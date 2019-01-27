Коротко по Венесуэле. 27.01.2019

Коротко по развитию кризиса вокруг Венесуэлы.1. Мадуро официально отклонил ультиматум Евросоюза с требованием провести выборы в течение 8 дней. Венесуэла не будет принимать подобные ультиматумы, как и положено уважающей себя суверенной стране (чего о странах ЕС сказать при всем желании нельзя).2. К границе с Колумбией перебрасываются дополнительные части армии (в сети выложены видео перевозики тяжелой артиллерии) на случай, если попытку гос.переворота попытаются подкрепить иностранной интервенцией. Колумбия заявляет, что интервенции не планирует.3. Военного атташе Венесуэлы, который объявил, что поддержит назначенного из Вашингтона "президента" в Венесуэле объявили предателем. Сам сценарий напоминает начало сирийского кризиса, когда попытки свергнуть Асада сопровождались изменой ряда военных и гражданских функционеров.4. К числу стран не признающих Мадуро президентом Венесуэлы добавился Израиль. Смешно, но как и Мадуро, Нетаньяху тоже обвиняют в коррупции, не говоря уже о том, что режим Нетаньяху виновен в куда как более масштабных гуманитарных катастрофах на Ближнем Востоке.5. Болтон угрожает Мадуро, что если он начнет зачистку путчистов, то США решительно на это ответят. По сути, США не сумев добиться измены руководства армии, пытаются угрозой иностранной интервенции связать силовые инструменты чавистов, которые при отдаче приказа могут прихлопнуть оппозицию.6. Большая часть американских дипломатов уже покинула Венесуэлу, как того потребовал Мадуро. Процесс разрыва отношений в течении 30 дней будут курировать специально назначенные лица. Определенные каналы для связи будут сохраняться.7. Мадуро сейчас активно работает с военными, проводя встречи с генералитетом и рядовым составом, в текущих условиях, лояльность армии одно из важнейших условий выживания Венесуэлы как суверенной страны. Кроме того объявлены военные учения для поддержания армии в готовности.8. Россия продолжает оказывать дипломатическую поддержку Венесуэлы. Заявления об отправке ЧВК на помощь Мадуро были официально опровергнуты. Сразу вспомнилась история про "спецназ ФСБ на майдане". Шаблон у вбросов один. Источники появления надо понимать идентичны.Вчерашнее заседание в СБ ООН явно оказалось не тем, что ожидалось США, так как позиция Венесуэлы звучало достаточно громко в условиях имеющейся у Мадуро международной поддержки. США пока не удалось добиться международной изоляции Венесуэлы и ситуация выглядит как банальная попытка свержения неугодного режима вроде свержения Каддафи или неудачной попытки свержения Асада. В этих условиях, фиговый листок "законности" и "борьбы за свободу" совсем не работает – за валом примитивной либеральной пропаганды, видна подготовка к свержению неугодного режима, что влечет за собой дальнейшее разрушение поздневашингтонского миропорядка, который уже даже у себя на заднем дворе не может обставить попытку переворота хоть какой-то видимостью законности, к которой стремились даже во время Буша-младшего. Опора на голую силу и список зависимых от США государств выявляет нарастающую фрагментацию существующего миропорядка, перерастающую в раскол, столь очевидный в сравнительных списках странах выступающих в поддержку линии Вашингтона или против нее. Кризис в Венесуэле еще раз подчеркивает, что времена безраздельного доминирования США уже в прошлом.США конечно попробуют дожать Мадуро, хотя как представляется, что-то уже пошло не так – вместо быстрой узурпации власти получился длительный конфликт, выявивший серьезную оппозицию планам США. В случае, если США не смогут добиться желаемого, это однозначно будет воспринято как еще один признак нарастающего ослабления гегемона, особенно на фоне поражений США в Сирии и Афганистане. Поэтому накат на Мадуро будет очень силен, ибо если он устоит, то последствия для внешней политики США могут быть очень серьезными – слишком уж много проявлений слабости от Вашингтона было в последнее время и слишком уж громко начинают роптать вассалы и сателлиты.В этом плане кризис конечно касается не только Венесуэлы, но и идущей трансформации всего мироустройства в целом.Это к вопросу недалеких людей. а кому она собственно нужна Венесуэла.Как и далекая Сирия, Венесуэла и кризис вокруг нее, так или иначе повлияют на формирование пост-вашингтонского мира.

Источник: colonelcassad.livejournal.com