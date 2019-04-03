Великий кукурузник и хитрый геноцид русов.

Предательство своей страны Хрущёвым так и не дождалось осуждения со стороны товарищей по партии, из чего можно сделать однозначный вывод, что всё что он делал как раз и было настоящей целью большевиков после Майдана 1917 года...

Великий кукурузник. Антология одного предательства

Автор – Сергей Васильев

Предательство своей страны Хрущёвым так и не дождалось осуждения со стороны товарищей по партии, из чего можно сделать однозначный вывод, что всё, что он делал, как раз и было настоящей, реальной целью большевиков. В отличие от Сталина, который был товарищами-партийцами образцово показательно оплёван, а сталинские проекты, от которых тошнило «наших западных партнёров», были демонстративно под их аплодисменты свёрнуты и преданы забвению

«У нас под боком спят люди типа Хрущёва... Хрущёв начал предательство со Сталина, а завершат это дело он или его преемники – Советским Союзом... Правление его не будет долгим, но последствия его правления будут сказываться десятилетиями…» Мао Цзэдун

Хрущёв в своей деятельности по разрушению государства, являющегося цивилизационным конкурентом англосаксов, не изобретал ничего нового, а просто вернулся к истокам Октябрьской революции, вернув России роль, которая была чётко озвучена профессиональными революционерами ещё до революции, и от авторства которого они сейчас так агрессивно открещиваются: «Быть вязанкой хвороста в пламени мировой революции» – то есть не быть вообще.

Если рассматривать переворот Хрущёва в исторической ретроспективе, то можно заметить одну интересную особенность переворотов и революций в России вообще: все они совершались исключительно таким образом и тогда, когда это было выгодно Великобритании, а позже – США.

Начиная с Бедного Павла, которого приложили табакеркой аккурат в тот момент, когда над Британией нависла тень союза России и Франции, а в Египет и Индию отправились экспедиционные корпуса французских и российских войск, и заканчивая Николаем II, которому надо было отдавать Босфор и Дарданеллы, что для англосаксов было не по понятиям.

Вот и события 1953-56 годов никак не выбивались из общего ряда указанной закономерности.

Что бы произошло, если бы набравшую ход Красную Империю не сломали Хрущёв и возглавляемые им товарищи, чётко и без обиняков говорят сами иностранцы: «Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что, если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объём русского производства в 3-4 раза превысит американский».

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 год, в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас», отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну, и что в настоящее время темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

Там же и тогда же американцы с ужасом отмечали, что повышение уровня жизни и укрепление института семьи в СССР неминуемо приведёт к демографическому взрыву, в результате которого население 1/6 части суши к концу века будет составлять полмиллиарда человек.

Но точнее всех высказался японский миллиардер Хероси Теравама:

«Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали ещё умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства, достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры…»

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ...

Согласитесь, в пятилетних детей просто так не превращаются. В пятилетних детей превращают путём принудительной лоботомии. И тревоги политиков США так просто вдруг не купируются. Вообще, резкие политические повороты, бенифициаром которых является геополитический противник, случайно не происходят.

Тут три варианта:

– первый – Хрущёв – это агент иностранной разведки;

– второй – вся компартия с 1953-го (и по настоящее время) – это НКО со статусом «иностранный агент»;

– третий – большевики с их главной идеей отмирания (разрушения) государства – это изначально западный вирус, поражающий ослабленные государственные организмы, который получилось придушить в период с 1929 по 1953 гг., но который-таки выжил и нанёс реванш с возвращением к власти истинных большевиков в лице Хрущёва, Брежнева, Горбачёва и прочих профессиональных русофобов-марксистов.

Я лично отдаю предпочтение третьему варианту. И любая новая дискуссия с этими ребятами-октябрятами, а также каждый открывающийся факт новейшей истории подтверждают эти предпочтения.

Марксисты-ленинцы действительно и от всей души всегда желали и продолжают желать гибели России, искренне полагая, что «так всем будет лучше». Причём, в своей практике большевики-ленинцы гораздо изобретательнее братьев-либерастов. О том, какие они затейники, предлагаю поговорить в следующей заметке.

Составим краткий список «подвигов» «нашей славной коммунистической партии» под руководством «кавалера ордена Кукурузы», которые товарищи-ленинцы стыдливо называют «отдельными недостатками» и «личным волюнтаризмом», чем множат ряды гнуснопрославленных предателей Отечества.

