Галопом по Европам #16 (Ошибка пилота, Дети чиновников)
В этом выпуске:
- Основная версия крушения Суперджета в Шереметьево – ошибка пилотов;
- США меняют посла на Украине;
- В Стамбуле массовые протесты – Эрдоган отменил результаты выборов мэра;
- На заводе Фиат-Крайслер в Иллинойсе массовые увольнения;
- Канадская компания Бомбардье продает свой завод в Белфасте;
- Первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году;
- Морган Стэнли уходит из России;
- Минфин выявил нарушений при госзакупках более чем на 150 миллиардов рублей только в 2018 году;
- Кузбасская топливная компания – один из крупнейших в России производителей и экспортеров угля – практически полностью перешла под контроль Семьи Гуцериевых;
- 2020-й год в России будет годом предпринимательства;
- Коммерсант составил рейтинг самых богатых детей российских чиновников;
- При этом в достоверность деклараций чиновников верят всего 3% опрошенных;
- Минздрав Германии предлагает штрафовать тех, кто отказывается от прививок против кори;
- Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя от немецких захватчиков.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:
Яндекс кошелек:
410012042069654
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам