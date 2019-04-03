Коротко по Венесуэле. 03.04.2019

Коротко по развитию венесуэльского кризиса.1. Национальное учредительное собрание Венесуэлы своим решением официально лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности, которую он имел как временный спикер парламента и депутат. Это открывает возможность для уголовного преследования Гуайдо в рамках существующих правовых процедур.2. Несколько ранее, Гуайдо уже официально лишили должности спикера и запретили занимать любые выборные должности в течение 15 лет. Фактически, прослеживается линия на постепенную ликвидацию Гуайдо как политической фигуры в рамках юридических процедур в существующем правовом поле.3. На фоне угроз Гуайдо в очередной раз "начать операцию Свобода" 6 апреля, руководство чавистской партии призвало своих сторонников в очередной раз выйти и поддержать Мадуро, чтобы сказать нет государственному перевороту и американскому империализму. Через 3 дня можно будет замерить численность.4. РФ официально предупредила Колумбию, что попытка силового свержения Мадуро Москва будет считать военной агрессией. Из Колумбии поспешно ответили, что никакой военной агрессии не планируют и выступают только за демократическую смену власти исключительно мирным путем. МИД Венесуэлы назвал это "безвкусной шуткой".5. НАТО собирается внимательно рассмотреть "неприятный факт" российского военного присутствия в Венесуэле на ближайшей встрече и при необходимости, принять заявление по этому поводу, а также возможный комплекс мер по противодействию. США настаивают на необходимости консолидированной позиции альянса по этому поводу.6. США потребовали от Мадуро освободить арестованных американцев работавших в компании Citgo и сидящих в тюрьме с 2017 года. Примечательно, что обращаются не к "демократическому президенту Гуайдо", а к "незаконному и не легитимного режиму Мадуро". Причина банально – марионетка ничем в Венесуэле не управляет.7. В некоторых районах Венесуэлы продолжаются перебои с электроэнергией – правительство в меру сил устраняет последствия атак на энергетическую инфраструктуру, но о полном преодолении энергетического кризиса говорить пока рано. Для Мадуро и чавистов это своеобразный тест, который повлияет на доверие масс.8. Объявлено, что уже в этом году в Венесуэле будет запущен новый завод по производству автоматов Калашникова в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Также по контракту с "Рособоронэкспортом" был открыт центр подготовки пилотов вертолетов. Россия дает понять, что не намерена сворачивать ВТС с Венесуэлой.9. Федерация футбола Мексики начала расследования против Диего Марадоны, который публично выступил в поддержку Мадуро, назвав Гуайдо марионеткой, а США шерифом с большой бомбой, который угрожает свободе Венесуэлы. Марадона известный друг Кубы и Венесуэлы, так что его слова поддержки не удивили.10. Глава МИД Венесуэлы встретился с главой МИД Турции Чавушоглу. Стороны выступили за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества Венесуэлы и Турции, развивая прогресс двусторонних отношений. Стоит напомнить, что Эрдоган неоднократно называл Мадуро братом. Турция вряд ли поддержит позицию НАТО по Венесуэле.11. Миграционная служба Колумбии заявляет, что с начала кризиса (читай с 23 января) в Колумбию сбежали 1285 военных и полицейских (пик пришелся на конец января-начало февраля). Этого, как мы знаем из заявления Абрамса, оказалось недостаточно. Многие из бежавших оказались у разбитого корыта, оставшись без денег и жилья.12. Несмотря на санкции, в марте экспорт нефти из Венесуэлы остался стабильным на уровне около 1 млн. баррелей в сутки (980 000 в марте против 990 000 в феврале). Некоторое снижение может произойти в мае, когда закончится льготный период для экспортеров в рамках американских санкций.13. На текущий момент основными покупателями венесуэльской нефти (несмотря на захват США офисов PDVSA и компании Citgo – экспорт под контролем Каракаса) являются – Китай, Индия и Сингапур, покупающие 74% идущей на экспорт венесуэльской нефти. Отмечается, что экспорт в ЕС упал на 5%, а в Азию наоборот – вырос на 5%.14. Официальный представитель Венесуэлы в ООН заявляет, что Венесуэла может покинуть ОАГ уже 27 апреля, в силу антивенесуэльской и проамериканской политики руководства данной организации и части участников, которые поддерживают американскую агрессию против Венесуэлы.В целом, ситуация явно перешла к длительному противостоянию, где США будут всячески давить на Венесуэлу, в надежде вызвать внутренний взрыв. Если чависты с помощью Китая, Россия, Кубы и ряда других стран смогут не допустить политической и экономической изоляции Венесуэлы и купировать самые острые экономические и инфраструктурные проблемы для населения (для этого им крайне важно сохранять хотя бы текущий уровень экспорта нефти с переориентацией на азиатские рынки + рассчитывать на стабилизационные кредиты от дружественных государств), сменить режим в Каракасе у США вряд ли получится. С другой стороны, все понимают, что если Мадуро усидит, это будет наглядной демонстрацией дальнейшего ослабления гегемона, который не может сменить неугодный режим даже у себя под боком. Поэтому даже несмотря на провал планов установления контроля над Венесуэлой в январе-феврале 2019 года, США от них не смогут отказаться в среднесрочной перспективе, тем более, что их неудача, уже ударила по действующей администрации, которую упрекают в некомпетентности и неспособности сменить "неправильный" режим Мадуро. Так что противостояние продолжается – американский блицкриг провалился, теперь Венесуэлу ждет длительная позиционная война.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4892336.html