Новости Украины и Новороссии 10 июня 2018

Как Украина адаптирует ВВС под стандарты НАТО (ФОТО)

Украина решила усовершенствовать самолеты-разведчики Су-24МР: увеличить радиус обзора, ускорить доставку разведданных, а также привести средства навигации и связи в соответствие с требованиями НАТО. О том, почему эта модернизация может завершиться, не начавшись, — в материале РИА Новости. Сойти за своего На днях руководство Одесского авиационного завода презентовало военным атташе НАТО свое видение развития боевой авиации Воздушных сил Украины, представив перспективный проект самолетов-разведчиков Су-24МР. Вся модернизация сводится к замене устаревшей электроники на современную. По заявлению разработчиков, это обеспечит более широкие возможности ведения разведки и увеличит дальность обнаружения наземных целей. Кроме того, бортовую аппаратуру планируется подогнать под требования ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и НАТО. В том, что украинские специалисты блестяще справятся с этой задачей, главный конструктор авиапредприятия Валентин Гостищев не сомневается. Однако у опрошенных авиационных экспертов на этот счет другое мнение. Чтобы оборудовать советские самолеты-разведчики аппаратурой НАТО, необходимо разрешение руководства альянса, убежден генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. На несогласованную продажу опознавательной аппаратуры добровольно никто не пойдет, такие действия можно приравнять к государственной измене и шпионажу. «Украине эти Су-24МР, вероятнее всего, достались вместе с системами опознавания СССР, которые никак не коррелируются с натовскими, — подчеркнул Попов в беседе с РИА Новости. — Системы опознавания „свой-чужой” Украина производить не может, такие приборы закупаются за рубежом, в какой-то из стран НАТО, у специализированных предприятий. И еще вопрос, позволит ли руководство альянса провести подобную модернизацию и приобрести соответствующую аппаратуру. Передав ее, НАТО раскроет часть своих секретов, ведь система опознавания „свой-чужой” в угрожаемый период очень важна для сил и средств противовоздушной обороны». Читайте также: «Северного потока-2» не будет, — Порошенко В стремлении побыстрее переоборудовать боевые самолеты под натовские стандарты эксперт увидел «мечтания о будущем и надежды на то, что Украину в ближайшие пять-семь лет все-таки примут в альянс». Самолет Су-24МР украинских ВВС «Подпольная» модернизация После разрыва ВТС с Россией в части модернизации и ремонта военной техники Украине приходится рассчитывать исключительно на себя. И хотя представители украинского ОПК регулярно сообщают об успешной постановке на крыло обновленных истребителей, бомбардировщиков, военно-транспортных самолетов, все это выглядит пустой бравадой. Причем акцент обычно делается не столько на реальном повышении боевой эффективности техники, сколько на самом факте замены российских комплектующих украинскими или западными. «Скорее всего, те системы, о замене которых идет речь, потихоньку выходят из строя, и их ремонт из-за отсутствия российских комплектующих уже становится невозможным, — рассказал РИА Новости авиационный эксперт, главный редактор портала „Авиа. ру” Роман Гусаров. — Все эти телодвижения не от хорошей жизни. Читайте также: Почему украинские власти напуганы «донбасским сценарием» в Одессе (ФОТО) Проще было бы решить проблему, купив оборудование или новые самолеты в России, но Украина себе это позволить не может. Видимо, украинские политики хотят показать НАТО, что у них имеется определенное количество боеспособной техники, и под этим предлогом выпросить денег на модернизацию». На Украине есть предприятия, которые производят радиоэлектронное оборудование, и, наверное, с задачей переоснащения самолета они еще справятся. Что касается более сложных операций, таких как ремонт или замена двигателей на новые, то, конечно, это совершенно нереально. Еще одна деталь: при усовершенствовании и дооборудовании авиационной техники важна гарантия разработчика самолета и завода-производителя. Проводя модернизацию, украинские специалисты должны согласовать действия с профильным конструкторским бюро, то есть с КБ «Сухого», несмотря на то, что самолеты произведены несколько десятков лет назад. «Ответственность за безопасность полетов, будь то военные или гражданские самолеты, всегда возлагается не только на эксплуатанта, но и на изготовителя. Модернизация Су-24МР наверняка будет проводиться без согласования, по сути, подпольно. Они могут и новые двигатели поставить, например Pratt&Whitney, только получится уже совсем другой самолет», — добавил Попов. Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС Непосильное наследие После распада Советского Союза Украине достался огромный авиационный парк, тысячи танков, артиллерия, средства противовоздушной обороны. Но сейчас вся эта техника морально устарела и нуждается в глубокой модернизации и ремонте. Поэтому большая часть вооружения доживает свой век на базах хранения. Военное руководство страны не первый год пытается решить вопрос обеспечения армии современным вооружением, особенно после начала боевых действий в Донбассе. Так, например, президент Петр Порошенко в 2017 году представил модернизированную версию танка Т-72А, отличающуюся от стандартного танка динамической защитой «Нож», новыми приборами ночного видения и даже кондиционером. Однако серийное производство таких машин и массовое обновление существующего парка этой моделью весьма сомнительно. Сообщалось также о неудачных результатах модернизации танков Т-64БМ «Булат», которые оказались непригодными для эксплуатации в условиях боевых действия из-за большого веса и слабого двигателя. Известно и о многочисленных попытках украинских конструкторов разработать собственную бронетехнику. Так, на выставке «Оружие и безопасность — 2017» в Киеве представили новейшую, по словам разработчиков, боевую машину огневой поддержки «Страж». Эта машина создана на базе танка Т-64, вместо башни установлены боевой модуль «Дуплет», скопированный с советской пушки 2А42, тульский противотанковый комплекс «Конкурс» и навесная динамическая защита «Контакт-1» образца 1982 года. Немало дискуссий вызвали и еще более экзотические образцы «боевой» техники, такие как БМП «Азовец», бронеавтомобиль «Овод» или плавающий бронетранспортер «Варан». Не лучше обстоят дела и с Военно-морскими силами. В 2014 году большая часть боевых кораблей и судов украинского флота подняли флаг ВМФ России, некоторые Москва все же вернула Киеву. Читайте также: «Локальная автономия»: Франция и Германия готовят свои предложения по Донбассу Сейчас в составе ВМС Украины в основном вспомогательные суда и катера, предназначенные для охраны морских границ. Какой-либо модернизацией, а тем более строительством новых кораблей в ближайшее время украинская судостроительная отрасль заниматься не планирует. Не потому, что не хочет, — нет денег. Николай Протопопов

