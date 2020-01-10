Новости Украины и Новороссии 10 января 2020

Гипотезы убогих

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Новые кадры падения украинского «Боинга» (ВИДЕО)

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Очень странные кадры «попадания ракеты» в украинский Boeing в Иране (ВИДЕО)

Журналист ВГТРК Андрей Медведев, прокомментировал видео иранского эксперта по интернету Наримана Гариба, на котором якобы ракета попадает в украинский Boeing 737 над Тегераном. «Видео, прямо скажем, довольно странное. Возникает ощущение, что человек точно знал, что снимать и где. И „попадание ракеты” не вызывает у него никаких эмоций. Даже не ругается, не удивляется. Как будто каждый день он такое видит, снимает и выкладывает в интернет. Но! К утру это видео растащат, в том числе и западные телеканалы, как доказательство вины Ирана. А те, кто это штампует, отлично понимает, что у тамошней аудитории способность рассуждать и анализировать давно пропала. Они же верили и в пробирку Пауэлла, и в героические “Белые каски”, там даже сенаторы с нашими пранкерами про восстание в Лимпопо беседуют. И процентов 70 аудитории ещё и перепутают Иран и Ирак.

Так что нормально зайдёт видео. Тут ещё CBS сообщает, что американские службы зафиксировали включение радара и инфракрасные вспышки — якобы пуски ракет. Да и косвенный признак: вчера вся русскоязычная либерально-неполживая тусовка отрабатывала методичку, сравнивала Иран с Донбассом и иранский Тор с Буком. Так, что рановато вчера многим показалось, что удар по базам США останется без ответа. Расходиться пока не стоит. P.S. А вот интересно очень, что такое зафиксировали американские службы в 2014 году в небе над Донецком, что до сих пор никому ничего не рассказывают и не показывают? Вероятно, что-то ломающее версию про злобных сепаратистов». Известный военкор Семен Пегов в своём телеграм-канале WarGonzo также высказался о происходящих событиях: «Насаждаемая Западом и его вассалом – Киевом версия про поражение украинского Боинга иранской ракетой, а также подозрительная (навязчивая) активность западных пропагандистских информационных ресурсов, таких как Bellingcat (и других), говорят о том, что США и Украина вновь задействовали свою, ранее апробированную на Донбассе схему, с жертвоприношением ради демонизации неугодного государства и большой кровопролитной войны. При этом поражает цинизм Украины, которая второй раз участвует в провокации с уничтожением Боинга. Обратите внимание, все один в один…» Читайте также: Жуткие кадры: Камера сняла крушение украинского «Боинга» в Иране (ВИДЕО)

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Донбасс может встать на абсолютно новый путь развития

Уход Донбасса от Украины положительно отразился на развитии Республик, однако разворот в сторону России может открыть для региона абсолютно новые горизонты развития. Повышение пенсий и зарплат в ДНР до уровня Ростовской области может оживить экономику новоиспеченного государства. Такой шаг может стать неплохой пищей для размышления жителям других территорий, подконтрольных Украине. Разве кто-то захочет отказаться от процветания своего края, независимо от параноидальной власти в Киеве? Что касается ДНР, то Республика сейчас может обзавестись живыми деньгами, способными дать толчок к развитию бизнеса, производства и торговли. Все показатели на этом фоне должны существенно вырасти. Вопреки мнению украинцев, что «на той стороне» царит нищета, территории, которым помогает Россия, открывают перед собой новый горизонт развития. Чего нельзя сказать об ориентированной на Запад Украине, продолжающей нищать с небывалой скоростью, теряя при этом весь потенциал промышленных активов. Донбасс же, наоборот, несмотря на происки украинских карателей, возрождается, укрепляя связи с Россией. Не увидеть эти связи может только недалекий человек, коих в Верховной раде с избытком. Украине уже давно пора было об этом задуматься вместо того, чтобы ориентироваться на Запад. Страны постсоветского пространства, поддерживающие дружественные отношения с РФ, в накладе не остались, уж точно. Но Киев продолжает гнуть свою поломанную линию, в то время как глава ДНР обещает своим согражданам рост пенсий до российского уровня уже к 2022 году. С такими перспективами останется лишь гадать, кто следующий вырвется из лап проамериканского режима Украины, проповедующего нищету и неонацизм. Читайте также: Стало известно, почему США не сбивали иранские ракеты в Ираке Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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В ожидании “черных ящиков”

