Доктрина генерала Герасимова и Гибридная война
14:45. 20 апреля 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Генерал Армии Валерий Герасимов
Панарин Игорь Николаевич – профессор, доктор политических наук
Этот материал является попыткой систематизировать некоторые подходы к уже достаточно популярному сегодня термину «Гибридная война», с учетом концептуального выступления начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России генерала армии Валерия Герасимова на общем собрании Академии военных наук 1 марта 2019 г.
1. Что такое «гибридная война»?
Британская империя – главный исторический враг России, родоначальник создания методологии гибридной войны. Она и стала империей только с помощью интриг и провокаций, а затем надеялась сохранить свое мировое могущество, применяя комплекс различных, в том числе и тайных методов ведения войны. Наиболее ярким выразителем британских имперских идей в 19 веке стали два человека – это лорд Пальмерстон и предприниматель Сесил Родс. В 19 веке Россия вступил в геополитическое противоборство с Англией, которая очень боялась потерять свои колонии (Индия и т.д.). Благоприятные условия для вмешательства Англии создала Кавказская война, сковывавшая силы России. Англичане финансировали подрывные действия горцев. Фактически именно тогда англичане развернули комплексную гибридную войну против России. Именно Англия финансировала горцев Чечни и Дагестана, возглавляемых аварцем Шамилем.
Главным организатором гибридной войны против России был лорд Пальмерстон. 35 лет лорд Пальмерстон занимал то пост секретаря по иностранным делам, то пост премьер-министра. На европейском континенте его именовали лорд Поджигатель. Его цель — покорить мир воле Лондона. На одном из заседаний британского парламента он сказал: «где бы в мире не оказался британец, он может сделать все что угодно, ибо за ним — поддержка королевского флота».
Россия стала исключением — она вела независимую внешнюю политику, без оглядки на имперские замашки британских властей. Пальмерстон решил исправить это положение и приступил к подготовке к войне с Россией, которая вошла в историю под названием Крымской войны. Лорд Пальмерстон умело организовал производство наркотиков в Индии и Афганистане, от которых погибли десятки миллионов китайцев, устроил затем «опиумные войны» с Китайской империей. Непокоренными и способными к противостоянию остались лишь две нации — США и Россия. Лорд Пальмерстон становится идеологом раскола и Гражданской войны в США. Одновременно с этим он организовывает разжигание антироссийского настроения в Польше, чтобы направить европейские штыки против России. «Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет» — эти слова премьера Великобритании лорда Пальмерстона до сих пор актуальны. В ходе Крымской войны (1853-1856 гг.) Англия, опираясь на мощную коалицию (Англия, Франция, Турция, и фактически Австрия) попыталась восстановить Кавказ в качестве буфера между Россией и мусульманскими державами. Крымская война, организованная русофобом Пальмерстоном шла на многих театрах военных действий.
И вот прошло более 160 лет. И снова Великобритания является организатором комплексной гибридной войны Запада против России. Виртуальное отравление С.Скрипаля—инцидент, произошедший 4 марта 2018 г. в г. Солсбери (Великобритания) с предателем и его 33-летней дочерью Юлией, гражданкой России, приехавшей из Москвы навестить отца. Но уже 14 марта 2018 г. премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля и его дочери. Мэй объявила, что в ответ на отравление будут приостановлены двусторонние контакты с Россией на высоком уровне и что из Великобритании будут высланы 23 российских дипломата.