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Европа призывает Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

В Европарламенте призвали украинские власти поддержать запланированный на 17 июня Марш равенства в Киеве. Соответствующее обращение 35 евродепутатов, адресованное к президенту Петру Порошенко, а также членам кабмина и Верховной рады размещено на сайте инициатора письма, евродепутата Ребекки Хармс. «Два подряд КиевПрайда без насилия продемонстрировали приверженность страны к праву мирных собраний, ради которого так много людей пожертвовали жизнями во время революции на Майдане. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность во время предстоящего КиевПрайда», — сказано в письме. Депутаты призвали украинскую власть, членов парламента и правительства и президента Украины укрепить приверженность страны к европейскому будущему и заняться незавершённой работой по обеспечению основных прав ЛГБТ-украинцев. «Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился… Украина остаётся одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство», — заявляют парламентарии. «Права человека не защищены, пока права всех не защищены. Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на КиевПрайде 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье», — призывают депутаты. Читайте также: На оккупированной территории ДНР объявлена чрезвычайная ситуация

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«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских олигархах и торговле с Европой

Во время чемпионата мира по футболу в России на востоке Украины не исключена эскалация конфликта. Об этом в интервью RT заявил глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Лидер ДНР рассказал, как живёт мирное население в условиях войны, за счёт чего правительство наполняет бюджет и на каких условиях Донбасс готов заключить мир с Киевом. Также Захарченко отметил, что имена исполнителей и заказчиков убийств командиров ДНР — Гиви и Моторолы — могут быть названы в ближайшее время.

— Многие опасаются, что во время ЧМ по футболу в республике может произойти эскалация. Насколько оправданны эти опасения?

— Да, я уверен, что такие планы есть у командования ВСУ. Но мы готовы к любому обострению на линии соприкосновения.

— Вы обратитесь к России, если ДНР потребуется помощь?

— Поверьте, у нас хватит сил выдержать любой удар и адекватно на него ответить. Но если Россия предложит помощь, мы отказываться не будем.

— Допускаете ли вы, что такой вялотекущий конфликт, как сейчас, будет длиться годами?