Как ранее указывали иранские источники, "черные ящики" получили повреждения, но информация сохранилась.Так как Иран уже официально предложил Украине (ее представители получили официальное разрешение прилететь в Тегеран) и представителям "Боинга" присоединиться к расследованию в Иране, можно ожидать, что в ближайшее время дни/недели содержание "черных ящиков" станет известно и будет понятно, что стало причиной гибели "Боинга" – внутренние технические причины или внешнее воздействие (безотносительно "Торов", "Предаторов" и ПЗРК). Относительно обвинений в том, что есть улики указывающие на то, что "Боинг" был сбит иранской системой ПВО, то Тегеран предложил обнародовать эти улики и предоставить эти данные Ирану. Понятное дело, что ссылки на "секретные разведданные" и "секретные фото со спутников" которые настолько секретные, что их никому не покажут, после историй с Думой, Скрипалями и прочим, без фактического предъявления нынче мало кого трогают на государственном уровне.Официальные органы Ирана версию о попадании ракеты в "Боинг" полностью отметают, опираясь на отчет комиссии, которая указала как основную предварительную причину – технические неисправности, которые вызвали пожар на борту и попытку пилотов вернуться в аэропорт, после чего самолет упал. Данный отчет, который по сути резюмирует предварительные выводы иранского расследования, направлен ICAO (Международная Организация Гражданской Авиации).Разумеется, "черные ящики" либо подтвердят, либо опровергнут иранскую официальную версию. Судя по приглашению украинцев и американцев в Тегеран, Иран уверен, что его версия подтвердится. США и их союзники наоборот уверены в обратном. Подождем.Само собой остается вопрос очень странного совпадения с двумя "Боингами" у которых имелись проблемы с двигателями (один в Иране, другой в Израиле) в день обстрела американских баз в Ираке.PS. Примечательно, что в гибели украинского "Боинга" уже обвинили Трампа. Один из журналистов на пресс-конференции премьер-министра Канады Трюдо спросил его, что если считать, что "Боинг" был случайно сбит иранской ракетой, нет ли в этом вины Трампа, который убийством Сулеймани спровоцировал конфронтацию с Ираном? С аналогичным вопросом выступил один из кандидатов в президенты от Демпартии Пит Буттитджич, который заявил, что пассажиры украинского самолета стали жертвой "ненужной и нежелательной эскалации" и фактически США несут как минимум часть ответственности за гибель украинского "Боинга". В демократической прессе также, помимо обвинений в адрес Ирана, косвенно намекают, что часть вины в любом случае на Трампе и его непродуманной внешней политике.Как не трудно догадаться. на сам "Боинг" демократам плевать, но историю уже взяли в оборот и она тоже, вместе с Ираном, Украиной и прочим, будет активно использована как во время кампании за импичмент Трампа, так и в предвыборной агитации, где тема "ненужного убийства Сулеймани" обязательно всплывет, особенно если последствия убийства будут проявляться и затрагивать напрямую интересы США, а они конечно будут затрагивать.PS2. Касательно криков, но вот же в соц.сетях фото выложили и даже видео. Могу напомнить, про правдивые фото и видео с "атакой ВКС РФ конвоя ООН под Алеппо", а также фото и видео "химических атак и в Думе в Хан-Шейхуне", где также в первые дни вовсю напирали на правдивость улик и обоснованность действий США. Позднее, все эти истории развалились, оставшись сугубо информационными операциями прикрытия. Поэтому безотносительно того, произошел ли пожар на борту "Боинга" или иранцы по ошибке пальнули в него зенитной ракетой, выводы лучше делать на основе реальной фактической информации (а в данном вопросе мы может в обозримой перспективе на нее рассчитывать, особенно в связи с тем, что расследование будет проводить не только Иран), а не на основе заявлений фейкометов вроде "Беллингкет" или же различных "ФриИранцев".Как "объективно" расследуют политически выгодные катастрофы "Боингов", мы прекрасно знает по истории с малазийским "Боингом" на основе "неопровержимых улик из соц.сетей".

