 1.2, 5.3 СанПиН 2.Дата изъята -02 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, фасованной в емкости. Контроль качества”, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от Дата изъята Номер изъят, производственный контроль за качеством исходной воды (сырья) из водного объекта (озера Байкал – водоисточника) обществом не осуществляется.
Вжух – и вместо “Путин продаёт китайцам Байкал” – конкретный собственник конкретного ОАО “Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат” подключил китайскую фирму за денежку к своей трубе водоснабжения.
Продукция вся продаётся только в КНР, в РФ её не просто не продают, а не могут продавать чисто технически – она не проходит СанПин и даже не скрывает этого. Русские надписи на бутылке – обязательны для фактически производимой в РФ продукции, а не потому что эту воду массово ставят на прилавки российских магазинов.
Т.е. никакого “Китайцы нам продают Байкал” нет – они к себе везут то, что на территории РФ продавать и не планируют. Потому что в России эту воду не купят, а своим китайцам продать её задорого – получится. Как эксклюзивный товар. Хотя по сути техническая вода из трубы завода.
Впрочем, может возникнуть вопрос – что за юр.лицо китайское фигурирует в тексте решения суда – с названием ООО “ОЗЕРО БАЙКАЛ – ЛУН ЧУАН”.
Вот информация:
Полное наименование/ФИО ИП – Общество с ограниченной ответственностью “ОЗЕРО БАЙКАЛ – ЛУН ЧУАН”
ФИО руководителя – Магер Алексей Николаевич
Должность – Директор
ОГРН – 1153850024525
Адрес места нахождения ЮЛ/ИнЮЛ или жительства ИП – 665932, РОССИЯ, Иркутская Область, Слюдянский район, город Байкальск, территория Промплощадка, дом 12
Других юрлиц с таким названием нет.
Насколько “Китайцы владеют” – понятно без доп.комментариев.
ОК, с этим разобрались – равно как и с “Путин им лично разрешил, а местные, рыдая, ничего не могли сделать” и “Китайцы нам наш Байкал продают”. Всё оказалось фейком, как обычно, как и с “лес наш вырубают” и так далее. Осталось разобраться с объёмами продукции данного предприятия – ведь постулируется, что Байкал мелеет на глазах, и исключительно из-за конкретной фирмы, полностью китайской, которая полностью выкачивает Байкал, потому что лично Путин сказал “Качайте конечно”? Похрустим числами.
Площадь Байкала составляет 31722 квадратных километров. Один миллиметр уровня озера составит примерно 31.7 миллиона кубов.
Фирма “ЛУНЦАЙБИНХАЙ” на 2016-й год бутилировала около 50 тысяч кубов в год, а на 2017-й вышла на рабочий объём в примерно 100 тысяч кубов в год. Чтобы уровень Байкала изменился на миллиметр – фирме надо примерно 317 лет в таком темпе. Да, и если брать всякие тонкие темы – что, допустим, из Байкала вообще-то река вытекает – мелкая совсем, Ангара называется – то объёмы вообще станут смешными. Матчасть в цифрах можно посмотреть, например, здесь.
Опираясь на научные данные, без ущерба экосистеме Байкала можно добывать до 400 млн тонн воды в год – это составляет 0.5% расходной части водного баланса озера. Сравните это со ста тысячами кубов и тезисом “Мелеет Байкал на глазах – спасибо Путину”. Китайцы в год забирают меньше, притом разливая в очень условно-санитарных условиях, чем целлюлозно-бумажный комбинат портит воды в день. Забирая за год сильно меньше, чем весенний паводок за сутки.
Впрочем, российские производители воды из Байкала, официально продающие её на розничном рынке РФ, также есть. И даже снимают рекламные ролики для Китая, тоже желая выйти на этот рынок. Только вот это российские производители, продукция которых соответствует российским стандартам качества, которые жёстче китайских, и её можно приобрести. Да, она подороже массовых марок, разливаемых фирмами Пепсико и Кока-Кола в Подмосковье – но это вполне логично. Почему же про них ничего не пишут? Ах да, ведь из этого не выйдет вывести “Путин продал Байкал Китаю”.