— Давайте вспомним Европу, Войну Алой и Белой розы, Столетнюю войну, Тридцатилетнюю войну. Эти конфликты были гораздо масштабнее. Это, конечно, ироничная аналогия. Я уверен, что здесь такого не будет. Время работает на Донбасс и против Украины. Чем больше будет затягиваться конфликт, тем больше Украина будет погружаться в хаос. К тому же там скоро выборы, и какое-то решение должно быть принято. Вероятнее всего, Украина решится на эскалацию конфликта, чтобы перевести его в другую фазу. Об этом косвенно свидетельствует то, что АТО переформатировали в военную операцию. Правда, разницы мы пока не видим.

— Украинская армия за последние два года заняла много территорий в так называемой серой зоне. Вы планируете тормозить этот процесс?

— В Минских соглашениях понятие «серая зона» прописано не было. Однако ОБСЕ подтвердила, что Украина имеет право занимать эти территории. При этом в «Минске» чётко указано, что такое линия разграничения, — это те места, которые нельзя покидать. И если ВСУ сдвигают эту линию в нашу сторону, занимая «серую зону», они нарушают Минские соглашения. Одновременно получается, что договорённости нарушает ещё и ОБСЕ. А ведь эта организация должна контролировать ситуацию и сообщать миру о нарушениях основных постулатов соглашения. ОБСЕ не должна допускать, чтобы в этой зоне находились украинские войска. Мы, например, по договорённости сторон сделали Широкино демилитаризованной зоной, оставили его, хотя раньше там стояли.

— Как вы считаете, Минские соглашения помогли сдержать украинскую агрессию?

— Минские соглашения — это огромная победа российской дипломатии, ДНР и ЛНР в целом. Это единственная площадка, на которой можно поддерживать тот хрупкий мир, который на сегодняшний момент ещё, наверное, держится. Но выполнение Минских соглашений тормозит Украина. Для неё они невыгодны.

— Как вы считаете, сейчас можно добиться мира в Донбассе?

— Есть два варианта. Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров.

— Вы рассчитываете, что Украина отдаст вам всю Донецкую область?

— Конечно, мы хотим освободить нашу землю. Здесь в 2014 году прошёл референдум о независимости. И все города и сёла, участвовавшие в плебисците, — это территория Донецкой народной республики.

— Войска ООН могут способствовать установлению мира в ДНР?

— Приведите пример страны, где войска ООН помогли сохранить мир. Югославия? Да её просто разорвали. Что творилось в Хорватии и Сербии, в Албании, в Черногории, в Македонии? А ведь там присутствовали войска ООН. Заморозить ситуацию мы можем и самостоятельно. Но если нас пятый год не может победить, как сказал Пётр Алексеевич Порошенко, самая сильная армия в Европе, я не думаю, что присутствие миротворцевчто-то изменит. Их основная задача — охрана миссии ОБСЕ, у которой, кстати, когда-то была возможность взять оружие для самообороны. Теперь для того, чтобы ввести сюда миротворцев ООН, нужно согласие обеих сторон конфликта. Если эти подразделения окажутся здесь без нашего согласия, мы будем воспринимать это как международную интервенцию. Но если будут договорённости, мы не против. Патрули на линии разграничения, охрана миссии ОБСЕ, ограниченный контингент, не больше тысячи человек. Пускай стоят прямо между нашими окопами, пускай сидят в окопах вместе с нами, если захотят. Но только не в городе. На свою границу с Россией мы не пустим ни одно подразделение — ни украинское, ни ооновское. Если хотят, пускай со стороны России стоят. На нашей земле их не будет.

— Вы удовлетворены тем, как идёт процесс обмена пленными?

— Нет, абсолютно. Самый крупный обмен, который был зимой, оставил больше вопросов, чем ответов. Тех людей, которых мы поменяли, мы не заявляли на обмен. Мы их даже не знаем. Они не военнослужащие, это не политзаключённые, это не наши родственники, которых берут в заложники. Это люди, которых Украина просто схватила на улице, обвинила их в сепаратизме и потом обменяла на своих. Мы же меняем людей, которые к нам пришли с оружием в руках, либо тех, которые были арестованы за шпионскую либо подрывную деятельность на территории ДНР. Это враги. Мы никогда не арестовываем ни алкоголиков, ни злостных неплательщиков алиментов. Мы их не меняем. Мы меняем военных.

— Но вы берёте их…

— Если бы мы их брали, то у нас в тюрьмах не осталось бы мест. На самом деле у нас больше демократии, чем в любом европейском государстве.

— А сколько в ДНР сейчас заключённых?