Они чётко идентифицируются хотя бы по такому косвенному признаку, как ПМЖ наследника «короля кукурузы», удравшего на берега Потомака, как только это стало возможным, чтобы успеть потратить папины 30 серебренников.

Все нижеперечисленные деяния, повторяю, не были идентифицированы и осуждены, как предательство национальных интересов ни одним из официальных партийных органов, ныне здравствующих и имеющих прекрасный аппетит большевиков-ленинцев.

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПОЛНЕНИИ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА

При Хрущёве началась вздорная практика «безвозмездной помощи» странам Азии и Африки, объявлявшим о «строительстве социализма», которая де-факто являлось примитивным, но эффективным вывозом ресурсов – предтечей нынешнего «бегства капитала из России», который (и тогда и теперь) осуществлялся и продолжает осуществляться с главной целью – чтобы в самой России ресурсов осталось как можно меньше.

Одновременно Хрущёв, как мог, ослаблял связи СССР с теми союзниками, которые реально могли бы помочь улучшить благосостояние советских граждан и усилить позиции СССР на международной арене. И в первую очередь, с кем он, насколько мог, испортил отношения, это был Китай:

«Хрущёв, изменчивый как хамелеон, в одностороннем порядке заявил об отзыве своих специалистов, свернул 343 контракта, прервал осуществление 257 совместных научно-технических проектов, очень резко сократил поставки ключевых частей комплектного оборудования. Более того, Хрущёв тогда же решил свести счёты за прошлое, потребовав расчётов по поставкам вооружений в период сопротивления США и помощи КНДР в 1949-1953 годах, а также по материальным и иным займам 50-х годов. Всё это оказало серьёзное негативное влияние на экономическое строительство Китая…» (Мао Цзедун).

СОЗНАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СССР И ПООЩРЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА КАК ПРЕДТЕЧИ СЕПАРАТИЗМА

Война большевиков против СССР под руководством Хрущёва началась моментально после смерти Сталина – в 1953-м – с ликвидации Госснаба. Хрущёв передал управление материально–техническим снабжением в союзные республики, уже тогда – в 50-е годы закладывая почву для развала СССР по национальному признаку.

Рвал производственные связи Хрущёв грамотно. Точно так же это будут делать его верные последыши в ходе пере-катастройки. Вообще идентичность деяний Хрущёва тогда и Горбачёва-Яковлева в 80-90-х по разрушению государства наводит на мысль о существовании единых методичек для всех марксистов-ленинцев, в какое бы время они ни творили свои революции, где главный их результат всегда один – руины и разруха.

Я специально и отдельно остановлюсь на сознательном, умышленном и плановом разрушении экономики, с перечислением погубленных проектов и нанесённом ущербе, но сначала – про диверсию с использованием только что побеждённого в ходе Отечественной войны национализма.

Поощрение национализма титульных народов в республиках СССР Хрущёвым было переведено на промышленный уровень в буквальном смысле этого слова – вместо отраслевых министерств были образованы совнархозы, и вся огромная страна была переведена на территориальный принцип обеспечения.

Вишенкой на торте националистического сепаратизма было особо трепетное отношение к национальным кадрам союзных республик, которые принимались в самые престижные российские ВУЗы вне конкурса и имели впоследствии приоритет при распределении и продвижении по службе.

Добавьте к этому привилегированное снабжение нерусских республик – и картина пещерной русофобии Хрущёва и его товарищей-большевиков предстанет перед вами во всей своей красе.

Большевики-ленинцы знали, что делают, поэтому денно и нощно пестовали национальное чванство советских окраин, исподволь воспитывая их презрительное отношение к российской глубинке вообще и к каждому русскому человеку – в частности. Именно их заботливо посеянное и щедро удобренное семя русофобии дало такие буйные всходы в 90-е, приведшие к физическому уничтожению русских в азиатских республиках и на Кавказе, лишению их гражданских прав в Прибалтике, и наконец, к геноциду русских на территории Донбасса.

Ну и конечно, невозможно, вспоминая предателей Отечества во главе с Великим Кукурузником, не сказать про Второй Брестский Мир, который был подписан товарищами ленинцами в точности так же, как и первый – на фоне Победы в Отечественной войне:

Второй Брестский мир – негласная капитуляция СССР перед англосаксами произошла вскоре после воцарения Никиты I на престоле – на встрече на высшем уровне с «нашими западными партнёрами».