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Как я уничтожил доверие к силовым структурам Украины

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Запад скрыл от Украины данные о крушении «Боинга» в Иране?

Украинский Boeing 737 над Тегераном мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», заявил британский премьер Борис Джонсон. «В настоящее время существует большое количество информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Это вполне могло произойти непреднамеренно», — говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном в четверг вечером канцелярией правительства. Также Джонсон призвал «провести полное и прозрачное расследование». Ранее с подобным заявлением выступил премьер министр Канады Джастин Трюдо. «Интересно, что и с Трюдо, и с Джонсоном Зеленский уже говорил по телефону. И в релизах Офиса президента по итогам их разговоров ничего не говорилось о ракетах Ирана. Значит либо лидеры Канады и Великобритании скрыли эту информацию от Украины, либо получили ее уже после разговора с Зеленским», — отмечают авторы киевского сетевого канала «Клименко тайм». Читайте также: Жуткие кадры: Камера сняла крушение украинского «Боинга» в Иране (ВИДЕО)

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Украинский “Боинг”: Исторические аналогии

Список авиакатастроф идентичных гибели украинского Боинга под Тегераном

Описание: Через несколько минут после вылета из аэропорта Джидды на борту самолёта начался пожар, пилоты предприняли попытку вернуться обратно в Джидду, но на подходе к аэропорту объятый огнём лайнер рухнул на землю в 2,8 километрах от взлётной полосы. Погибли все находившиеся на борту — 247 пассажиров и 14 членов экипажа.Причины:Низкое давление в шинах (косяк наземных служб). Две шины разрушились и загорелись. Горящие шины вызвали пожар в гондоле шасси (после их уборки). Пожар распространился, и, когда загорелся топливный бак в центроплане, самолет разрушился.Описание: Авиалайнер Boeing 727-264 Advanced авиакомпании Mexicana совершал рейс MX940 по маршруту Мехико—Пуэрто-Вальярта—Масатлан—Лос-Анджелес, но через 15 минут после вылета из Мехико загорелся, развалился на две части и врезался в гору Эль-Карбон, в результате чего погибли 167 человек.Причины:Причина катастрофы заключалась в нарушении процедуры технического обслуживания. Было установлено, что техники в аэропорту Мехико заправили шины шасси не азотом, а обычным сжатым воздухом. Помимо этого, на самолёте на левой стойке шасси были неисправны тормоза, в результате чего колодки прижимались к тормозным дискам. В результате при взлёте у рейса 940 одна шина левого шасси нагрелась. Так как внутри неё находился не азот, а воздух, то под воздействием большого давления и температуры произошла химическая реакция продуктов крекинга резины с воздухом внутри шины и она взорвалась.Описание: Через 13 минут после взлёта у самолёта отказал двигатель №1 (отделение лопасти компрессора), что сопровождалось сильной вибрацией. В сложившейся ситуации экипаж ошибочно отключил двигатель №2, после чего принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Восточный Мидландс, но при заходе на посадку двигатель №1 остановился, а попытки запустить двигатель №2 оказались безуспешными. В итоге лайнер ударился о лесополосу автострады M1, затем врезался в откос насыпи аэропорта и разрушился. Погибли 47 пассажировПричины:1. Усталостное разрушение лопатки компрессора.2. Ошибки экипажа, отключившего не тот двигатель. Стрелочниками назначен экипаж, а разрушение лопатки компрессора «типа» в порядке вещей.