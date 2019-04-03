Главная » Невероятное в мире, Политика

Коротко по Венесуэле. 03.04.2019

08:52. 3 апреля 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по развитию венесуэльского кризиса.

1. Национальное учредительное собрание Венесуэлы своим решением официально лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности, которую он имел как временный спикер парламента и депутат. Это открывает возможность для уголовного преследования Гуайдо в рамках существующих правовых процедур.
2. Несколько ранее, Гуайдо уже официально лишили должности спикера и запретили занимать любые выборные должности в течение 15 лет. Фактически, прослеживается линия на постепенную ликвидацию Гуайдо как политической фигуры в рамках юридических процедур в существующем правовом поле.
3. На фоне угроз Гуайдо в очередной раз "начать операцию Свобода" 6 апреля, руководство чавистской партии призвало своих сторонников в очередной раз выйти и поддержать Мадуро, чтобы сказать нет государственному перевороту и американскому империализму. Через 3 дня можно будет замерить численность.
4. РФ официально предупредила Колумбию, что попытка силового свержения Мадуро Москва будет считать военной агрессией. Из Колумбии поспешно ответили, что никакой военной агрессии не планируют и выступают только за демократическую смену власти исключительно мирным путем. МИД Венесуэлы назвал это "безвкусной шуткой".
5. НАТО собирается внимательно рассмотреть "неприятный факт" российского военного присутствия в Венесуэле на ближайшей встрече и при необходимости, принять заявление по этому поводу, а также возможный комплекс мер по противодействию. США настаивают на необходимости консолидированной позиции альянса по этому поводу.
6. США потребовали от Мадуро освободить арестованных американцев работавших в компании Citgo и сидящих в тюрьме с 2017 года. Примечательно, что обращаются не к "демократическому президенту Гуайдо", а к "незаконному и не легитимного режиму Мадуро". Причина банально – марионетка ничем в Венесуэле не управляет.
7. В некоторых районах Венесуэлы продолжаются перебои с электроэнергией – правительство в меру сил устраняет последствия атак на энергетическую инфраструктуру, но о полном преодолении энергетического кризиса говорить пока рано. Для Мадуро и чавистов это своеобразный тест, который повлияет на доверие масс.
8. Объявлено, что уже в этом году в Венесуэле будет запущен новый завод по производству автоматов Калашникова в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Также по контракту с "Рособоронэкспортом" был открыт центр подготовки пилотов вертолетов. Россия дает понять, что не намерена сворачивать ВТС с Венесуэлой.
9. Федерация футбола Мексики начала расследования против Диего Марадоны, который публично выступил в поддержку Мадуро, назвав Гуайдо марионеткой, а США шерифом с большой бомбой, который угрожает свободе Венесуэлы. Марадона известный друг Кубы и Венесуэлы, так что его слова поддержки не удивили.
10. Глава МИД Венесуэлы встретился с главой МИД Турции Чавушоглу. Стороны выступили за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества Венесуэлы и Турции, развивая прогресс двусторонних отношений. Стоит напомнить, что Эрдоган неоднократно называл Мадуро братом. Турция вряд ли поддержит позицию НАТО по Венесуэле.
11. Миграционная служба Колумбии заявляет, что с начала кризиса (читай с 23 января) в Колумбию сбежали 1285 военных и полицейских (пик пришелся на конец января-начало февраля). Этого, как мы знаем из заявления Абрамса, оказалось недостаточно. Многие из бежавших оказались у разбитого корыта, оставшись без денег и жилья.
12. Несмотря на санкции, в марте экспорт нефти из Венесуэлы остался стабильным на уровне около 1 млн. баррелей в сутки (980 000 в марте против 990 000 в феврале). Некоторое снижение может произойти в мае, когда закончится льготный период для экспортеров в рамках американских санкций.
13. На текущий момент основными покупателями венесуэльской нефти (несмотря на захват США офисов PDVSA и компании Citgo – экспорт под контролем Каракаса) являются – Китай, Индия и Сингапур, покупающие 74% идущей на экспорт венесуэльской нефти. Отмечается, что экспорт в ЕС упал на 5%, а в Азию наоборот – вырос на 5%.
14. Официальный представитель Венесуэлы в ООН заявляет, что Венесуэла может покинуть ОАГ уже 27 апреля, в силу антивенесуэльской и проамериканской политики руководства данной организации и части участников, которые поддерживают американскую агрессию против Венесуэлы.

В целом, ситуация явно перешла к длительному противостоянию, где США будут всячески давить на Венесуэлу, в надежде вызвать внутренний взрыв. Если чависты с помощью Китая, Россия, Кубы и ряда других стран смогут не допустить политической и экономической изоляции Венесуэлы и купировать самые острые экономические и инфраструктурные проблемы для населения (для этого им крайне важно сохранять хотя бы текущий уровень экспорта нефти с переориентацией на азиатские рынки + рассчитывать на стабилизационные кредиты от дружественных государств), сменить режим в Каракасе у США вряд ли получится. С другой стороны, все понимают, что если Мадуро усидит, это будет наглядной демонстрацией дальнейшего ослабления гегемона, который не может сменить неугодный режим даже у себя под боком. Поэтому даже несмотря на провал планов установления контроля над Венесуэлой в январе-феврале 2019 года, США от них не смогут отказаться в среднесрочной перспективе, тем более, что их неудача, уже ударила по действующей администрации, которую упрекают в некомпетентности и неспособности сменить "неправильный" режим Мадуро. Так что противостояние продолжается – американский блицкриг провалился, теперь Венесуэлу ждет длительная позиционная война.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4892336.html

Метки: венесуэла, империализм, Китай, колумбия, мадуро, Россия, США, южная америка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Коротко по Венесуэле. 08.02.2019
Коротко по развитию венесуэльского кризиса.1. Президент Конституционной палаты Верховного Суда Венесуэлы...юридической силы в Венесуэле. Верховный Суд Венесуэлы также инициировал процедуру...на блокирование международных активов Венесуэлы с целью ухудшения ...
Коротко по Венесуэле. 27.01.2019
Коротко по развитию кризиса вокруг Венесуэлы.1. Мадуро официально отклонил ... из Вашингтона "президента" в Венесуэле объявили предателем. Сам сценарий напоминает...Россия продолжает оказывать дипломатическую поддержку Венесуэлы. Заявления об отправке ЧВК на...
Коротко по Венесуэле. 12.03.2019
Коротко по развитию американской агрессии против Венесуэлы.1. США таки решили ...на сетевую инфраструктуру объектов жизнеобеспечения Венесуэлы по-прежнему достаточно серьезно ... атаки на объекты инфраструктуры Венесуэлы они смогут сохранить управляемость ...
Коротко по Венесуэле. 05.03.2019
Коротко по Венесуэле.1. Гуайдо легально вернулся в Венесуэлу (через Панаму) и ... подрывает стабильность власти в Венесуэле и оставляет множество зацепок ... подрыва действующего правительства. Также Венесуэла намеревается добиваться возвращения контроля над...
Коротко по Венесуэле. 06.02.2019
Коротко по развитию кризиса в Венесуэле.1. Венесуэльские военные перехватили ...мешать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, чтобы "накормить голодающий народ"....усилить давление на международные активы Венесуэлы находящиеся в странах поддержавших переворот...
Коротко по Венесуэле. 24.01.2019
Коротко по развивающемуся кризису в Венесуэле.1. Армия Венесуэлы официально не признает ...который рассматривается как законный президент Венесуэлы."Друг Реджеп" назвал Мадуро "...призвал к смене власти в Венесуэле, через передачу власти "оппозиционному...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>