Коротко по Венесуэле. 08.02.2019
22:22. 8 февраля 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коротко по развитию венесуэльского кризиса.
1. Президент Конституционной палаты Верховного Суда Венесуэлы объявил, что закон о "переходном процессе" принятый Национальным Собранием с подачи Гуайдо недействителен и обладает абсолютной юридической ничтожностью.
Действия Национального Собрания названы нарушающими Конституцию Венесуэлы и не будет иметь юридической силы в Венесуэле. Верховный Суд Венесуэлы также инициировал процедуру расследования незаконного назначения послов Гуайдо, которые с точки зрения закона также объявлены недействительными, а также направил запрос в государственные министерства с призывом начать расследование нарушений Конституции. Нечто подобное уже было во время попытки объявить импичмент Мадуро, когда оппонентов примерно также отхлестали в суде указав на вопиющие акты попрания Конституции. Но вполне понятно, что оппоненты Мадуро плевать хотели на закон и Конституцию и делают ставку в первую очередь на внешнее вмешательство, вплоть до вооруженной интервенции, которая также будет игнорировать основной закон Венесуэлы. Само собой, "демократическая оппозиция" и их "демократические спонсоры" объявят решение суда "не демократическим", так как демократическими признаются только те решения, которые отвечают интересам Вашингтона.
Стоит также отметить, что чависты собрали более 2 млн. подписей против иностранной интервенции в Венесуэлу, демонстрируя масштаб поддержки движения.
2. Мадуро объявил, что признания Гуайдо США и их сателлитами ничего принципиально не меняют, так как он остается президентом Венесуэлы и на 100% контролирует армию и гос.аппарат, а Гуайдо по сути является "виртуальным президентом", который ничем не управляет и ничего не контролирует.
Призывы к массовому дезертирству военных также пока не дают должного результата – отдельные дезертиры явно не дают того кол-ва военных, которых можно было бы представить как военную силу оппозиции. США раз в 2-3 дня продолжают делать призывы к армии Венесуэлы переходить на сторону Гуайдо, но темпы измены ясно не носят впечатляющего характера. Все это только увеличивает угрозу американской интервенции, так как если Гуайдо не сможет захватить управление страной, а военные не предадут Мадуро, США и их сателлиты окажутся в неудобном положении – под бурные крики о нелегитимности Мадуро, Мадуро никуда не уйдет и будет тоже самое, что в Сирии, только без 7 лет войны. Сохранение Мадуро у власти будет однозначно воспринято как поражение США, что будет сопровождаться потерей лица для действующей администрации, которая втянула своих сателлитов по всему миру в очередную авантюру, но не смогла на практике сменить режим. После неудач в Сирии и Афганистане, неудача в Венесуэле может иметь далеко идущие последствия для американского гегемонизма, поэтому если другие варианты сорвутся, США вполне могут наплевать на издержки и рвануть свергать Мадуро силой.
3. Пойманный венесуэльский полковник, который из Флориды через Колумбию въехал в Венесуэлу, дал показания, что на конец января готовилась попытка вооруженного захвата власти с опорой на арсеналы военных частей в Каракасе, которые должны были захватить мятежники используя ввезенное в Венесуэлу оружия (одна из партий для этой цели была на днях перехвачена венесуэльской гэбней в аэропорту). По всей видимости, изначальный план США состоял в том, что после признания Гуайдо и международной делегитимизации Мадуро, должен был последовать быстрый силовой накат путем имитации военного мятежа за счет инфильтрации агентов ЦРУ в Венесуэлу через территорию Колумбии, но заговор был раскрыт, поэтому приходится переходить к запасным вариантам, отсюда и истеричными призывы к венесуэльским генералам переходить на сторону
4. Попутно разыгрывают карту "недопуска американской помощи в Венесуэлу". Так как Гуайдо ничего в стране не контролирует, никаких легальных возможностей ввезти в страну "помощь от USAID" нет. Армия перекрыла дорогу в Колумбию и не пускает "помощь" в Венесуэлу. На границе трутся журналисты и американские дипломаты, напоминая украинские сборища на Перекопе, разве что без песнопений и криков СУГС. Данную ситуацию рассчитывают использовать в рамках информационной войны, где Мадуро должен быть представлен как лидер мешающий помогать народу Венесуэлы. Впрочем, с учетом озвучиваемых угроз американской интервенции, данная линия не выглядит слишком убедительной. Мадуро назвал все это банальной провокацией и империалистическим шоу.
5. Как сообщается, за признанием Гуайдо Канадой стоит банальное лоббирование интересов горнодобывающей компанией Crystallex https://www.mintpressnews.com/corporate-interests-could-underlie-canadas-support-for-venezuela-coup/254835/#.XF3P4osW3vY.twitter, которая заинтересована в получении доступа к ресурсам Венесуэлы и хочет захватить активы венесуэльской компании Citgo, Как обычно, за байками про "свободу и демократию" скрываются узкокорыстные интересы частных лиц рассчитывающих обогатится на перевороте или гражданской войне, путем захвата природных ресурсов и государственных активов атакуемой страны. Попутно осуществляются мероприятия направленные на блокирование международных активов Венесуэлы с целью ухудшения положения государственных властей и населения Венесуэлы, для повышения социальной напряженности. Отсюда вытекают и попытки давления на реализацию Венесуэлой части своего золотого запаса для привлечения валюты в страну, дабы не допустить схлопывания гос.аппарата и основных социальных обязательств. Как сегодня сообщили, на несколько сотен миллионов долларов золота продали Турции, которая игнорирует международное давление на Венесуэлу, а сам Эрдоган Мадуро называет братом.
6. Касательно вопроса выборов, то Мадуро еще раз объявил, что он никуда не уйдет, хотя и готов к переговорам с США и оппозицией. Досрочные выборы президента не планируются и не являются для него приоритетными. Мадуро более заинтересован в проведении досрочных выборов в Национальное Собрание, чтобы обеспечить стабильность в стране, которая порождается нынешним составом Национального Собрания регулярно нарушающего Конституцию Венесуэлы и подыгрывающего внешним врагам Венесуэлы. Как было заявлено "Они не хотят выборов, они хотят переворота, чтобы сделать тоже, что сделал Пиночет, дабы уничтожить чавистов. Этого не будет".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4764076.html