Результат
Российская коммерческая фирма подключилась к водозабору целлюлозно-бумажного комбината. Объём забираемой воды меньше погрешности измерений и в принципе не может влиять на уровень Байкала, расходная часть водного баланса которого на порядки больше. Воду из водозабора ЦБК бутилируют и везут в Китай как сибирский эксклюзив для успешных китайцев. В России не продают, т.к. СанПин такая вода не пройдёт, да и никто платить столько не будет, чтобы реально везти воду из Байкала в европейскую часть страны стало выгодным.
Китаю отдали в аренду на 49 лет половину Сибири
Картинка-вброс, от 2015 года, выглядит примерно так:
Не спрашивайте меня, почему оно в форме кривой трапеции и почему в очерченную зону попадает ещё и кусок Китая. Оно так изначально.
Все последующие вбросы со словами “аренда”, “Путин”, “Китай”, “на 49 лет” – обычно являются просто пересказом данного. Т.е. авторы вбросов не заморачиваются – они берут старый фейк, меняют даты, добавляют что-нибудь эмоциональное, и отправляют в платное продвижение по соц.сетям. Чтобы побольше “о господи, да что же творится-то, бабоньки”, чтобы “слёзы душат и руки в кулаки сжимаются” – целевая инфантильная аудитория это любит.
Заголовки выглядели примерно так – Китай берет шефство над Забайкальем.
Что по факту?
Правительство Забайкальского края 8 июня 2015 года подписало протокол о намерениях реализовать проект в области агропромышленного комплекса с Чжэцзянской инвестиционной компанией “Хуаэ Синбан”. По договору, объем инвестиций будет около 24 млрд рублей (цифра сейчас выросла, т.к. на тот момент фирма планировала потратить около 3 миллиардов юаней, а сейчас курс юаня к рублю около 10, а не около 8). Условия договора – аренда на 49 лет 115 тысяч гектаров неиспользуемой на данный момент с/х земли.
То есть не леса, а ранее использовавшихся, при СССР, полей. Которые мирно зарастают бурьяном, потому что эффективные собственники – конкретные коммерческие фирмы и юр.лица – не могут там ничего вырастить.
Губернатор в интервью приводит конкретные цифры:
В советское время в Забайкалье было востребовано более миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, сегодня — чуть больше 200 тысяч гектаров. Переговоры с рядом крупных российских компаний, занимающихся сельскохозяйственным производством, показали, что в России нет инвесторов, желающих масштабно осваивать забайкальские земли.
То есть, если примерно – около 800 тысяч гектаров простаивает.
Но, может 115 тысяч гектаров (т.е. 1.150 квадратных километров – просто в гектарах “масштабнее и ужаснее”) – чудовищные масштабы? Карта же вон какой кусок показывает.
Удивитесь, но в СССР были совхозы, в разы превосходящие по площади это число. 115 тысяч га – это вообще не жуткие масштабы. Для предприятия, у которого сотня единиц техники – нормальное число. Десятки комбайнов месяцами в несколько смен не будут убирать единичные гектары, это невыгодно. 115 тысяч га – это далеко не самый крупный совхоз. Теперь переделайте мысленно заголовок новости в “Китайскому предприятию дадут в аренду в целях рекультивации часть неиспользованной на данный момент территории бывшего советского совхоза” и задумайтесь над тем, как подача информации формирует реакцию.
От стартового вброса прошло уже более 3-х лет – при этом все последующие вбросы просто берут стартовый и меняют дату – т.е. для поддержания ажитации у целевой аудитории нужно непрерывное “Вот-вот начнётся”. По факту же тема тихо завершилась ничем, т.к. у китайской фирмы возникли какие-то свои проблемы и банально не оказалось нужного количества денег. Подписывали-то всего лишь договор о намерениях.
Обозначенная же на картинке территория по масштабам сопоставима со всей Европой, а никак не с 1.150 квадратными километрами. 1.150 километров – это прямоугольник примерно 30 x 38, это площадь чуть больше Гонконга – то есть в центре можно встать на гору и увидеть всю территорию.
Результат
На картинке – вброс по каждому из пунктов. Китайской фирме отдают в аренду часть территории советского совхоза. Ныне пустующую часть. Вырубку леса там вести нельзя, т.к. с заросших за 20+ лет бурьяном полей лес не получается. На данный момент тема закрыта, потому что дальше договора о намерениях дело не пошло. Нарисованная на карте “часть Сибири” превосходит фактическую (скажем проще – фактическая на этой карте будет точкой) на несколько порядков и превышает территорию, например, Германии и Франции вместе взятых.