Советскую делегацию возглавляли премьер-министр СССР Николай Булганин и председатель Президиума ЦК КПСС Никита Хрущёв. США представлял президент Дуайт Эйзенхауэр, Англию – недавно сменивший Черчилляпремьер-министр Энтони Иден, Францию – премьер-министр Эдгар Фор.

Условиями улучшения отношений противник выдвинул сокращение вооружённых сил СССР, осуждение деятельности Сталина во главе страны и, что самое интересное, снятие запрета на произведение абортов, действовавшее в нашей стране с 27 июня 1936 года и отказался от принятия каких-либо обязательств до выполнения советской стороной высказанных им требований.

«Мы не можем ожидать, что в течение нескольких часов или дней были решены все проблемы мира, которые требуют своего решения... Однако мы можем разумно создать новый дух, который даст возможность для будущих решений проблем», – заявил Эйзенхауэр.

Все американские требования советской стороной были выполнены. До конца 1955 года СССР сократил численность своих вооружённых сил на 640 тысяч человек, в 1956-м – ещё на 1 миллион 200 тысяч, а в 1957-м – на 300 тысяч человек. Было расформировано 63 дивизии и бригады, часть военных училищ, а 375 кораблей поставлено на консервацию. Также была свёрнута обширная кораблестроительная программа, и уже готовые крейсеры пошли на слом.

Добавим к этому такие комплексные военно-идеологические диверсии товарищей большевиков, как ликвидация военной базы в Порт-Артуре (Китай). Это опять же идеально вписывается в постулаты Октября, в соответствии с которыми до 1917 года никакого героизма русского оружия не было, и быть не могло, а весь героизм материализовался исключительно и только с первым красным наркомом товарищем Троцким-Бронштейном.

Ну и, конечно же, чтобы два раза не вставать, выполняя приказ «наших заокеанских партнёров», 14-25 февраля 1956 года в зале заседаний Верховного Совета РСФСР состоялся XX съезд КПСС. 25 февраля, на закрытом утреннем заседании Хрущёв выступил с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях»...

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Современные марксисты-ленинцы (и здесь они полностью солидарны с либерастами) до усрачки боятся, что Россия возьмёт на вооружение Сталинский опыт построения народного хозяйства и тогда шансов у геополитических противников России не будет ни одного, а профессиональным революционэрам придётся работать, чего они не делали никогда и совсем. Точнее – делали, но исключительно в системе ГУЛАГ и под внимательным присмотром суровых конвоиров.

Они также боятся реальных разоблачений, как предатели Родины, которые умудрились продать её несколько раз: сначала – сразу после революции, когда вывезли своим спонсорам в США до сих пор не перечтённые сокровища «проклятого царизма», а саму страну заложили им же на следующие полвека на условиях кабальных концессий.

Второй раз – в рамках процесса разоблачения «культа личности», который на поверку оказался процессом разгрома экономики и социального устройства СССР. И третий раз – уже в конце 80-х – начале 90х – в процессе организованной ЦК КПСС оптовой продажи Родины под руководством Горбачёва-Яковлева, и подхватившего «почётное» знамя национал-предателя Ельцина.

Последнее время главная отмазка ленинцев – «Это не мы разворовали страну, это олигархи, хрен знает откуда появившиеся и неведомо каким образом получившие доступ к государственным ресурсам». Отмазка для партии, обладавшей абсолютной государственной монополией на ВСЁ – и на политику, и на экономику, и на идеологию, согласитесь, смешная.

Но даже если поверить в это – вот всего несколько цифр из книги Катасонова, при виде которых товарищи марксисты-ленинцы начинают краснеть-бледнеть и опять заикаться про «отдельные партийные недостатки»:

В год смерти Сталина (1953 г.) золотые резервы СССР составляли 2049,8 т (стр. 243). В 1991 г. – 484,6 т. (стр. 244) «...за последние два года существования СССР было вывезено более 790 т золота. Всего за годы перестройки из страны ушло более 1,5 тыс. т золота» (стр.289).

Напомню – всё это – до 1991-го... Грабили долго, вдумчиво, весело и с огоньком. Но революционЭры – народ ушлый, им плюнь в глаза – божья роса. Это не мы, это олигархи... Ага... до 1991-го – олигархи... И они после этого чего-то там гундят про ум, честь и совесть... Да ещё и требуют расстрелять миллиончик-другой «неправильных» русских, не согласных с их методами.