— Во всех соответствующих учреждениях находится порядка 9 тыс. человек. Для сравнения, в 2013—2014 годах в этих же самых тюрьмах сидело больше 18 тыс. заключённых.

— Как население переживает весь этот конфликт? Как люди выдерживают?

— Пятый год мы живём в состоянии войны в надежде на то, что рано или поздно мы освободим весь наш Донбасс. При этом мы не боимся, что нас захватят. Мы воюем за свою землю, за право разговаривать на том языке, на котором хотим. Мы верим, что когда-нибудь вернёмся в Красноармейск, в Славянск, в Краматорск.

— Как руководитель вы чувствуете, что люди ждут от вас большего?

— Конечно. И в экономике, и в социальной политике, и во внутренней, и внешней. Люди ждут окончания войны. И это нормально. Народ должен требовать от тех, кто ему служит, максимальной отдачи. Когда мы шли на эти должности, мы понимали, какие задачи перед нами стоят.

— Долгое время между ЛНР и ДНР существовали таможни и пограничные посты. Почему?

— Мы две разные республики. Да, мы вместе воюем, мы всегда придём на помощь друг другу. У нас общая политика и общие проблемы, но бюджеты у нас разные.

— Допускаете ли вы объединение ДНР и ЛНР в качестве конфедерации?

— Мы и так вместе. Напомню, что ранее существовал и парламент Новороссии. Уверен, что общая задача и ЛНР, и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей. Как только мы этого добьёмся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение. И на каких условиях это всё будет организовано. Будущее покажет.

— Получает ли ДНР какую-то внешнюю помощь, чтобы выплачивать пенсии, зарплату военным, полиции, закупать оборудование?

— Пенсии, как и денежное довольствие военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, выплачиваются из бюджета ДНР. Гуманитарная помощь, которую оказывает Россия, огромна. Она включает и поставки промышленного оборудования, запчастей для электростанций, для заводов, строительные материалы. И те добровольцы, которые сюда приезжают, это также колоссальная помощь. Это братский народ, который приезжает сюда не по приказу российского президента или Министерства обороны.

— ДНР может сама себя обеспечить?

— Мы довольно самостоятельны. Наша система налогообложения выстроена таким образом, что предприниматели чувствуют себя здесь вполне комфортно. Но, конечно, было бы лучше, если бы мы управляли всей территорией бывшей Донецкой области. Потому что это замкнутый организм в финансовом и экономическом плане. То есть предприятия, которые находятся здесь и на территории, которую сейчас контролирует Украина, образуют замкнутые производственные циклы. Например, Мариупольский порт. Однако у нас из всех крупных предприятий не работает только одно — это Харцызский трубный завод.

И мы торгуем со всем миром. Даже с Европой. Например, в Германии закупаем оборудование, а продаём туда материалы. Основная проблема в логистике. К нам и от нас всё поступает по длинной дороге, не напрямую. А так мы работаем с Турцией и с Китаем, с Филиппинами, с Бангладеш, с Индией, с Пакистаном, с Афганистаном. Для бизнеса войны нет.

— Что случилось с собственностью Рината Ахметова и других украинских олигархов в ДНР? Она национализирована?

— У нас нет олигархов и не будет. Собственность Рината Ахметова не национализирована, она находится под внешним управлением, как и другие подобные предприятия. Но все они работают.

— Но никакой прибыли от этого производства Ахметов сейчас не получает?

— Нет.

— Какие угольные шахты продолжают работать? Кто в основном закупает ваш уголь?

— У нас больше 300 угольных предприятий. Есть шахты, которые работают в полную силу, другие — на 70%, третьи разрушены. Но угольная промышленность живёт, развивается, уголь продаётся. Это основная отрасль, которая наполняет бюджет республики. На этих предприятиях трудятся более 300 тыс. человек. Поставляем уголь в Китай и Турцию. Российская Федерация — это основной партнёр экономический, это понятно.

— Сколько людей сейчас проживает на территории ДНР?

— Есть несколько систем подсчёта, и я могу сказать, что сейчас население ДНР — где-то в районе 2,5—2,7 млн человек. Это намного больше, чем то население, которое находится на остальных территориях бывшей Донецкой области, подконтрольных Украине, хотя они значительно больше по площади. Мы сейчас владеем приблизительно 33% территории бывшей Донецкой области. Но те, кто живёт под контролем Украины, часто переезжают жить в ДНР. Поэтому такое неравномерное распределение.

