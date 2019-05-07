Галопом по Европам #16 (Ошибка пилота, Дети чиновников)

В этом выпуске:

- Основная версия крушения Суперджета в Шереметьево – ошибка пилотов;

- США меняют посла на Украине;

- В Стамбуле массовые протесты – Эрдоган отменил результаты выборов мэра;

- На заводе Фиат-Крайслер в Иллинойсе массовые увольнения;

- Канадская компания Бомбардье продает свой завод в Белфасте;

- Первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году;

- Морган Стэнли уходит из России;

- Минфин выявил нарушений при госзакупках более чем на 150 миллиардов рублей только в 2018 году;

- Кузбасская топливная компания – один из крупнейших в России производителей и экспортеров угля – практически полностью перешла под контроль Семьи Гуцериевых;

- 2020-й год в России будет годом предпринимательства;

- Коммерсант составил рейтинг самых богатых детей российских чиновников;

- При этом в достоверность деклараций чиновников верят всего 3% опрошенных;

- Минздрав Германии предлагает штрафовать тех, кто отказывается от прививок против кори;

- Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя от немецких захватчиков.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kLt_yUzKmoQ