С нашей точки зрения идеология гибридной войны стала разрабатываться в Британской империи, которая используя ее инструментарий, стала самой большой империей мира, а затем через организацию двух мировых войн смогла разрушить все остальные империи (Российскую, Германскую и т.д.). На Западе, особенно в Великобритании и США, уже столетия существуют концепции и планы того, как с помощью тайных диверсионно-террористических и информационно-идеологических операций, нанести противнику глобальное геополитическое поражение, а при возможности и свергнуть неугодный «режим» или развалить страну. Россия уже дважды в 20 веке становилась жертвой этих тайных планов Запада – она дважды распадалась на части – в феврале 1917 г. и в 1991 г. Перед развалом Россия-СССР испытала на себе воздействие комплекса тайных операций, проводимых как по линии западных спецслужб, так и аффилированных с ними гражданских структур (НПО) и иных разноплановых мероприятий гибридной войны, призванных оказывать комплексное давление на нашу страну (финансово-экономическое, информационно-идеологическое, политико-дипломатическое давление, санкции, обрушение цен на нефть т.д.).
Февральский государственный переворот 1917 г., приведший к свержению самодержавия и крушению Российской империи, можно считать успешной операцией гибридной войны против России, осуществленной силами западного масонства и британской разведкой МИ-6. Не секрет, что основные исполнители февральского государственного переворота (масоны, либералы и генералы-заговорщики) поддерживались британцами и управлялись из Лондона. Современная западная стратегия гибридной войны начала развиваться в рамках так называемой холодной войны (1946–1991), развязанной против СССР по инициативе Уинстона Черчилля. Холодная война фактически являлась гибридной войной, которую вел Запад против СССР. В ходе этой войны осуществлялись широкомасштабные подрывные идеологические, экономические действия, шло формирование «агентов влияния» Запада в советской элите, СССР был целенаправленно втянут в изнурительную гонку вооружений, в войну в Афганистане и т.п.
А сейчас хотелось привести свое определение которое впервые было сформулировано в январе 2016 года, а затем опубликовано на стр.212 в книге «Гибридная война против России (1816-2016 гг.)».
Гибридная война – совокупность методов военно-силового, политико-дипломатического, финансово-экономического, информационно-психологического и информационно-технического давления, а также технологий цветных революций, терроризма и экстремизма, мероприятий спецслужб, формирований сил специального назначения, сил специальных операций и структур публичной дипломатии, осуществляемых по единому плану органами управления государства, военно-политического блока или ТНК.
Цели гибридной войны – полная или частичная дезинтеграция государства, качественное изменение его внутри- или внешнеполитического курса, замена государственного руководства на лояльные режимы, установление над страной внешнего идеологического и финансово-экономического контроля, ее хаотизация и подчинение диктату со стороны других государств или ТНК.
Особенностью современного этапа развития международных отношений является мощный политический, информационный и экономический прессинг со стороны Запада в отношении России, который представляет собой составную часть западной стратегии гибридной войны, нацеленной на дезинтеграцию евразийского пространства, создание хаоса и нестабильности в Евразии.
Стратегия гибридной войны разрабатывается США и НАТО уже много лет. В качестве нового элемента войны рассматривается усиление влияния на подготовку, ход и исход глобальной войны сочетания элементов военной и иррегулярной составляющих. Термин «гибридная война» появился в американской военной литературе более 10 лет назад. В США в 2005 г., американский генерал Джеймс Мэттис, бывший глава Пентагона, и полковник Фрэнк Хоффман опубликовали знаковую статью «Будущее ведение войны: восход гибридных войн». В 2010 г. в концепции НАТО, получившей название NATO's Bi-Strategic Command Capstone Concept, «гибридные» угрозы официально определяются как угрозы, создаваемые противником, способным одновременно адаптивно использовать традиционные и нетрадиционные средства для достижения собственных целей. В 2012 г. выходит ставшая известной в узких кругах книга "Гибридные военные действия: борьба с комплексным оппонентом с древних времен и до наших дней" за авторством историка Вильямсона Мюррея и полковника Питера Мансура. Американские подходы постепенно проникли и в НАТО. В итоговой декларации саммита НАТО, состоявшегося в Шотландии в сентябре 2014 г., впервые на официальном уровне было заявлено о необходимости готовить альянс к участию в войнах нового типа – гибридных войнах. А в декабре 2015 г. на саммите министров иностранных дел стран НАТО была принята новая стратегия ведения гибридной войны.