Своеобразную сверку – кому ушли богатства народов СССР – 25 октября 1996 г. провёл сам главный буржуин Билли Клинтон: «Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока... За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на много миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д.».

Как говорится, без комментариев.

Но это ещё не всё. Впереди самое интересное, а именно – хорошо спланированный и грамотно организованный большевиками-ленинцами геноцид русского населения после 1953-го.

ГЕНОЦИД РУССКИХ ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую путём:

– убийства членов этой группы;

– причинения тяжкого вреда их здоровью;

– мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;

– изъятия детей из семьи;

– предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Думаете, я сейчас привычно назову геноцидом рассадку по лагерям партноменклатуры и отстрел «комиссаров в пыльных шлемах»? Не дождётесь. Ибо уже 100500 раз доказано, что по адресности и числу репрессий тридцатые тянут разве что на геноцид бюрократии и краснознамённых бандитов, чем он и являлся на самом деле.

А настоящий, реальный, невыдуманный геноцид русских начался как раз после смерти Сталина. И творился он в самом сердце СССР – в русской глубинке, где, в отличии от обласканных большевиками-хрущёвцами союзных республик, происходило «предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы».

Тут можно припомнить борьбу с «великодержавным шовинизмом», на деле являющуюся борьбой за утилизацию русского национального самосознания, ликвидацию «неперспективных» (в основном – русских) деревень, уничтожение конского поголовья, попытку вообще уничтожить приусадебные хозяйства, как форму землепользования (т.н. «Второе раскулачивание»).

Православные добавят к этому новую кампанию «воинствующего атеизма», закрытие и уничтожение храмов (с 1958 по 1964 год было закрыто более 3500 церквей).

Да, кстати, насчёт панельного домостроения и его автора – Никиты. Ага, щас!Этот фейк про Никиту-строителя, запущенный товарищами ленинцами, настолько хорошо прижился, что с ним никто даже не пытается спорить. Но, тем не менее, ложь, многократно повторенная, правдой-таки не становится.

А правда в том, что Никита легко присваивал себе чужие заслуги, начиная от космоса и заканчивая «панельками», автор которых – Василий Ильич Светличныйещё в 1951 году получил сталинскую премию «за разработку и осуществление индустриальных методов строительства многоэтажных жилых домов».

Другое дело, что широкое распространение эта технология получила уже после смерти Сталина, что не делает её хрущёвской ни на одну секунду, так же как и королёвский ракетный проект и курчатовский – атомный.

Но я бы начал с другого, с двух более чем любопытных фактов, про которые одновременно молчат как словоохотливые коммунисты, так и либерасты, лениво сплёвывающие фразы через губу, чем выдают с головой своё родство в вопросах отношения к русскому населению в частности и к России – вообще.

Строительство промышленных предприятий – сталинское и хрущёвское. Ощутите разницу:

В 1939 году, когда стало ясно, что войны не избежать и воевать придётся на своей территории жутким сталинским наркомом Берией (тут либерасты и коммунисты опять же полностью солидарны) было организовано строительство 2 000промышленных площадок, на которые и переехали в 1941-м эвакуированные заводы.

И тут дело даже не в том, что построить 2000 промышленные площадки за такое время – задача нерешаемая и до и после «этого жуткого человека». Вопрос в том, где Лаврентий Павлович их строил. А строительство шло на Урале и в Сибири, то есть в сердце России – единственно грамотный правильный шаг имперского образца. Ибо только приоритетное развитие самой России могло породить так необходимую империи центростремительную силу.

Товарищ Хрущёв такие вольности уже не позволял. Строительство в России при нём велось только в том случае, если строить в другом месте было невозможно. В любых других вариантах проекты выносились в любую из союзных республик, а если удавалось – даже за границу. Кому угодно, лишь бы только не русским...[1]

А теперь второй факт, про который верные большевики-ленинцы также молчат, о сталинском проекте возрождения российского села, составной частью которого был «План преобразования природы».

Отправной точкой плана было постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года, а в 51-м посчитали первые результаты. По животноводству произошёл настоящий рывок: производство мяса и сала возросло в 1,8 раза, свинины стали производить в 2 раза больше, чем в 48-м, молока – в 1,65, яиц – в 3,4, шерсти – в 1,5.

