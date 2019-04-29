Галопом по Европам #13 (Новожилов, Шиес, Приставы и креатив)

В этом выпуске:

- Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов;

- Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку лидеров по расходам на оборону;

- Владимир Зеленский пообещал украинский паспорт россиянам;

- В Испанский парламент впервые со времен Франко прошла ультраправая партия;

- Парламентские выборы и в Индии – они уже стали самыми масштабными в современной истории;

- В Индонезии подсчет результатов голосования обернулся массовыми смертями;

- В Шри-Ланке после серии терактов в церквях и отелях – запретили носить одежду и головные уборы, скрывающие лицо и мешающие идентификации человека;

- Нью-Йорк Таймс извинилась за карикатуру на Трампа и Нетаньяху, которую назвали антисемитской;

- Новые поправки в налоговый кодекс могут привести к массовому закрытию небольших магазинов, не входящих в крупные торговые сети;

- В Архангельской области люди выстроились в живой щит, чтобы не пропустить машины с топливом для строителей мусорного полигона в Шиесе;

- На Камчатке перед первомаем исчезли из продажи желтые жилеты.





_______________________________________________



Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:

https://agitblog.ru/agitdonate.html

_______________________________________________





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=udpKMGo-6v4