Стратегия ведения гибридной войны НАТО предполагает доминирование тоталитарной пропаганды и нацелена на дезинтеграцию евразийского пространства, создание хаоса и нестабильности в соседних с Россией государствах с использованием технологий «цветных революций», информационной войны, терроризма и экстремизма, финансово-экономического давления, военно-силового принуждения. Примером гибридной войны НАТО против России служит и факт того, что 12 июля 2017 г. представители НАТО разместили в Сети восьмиминутный ролик, где «лесные братья» представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от СССР. Авторы видео также отмечают, что дух «лесных братьев» живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.
2. Российское реагирование
Военно-политический потенциал России должен вписаться в комбинацию «мягкой силы» и «жесткой силы»: необходимо уметь взаимодействовать со структурами публичной дипломатии, неправительственными организациями, международными институтами, которые используют рычаги политического, экономического и информационного влияния включая силы специальных операций. Часть военно-политической элиты России понимает степень опасности угроз гибридной войны против России. Об этом свидетельствует выступление на ежегодном собрании Академии военных наук 27 февраля 2016 г. начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова об особенностях современных войн, которые носят гибридный характер, их неотъемлемой частью являются цветные революции и мероприятия в формате мягкой силы. Он обратил внимание на то, что "непрямые и асимметричные действия и способы ведения гибридных войн позволяют лишить противоборствующую сторону фактического суверенитета без захвата территории государства". Гибридные войны стали затрагивать все аспекты жизни, в том числе культурную и информационную сферу, и в ближайшее время ослабления этого процесса ожидать не приходится, заявил на VI Московской международной конференции по безопасности 27 апреля 2017 г. директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что системных выводов из трагических уроков развала Российской империи в феврале 1917 г. и СССР в 1991 г. пока не сделано.
4 марта 2019 г. Красная Звезда опубликовала полный текст стратегического выступления начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России генерала армии Валерия Герасимова на общем собрании Академии военных наук 1 марта 2019 г.
Приведем ключевые тезисы выступления:
1. В современных условиях получил развитие принцип ведения войны на основе скоординированного применения военных и невоенных мер при решающей роли Вооружённых Сил.
2. В настоящее время расширяются виды войн и существенно изменяется их содержание. Увеличивается количество субъектов, участвующих в вооружённой борьбе. Наряду с вооружёнными силами суверенных государств воюют различные бандформирования, частные военные компании и самопровозглашённые «квазигосударства». Активно задействуются средства экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрация военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.
3. Вооружённые Силы должны быть готовы к ведению войн и вооружённых конфликтов нового типа с использованием классических и асимметричных способов действий.
4. США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», используются технологии «цветных революций» и «мягкой силы». Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле.
5. Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь». Суть её заключается в активном использовании «протестного потенциала пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам. Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова противодействовать любой из этих стратегий. За последние годы военными учёными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников. Основой «нашего ответа» является «стратегия активной обороны», которая с учётом оборонительного характера российской Военной доктрины предусматривает комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.
Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных учёных. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти «на шаг впереди».
6. Вот что он сказал по проблематике Информационного противоборства. "Анализ характера современных войн показал существенный рост значимости такой сферы противоборства, как информационная. Новая реальность войн будущего будет заключаться в том числе в переносе военных действий именно и в эту сферу. При этом информационные технологии становятся, по сути, одним из самых перспективных видов оружия. Информационная сфера, не имея ярко выраженных национальных границ, обеспечивает возможности дистанционного, скрытного воздействия не только на критически важные информационные инфраструктуры, но и на население страны, непосредственно влияя на состояние национальной безопасности государства. Именно поэтому проработка вопросов подготовки и ведения действий информационного характера является важнейшей задачей военной науки".
7. Главные задачи военной науки и пути их решения
Главное сегодня для военной науки – это опережающее по отношению к практике, непрерывное, целенаправленное проведение исследований по определению возможного характера военных конфликтов, разработке системы форм и способов действий как военного, так и невоенного характера, определению направлений развития систем вооружения и военной техники.
