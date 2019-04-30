Галопом по Европам #14 (Горбачев, Гуайдо, Казни в Китае)

В этом выпуске:

- 85-летний император Японии Акихито отрекся от престола;

- Сильвио Берлускони в больнице;

- Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении;

- После визита египетского президента ас-Сиси в Вашингтон, США планируют признать террористической организацией запрещенных в России «Братьев-мусульман»;

- Лидер другой запрещенной группировки – ИГИЛ – впервые за пять лет появился на видео;

- На параде 9 мая в Москве не будет ни одного зарубежного лидера;

- В Китае канадец приговорен к смертной казни – это уже второй такой приговор за год;

- У берегов Норвегии обнаружили белуху, к которой ремнями была прикреплена камера Гоупро;

- Компания «Севергрупп» Алексея Мордашова купила сеть магазинов «Лента»;

- Владелец «Мираторга» и «Дымова» Виктор Линник поддержал запрет на ввоз частными лицами мясной и молочной продукции для личного пользования.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=er0MmmSwOyg