Коротко по Венесуэле. 12.03.2019

Коротко по развитию американской агрессии против Венесуэлы.1. США таки решили выполнить требования правительства Мадуро и отозвать оставшихся дипломатов из Каракаса. МИД Венесуэлы дал им на это 72 часа. Как не трудно заметить, американская марионетка Гуайдо не может обеспечить контроль над столичными муниципальными службами и министерством иностранных дел Венесуэлы, которые могли бы создать фактические и правовые основания для сохранения американского дипломатического присутствия в Каракасе. Таким образом, Мадуро добился своего, вынудив американских дипломатов уехать из страны, хотя США делают вид, что дипломатов они решили отозвать сами. Попутно Госдеп обвинил Россию и Кубу в том, что они "потворствуют" кризису в Венесуэле (читай мешают Вашингтону сменить Мадуро на назначенную американцами марионетку – ах, плохие Россия и Куба).2. Последствия диверсии на электростанции "Аль-Гури", а также сопутствующие хакерские атаки на сетевую инфраструктуру объектов жизнеобеспечения Венесуэлы по-прежнему достаточно серьезно напрягают гос.аппарат Венесуэлы, который пытается в условиях нежданного кризиса справиться с последствиями. К поставкам топлива для генераторов и обеспечения работы небольших электростанций привлечена армия. Топливо завозят на армейских бензовозов, который берут в том числе и механизированных частей. Тем не менее, существенная часть страны по-прежнему остается без полноценного электроснабжения (полиция и армия всеми силами пытаются предотвратить хаос и грабежи в условиях отключений света). В отличие от Крыма, где отключения света со стороны Украины купировались при помощи завоза генераторов со всей России и экстренного строительстве энергомоста, Венесуэле эти проблемы решить куда как сложнее, так как основные союзники находятся достаточно далеко, а обеспечение закупки необходимых комплектующих для устранения последствий диверсии ограничивается санкциями со стороны США. Для чавистов текущая ситуация является своеобразным стресс-тестом – если в условиях сильнейшего внешнего давления и массированной атаки на объекты инфраструктуры Венесуэлы они смогут сохранить управляемость процессами внутри страны и купировать основные последствия отключения света, то они смогут устоять.3. Стоит отметить, что "мобилизации" сторонников Гуайдо по сути не произошло – на митинги за и против Мадуро 9 марта пришло по 20-25 тыс. человек, что полностью разрушает картинку, что "народ Венесуэлы против Мадуро". Существенной народной поддержки у Гуайдо просто нет, несмотря на все усилия проамериканских СМИ. Поэтому митинги как и раньше идут в богатых кварталах Каракаса, традиционно поддерживающих оппозицию еще со времен Каприлеса. Так как 9 марта "мобилизация" провалилась, американские марионетки пытаются использовать проблемы с электричеством и порожденные этим беспорядки в качестве катализатора роста поддержки Гуайдо, призывая на следующих выходных собраться на новый митинг против "неспособности властей управлять энергетикой". Де-факто, США сами пытаются создавать проблемы для Венесуэлы, а затем предлагают своего ставленника в качестве "решения". Самое интересное, что планы подобных действий относятся еще к 2010 году – выдержики из соответствующего документа выложенного Викиликс опубликую в отдельном материале.4. США обвинили "Роснефть" в том, что она продолжает работать с венесуэльской нефтью, фактически поддерживая правительство Мадуро. "Роснефть" в ответ заявила, что контракты были заключены уже давно и она намерена их выполнять и далее, а попытки санкционно их ограничить, намерена оспаривать в судах.Тут все достаточно понятно – Россия (как и Китай) уже ясно дали понять, что в рамках разумного она продолжит экономически поддерживать Венесуэлу, как сохраняя внешнеторговые связи, так и обеспечивая безопасность заграничных активов Венесуэлы, управляющие органы которых переводятся в Москву. США в рамках стратегии экономического удушения пытаются давить на российские банки и компании, которые работают с чавистами, угрожая санкциями. Но так как вопрос поддержки Венесуэлы является прежде всего вопросом внешней политики, то возможные санкции США будут восприниматься как неизбежные издержки связанные с продвижением существующего суверенного курса в Латинской Америке. Китай будет поступать точно также. Применительно к "Роснефти", то действия Сечина и Ко уже помогли Мадуро устоять в 2017-2018 годах, когда предоставленный стабилизационный кредит (уже частично возвращенный) помог чавистам купировать последствия кризиса 2015-2016 годов и вместе с многомиллиардными китайскими вливаниями позволил чавистам выполнять большую часть социальных обязательств. Так как роль китайских и российских компаний в вопросе обхода американских санкций очевидна, то и попытки давления нах них со стороны США выглядят достаточно естественным ходом. Но в макромасштабе, эти угрозы показывают, что США уже вынуждены перейти к игре в долгую – если бы была возможность сразу убрать Мадуро и посадить в Мирафлорес Гуайдо, они бы придерживались первоначального плана, где главной угрозой были не санкции, а обнуление российских и китайских инвестиций в Венесуэлу, что артикулировалось как Госдепом, так и подконтрольной США венесуэльской оппозицией. Так как эти угрозы не испугали Москву и Пекин и поддержка продолжилась, США вернулись к уже традиционной тактике санкций "за все что угодно, что не нравится Вашингтону". Но санкции сами по себе не могут компенсировать неудач на стратегическом уровне, как это произошло с той же Сирией.Прошло уже почти 2 месяца после начала попытки государственного переворота инспирированного США.Свергнуть Мадуро пока что Вашингтону не удалось, несмотря на то, что американская пропаганда и ее потребители (в том числе и в Рунете) утверждала, что это дело дней, в крайнем случае недель. Но что-то пошло не так.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4837334.html