Подтвержденные данные, весь лесной бизнес Сибири принадлежит Китаю!
Этому вбросу также более 20 лет – про “тайные китайские города-миллионники в тайге, где не действует российская власть” и прочее вида “по факту Ельцин уже отдал ДВ Китаю” говорилось ещё в начале нулевых. Но сейчас неудобное про Ельцина убирают и срочно переквалифицируют вброс, базируясь на памяти “да-да, точно, про что-то такое давно говорили”:
Пройдём по тексту, продираясь через характерную “слёзно-надрывную” подачу формата “господи, бабоньки, да что делается – только разрыдаться и, заламывая руки, горестно стонать остаётся – увы”. Эта подача, безусловно, показывает, что целевая аудитория – те же интернет-инфантилы с бабосознанием и эмоциями впереди рассудка, что и, допустим, в новостях про хайтех-прорывы Светлых Западных Стран – где всё тоже эмоциональное, “Они опять сделали ЭТО. Сотворили чудо, которое мы с дрожью рассматриваем, рыдая от счастья быть сопричастными к этому, нет времени задумываться, эмоционируем, наслаждаясь дрожью своих эмоций”.
Я специально сделал скриншоты на случай, если автор вброса решит поправить текст.
Я начну с самой крупной лесоперерабатывающей компании не только в Иркутской области, но и во всей Российской Федерации. Это «Транссибирская лесная компания», которая внесена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ в перечень приоритетных национальных инвестиционных проектов по освоению лесов. Здесь я бы хотел поправить, все-таки не «освоение» лесов, а их тотальное уничтожение! Еще в 2008 году «ТСЛК» начали строительство крупных лесопильно-деревообрабатывающих комплексов, причем только по официальной информации (доступной каждому), объемы заготовок леса в год: 1 млн м3. Это огромные цифры!
Почему я начал именно с этой компании? Во-первых, она крупнейшая. Во-вторых, мы стали буквально разрывать информацию о данной компании и вот, какая есть информация: в 2018 году наибольшая часть акций перешли в руки КНР. Владельцем акции выступает «ГРЕЙТ ГЕЙНИНГ ЛИМИТЕД» из Гонконга. Остальные акции принадлежат компании «АЛГОРЕЛЬ КОРПОРЕЙШН», зарегистрированной на Виргинских островах (Британские). Уставной капитал с обеих сторон – миллиарды рублей. А теперь, давайте объясню простым народным языком: крупнейшая транссибирская лесная компания принадлежит с одной стороны Китаю, а с другой – неизвестным держателям акций, которые регистрируют все через острова. Не для кого не секрет, что банки различных островов по всему миру используют для отмывания и укрытия крупных денежных средств. Это не наша компания! Китай совместно с кем-то вырубают наши леса, при поддержке министерства промышленности и энергетики РФ.
Объёмы заготовок леса в год в 1 миллион кубов – это не огромные цифры, а пшик.
Берём данные за один из последних СССРовских годов, 1981-й, за который есть информация по экспорту по другим странам, и видим, что СССР вывозит в год 358,2 миллиона кубов. США в тот же год – 411 миллионов. Одна только Иркутская область на 1981 год давала до 18 миллионов кубов. “Огромные цифры” лесозаготовок аж в миллион кубометров у крупнейшей в России компании – это значит то, что со времён СССР темпы вырубки дико снизились.
Автор т.е. или вообще не удосужился чуток изучить масштабы рынка, или осознанно пытается работать по малограмотной аудитории, давя цифрами. Аж миллион кубов! У крупнейшей компании! Ого!
Далее, про:
Во-вторых, мы стали буквально разрывать информацию о данной компании и вот, какая есть информация: в 2018 году наибольшая часть акций перешли в руки КНР. Владельцем акции выступает “ГРЕЙТ ГЕЙНИНГ ЛИМИТЕД” из Гонконга.
Уставной капитал с обеих сторон – миллиарды рублей.
