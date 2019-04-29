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Галопом по Европам #13 (Новожилов, Шиес, Приставы и креатив)

20:02. 29 апреля 2019 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов;
- Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку лидеров по расходам на оборону;
- Владимир Зеленский пообещал украинский паспорт россиянам;
- В Испанский парламент впервые со времен Франко прошла ультраправая партия;
- Парламентские выборы и в Индии – они уже стали самыми масштабными в современной истории;
- В Индонезии подсчет результатов голосования обернулся массовыми смертями;
- В Шри-Ланке после серии терактов в церквях и отелях – запретили носить одежду и головные уборы, скрывающие лицо и мешающие идентификации человека;
- Нью-Йорк Таймс извинилась за карикатуру на Трампа и Нетаньяху, которую назвали антисемитской;
- Новые поправки в налоговый кодекс могут привести к массовому закрытию небольших магазинов, не входящих в крупные торговые сети;
- В Архангельской области люди выстроились в живой щит, чтобы не пропустить машины с топливом для строителей мусорного полигона в Шиесе;
- На Камчатке перед первомаем исчезли из продажи желтые жилеты.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=udpKMGo-6v4

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