Цены на продовольствие снижали в среднем на 20% каждый год. Начались даже дискуссии о том, чтобы сделать хлеб вообще бесплатным.

А в начале 50-х власть собиралась начать массированные инвестиции в сельское хозяйство РСФСР. И прежде всего, поднимать Нечерноземье. Начать планировали как раз в 54-м. Денег собирались выделить щедро.

«Мы должны были поехать в Орловскую или Ярославскую область, точно уже не помню. Не сразу, а после того, как в деревни проведут дороги. Хватало, конечно, и городских, но старались отбирать тех, кто родился на селе. Нам объяснили, что отряд станет помогать строить животноводческие и ещё какие-то комплексы, там мы и останемся. Обещали хорошие «подъёмные». Много таких комсомольских отрядов тогда, в 52–53-м, организовывали», – вспоминает ветеран труда Лидия Тимофеева.

Начать планировали со строительства сети дорог, национальную беду номер два собирались ликвидировать раз и навсегда. А молодёжь с востока страны должна была пополнить ряды тружеников села Калининской, Смоленской, Псковской, Новгородской и других областей, больше всего пострадавших в годы войны.

Увы, российские деревни нашими большевистскими радетелями, – в полном соответствии с их парадигмой «Россия – лишь вязанка хвороста», – объявили «бесперспективными», а ресурсы в буквальном смысле бросили на ветер Казахстана. Результат: к 1959 году по сравнению с 53-м посевные площади под зерновые и иные культуры в Нечерноземье, Центрально-Черноземном регионе РСФСР, а также на Среднем Поволжье были сокращены в 2 раза.

«План по воссозданию Нечерноземья по всем показателям выглядел значительно предпочтительнее целинного проекта. С социальной точки зрения: 80-82% ресурсов выделяли на строительство дорог, жилья, школ, иной инфраструктуры, а ведь здесь живёт 40% населения страны. И с точки зрения экономики, он был выгоднее по росту производства зерновых, кормовых культур, овощей. Запланировали строительство объектов для хранения и переработки сельхозпродукции, а это тоже рабочие места», – рассказывает академик Дубенок.

Выгоднее кому? – хочется спросить академика. Выгоднее был он русским, так как воссоздавал хребет русской нации – русское село, оживлял русскую глубинку, что неминуемо привело бы к росту населения и расширенному воспроизводству народа, являющегося базой российской империи.

Но академик забыл, что большевизм, представляющий интересы швондеров и шариковых, был вытащен из малочисленных и никому не интересных маргиналов и имплантирован в государство российское именно для того, чтобы ни в коем случае не дать поднять голову именно русским.

Сталин про это «забыл», и поэтому до сих пор объединённые силы отечественных либерастов и коммунистов пеной исходят при одном только упоминании о сталинских проектах. А вот Хрущёв, Брежнев, Горбачёв не забыли, поэтому их дела никак и нигде никем из вышеуказанной публики не осуждаются и под сомнение не ставятся.

Хотя именно их действия тогда, в начале 50-х и затем, в 80-90-х, идеально подходят под определение геноцида – геноцида русской нации, то есть искусственное создание условий, в которых воспроизводство населения не представляется возможным.

«Не надо искать умысел там, где всё можно объяснить глупостью», – просто умоляют меня комментаторы из числа ленинского фан-клуба. Да нет, товарищи, для глупости всё происходящее выглядит слишком системным и слишком организованным. А вот в сознательное уничтожение империи и геноцид русских – вписывается как раз идеально.

Однако продолжим описание гнуснопрославленных «подвигов» истинных большевиков-ленинцев, удивительным образом сохранившихся после сталинских чисток и продолживших геноцид русских, как только это стало возможным.

После того как Хрущёвым были запрещены приусадебные хозяйства колхозников, введены налоги на фруктовые деревья, каждую голову скота, закрыты колхозные рынки, крестьяне из-за налогов за год порезали свой скот, в несколько раз сократили объёмы производства овощей, вырубили фруктовые сады.

Невозможно сейчас доказать, но простой анализ скорости распространения колорадского жука в СССР в 1958 году, его молниеносное появление одновременно в Белоруссии, Нечерноземье и Владивостоке, заставляет предположить или наличие колорадских жуков с реактивной тягой, или диверсию, масштаб которой таков, что её невозможно было бы осуществить без одобрения высшего партийного руководства СССР.