“Стали буквально разрывать информацию” – это хороший эмоциональный момент, чтобы читающий понял, что Власти Скрывают, но Неравнодушные Люди Докопались До Правды.
Скрывает этот оборот за собой обычное гугление названия фирмы. Вы тоже можете это сделать, я помогу со ссылкой на русском языке.
Вот.
Я, увидев адрес, дико и в голос заржал.
Ну, чтобы было понятно, почему:
- https://financialcommission.org/ru/contact-us/
- https://knowledgegatelimited.com/
- https://denet.pro/
- https://tipboxlimited.com/
и так далее (вбейте адрес в поисковик).
и так далее (вбейте адрес в поисковик).
Это место массовой регистрации, на этот адрес зареген вагон номинальных фирм. Это офшоры для снижения налогов.
Т.е. мужик, ничтоже сумняшеся, из факта “Российская контора, в интересах конкретного российского собственника, снижает свои налоговые отчисления в сторону государства” выводит “Путин распродаёт Россию”. Отлично же. Святой страдающий бизнесмен и плохой чиновник-казнокрад, как это мило и знакомо.
Прямая ложь также содержится в “Уставной капитал с обеих сторон – миллиарды рублей”. “ГРЕЙТ ГЕЙНИНГ ЛИМИТЕД” имеет минимальный для Гонконга уставной капитал в 10.000 HKD (это чуть более 70 тысяч рублей), т.е. это абсолютная “прокладка”, не выполняющая никаких функций, кроме снижения налогообложения. А для кого же, неужели для Путина? Смотрим – а владеет ей, через номинала, некто TOLOKEVICH L – и о чудо, владелец ТСЛК – Толокевич Леонид Иванович. Какое удивительное совпадение, как ловко замаскировались эти китайцы!
Манипуляция автора с офшорами достаточно примитивна и выдаёт, что финальные выводы подбиваются под чётко сформулированное задание. Автор берёт тот факт, что крупные фирмы используют офшоры для снижения налогообложения – и так они делают во всём мире, но автор подводит к ложному “… только в Этой Стране”, потом отбирает из офшоров гонконгские – отбрасывая факт, что лидерство в этой части и максимальный процент всё ж у Крита и Мальты (там банально дешевле и проще), и пишет вывод – “Всё продали китайцам, Путин продал китайцам, вот и распродали всё, вот и продаёт всё Путин”. Нормальный ход, аудитория всхлипывает, в мозгу тишина, эмоционируем. Ведь за “Частные собственники выводят деньги через Мальту” не оплатили. Упоминание “Наибольший финансовый поток – через офшоры в BVI, а это UK” – не оплатили. Оплатили тезис про Китай, его и проталкивают.
С этим разобрались – какие же ещё “аргументы” остались для тезиса про “Всё принадлежит Китаю”?
Пройдёмся по упомянутым в тексте юрлицам.
ТСЛК
“Самая крупная компания в стране” находится в состоянии ликвидации с 2016 года. Т.е. постинг от июня 2018, постулирующий “Этой компании выдали права на вырубку огромных объёмов, вот сейчас-то начнётся” – ложь.
ООО Шэй Тай
Директор некто Тай Шэ. Ликвидирована в мае 2018 года. Да, и она не имела отношения к вырубке леса – виды деятельности у неё были “Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах”. Автор осознанно врёт и добавил эту спешно нагуглённую компанию из-за китайца-собственника, чтобы создать иллюзию массовости.
ООО Джина
В тексте:
Другой китайский бизнесмен, с похожим именем, Ли Цзянь Цзюнь в республике Бурятия владеет компанией ООО “Джина”, главная деятельность которой – торговля пиломатериалами.
ООО Джина из Бурятии есть, ровно одна. Автор для усиления эффекта врёт, что владелец – китаец; в реальности владельцев трое, один из них – россиянин. И у фирмы ООО Джина нет лицензии на добычу леса, её лицензированный вид деятельности – “Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств”. Автор т.е. опять же нашёл абы что, главное чтобы ключевые слова “Китай” и “Сибирь” были, но промахнулся – ООО Джина лес вырубать никак не может.
