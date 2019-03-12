Главная » Невероятное в мире, Политика

Коротко по Венесуэле. 12.03.2019

17:29. 12 марта 2019 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по развитию американской агрессии против Венесуэлы.

1. США таки решили выполнить требования правительства Мадуро и отозвать оставшихся дипломатов из Каракаса. МИД Венесуэлы дал им на это 72 часа. Как не трудно заметить, американская марионетка Гуайдо не может обеспечить контроль над столичными муниципальными службами и министерством иностранных дел Венесуэлы, которые могли бы создать фактические и правовые основания для сохранения американского дипломатического присутствия в Каракасе. Таким образом, Мадуро добился своего, вынудив американских дипломатов уехать из страны, хотя США делают вид, что дипломатов они решили отозвать сами. Попутно Госдеп обвинил Россию и Кубу в том, что они "потворствуют" кризису в Венесуэле (читай мешают Вашингтону сменить Мадуро на назначенную американцами марионетку – ах, плохие Россия и Куба).

2. Последствия диверсии на электростанции "Аль-Гури", а также сопутствующие хакерские атаки на сетевую инфраструктуру объектов жизнеобеспечения Венесуэлы по-прежнему достаточно серьезно напрягают гос.аппарат Венесуэлы, который пытается в условиях нежданного кризиса справиться с последствиями. К поставкам топлива для генераторов и обеспечения работы небольших электростанций привлечена армия. Топливо завозят на армейских бензовозов, который берут в том числе и механизированных частей. Тем не менее, существенная часть страны по-прежнему остается без полноценного электроснабжения (полиция и армия всеми силами пытаются предотвратить хаос и грабежи в условиях отключений света). В отличие от Крыма, где отключения света со стороны Украины купировались при помощи завоза генераторов со всей России и экстренного строительстве энергомоста, Венесуэле эти проблемы решить куда как сложнее, так как основные союзники находятся достаточно далеко, а обеспечение закупки необходимых комплектующих для устранения последствий диверсии ограничивается санкциями со стороны США. Для чавистов текущая ситуация является своеобразным стресс-тестом – если в условиях сильнейшего внешнего давления и массированной атаки на объекты инфраструктуры Венесуэлы они смогут сохранить управляемость процессами внутри страны и купировать основные последствия отключения света, то они смогут устоять.

3. Стоит отметить, что "мобилизации" сторонников Гуайдо по сути не произошло – на митинги за и против Мадуро 9 марта пришло по 20-25 тыс. человек, что полностью разрушает картинку, что "народ Венесуэлы против Мадуро". Существенной народной поддержки у Гуайдо просто нет, несмотря на все усилия проамериканских СМИ. Поэтому митинги как и раньше идут в богатых кварталах Каракаса, традиционно поддерживающих оппозицию еще со времен Каприлеса. Так как 9 марта "мобилизация" провалилась, американские марионетки пытаются использовать проблемы с электричеством и порожденные этим беспорядки в качестве катализатора роста поддержки Гуайдо, призывая на следующих выходных собраться на новый митинг против "неспособности властей управлять энергетикой". Де-факто, США сами пытаются создавать проблемы для Венесуэлы, а затем предлагают своего ставленника в качестве "решения". Самое интересное, что планы подобных действий относятся еще к 2010 году – выдержики из соответствующего документа выложенного Викиликс опубликую в отдельном материале.

