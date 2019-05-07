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Галопом по Европам #16 (Ошибка пилота, Дети чиновников)

19:55. 7 мая 2019 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Основная версия крушения Суперджета в Шереметьево – ошибка пилотов;
- США меняют посла на Украине;
- В Стамбуле массовые протесты – Эрдоган отменил результаты выборов мэра;
- На заводе Фиат-Крайслер в Иллинойсе массовые увольнения;
- Канадская компания Бомбардье продает свой завод в Белфасте;
- Первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году;
- Морган Стэнли уходит из России;
- Минфин выявил нарушений при госзакупках более чем на 150 миллиардов рублей только в 2018 году;
- Кузбасская топливная компания – один из крупнейших в России производителей и экспортеров угля – практически полностью перешла под контроль Семьи Гуцериевых;
- 2020-й год в России будет годом предпринимательства;
- Коммерсант составил рейтинг самых богатых детей российских чиновников;
- При этом в достоверность деклараций чиновников верят всего 3% опрошенных;
- Минздрав Германии предлагает штрафовать тех, кто отказывается от прививок против кори;
- Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя от немецких захватчиков.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kLt_yUzKmoQ

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