Упомянутые рядом в тексте ООО «ЭКСВУД» и ООО «Кристалл» закрыты в 2006 и 2011 году соответственно. Другие упомянутые в контексте “Принадлежат Ли Цзянь Цзюнь” фирмы занимаются строительством, т.е. возводят здания и сооружения в Забайкалье. Т.е. про “Все эти фирмы вывозят лес в Китай” – враньё.
ООО “Бизнес центр на горной”
Это действительно юр.лицо бизнес-центра, оно не занимается ни производством пиломатериалов, ни их обработкой. Автор опять же нашёл “что угодно, главное чтобы китайские фамилии светились”.
Список можно продолжать долго, суть проста – автор разово залез в базу юрлиц и просто выписал фирмы, принадлежащие людям с китайскими ФИО. И из этого выводится “… а значит других фирм просто нет, значит всё им принадлежит”. Очевидно, что это не просто манипуляция, а откровенное враньё и отработка заказа.
Результат
В сверхэмоциональном тексте Павла П. – автора сайта про себя имени себя, где в правой колонке выводятся свои цитаты про себя, а также зарабатывающего на этой теме деньги, монетизируя эмоции людей, которым проще реагировать на надрывно-слёзную ложь, чем думать – ложен каждый тезис. От “Вот вам гонконгский офшор – а значит вся Сибирь Путиным продана Китаю” до “Вот вам несколько фирм, во владельцах которых есть китайцы – хоть фирмы и занимаются разными видами деятельности, но это всё показывает, что Сибирь Путиным продана Китаю”.
Павел П. не смог никак подтвердить, что “в Западной и Восточной Сибири, официально сообщаю, что практически весь лесной бизнес принадлежит КНР”, а также многократно попался на очевидном враньё – что ООО “ТСЛК”, например является крупнейшей лесоперерабатывающей компанией России. Вообще-то существуют совершенно открытые источники, тот же рейтинг топ-50 старейшего журнала “Лесная индустрия”, или рейтинг Национального Лесного агентства, где указаны реальные крупнейшие лесоперерабатывающие компании России. С действительно огромным парком техники, количеством персонала, и другими очевидными для крупного бизнеса показателями. Но ни подтвердить, ни указать источники достоверной информации он не смог.
Достаточно интересен также момент спешной подготовки материала к публикации:
Май этого года, т.е. месяц назад.
Человек срочно ищет любой материал на заданную тему. Т.е. тема уже есть, и формулировки уже утверждены – автор собирает любой материал, что всё именно так, как ему утвердили заказчики. Именно в таком порядке, а не наоборот – то есть не “я поехал и вот что увидел”, а “мне надо ехать и чтобы оттуда точно был материал с нужным акцентом – присылайте мне такой”.
Человек панически ищет любые пруфы, вплоть до фейковых – притом “гарантируем конфиденциальность” (!!!). Это зачем, пардон, если речь о том, что “Путин официально передал Китаю территории”? В этом случае надо просто приехать и зафиксировать это. Ну, если огромные масштабы и всё официально. Те же координаты вырубок – которых, по словам автора, тьма. Которые “автор, постоянно путешествующий, годами видит”. Или… всё это просто вымысел на заданную тему?
Выходит, что автору – безработному, замечу – уже оплатили экспедицию, он уже знает когда и куда выезжает, и что там увидит – но вот пруфов у него нуль и он их просит у подписчиков. Чтобы потом “привезти” эти, собранные в сети, ролики и постинги, как “Я вот съездил, и САМ ЛИЧНО ВИДЕЛ”. Прекрасно.
То есть “годами езжу по России и слёзы наворачиваются, и вот решил сделать фильм”, “я сам постоянно вижу” – и на май месяц нет материала для “годами создаваемого фильма”, а тема и бюджет уже есть.
Действительно, волшебная картинка.
Интересна также процедура раскрутки этого материала. Помимо платного (и недешёвого) продвижения в либеральных и украинских пабликах в соц.сетях у автора – “известного писателя” – на сайте у каждой статьи есть счётчик посещений. Который, в случае данной статьи, заходит за миллион. Однако небольшой эксперимент показывает, что автор зачем-то в качестве счётчика у этой статьи выводит просто число попыток открыть любую страницу ресурса. Я написал проверочный скрипт, который представлялся ботом поисковика Google и просто открывал корневую страницу сайта тысячу раз – и за время работы этого скрипта у данной статьи стало на 1002 посещения больше. Очень интересный ход, неужели автору, который “просто несёт правду людям”, настолько критично кому-то показать охват аудитории, что он идёт на такие действия? Зачем?
