Коротко по Венесуэле. 16.06.2019
19:47. 16 июня 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коротко по Венесуэле.
1. Ситуация там конечно далеко от стабильности (экономическая ситуация тяжелая, перебои с электроэнергией не редкость), но последний раунд явно остался за Мадуро, удержавшегося после 4х последовательных попыток свергнуть его в течение 5 последних месяцев.
По делу о гос.перевороте (который был весной) всего арестовано несколько десятков человек. По некоторым из них уже идут судебные процессы. Многочисленные прогнозы о том, что "дни Мадуро сочтены" оказались бесконечно далеки от реальности. Вера во всесилие гегемона сыграла с многими злую шутку, которая привела к недооценки тех кардинальных изменений в мире, которые осложняют стандартную для США практику свержения неугодных режимов. Ныне мы все чаще видим, что давление есть, а свержения неугодного режима нет. Это не времена Буша-младшего, когда путем цветных революций и прямых агрессий США последовательно валили режимы в разных регионах мира. Схема начала сбоить уже при Обаме (где самым большим поражением США стала Сирия), ну а при Трампе Венесуэла стала еще одним примером того, что гегемон уже не тот, что раньше. Он конечно все еще хочет повелевать так, как это было еще совсем недавно, но с практической точки зрения делать это становится все сложнее.
2. Отморозки в республиканской партии и администрации Белого Дома конечно не оставили планов связанных с осуществлением агрессии, даже на фоне вялых переговоров Мадуро с оппозицией. Угрозы в адрес Венесуэлы по-прежнему звучат в американских СМИ, а Линдси Грэм и вовсе заявил, что надо напасть на Венесуэлу, чтобы напугать Иран и КНДР. Больной ублюдок, который имеет определенное влияние на формирование внешней политики США. Разумеется, без поддержки изнутри Венесуэлы, прямое военное вторжение выглядит откровенной авантюрой, поэтому ставка как и ранее будет делаться на внутреннюю деструкцию Венесуэлы через свержение или убийство Мадуро. После серии поражений США наверняка что-то изменят в практических подходах и методологии подрывных действий, чтобы попробовать вновь. Если же США все же решаться на войну, им как и в случае с Ираном потребуется какая-то провокация, которая должна подобную агрессию оправдать, раз уж жертвы американского империализма не хотят самостоятельно давать повод для агрессии.
3. Несмотря на слухи распространяемые американской прессой, что Россия выводит войска из Венесуэлы (уже опровергнутые МИД РФ), Болтон сегодня заявил, Мадуро тратит венесуэльские деньги на закупки русского оружия. Якобы в мае этого года, Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт на 209 млн. долларов.
С одной стороны, все это может быть очередным враньем со стороны "ястребов", которых нервирует российское военное присутствие в Венесуэле. С другой стороны, Россия и не отрицает, что вела, ведет и будет вести военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой, где главным критерием будет не удовлетворение великодержавных амбиций Вашингтона, а более приземленные соображения вроде способности Мадуро оплачивать оборонные контракты и погашать кредиты в долгосрочной перспективе. Если финансового краха не происходит и Венесуэла остается платежеспособной, то оружие Венесуэла будет продолжать закупать, хотя и не столь много, как при Чавесе.
4. Часть бежавших из Венесуэлы военных и нац.гвардейцев продолжают бедствовать на территории Колумбии. Первоначально, они поверили в заявления Гуайдо, что "тирания скоро падет" и они смогут вернуться в "свободную Венесуэлу". В итоге, их банально кинули. Колумбия ограничилась выдачей разового денежного пособия и предоставлением ночлежок, при этом никакого соц.пакета или постоянного жилья они не получили. В Венесуэле они с февраля числятся как предатели. В окружении Гуайдо продолжают заявлять, что денег им не обещали. В общем, типичные глупенькие жертвы обмана, которых не особо жаль, так как государственная пропаганда Венесуэлы в течении января и февраля систематически рассказывала о том, что военных пытаются подкупить, но все равно обманут. Некоторые решили, что правительство врет и повелись на посулы внешних зазывал – результат оказался немного предсказуем.
5. Кроме того, стало известно, что около 60% "гуманитарной помощи для Венесуэлы" сгнило на территории Колумбии, а часть средств на "революцию" и "помощь восставшим солдатам" разворовали колумбийские чиновники и оппозиционеры из окружения Гуайдо, включая людей из его ближайшего окружения. В частности, были почти полностью разворованы деньги, за счет которых предполагалось оплачивать номера в нормальных гостиницах для "восставших солдат и офицеров" (деньги выделили на 7 гостиниц, но солдат видели лишь в двух из них). Одной из схем было создание "мертвых душ". В частности, из общего "фонда помощи" было запрошено денег на 1400 человек, тогда как в реальности их было около 700. Когда колумбийская разведка начала расследование происходящего у границы с Венесуэлой, практически сразу всплыли факты масштабного мошенничества и воровства, а объяснения причастных лиц были совершенно неубедительными. По одной из версий, часть "гуманитарных денег" шли на оплату наемников, которые должны были напасть на Венесуэльскую границу в феврале 2019 года.
Кроме того, отважные оппозиционеры подделали письмо от "посольства Венесуэлы" и собирались проводить благотворительный ужин для помощи "революции", но афера вскрылась и "ужин" пришлось отменить. По заявлениям колумбийских СМИ, правительство Колумбии оказалось "очень огорчено" таким качеством "союзников" по свержению Мадуро. Подробнее про эту замечательную историю вот здесь https://www.caracaschronicles.com/2019/06/15/chavismo-speaking-of-corruption/
Вот такие замечательные люди хотят установить демократию в Венесуэле.
В общем, эту битву Мадуро и его зарубежные друзья выиграли, но война продолжается.
UPD: Относительно пункта №3. Посол РФ в Венесуэле опроверг заявления Болтона о новом оборонном контракте, прямо заявив, что Болтон врет https://russian.rt.com/world/news/641631-posol-bolton-maduro и никаких новых контрактов не заключалось.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5070454.html