Таким образом, в рамках реализации стратегии национальной безопасности России от 31 декабря 2015 г. важно учитывать тенденцию стирания различий между состоянием войны и мира. Все более широко применяются невоенные информационно-идеологические методы воздействия с использованием протестного потенциала населения. Эти средства борьбы дополняются военными мерами скрытого характера, в том числе информационным противоборством и действиями сил специальных операций.
Спецификой современной ситуации является ставка Запада на социальные медиа, в которых очевидно тотальное доминирование Запада по количеству подписчиков:
ФБ 1. Госдеп США – МИД России РФ/США – 1 к 6
ТВИТТЕР 1. Госдеп США – МИД России РФ/США- 1 к 5
ТВИТТЕР глобальных СМИ РФ/США- 1 к 21
1. Си-Эн-Эн (горячие новости)– 54,1 млн
2. ВВС – (горячие новости)– 38,1 млн
3. RT – 2,66 млн (на англ.)
Минобороны РФ/США – Твиттер 1 к 32 (174 тыс и 5,7 млн), ФБ – 1 к 7,6
Настораживают и данные компания «Медиалогия» о рейтинге самых цитируемых СМИ в соцмедиа за 2018 год
Следует учитывать и то, что Meduza.io создана 20 октября 2014 г. в Риге, через полтора месяца после создания в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО. В работе Центра участвуют 7 стран НАТО – Эстония, Латвия, Германия, Италия, Литва, Польша, Великобритания. На этом основании можно выдвинуть гипотезу о том, что Медуза – аналог спецподразделения британской разведки МИ-6 «Белые Каски», действовавшего в Сирии и подготовившегося несколько информационных провокаций, связанных с якобы применением химического оружия.
3. Меры по реализации Доктрины генерала Герасимова
В этих условиях, в рамках реализации Доктрины генерала Герасимова, предлагается направить усилия государственных структур России в следующих направлениях:
1. Создание новой организационной структуры (Бюро контргибридной войны), имеющей передовые пункты для проведения мероприятий с целью противодействия (Смоленск, Псков, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Севастополь, Екатеринбург, Владивосток).
Основные задачи Бюро:
А). Противодействие использованию информационных технологий для дестабилизации внутриполитической обстановки в России.
Б). Нейтрализация информационно-психологического воздействия, направленного на размывание традиционных духовно-нравственных ценностей.
Деятельность глобальных СМИ в российском информационном пространстве должна основываться на пяти базовых принципах:
- Диалог цивилизаций.
- Дружба народов.
- Добрые дела.
- Духовный суверенитет.
- Достоинтство личности и народа.
Д). Эффективное противодействие использованию информационных технологий в военно-политических целях, противоречащих международному праву. Блокирование трансграничного распространения дезинформации и так называемой «фейковой» информации, противоречащей принципам и нормам международного права, а также национальному законодательству государств
2. Разработка стратегии контргибридной войны России.
3. Формирование основ государственной системы противодействия операциям гибридной войны против руководства и населения России. Создание в структуре сил специальных операций подразделений для проведения информационных и психологических операций.
4. Создание национального законодательства, направленного на противодействие технологиям гибридной войны, прежде всего цветных революций.
5. Выявление, диагностика и блокирование деятельности негативных коммуникаторов, стремящихся подорвать информационный суверенитет. Проведение постоянного мониторинга блогосферы и социальных сетей в целях блокирования распространения в российском информационном пространстве негативной информации, нацеленной на содействие экстремизму и терроризму, межнациональной и межконфессиональной розни.
6. Превентивное блокирование всех каналов (финансовых, информационных, организационных) и структур иностранной и олигархической помощи радикальной и экстремистской оппозиции.
7. Системная и целенаправленная нейтрализация операций гибридной войны, проводимых против России.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8695818.html