Петиция на change.org
Автором, извлекающим прибыль путём сбора денег на неназываемые “расходы, связанные с защитой русских лесов”, сделан очевидный для любого внешнего заказа на подобные движения ход – создана петиция, но не на российском, а на американском сайте. Несмотря на то, что в середине 2018 года любому известно, что для петиций, которые нуждаются в рассмотрении, есть российский сайт РОИ.
Но ведь на российском сайте надо будет как-то отвечать за публикацию ложной информации, да и если цель “прокачать тему, привлечь народ”, а не сделать какие-то действия по итогам – то зачем РОИ? Отлично подойдёт change.org – да и спонсорам удобнее, им как раз для ссылок в своих материалах надо, чтобы всё происходило на “своей” площадке, известной потребителю потенциальных материалов “Вот вам что на самом деле в России-то происходит”.
Открываем текст петиции и видим множество того, про что уже разобрали выше. Вкупе со сказочным накалом эмоций и отсутствием фактов:
Несколько лет назад по всей Сибири и Дальнему Востоку начались массовые вырубки лесов, в том числе заповедников и реликтовой тайги.
(достаточно тривиальная подводка к “…ну, вы поняли при ком это началось” – по факту же массовые вырубки были при СССР, сейчас объём их резко снизился, столько леса рубить банально не нужно).
В рамках сотрудничества двух сверхдержав, России и Китая, РФ передала КНР миллионы гектар леса под вырубки!
Обычная ложь, т.е. не передавал никто ничего. Автор, безусловно, сошлётся на известные только ему и верующим секретные документы, но очевидность “не время думать, реагируем, эмоциональнее” прямо-таки лезет изо всех щелей.
После передачи Китаю лесов, на уровне местной власти в данных регионах, был начат откровенный «лесной бандитизм»: чувствуя свою безнаказанность вдали от Москвы, все кому не лень, стали вырубать леса под любыми предлогами и продавать Китаю.
Тут, конечно, накал абсурда совершенно эпичный, да и с логикой всё норм – впрочем, про такое слово автор, видимо, даже не гуглил. Если беспредел локальных властей и бизнесменов и есть, то уже проблема коммерческой коррупции, а никак не “международный договор по передаче Сибири”.
На границе с КНР построены сплошные заводы по деревообработке, кроме того, Китай стал главным экспортером древесины в США и другие страны.
Это мы уже разобрали выше – т.е. автор пишет в тексте петиции откровенную ложь. “Сплошные заводы по деревообработке”, как понятно, настолько сплошные и свежепостроенные – особенно с учётом того, что перетащить лес через границу – это всё ж не янтарь с Украины рюкзаками везти, как делают китайские туристы – что никаких доказательств этого масштабного индустриального действия почему-то нет.
Что показательно – всё это – каждый вброс-“подводка” и основной – опять же за май 2018. Вплоть до упоминания Байкала.
Какой, однако, интересный пазл сходится.
To be continued…
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8763667.html
“— Нет ничего тайного, что не стало бы явным,— начал он.— Все рано или поздно вылезает наружу…. Но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадаются. Выдумать животное — вещь нелегкая, но показать выдуманное животное публике — еще труднее. Несколько лет тому назад в Праге некий Местек обнаружил сирену и показывал ее на улице Гавличка, на Виноградах, за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое что ни на есть обыкновенное канапе, на котором валялась девка с Жижкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ, что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников, из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Детям до шестнадцати лет вход был воспрещен, а кому было больше шестнадцати, те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано: “До свидания!” Зато насчет грудей было слабо: висели у ней до самого пупка, словно у старой *****. В семь часов вечера Местек закрывал панораму и говорил: “Сирена, можете идти домой”. Она переодевалась и в десять часов вечера ее уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто случайно говорила каждому встречному мужчине: “Красавчик, пойдем со мной побалуемся”. Ввиду того что у нее не было желтого билета, ее вместе с другими “мышками” арестовал во время облавы пан Драшнер, и Местеку пришлось прикрыть свою лавочку.” (с)