4. США обвинили "Роснефть" в том, что она продолжает работать с венесуэльской нефтью, фактически поддерживая правительство Мадуро. "Роснефть" в ответ заявила, что контракты были заключены уже давно и она намерена их выполнять и далее, а попытки санкционно их ограничить, намерена оспаривать в судах.
Тут все достаточно понятно – Россия (как и Китай) уже ясно дали понять, что в рамках разумного она продолжит экономически поддерживать Венесуэлу, как сохраняя внешнеторговые связи, так и обеспечивая безопасность заграничных активов Венесуэлы, управляющие органы которых переводятся в Москву. США в рамках стратегии экономического удушения пытаются давить на российские банки и компании, которые работают с чавистами, угрожая санкциями. Но так как вопрос поддержки Венесуэлы является прежде всего вопросом внешней политики, то возможные санкции США будут восприниматься как неизбежные издержки связанные с продвижением существующего суверенного курса в Латинской Америке. Китай будет поступать точно также. Применительно к "Роснефти", то действия Сечина и Ко уже помогли Мадуро устоять в 2017-2018 годах, когда предоставленный стабилизационный кредит (уже частично возвращенный) помог чавистам купировать последствия кризиса 2015-2016 годов и вместе с многомиллиардными китайскими вливаниями позволил чавистам выполнять большую часть социальных обязательств. Так как роль китайских и российских компаний в вопросе обхода американских санкций очевидна, то и попытки давления нах них со стороны США выглядят достаточно естественным ходом. Но в макромасштабе, эти угрозы показывают, что США уже вынуждены перейти к игре в долгую – если бы была возможность сразу убрать Мадуро и посадить в Мирафлорес Гуайдо, они бы придерживались первоначального плана, где главной угрозой были не санкции, а обнуление российских и китайских инвестиций в Венесуэлу, что артикулировалось как Госдепом, так и подконтрольной США венесуэльской оппозицией. Так как эти угрозы не испугали Москву и Пекин и поддержка продолжилась, США вернулись к уже традиционной тактике санкций "за все что угодно, что не нравится Вашингтону". Но санкции сами по себе не могут компенсировать неудач на стратегическом уровне, как это произошло с той же Сирией.

Прошло уже почти 2 месяца после начала попытки государственного переворота инспирированного США.
Свергнуть Мадуро пока что Вашингтону не удалось, несмотря на то, что американская пропаганда и ее потребители (в том числе и в Рунете) утверждала, что это дело дней, в крайнем случае недель. Но что-то пошло не так.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4837334.html

Метки: венесуэла, империализм, Китай, куба, мадуро, помпео, Роснефть, Россия, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Коротко по Венесуэле. 08.02.2019
Коротко по развитию венесуэльского кризиса.1. Президент Конституционной палаты Верховного Суда Венесуэлы...юридической силы в Венесуэле. Верховный Суд Венесуэлы также инициировал процедуру...на блокирование международных активов Венесуэлы с целью ухудшения ...
Коротко по Венесуэле. 27.01.2019
Коротко по развитию кризиса вокруг Венесуэлы.1. Мадуро официально отклонил ... из Вашингтона "президента" в Венесуэле объявили предателем. Сам сценарий напоминает...Россия продолжает оказывать дипломатическую поддержку Венесуэлы. Заявления об отправке ЧВК на...
Коротко по Венесуэле. 05.03.2019
Коротко по Венесуэле.1. Гуайдо легально вернулся в Венесуэлу (через Панаму) и ... подрывает стабильность власти в Венесуэле и оставляет множество зацепок ... подрыва действующего правительства. Также Венесуэла намеревается добиваться возвращения контроля над...
Коротко по Венесуэле. 06.02.2019
Коротко по развитию кризиса в Венесуэле.1. Венесуэльские военные перехватили ...мешать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, чтобы "накормить голодающий народ"....усилить давление на международные активы Венесуэлы находящиеся в странах поддержавших переворот...
Коротко по Венесуэле. 24.01.2019
Коротко по развивающемуся кризису в Венесуэле.1. Армия Венесуэлы официально не признает ...который рассматривается как законный президент Венесуэлы."Друг Реджеп" назвал Мадуро "...призвал к смене власти в Венесуэле, через передачу власти "оппозиционному...
Коротко по Венесуэле. 25.02.2019
Коротко по Венесуэле.1. После провала провокации на границе Колумбии и Венесуэлы, США ...попытки узурпировать реальную власть в Венесуэле провалились. Мадуро и чависты несмотря...быть применен для защиты суверенитета Венесуэлы. Можно это считать прозрачным ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>