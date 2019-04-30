Коротко по Венесуэле. 30.04.2019

Коротко по Венесуэле на вечер 30.04.1. Попытка военного переворота переросла в уличные беспорядки средней интенсивности, но видимых усилий по немедленному захвату власти не предпринимается, ввиду очевидной нехватки сил – как вооруженных людей, так и собственно протестующих. Даже базу ВВС Ла-Карлота захватить не удалось.2. За день в ходе беспорядков было ранено как минимум 25 человек, по неподтвержденным данным, один человек погиб. Также имел место примечательный эпизод, где бронеавтомобиль полиции начал давить толпу и знатно через нее проехал. В городе периодически слышна стрельба и хлопки.3. США выразили полную поддержку попытке переворота, назвав его "потенциально переломным моментом". Слово потенциально отражает неуверенность, что и на этот раз что-то получится. Помпео и Рубио как всегда в первых рядах. Тот случай, когда США даже не скрывают своей роли в перевороте.4. Турция осудила попытку переворота и попытки США "назначать губернаторов" в другие страны и поддержала законное правительство Венесуэлы, указав на то, что власть должна меняться только через выборы, а не через перевороты.5. Армия Венесуэлы заявила, что если потребуется, она будет применять огонь на поражение для защиты Конституции и завоеваний Боливарианской революции. Полиция пока в основном применяет слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.Оппоненты в основном используют камни и коктейли Молотова.6. Основные беспорядки проходят в зажиточных районах Каракаса, где находится опорная база проамериканской оппозиции. В бедных районах, где традиционно сильны позиции чавистов, ситуация более спокойная. В ходе столкновений арестовано до 15 человек связанных с переворотом.7. Бежавший из-под домашнего ареста Леопольдо Лопес запросил убежище в посольстве Чили. Если бы была полная уверенность в том, переворот получится, прятаться в Чилийском посольстве не пришлось бы. Если Лопесу дадут убежище, то скорее всего отношения Венесуэлы и Чили будут разорваны.8. Число мятежных солдат армии и национальной гвардии оценивается примерно в 60-70 человек с легким стрелковым оружием. В качестве отличительного знака используют синие ленты. 25 из мятежных военных спрятались в посольстве Бразилии.9. Болтон снова потребовал от министра обороны Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо, обещая исключить его из санкционного списка, угрожая в противном случае, что он "утонет вместе с Мадуро". FANB заявляет, что переворот они не поддержат, а вся ответственность за последствия ляжет на оппозицию.10. На завтра назначена "окончательная мобилизация Гуайдо" и первомайская демонстрация чавистов. Будет очередной смотр митинговых сил, хотя уже сегодня у президентского дворца собралось большое кол-во сторонников Мадуро.Ждем развития событий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4957136.html