Описание: Авиалайнер Boeing 737-809 авиакомпании China Airlines совершал плановый рейс CI 120 (позывной — Dynasty 120) по маршруту Тайбэй—Окинава, но после приземления в пункте назначения при рулении к гейту аэропорта Окинавы у него загорелся двигатель №2. Началась экстренная эвакуация, которая длилась 6 минут; после того, как эвакуировались последние пассажиры, самолёт взорвался и разрушился. Огонь был быстро локализован. Все находившиеся на борту самолёта 165 человек (157 пассажиров и 8 членов экипажа) выжили, 4 человека получили ранения.Причины:"Боинг" заметил, что некий болт имеет тенденцию к раскручиванию, и выдал директиву посадить болт на клей. При выполнении этих работ криворукий техник не поставил нужную шайбу, и болт-таки раскрутился. При выпуске закрылков перед посадкой болт выпал в неудачное место. А после уборки закрылков он пробил топливный бак, топливо попало на горячий двигатель, что вызвало пожар.Ремарки:1. Выпуск и уборка закрылков осуществляются не только при посадке, но и при взлете.2. Про эту аварию есть серия в «Расследовании авиакатастроф»: сезон 16, эпизод 4 (131) «Деталь ценой в жизнь» («Deadly Detail»). Подробности желающие могут посмотреть там.Описание: Авиалайнер Boeing 737-236 Advanced авиакомпании British Airtoursruen совершал рейс KT28M по маршруту Манчестер—Керкира, но во время разгона по взлётной полосе прервал взлёт из-за технических неполадок, однако после остановки возник сильнейший пожар двигателя №1, охвативший хвостовую часть самолёта. Из находившихся на его борту 137 человек (131 пассажир и 6 членов экипажа) погибли 55, ещё 15 получили тяжёлые ранения.Причины:Некачественный ремонт двигателя, на который была установлена б\у камера сгорания с трещинами, к тому же отремонтированная «армейским способом» – расследование выявило некачественные сварные швы и трещины вне швов.Описание: В четверг 6 марта 2003 года при взлёте из аэропорта города Таманрассет (Алжир) потерпел крушение самолёт Boeing 737—200 Алжирских авиалиний. Боинг упал вблизи аэродрома в каменистой местности и разрушился, из 103 человек находившихся на борту (6 членов экипажа и 97 пассажиров) в живых остался только один пассажир — 28-летний солдат Юсеф Джиллали (англ. Youcef Djillali).Причины:Для расследования катастрофы была образована специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Алжир. Окончательный отчёт о причинах катастрофы был опубликован в сентябре 2004 года (спустя 1,5 года после происшествия). В качестве ключевых причин, послуживших причиной падения самолёта, были названы следующие:1. Внутреннее разрушение левого двигателя с выходом его из строя.2. Ошибки экипажа (в первую очередь — КВС) при пилотировании в условиях аварийной ситуации, недостаточная координация между членами экипажа, нарушение предписаний по действию в имевшихся обстоятельствах (в частности, непринятие решения об уборке шасси).Ремарка.То есть причина выходя из строя двигателя осталась неустановленной. Крайними опять сделали экипаж.Описание: взлетел и упал. Все погибли. Больше ничего не известно.Причины: не установлены. В отчете надзорных по расследованию: экипаж — говно, самолет — говно (не готов к эксплуатации). А может молния ударила, в общем, хрен его знает.Описание: взлетел и упал. Все погибли.Причины:1. УНИТА взяла на себя ответственность, мол, сбили из ПЗРК2. Официальная версия — технический отказ. https://asd.news/articles/voyna/istoricheskie-analogii/ – цинк (список составлен одним из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".PS. Достаточно предсказуемо, особенно после того, как Иран отверг переговоры с США и анонсировал дальнейшие действия КСИР, началась активная раскрутка версии о том, что украинский "Боинг" был случайно сбит ЗРК "Тор". На Украине уже даже успели объявить, что нашли "российский след".Также гуляет версия про "дрон невидимку", который сбил "Боинг" ракетой воздух-воздух.Иран официально это все отрицает.

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