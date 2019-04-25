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Галопом по Европам #12 (Пятерочка vs Камаз, Успехи коллекторов, Подлодка “Белгород”)

18:20. 25 апреля 2019 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Нефть марки Брент впервые за полгода стоит больше 75 долларов;
- Польша перестала принимать нефть по трубопроводу Дружба из-за низкого качества сырья;
- Запретить ввоз хамона и пармезана частными лицами предлагают крупнейшие производители мясной продукции;
- Чистая прибыль крупнейшего продовольственного ритейлера Х5групп, управляющего Пятерочкой, Перекрестком и Каруселью, за первый квартал выросла на 65%;
- Об итогах работы за прошлый год отчитались коллекторы;
- Россия спустила на воду “Белгород” — самую длинную в мире подводную лодку;
- США сосредоточили в Средиземном море две авианосные группировки — Авраам Линкольн и Джон Стейниц;
- Бывший вице-президент США Байден пойдет в президенты от демократов;
- Верховная Рада окончательно утвердила законопроект об исключительном статусе украинского языка как государственного;
- Мерседес остается средством передвижения российского чиновника;
- С критикой идеи разместить полигон для московского мусора рядом с архангельским поселком Урдома начали выступать первые чиновники.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QNopDIrEGo8

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