Точно такие же мысли возникают и при самом поверхностном ознакомлении с историей распространения в России агроубийцы – борщевика Сосновского, которым тихо и незаметно в период правления Хрущёва подменили абсолютно безобидный сибирский борщевик, на разведении которого настаивал Сталин.

Но этот «жуткий тиран» Сталин предлагал вкладывать деньги в русскую глубинку, и сажать целебные растения, а с середины 50-х началась совершенно другая песня – большевистско-демократическая (точнее не началась, а продолжилась, начавшись с побед «гениального» Тухачевского и латышских стрелков над русскими крестьянами).

Желая как можно вернее и быстрее добить российский аграрный сектор, большевики под руководством Хрущёва учинили разгром МТС – уникальную по своей эффективности организацию по механизации сельского хозяйства.

Одновременно были уничтожены производственные артели, то есть полностью в соответствии с академическим определением, вёлся геноцид русских путём «предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы».

В городах ожидаемо начались перебои в снабжении населения мясом, хлебом, мукой, крупами, маслом. Из товарного оборота полностью исчезли многие продовольственные товары, например, мёд.

Фактически в стране начался продовольственный кризис, в городах возникла социальная напряжённость, которую большевики привычно решали усилением репрессий, венцом которых стал расстрел рабочих в Новочеркасске.

Борющиеся за дело пролетариата большевики фигачат по пролетариату из пулемётов на 30-м году советской власти... Простите, господа-товарищи, но такое может быть только в том случае, если большевики борются не за пролетариат, а за что-то другое... Знаете, за что?

Когда начались перебои с хлебом, а в 63-м, когда в элеваторы засыпали всего около 70 млн. тонн (из них менее 50 млн. тонн пшеницы), стало совсем худо. И 28 января 1964 года (мой день рождения, кстати) из США в СССР поплыли первые сухогрузы с зерном. Хрущёв выполнил домашнее задание англосаксов.

Русофобия Хрущёва носила настолько оголтелый характер, что он в конце концов под аплодисменты товарищей начал просто отрезать территории от России, передавая их в напитывающиеся национализмом союзные республики.

Передача кусков Оренбургской и Омской областей – Казахстану, а Крыма – Украине – ярчайший пример этой русофобии и напоминание, что не пади «кукурузник» в борьбе за власть с себе подобными, он бы ещё нашёл, кому какую «кемскую волость» отдать...

ПОДВЕДЁМ КРАТКИЙ ИТОГ

Итог вышеописанных деяний «наших уважаемых товарищей», пекущихся денно и нощно якобы о благосостоянии трудящихся:

1) Уничтожена русская деревня, которая испокон веков вытаскивала на себе Россию, являясь становым хребтом империи, бессменным и единственным поставщиком и хлеба насущного, и воинов, мужеством и выносливостью которых до сих пор восхищается весь мир.

2) Уничтожена продовольственная независимость и созданы идеальные условия для продуктовой экспансии «наших заокеанских партнёров».

3) Оставшееся население скучено в мегаполисах, где оно является идеальной сосредоточенной мишенью как для ядерной атаки, так и для конвенционального оружия.

4) За счёт России осуществлялось абсолютно необоснованное привилегированное развитие союзных республик и национальных кадров, к которым русские не относились никак и нигде. Созданы идеальные условия для окраинного национализма, развала СССР по национальному признаку и пренебрежительного отношения к русской нации со стороны вчерашних «союзников».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ – ИЛИ ЗАЧЕМ Я ЭТО ПИШУ

В первую очередь, для того, чтобы отделить козлищ от агнцев. Хотя бы несколько человек, понявших, кто is «ху» – это уже сила, не позволяющая так просто ещё раз объединить население в стадо баранов и вести их на убой с криком о необходимости «разрушить до основания».

Как только услышите призывы разрушать, знайте – это враг, каким бы он флагом в это время ни размахивал.

Во вторую очередь, хочу ещё раз показать, что истинных козлищ не меняют ни годы, ни обстоятельства, и они всегда будут:

а) приписывать себе чужие победы;

б) приписывать другим свои преступления.

Ни один современный фан-клуб марксистов-ленинцев не признал разгром русской деревни геноцидом, а деяние Хрущёва и его подельников – национальным предательством. А это значит, они считают всё сделанное правильным и готовы повторить в любой момент, как только дорвутся до власти.

Люди, будьте бдительны!

Источник

Как Хрущёв убил И.В. Сталина и Л.П. Берия

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