— В чём ДНР больше всего нуждается?

— Политическое признание мирового сообщества. Мы больше ничего не хотим. Мы не просим денег. Признают нашу независимость — и в экономике всё будет намного проще.

— Киев объявил полную блокаду ДНР. Однако у многих жителей республики на Украине родственники и собственность. Осталось ли какое-то сообщение с украинской территорией?

— Автомобильное, причём в обе стороны. Есть люди, которые проживают на территории Украины, но работают у нас — в угольной отрасли, машиностроении, металлургии, в школах, в больницах.

— Как обстоят дела с медициной в ДНР? Больницы, поликлиники работают? Медикаментов хватает?

— По поводу медикаментов — очень большую помощь оказывает не только Россия, но и многие европейские страны. Из Германии приезжали чиновники, точечно привозили лекарства. Больницы работают все, за исключением тех, которые находятся либо на линии соприкосновения, либо полностью разрушены.

— Что касается образования, вы можете сказать, куда дальше пойдут учиться выпускники школ?

— Наши выпускники имеют право поступать в любой ВУЗ мира. Не знаю, правда, насчёт Украины, потому что она наши документы не признаёт. В ДНР сохранились все высшие учебные заведения. Наши дипломы до сих пор котируются во всех странах. Наши учебные заведения состоят во всех международных реестрах, везде проходят по учёту. Наши студенты поступают, например, в университеты Чехии. Кроме того, за время войны мы смогли открыть дополнительно пять вузов: это Сельхозакадемия, это Академия МГБ, Академия МЧС, Академия налоговой службы, это Педагогический институт. Качество обучения не упало. Преподавательский состав в основном остался.

Сейчас готовится реорганизация образования, мы постепенно отказываемся от Болонской системы. Мы намерены лучшее взять из Советского Союза, а также использовать наиболее положительный опыт системы образования РФ. Но так как мы находимся в условиях войны, то будем строить свою систему образования.

— Признаёт ли ваши дипломы Россия?

— Да, уже давно, в прошлом году мы устранили последние разночтения. Россия признаёт не только наши дипломы, но и паспорта, и свидетельства о браке, о рождении, водительские документы.

— За последние несколько лет были убиты известные командиры — Гиви, Моторола. Были покушения чуть ли не в центре Донецка. Вы сделали какие-то выводы из этого?

— Каждый из тех, кто надел форму, имеет боевые награды и в руках держит оружие, ещё в 2014 году знал, на что идёт. И этот выбор мы сделали сознательно. На самом деле у нас каждый месяц погибают ребята, тоже известные командиры, просто они меньше общались с журналистами. Но это война. Поэтому здесь это — нормальное явление. Но, конечно, никто не хочет умирать.

— Как продвигается расследование этих убийств?

— В ближайшее время пресс-служба МВД — я думаю, на следующей неделе — представит доклад по этому вопросу. И на этой пресс-конференции будут названы и исполнители, и организаторы, то есть имена, фамилии, телефоны.

— На вас ведь тоже были совершены покушения. Сколько, если не секрет?

— Я ещё не догнал Фиделя Кастро по этому показателю. Когда дойду — тогда скажу, хорошо?

— Хорошо. Вы планируете участвовать в выборах? Есть ли другие кандидаты?

— Да, я уже об этом объявил. В ноябре пройдёт голосование. Желающих очень много. Думаю, что каждый второй оппозиционер пожелал бы сесть в это кресло. А каждый первый об этом мечтает — даже спит, наверное, с этой мыслью. Хотя в 2014 году никто не хотел на этот пост, все боялись.

— В феврале 2015-го вы получили ранение во время боя за Дебальцево. Ощущаются ли его последствия сейчас?

— Конечно. Я чудом сохранил ногу благодаря нашим хирургам. Всех их помню. Всего я был ранен в боях за ДНР четыре раза. Поэтому дискомфорт, конечно, ощущаю, ранения бесследно не проходят.

— Спортом занимаетесь?

— Несколько часов на передовой лучше любого спортзала.

— А вы регулярно бываете на передовой?

— Стараюсь. Для меня очень важно видеть, что творится на фронте, понимать, чем живут мои бойцы.

источник RT

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Путин поговорил с Порошенко

Фото: РИА Новости

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Подтверждается договоренность о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Кроме того, обсуждалась ситуация в Донбассе и ход реализации минского «Комплекса мер», «в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», сообщает Кремль.

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